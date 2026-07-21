/ICICI vs PNB: ஒரே அமௌன்ட்.. ஆனால் லாபத்தில் பெரிய வித்தியாசம்! எந்த வங்கியை தேர்வு செய்வது?

ஓய்வூதியத்திற்குப் பிறகு பாதுகாப்பான முறையில் நிலையான வருமானம் பெற விரும்பும் மூத்த குடிமக்களுக்கு, வங்கிகளின் நிலையான வைப்புத்தொகை (Fixed Deposit - FD) மிகச் சிறந்த முதலீட்டுத் தேர்வாக உள்ளது. இந்தியாவின் முன்னணி தனியார் வங்கியான ICICI Bank மற்றும் முன்னணி பொதுத்துறை வங்கியான பஞ்சாப் நேஷனல் வங்கி (PNB) ஆகிய இரண்டும் மூத்த குடிமக்களுக்குக் கூடுதல் வட்டி விகிதங்களை வழங்குகின்றன.
நீங்கள் ₹10 லட்சம், ₹20 லட்சம் அல்லது ₹30 லட்சம் முதலீடு செய்யத் திட்டமிட்டால், ஒரே அளவு முதலீட்டில் எந்த வங்கி அதிக ஆண்டு வட்டியை வழங்குகிறது என்பதை இங்கே விரிவாக பார்க்கலாம்.
ICICI FD vs PNB FD" எந்த வங்கி அதிக வட்டி தருகிறது?
இரண்டு வங்கிகளுமே முதியவர்களுக்கு நெகிழ்வான வட்டி செலுத்தும் வசதிகளையும் (மாதாந்திர, காலாண்டு அல்லது முதிர்வு காலம்), அவசர தேவைக்கான முன்கூட்டியே பணத்தை எடுக்கும் வசதியையும் வழங்குகின்றன.
ICICI Bank Senior Citizen FD முக்கிய அம்சங்கள்
- வட்டி விகிதம்: ஆண்டுக்கு 7.10% (3 ஆண்டுகள் 1 நாள் முதல் 5 ஆண்டுகள் வரையிலான காலவரையறைக்கு)
- முதலீட்டு வரம்பு: அதிகபட்ச வரம்பு இல்லை
- வட்டி செலுத்தும் முறை: மாதாந்திர, காலாண்டு மற்றும் முதிர்வு நேரத்தில் மொத்தமாகப் பெறும் முறைகள்
PNB Senior Citizen FD முக்கிய அம்சங்கள்
- வட்டி விகிதம்: ஆண்டுக்கு 6.85% (1205 நாட்கள் முதல் 5 ஆண்டுகள் வரையிலான காலவரையறைக்கு)
- முதலீட்டு வரம்பு: அதிகபட்ச வரம்பு இல்லை
- வட்டி செலுத்தும் முறை: மாதாந்திர, காலாண்டு மற்றும் முதிர்வு காலத்தில் பெறும் வாய்ப்பு
வட்டி வருமான ஒப்பீடு அட்டவணை: ₹10 லட்சம், ₹20 லட்சம், ₹30 லட்சம்
பல்வேறு தொகைகளுக்கு இரண்டு வங்கிகளிலும் கிடைக்கக்கூடிய ஆண்டு வட்டி வருமானத்தின் கணக்கீடு கீழே கொடுக்கப்பட்டுள்ளது.
|
முதலீட்டுத் தொகை
|
ICICI Bank வட்டி (ஆண்டுக்கு 7.10%)
|
PNB வட்டி (ஆண்டுக்கு 6.85%)
|
வட்டி வேறுபாடு (ICICI கூடுதல்)
|₹10 லட்சம்
|₹71,000
|₹68,500
|₹2,500
|₹20 லட்சம்
|₹1,42,000
|₹1,37,000
|₹5,000
|₹30 லட்சம்
|₹2,13,000
|₹2,05,500
|₹7,500
ரூ.10 லட்சம் முதலீடு செய்தால் எவ்வளவு ஆண்டு வட்டி?
- ICICI Bank: ஆண்டுக்கு ₹71,000 வட்டி வருமானம் பெறலாம்.
- PNB: ஆண்டுக்கு ₹68,500 வட்டி வருமானம் பெறலாம்.
- லாபம்: ICICI வங்கியில் முதலீடு செய்யும்போது ஆண்டுக்கு ₹2,500 கூடுதல் வருமானம் கிடைக்கும்.
ரூ.20 லட்சம் முதலீடு செய்தால் எவ்வளவு கிடைக்கும்?
- ICICI Bank: ஆண்டுக்கு ₹1,42,000 வட்டி பெறலாம்.
- PNB: ஆண்டுக்கு ₹1,37,000 வட்டி கிடைக்கும்.
- லாபம்: ICICI வங்கியில் முதலீடு செய்வதன் மூலம் ஆண்டுதோறும் ₹5,000 கூடுதல் வட்டி வருவாய் கிடைக்கும்.
ரூ.30 லட்சம் முதலீடு செய்தால் எவ்வளவு கிடைக்கும்?
- ICICI Bank: ஆண்டுக்கு ₹2,13,000 வட்டி வருவாய் கிடைக்கும்.
- PNB: ஆண்டுக்கு ₹2,05,500 வட்டி பெறலாம்.
- லாபம்: முதலீட்டுத் தொகை அதிகரிக்கும் போது வட்டி வேறுபாடும் அதிகரிக்கிறது. ICICI வங்கியில் ஆண்டுக்கு ₹7,500 கூடுதல் வட்டி கிடைக்கும்.
எந்த வங்கியை தேர்வு செய்யலாம்?
தற்போதைய வட்டி விகிதங்களின்படி, ICICI Bank மூத்த குடிமக்களுக்கு 3 முதல் 5 ஆண்டுகள் வரையிலான வைப்புத்தொகைக்கு சற்று கூடுதல் வட்டி விகிதத்தை (7.10%) வழங்குகிறது.அதேநேரம் முதலீடு செய்வதற்கு முன் பின்வரும் விஷயங்களைக் கவனத்தில் கொள்வது அவசியம்:
மூத்த குடிமக்கள் கவனிக்க வேண்டிய முக்கிய விஷயங்கள்
- வங்கித் தேர்வு: அரசு சார்ந்த வங்கிப் பாதுகாப்பு விரும்பினால் PNB நல்ல தேர்வு. அதிக வட்டி வருமானம் மற்றும் டிஜிட்டல் வங்கிச் சேவைகளுக்கு ICICI Bank ஏற்றது.
- வருமான வரி (TDS): ஒரு நிதியாண்டில் மூத்த குடிமக்களுக்கான FD வட்டி வருமானம் ₹50,000-ஐத் தாண்டினால் TDS பிடித்தம் செய்யப்படும். வரிவிலக்கு பெற Form 15H சமர்ப்பிக்க வேண்டும்.
- அவசரத் தேவைகள்: முன்கூட்டியே பணத்தை எடுப்பதற்கான விதிகள் (Premature withdrawal charges) மற்றும் வட்டி இழப்புகளைச் சரிபார்த்துக் கொள்வது நல்லது.
- குறிப்பு: மேலே உள்ள கணக்கீடுகள் ஆண்டின் எளிய வட்டித் தொகையை அடிப்படையாகக் கொண்டவை. நீங்கள் கூ கூட்டு வட்டி (Cumulative) முறையைத் தேர்ந்தெடுத்தால், முதிர்வு காலத்தில் கிடைக்கும் மொத்தத் தொகை இதைவிட மாறுபடலாம்.
பொறுப்புத் துறப்பு (Disclaimer): இது பொதுவானத் தகவல்களுக்கான செய்தி மட்டுமே. முதலீட்டு முடிவுகளை எடுப்பதற்கு முன் வங்கியின் அதிகாரப்பூர்வ இணையதளம் அல்லது நிதி ஆலோசகரை அணுகவும்.