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ICICI vs PNB: ஒரே அமௌன்ட்.. ஆனால் லாபத்தில் பெரிய வித்தியாசம்! எந்த வங்கியை தேர்வு செய்வது?

ICICI vs PNB Senior Citizen FD Comparison: ஓய்வூதியத்திற்குப் பிறகான பாதுகாப்பான முதலீட்டிற்கு ICICI Bank மற்றும் PNB ஆகிய இரு வங்கிகளும் மூத்த குடிமக்களுக்குச் சிறந்த வட்டி விகிதங்களை வழங்குகின்றன. ₹10 லட்சம், ₹20 லட்சம் மற்றும் ₹30 லட்சம் முதலீட்டிற்கு எந்த வங்கியில் அதிக வட்டி வருமானம் கிடைக்கும் என்பது குறித்த வழிகாட்டுதல்கள்

Written ByShiva Murugesan
Published: Jul 21, 2026, 05:42 PM IST|Updated: Jul 21, 2026, 05:42 PM IST
ICICI vs PNB: ஒரே அமௌன்ட்.. ஆனால் லாபத்தில் பெரிய வித்தியாசம்! எந்த வங்கியை தேர்வு செய்வது?
Image Credit: Ai Generated | ICICI vs PNB Senior Citizen FD ComparisonSource: ज़ी मीडिया ब्‍यूरो

About the Author

Shiva Murugesan

Shiva Murugesan

டிஜிட்டல் ஊடகத்துறையில் அனுபவம் வாய்ந்த செய்தி நிபுணர் மற்றும் இதழாளர். தரவு அடிப்படையிலான செய்திகள் (Data-driven news), எஸ்சிஓ (SEO) உத்திகள் மற்றும் டிஜிட்டல் வளர்ச்சி மேலாண்மையில் (Digital Growth Management) நிபுணத்துவம் பெற்றவர். தற்போது முன்னணி ஊடக நிறுவனத்தில் செய்தி மேலாண்மை மற்றும் டிஜிட்டல் தளங்களை வழிநடத்தி வருகிறார்.

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