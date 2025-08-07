மத்திய அரசு ஊழியர்களுக்கு முக்கிய அப்டேட்.. ஊதிய உயர்வு குறித்து நிதியமைச்சகம் விளக்கம்

Lok Sabha Latest News: மத்திய அரசு ஊழியர்கள் மற்றும் ஓய்வூதியர்களுக்கு சம்பளம் மற்றும் ஊதிய உயர்வு சம்பந்தமான முக்கியமான தகவல்கள் வழங்கப்பட்டுள்ளன. குறிப்பாக, ஊதிய உயர்வுக்கான தகுதிகள் மற்றும் காலக்கட்டங்கள் தொடர்பான குழப்பங்களை தீர்க்கும் வகையில் அரசாங்கம் மக்களவையில் விளக்கம் வழங்கியுள்ளது. மத்திய அரசு ஊழியர்களுக்கு வருடாந்தார ஊதிய உயர்வுக்கான தகுதி என்ன? வருடத்திற்கு ஊதிய உயர்வு எத்தனை முறை வழங்கப்படும்? போன்ற விவரங்களை அறிந்துக்கொள்ளுங்கள்.
வருடாந்தார சம்பள உயர்வு குழப்பம்
மத்திய அரசு ஊழியர்களுக்கு கிடைக்கக்கூடிய வருடாந்தார சம்பள உயர்வு குறித்து அடிக்கடி குழப்பம் நிலவுகிறது. ஒரு ஊழியரின் சம்பளம் அவரது ஜூனியர் ஊழியரின் சம்பளத்திற்கு சமமாக கொண்டு வரப்படும்போது குழப்பம் அதிகரிக்கிறது. இது போன்ற சூழ்நிலையில் அடுத்த சம்பள உயர்வு ஆறு மாதங்களில் நடக்குமா? அல்லது 12 மாதங்களுக்கு பிறகு நடக்குமா? என்ற முக்கியமான கேள்விக்கு மத்திய அரசாங்கம் மக்களவையில் பதில் அளித்துள்ளது.
மக்களவையில் சம்பள உயர்வு குறித்து கேள்வி
நாடாளுமன்ற உறுப்பினர் ஆனந்த் படோரியா மக்களவையில் மத்திய அரசாங்கத்திடம் இது குறித்து கேள்வி எழுப்பினார். அதாவது ஒரு மூத்த ஊழியரின் சம்பளம், அவரது ஜூனியர் சம்பளத்திற்கு சமமாக மாற்றப்பட்ட சந்தர்ப்பங்களில் (CCS (RP) விதிகள் 2016, 7(10) இன் கீழ்) அடுத்த வருடாந்திர சம்பள உயர்வு பெற 6 மாதம் சேவை போதுமானதா அல்லது முந்தைய சம்பள உயர்வு தேதியிலிருந்து ஒரு வருட சேவை தேவையா? என்ற கேள்வியை எழுப்பி இருந்தார்.
சிவில் சர்வீஸ் விதிகள் 2016 (விதி 10)
இதற்கு பதிலளித்த நிதித்துறை இணையமைச்சர் பங்கஜ் சவுத்ரி, ஏழாவது ஊதிய குழுவின் ஊதிய கட்டமைப்பில் அடுத்த ஊதிய உயர்வு தேதி என்பது "திருத்தப்பட்ட மத்திய சிவில் சர்வீஸ் விதிகள் 2016 இன் விதி 10 இன் கீழ் நிர்வகிக்கப்பட்டு வருகிறது" என்று தெளிவுபடுத்தினார்.
விதி 10 என்ன சொல்கிறது?
இணைப்பு-1ல் கொடுக்கப்பட்டுள்ள விதி 10 இன் கீழ் மத்திய அரசு ஊழியர்கள் ஆண்டுக்கு ஒரு முறை மட்டுமே ஊதிய உயர்வு பெறுவார்கள். ஜனவரி 1 ஆம் தேதி அல்லது ஜூலை 1 ஆம் தேதி பெறுவார்கள். இது அவர்களுடைய நியமனம், பதவி உயர்வு அல்லது நிதி மேம்பாடு (MACP) போன்ற தேதியை பொறுத்து இருக்கும்.
பதவி உயர்வு பெற்றால், ஊதிய உயர்வு எப்பொழுது?
ஒரு ஊழியர் ஜனவரி 2 முதல் ஜூலை 1-க்குள் பதவி உயர்வு பெற்றால், அந்த ஊழியர் அடுத்த ஊதிய உயர்வை ஜனவரி 1 அன்று பெறுவார். அதேநேரம் பதவி உயர்வு ஜூலை 2 முதல் ஜனவரி 1-க்குள் இருந்தால், அடுத்த ஊதிய உயர்வு ஜூலை 1 அன்று வழங்கப்படும்.
சீனியரை விட ஜூனியர் அதிக ஊதியம்
இரண்டு பே ஸ்கேல்கள் இணைக்கப்பட்டு, சீனியரை விட ஜூனியருக்கு அதிகமான ஊதியம் வழங்கப்பட்டால், அந்த சூழ்நிலையில், சீனியரின் ஊதியம் ஜூனியரின் ஊதியத்திற்கு சமமாக வழங்கப்படும். மேலும் இந்த விதிகளின் படி அடுத்த ஊதிய உயர்வு வழங்கப்படும்.
இதற்கான அர்த்தம் என்னவென்றால், மூத்த ஊழியரின் சம்பளம் ஜூனியரின் சம்பளத்திற்கு சமமாக வழங்கப்பட்டாலும், ஒரு ஆண்டு நிறைவடையும் வரை, அடுத்த சம்பள உயர்வு வழங்கப்படாது மற்றும் ஆறு மாத சேவை போதுமானதாக கருதப்படாது.
இந்த சம்பள உயர்வு தெளிவுபடுத்தல் ஏன் அவசியம்?
சமீபத்திய ஆண்டுகளில், பல ஊழியர் அமைப்புகளும், தனிப்பட்ட ஊழியர்களும் பதவி உயர்வுக்கு பிறகு, அடுத்த சம்பள உயர்வு எப்போது வழங்கப்பட வேண்டும் என்ற பிரச்சினையை எழுப்பி உள்ளனர். இது குறித்து தெளிவு இல்லாததால் பல துறையில் குழப்பங்கள் ஏற்பட்டது. தற்போது அளிக்கப்பட்ட பதில் மூலம் நிலைமை தெளிவாகியுள்ளது.
ஊதிய உயர்வின் கணக்கீடு எவ்வாறு செயல்படுகிறது?
ஊதிய உயர்வின் கணக்கீடுகள் ஏசிபி (Consumer Price Index) புள்ளிவிவரங்களை அடிப்படையாகக் கொண்டு செய்யப்படுகிறது. 2025 ஆம் ஆண்டுக்கான ஜூலை முதல் டிசம்பர் வரை உள்ள புள்ளிவிவரங்கள் 3% அதிகரிப்பு சாத்தியமுள்ளதாக காட்டி உள்ளன. இதனால், அடுத்த சம்பள உயர்வு 3% ஆக இருக்கும் என்று கணிக்கப்பட்டுள்ளது.
முக்கிய அம்சங்கள்
1. மத்திய அரசு ஊழியர்களுக்கு வருடத்திற்கு ஒருமுறை மட்டுமே ஊதிய உயர்வு வழங்கப்படும்.
2. ஊதிய உயர்வு ஜனவரி அல்லது ஜூலை மாதங்களில் மட்டுமே நடைமுறைப்படுத்தப்படும்.
3. மூத்த ஊழியர் சம்பளம் ஜூனியர் ஊழியரின் சம்பளத்திற்கு சமமாக மாற்றப்பட்டாலும் அடுத்த ஊதிய உயர்வு 12 மாதங்களுக்கு பிறகு மட்டுமே வழங்கப்படும்.
4. 2016 ஆம் ஆண்டு மத்திய சிவில் சர்வீஸ் விதிகள் ஊதிய உயர்வு விதிகளை நிர்ணயிக்கின்றன.
5. ஊதிய உயர்வு தொடர்பான குழப்பங்களை அரசாங்கம் மக்களவையிலிருந்து தெளிவுபடுத்தியுள்ளது.
6. ஊதிய உயர்வின் கணக்கீடுகள் ஏசிபி (Consumer Price Index) புள்ளிவிவரங்களை அடிப்படையாகக் கொண்டு செய்யப்படுகிறது
7. 2025 ஆம் ஆண்டுக்கான ஏசிபி புள்ளிகள் வெளியிடப்பட்டுள்ளன, அடுத்த ஊதிய உயர்வு 3% ஆக கணிக்கப்பட்டுள்ளது.
மத்திய அரசு ஊழியர்களுக்கு முக்கிய அறிவுரைகள்
1. மத்திய அரசு ஊழியர்கள் மற்றும் ஓய்வூதியர்கள் தங்கள் சம்பளம் மற்றும் ஊதிய உயர்வு காலக்கட்டங்களை தெளிவாக அறிந்து கொள்ள வேண்டும்.
2. பதவி உயர்வு மற்றும் சம்பள உயர்வு இடையிலான தொடர்பு மற்றும் கால வரம்புகளை சரியாக புரிந்து கொள்ள வேண்டும்.
3. ஏசிபி குறியீடுகள் மற்றும் ஊதிய உயர்வு கணக்கீடுகளை கவனமாக பின்தொடர்ந்து அரசாங்க அறிவிப்புகளை எதிர்பார்க்க வேண்டும்.
4. அரசு விதிகள் மற்றும் சட்டங்களை அண்மையில் மாற்றம் ஏதும் இருந்தால், அவற்றை உடனுக்குடன் அறிந்து கையாள வேண்டும்.
5. சம்பளம் மற்றும் ஓய்வூதியத்துடன் தொடர்புடைய அனைத்து அப்டேட்களுக்கும் இந்த வகை சேனலை பின்பற்றுவது மிகவும் நன்மையானது.
6. குழப்பங்கள் அல்லது சந்தேகங்கள் உள்ள ஊழியர்கள் அதிகாரப்பூர்வ அறிவிப்புகளையும், சட்டங்களையும் கவனமாக படிக்க வேண்டும்.
7. சம்பள மற்றும் ஓய்வூதிய சேவைகள் தொடர்பான தகவல்களை இணையதளங்கள் மற்றும் அதிகாரப்பூர்வ ஊடகங்களிலிருந்து பெறுவது நியாயமானது.
