இப்போ 3 கிலோ வெள்ளி வாங்கினால்... 2050இல் அதன் விலை எவ்வளவு உயரும்?

Silver Price: தற்போதைய காலகட்டத்தில் தங்கத்தை வாங்குவது அவ்வளவு எளிதான காரியம் இல்லை. ஒவ்வொரு நாளும் தங்கம் விலை புதிய உச்சத்தை எட்டுகிறது. இன்று சென்னை நிலவரப்படி, 22 காரட் தங்கம் 1 கிராம் ரூ.10,950 மற்றும் ஒரு சவரன் ரூ.87,600 ஆக உள்ளது.
24 காரட் தங்கத்தின் விலையோ 1 கிராம் ரூ. 11,946 மற்றும் 1 சவரன் ர.95,568 ஆக உள்ளது குறிப்பிடத்தக்கது. தங்கம் சிறந்த முதலீடு என மக்களால் கருதப்படுவதாலும், தங்கம் சுபமான பொருள் என மக்களால் நம்பப்படுவதாலும் அதற்கு கடும் டிமாண்ட் இருப்பதும் குறிப்பிடத்தக்கது.
Silver Price: உயரும் வெள்ளியின் விலை
இந்தச் சூழலில், சிலரின் கவனம் அப்படியே வெள்ளியின் பக்கம் திரும்பியிருக்கிறது. வெள்ளியும் கடந்த சில ஆண்டுகளாக கடுமையான விலை ஏற்றத்தை கண்டியிருக்கிறது என்பதையும் கவனத்தில் கொள்ள வேண்டும். ஒரு கிலோ வெள்ளியின் விலை ரூ.1 லட்சத்து 65 ஆயிரமாக உள்ளது. கடந்த செப்டம்பர் 1ஆம் தேதியில் இருந்து தற்போதுவரை மட்டும் வெள்ளியின் விலை சுமார் 18% மேல் உயர்ந்திருக்கும்.
வெள்ளியின் விலை இந்தளவிற்கு உயர்ந்து வரும் சூழலில், எதிர்கால முதலீட்டிற்கு வெள்ளியும் சிறந்த ஆப்ஷன் என எண்ணி பலரும் முதலீடு செய்து வருகின்றனர். வெள்ளி எப்போதுமே இந்தளவிற்கு விலை உயர்வை கண்டதில்லை. 2001ஆம் ஆண்டில் இருந்து பார்த்தால்தான் இதுதான் உச்சபட்சமான விலை ஏற்றம் எனலாம்.
Silver Price: வெள்ளி விலை உயர என்ன காரணம்?
வெள்ளியின் விலை இந்தளவிற்கு ஏற்றம் காண்பதற்கு சில முக்கிய காரணங்களும் இருக்கின்றன. நீங்கள் வெள்ளியில் முதலீடு செய்வதற்கு முன்பு அதையும் தெரிந்துகொள்ள வேண்டும். வெள்ளியின் தொழில் சார்ந்த காரணிகள், அதன் டிமாண்ட் மற்றும் சப்ளை, ஏற்றுமதி மற்றும் பரிமாற்ற விலை, அரசின் கொள்கை இவை அனைத்தும் வெள்ளியின் விலை உயர்வுக்கு முக்கிய காரணம் எனலாம்.
Silver Price: இந்திய நகரங்களில் வெள்ளி விலை
இந்தியாவை பொருத்தவரை ஒவ்வொரு மாநிலத்திலும் வெள்ளியின் விலை அதிகம் வேறுபடும். வெள்ளி 1 கிராம் சென்னை, ஹைதராபாத்தில் ரூ.165; மும்பை, டெல்லி, கொல்கத்தா, பெங்களூருவில் ரூ.155 என்ற விலையில் இன்று விற்பனையாகி வருகிறது. வெள்ளியின் விலை தொடர்ந்து உயர்ந்துகொண்டே வரும் நிலையில், வெள்ளியில் முதலீடு செய்தால் எதிர்காலத்தில் அதிகளவில் வருவாய் ஈட்டலாம் என்றும் ஒரு தரப்பினர் கருத்து தெரிவிக்கின்றனர்.
Silver Price: 25 ஆண்டுகளில் வெள்ளி விலை எவ்வளவு உயரும்?
அப்படியிருக்க, இப்போது நீங்கள் ஒரு 3 கிலோ வெள்ளியை வாங்கிவைத்திருந்தீர்கள் என்றால் அடுத்த 25 ஆண்டுகள் கழித்து, 2050ஆம் ஆண்டில் அந்த 3 கிலோ வெள்ளியின் விலை என்னவாக இருக்கும் என்பதை இங்கு காணலாம். இப்போது ஒரு கிலோ வெள்ளியின் விலை ரூ.1,65,000 ஆகும். இப்போது நீங்கள் 3 கிலோவை வாங்கினால் ரூ.4,95,000 ஆகும். 2050ஆம் ஆண்டில் ஒரு கிலோ வெள்ளியின் விலை 35,209 அமெரிக்க டாலராக இருக்கும் என KAG Price Prediction தெரிவிக்கிறது.
அதாவது, இப்போதே, 35,209 அமெரிக்க டாலர் என்பது இந்திய ரூபாய் மதிப்பில் 31,25,295 ஆகும். இன்றைய அமெரிக்க டாலர் - இந்திய ரூபாய் மதிப்பு நிலவரப்படி பார்த்தாலே, 2050ஆம் ஆண்டில் நீங்கள் 3 கிலோ வெள்ளியை வைத்திருந்தால் கோடீஸ்வரர் ஆகிவிடுவீர்கள் என கணிக்கப்படுகிறது.
(பொறுப்பு துறப்பு: இந்த கணிப்பு துல்லியமானது அல்ல. மேலும் வெள்ளியில் முதலீடு செய்ய இக்கட்டுரை பரிந்துரைக்கவில்லை. இவை வெறும் விலை சார்ந்த கணிப்பு மட்டுமே. ஜீ தமிழ் நியூஸ் இதற்கு பொறுப்பேற்காது)
