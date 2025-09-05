English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

மாதச் சம்பளத்தில் 10% முதலீடு செய்யுங்க... நீங்களும் கோடீஸ்வரர் ஆகலாம் - வெற்றி பார்முலா இதோ!

Investment Tips: ரோஹித் என்பவர் அவரது மாதச் சம்பளத்தில் 10% தொடர்ந்து முதலீடு செய்து, ரூ.1.23 கோடியை திரட்டி உள்ளார். இது எப்படி சாத்தியமானது என்பதை இங்கு காணலாம்.

Written by - Sudharsan G | Last Updated : Sep 5, 2025, 08:25 AM IST
  • 22 வயதில் இருந்து முதலீடு செய்து வந்துள்ளார்.
  • 30 ஆண்டுகளாக முதலீடு செய்துள்ளார்.
  • ரூ.14.4 லட்சம் முதலீடு செய்து கோடிகளை குவித்தார்.

Trending Photos

ஒரு சகாப்தத்தின் முடிவு: 2026 டி20 உலகக் கோப்பையை தவறவிடும் 9 வீரர்கள்!
camera icon9
T20 World Cup 2026
ஒரு சகாப்தத்தின் முடிவு: 2026 டி20 உலகக் கோப்பையை தவறவிடும் 9 வீரர்கள்!
ரஜினிகாந்தின் பெரிய ரசிகரான உலக பிரபலம்! பிடித்த படம் எது தெரியுமா?
camera icon7
Takahiro Sakurai
ரஜினிகாந்தின் பெரிய ரசிகரான உலக பிரபலம்! பிடித்த படம் எது தெரியுமா?
கடகத்தில் குரு பெயர்ச்சி, அபூர்வ ராஜயோகம்: 3 ராசிகளுக்கு செல்வம் பெருகும், ஜாக்பாட் அடிக்கும்
camera icon7
Guru Peyarchi
கடகத்தில் குரு பெயர்ச்சி, அபூர்வ ராஜயோகம்: 3 ராசிகளுக்கு செல்வம் பெருகும், ஜாக்பாட் அடிக்கும்
ராசிபலன்: ஆவணி 19 - இன்று இந்தெந்த ராசிகள் சிந்தித்து செயல்பட வேண்டும்!
camera icon13
horoscope
ராசிபலன்: ஆவணி 19 - இன்று இந்தெந்த ராசிகள் சிந்தித்து செயல்பட வேண்டும்!
மாதச் சம்பளத்தில் 10% முதலீடு செய்யுங்க... நீங்களும் கோடீஸ்வரர் ஆகலாம் - வெற்றி பார்முலா இதோ!

Investment Tips: இன்றைய காலகட்டத்தில் மாதச் சம்பளம் வாங்கும் பெரும்பாலானோர் சேமிப்பு குறித்தும், முதலீடு குறித்தும் அதிக புரிதலை கொண்டிருக்கிறார்கள். அதிலும் குறிப்பாக இளைஞர்களை சொல்லியாக வேண்டும். இவர்கள் தங்களின் வருமானத்தில் சேமிப்பு, முதலீடுகளை தொடர்ந்து திட்டமிட்டு மேற்கொண்டு வருகின்றனர்.

Add Zee News as a Preferred Source

Investment Tips: நீங்களும் கோடீஸ்வரர் ஆகலாம்...

ஆனால், இதில் ஒரு சிலர் போதுமான புரிதலின்றியும் இருக்கிறார்கள். முதலீடு செய்து குறுகிய காலத்தில் பெரியளவு பணத்தை இரட்டிப்பாக்க நினைக்கிறார்கள். சட்ட ரீதியாக, நேர்மையான வழியில் இதை செய்தாலும் கூட பணத்தை இழக்கும் வாய்ப்பும் அதிகம் எனலாம். நீங்கள் குறுகிய கால முதலீட்டில்தான் கோடீஸ்வரராக வேண்டும் என்பதில்லை. குறைவான சேமிப்பிலும், தொடர் முதலீட்டு மூலமாகவும் நீங்கள் பணத்தை குவிக்கலாம். அதற்கு முன்னுதாரணமாக திகழும் ஒருவரின் முதலீட்டுப் பயணத்தை இங்கு பார்க்கலாம்.

Investment Tips: ரூ.1.23 கோடியை திரட்டிய ரோஹித் 

தனியார் நிறுவனத்தில் வேலை செய்து வருகிறார், ரோஹித். இவர் தனது மாத வருமானத்தில் ஒவ்வொரு மாதமும் தவறாமல் 10 சதவீதத்தை தொடர்ந்து SIP மூலம் முதலீடு செய்து வந்தார். இதன்மூலம் இவர் 30 ஆண்டுகளில் சுமார் ரூ.1.23 கோடியை திரட்டியுள்ளார். அதை எப்படி ரோஹித் திரட்டினார் என்பதை விரிவாக பார்ப்போம். ரோஹித் தனது 22 வயதில் இருந்த தனியார் துறையில் இயங்கி வருகிறார். இவரது மாதச் சம்பளம் ரூ.40 ஆயிரமாக இருந்தது.

Investment Tips: மாதந்தோறும் ரூ.4 லட்சம் முதலீடு

அந்த இளம் வயதிலேயே அவர் தனது ஓய்வு காலத்திற்காக முதலீடு செய்யத் தொடங்கிவிட்டார். இதனால், மியூச்சுவல் ஃபண்டில் SIP மூலம் ரூ.4 ஆயிரத்தை ஒவ்வொரு மாதமும் தவறாமல் முதலீடு செய்து வந்தார். இளமை காலத்தில் குறைந்த வருமானத்தில் இந்த முதலீட்டை மேற்கொள்ள அவருக்கு கடினமாகவே இருந்திருக்கிறது. இருந்தாலும் எதிர்கால நலனை கருதி, கடும் கட்டுப்பாடுடன் இருந்து இந்த முதலீடு பழக்கத்தை தொடர்ந்துள்ளார். இது அவருக்கு தற்போது கைக்கொடுத்துள்ளது.

Investment Tips: மியூச்சுவல் பண்ட் முதலீடு என்றால் என்ன?

SIP மூலம் மியூச்சுவல் பண்டில் நீங்கள் முதலீடு செய்கிறீர்கள் என்றால், பங்குச்சந்தையில் பல்வேறு நிறுவனங்களின் பங்குகளிலும், பாண்ட்களிலும் உங்கள் பணம் முதலீடு செய்யப்படும். நீங்கள் நீண்ட காலம் இதில் முதலீடு செய்தால் உங்கள் பணத்திற்கு கூட்டு வட்டி கிடைக்கும். அதாவது, உங்களின் நீண்ட கால முதலீட்டுப் பணத்துடன் அதிகமாக கூட்டு வட்டியும் உங்களுக்கு வருவாயாக வரும். இது அடுத்தடுத்த ஆண்டுகளில் உயர்ந்துகொணடே இருக்கும். 

ரோஹித் தனது 50 வயதில் ரூ.1 கோடியை திரட்ட வேண்டும் என்ற முடிவோடு இருந்துள்ளார். இதனால் அவர் 30 ஆண்டுகளாக ரூ.4 ஆயிரத்தை தொடர்ந்து முதலீடு செய்து வந்துள்ளார். இதில் அவருக்கு ஓராண்டில் 12% வருவாய் கிடைத்திருக்கும். சந்தை ஏற்ற இறக்கத்திலும் இருந்திருக்கும். எனவே ஒரு ஊகத்தில் 12% என நிர்ணயம் செய்யப்படுகிறது. 

Investment Tips: ரூ.1.23 கோடியை திரட்டியது எப்படி?

ரோஹித் 30 ஆண்டுகளாக ஒவ்வொரு மாதமும் ரூ.4 ஆயிரம் முதலீடு செய்திருக்கிறார். ரூ.4000 x 12 மாதங்கள் x 30 ஆண்டுகள் என எடுத்துக்கொண்டால் ரூ.14 லட்சத்து 40 ஆயிரம் முதலீடு செய்திருப்பார். 12% ஆண்டு வருமானம் என எடுத்துக்கொண்டால் கூட்டு வட்டி மட்டும் 1 கோடி 8 லட்சம் 83 ஆயிரம் 893 ரூபாய் பெறுவார். இதில் முதலீடு 14.4 லட்சம் ரூபாய் சேர்த்தால் 1 கோடியே 23 லட்சத்து 23 ஆயிரத்து 893 ரூபாயை திரட்டியிருக்கிறார். எனவே, ரோஹித்தை போன்ற சிறு வயதில் இருந்தே முதலீடு செய்யத் தொடங்கினால் நீங்கள் கோடீஸ்வரர் ஆகலாம். ஆனால் அதற்கு விடாமுயற்சி வேண்டும்.

(பொறுப்பு துறப்பு: இது முதலீடு சார்ந்த பரிந்துரை அல்ல. மியூச்சுவல் ஃபண்டுகளில் முதலீடு செய்வது சந்தை அபாயங்களுக்கு உட்பட்டது. முதலீடு செய்வதற்கு முன் உங்கள் நிதி ஆலோசகரை அணுகவும்)

மேலும் படிக்க | ஆயுள் சான்றிதழ்: இந்த தேதி தாண்டினால் பென்ஷன் கிடைக்காது.... வீட்டிலிருந்தபடியே சமர்ப்பிக்கலாம்

மேலும் படிக்க | தென்காசி மாவட்டத்தில் விவசாயிகளுக்கு ரூ.1500 உதவித்தொகை வழங்கப்படுகிறதா?

மேலும் படிக்க | தமிழ்நாடு விவசாயிகள் பம்புசெட் அமைக்க 80% மானியம் - உடனே விண்ணப்பிக்கவும்

சார்பில்லாத சமரசமில்லாத செய்திகள் உங்கள் உள்ளங்கைகளில்! 

உடனுக்குடன் செய்திகளைத் தெரிந்து கொள்ளவும், உங்கள் கருத்துகளைப் பகிர்ந்து கொள்ளவும் சமூக வலைத்தளங்களில் எங்களைப் பின்தொடருங்கள்..

முகநூல் - @ZEETamilNews

ட்விட்டர் - @ZeeTamilNews

டெலிக்ராம் - https://t.me/ZeeTamilNews 

வாட்ஸ்-அப் - https://whatsapp.com/channel/0029Va5XFvI90x2plF9cKY1r

அரசியல், கல்வி, பொழுதுபோக்கு, விளையாட்டு, சுகாதாரம், வாழ்க்கை முறை, சமூக, வேலைவாய்ப்பு என அனைத்து வகையான செய்திகளையும் தமிழில் பெற இப்போது ஜீ தமிழ் நியூஸ் செயலியைப் பதிவிறக்குங்கள்!!

Android Link: https://bit.ly/3AIMb22

Apple Link: https://apple.co/3yEataJ

About the Author
InvestmentInvestment TipsSIPMutual fundsPersonal Finance

Trending News