யுபிஐ பரிவர்த்தனையில் புதிய விதிமுறை : அக்டோபர் 1 முதல் அமல்

UPI New rules : அக்டோபர் 1 ஆம் தேதி முதல் யுபிஐ விதிமுறையில் ஒரு முக்கிய மாற்றம் அமல்படுத்தப்பட உள்ளது. அதன் விவரத்தை இங்கே தெரிந்து கொள்ளுங்கள்...

Written by - S.Karthikeyan | Last Updated : Aug 17, 2025, 12:20 PM IST
  • யுபிஐ விதிமுறைகளில் மாற்றம்
  • அக்டோபர் 1 முதல் அமலாக உள்ளது
  • இனி நண்பர்களுக்கு பண கோரிக்கை அனுப்ப முடியாது

யுபிஐ பரிவர்த்தனையில் புதிய விதிமுறை : அக்டோபர் 1 முதல் அமல்

UPI New rules : இனிவரும் காலங்களில், யுபிஐ பேமென்ட் முறையில் ஒரு முக்கியமான மாற்றம் ஏற்பட உள்ளது. அக்டோபர் 1 முதல், யுபிஐ சேகரிப்பு கோரிக்கைகள் (UPI 'collect requests') நிறுத்தப்பட உள்ளன. இது உங்கள் தினசரி பரிவர்த்தனைகளை எப்படி பாதிக்கும் என்பதை இங்கு பார்ப்போம்.தேசிய பேமெண்ட்ஸ் கார்ப்பரேஷன் ஆஃப் இந்தியா (NPCI) அக்டோபர் 1, 2025 முதல் தனிநபர்களுக்கு இடையிலான (P2P - peer-to-peer) யுபிஐ பரிவர்த்தனைகளுக்கான 'collect requests' அம்சத்தை நிறுத்த முடிவு செய்துள்ளது. மோசடி மற்றும் தவறான பயன்பாடுகளைத் தடுக்க இந்த நடவடிக்கை எடுக்கப்பட்டுள்ளது.

என்ன மாறுகிறது?

'collect requests' அம்சம் என்பது, ஒரு நபர் இன்னொரு நபருக்கு பணம் கேட்டு கோரிக்கை அனுப்புவதாகும். உதாரணமாக, நண்பர்களுடன் உணவகத்தில் பில் தொகையை பிரித்துக் கொள்ளவோ அல்லது கடன் வாங்கிய பணத்தைத் திரும்பப் பெறுமாறு நினைவூட்டவோ இந்த அம்சம் பயன்பட்டது. இந்தக் கோரிக்கையை பெறுபவர் அதை ஏற்றுக்கொண்டோ அல்லது நிராகரித்தோ பணம் அனுப்பலாம்.

வசதிக்காக வடிவமைக்கப்பட்ட இந்த அம்சம், மோசடி செய்பவர்களால் தவறாகப் பயன்படுத்தப்பட்டது. அப்பாவி பயனர்களுக்கு போலியான பணப் பரிவர்த்தனை கோரிக்கைகளை அனுப்பி, அதை ஏற்கச் செய்து ஏமாற்றுவது அதிகரித்து வந்தது. அக்டோபர் 1 முதல், தனிநபர்களுக்கு இடையேயான இத்தகைய சேகரிப்பு கோரிக்கைகள் அனுமதிக்கப்படாது.

என்பிசிஐ (NPCI) அனைத்து வங்கிகள், பேமென்ட் சேவை வழங்குநர்கள் மற்றும் மூன்றாம் தரப்பு யுபிஐ செயலிகளுக்கும் தங்கள் செட்டிங்ஸ்களைப் புதுப்பித்து, இத்தகைய கோரிக்கைகளைத் தடுக்க உத்தரவிட்டுள்ளது. அக்டோபர் 2, 2025-க்கு பிறகு தனிநபர்களுக்கான சேகரிப்பு பரிவர்த்தனைகள் எதுவும் "தொடங்கப்படவோ, அனுப்பப்படவோ கூடாது" என்று அந்த உத்தரவில் குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது.

நீங்கள் தொடர்ந்து என்னென்ன செய்ய முடியும்?

இந்தத் தடை தனிநபர்களுக்கு இடையேயான சேகரிப்பு கோரிக்கைகளுக்கு மட்டுமே பொருந்தும். சாதாரண யுபிஐ பரிவர்த்தனைகளுக்கு அல்ல. எனவே, நீங்கள் தொடர்ந்து பின்வரும் செயல்களைச் செய்யலாம்:

* உங்கள் நண்பர்கள் அல்லது குடும்பத்தினரின் யுபிஐ ஐடியை உள்ளீடு செய்தோ அல்லது கியூஆர் குறியீட்டை ஸ்கேன் செய்தோ பணம் அனுப்பலாம்.
* வர்த்தகர்கள் அல்லது வணிகங்களுக்கு யுபிஐ மூலம் பணம் செலுத்தலாம்.
* முன்பு, தனிநபர்களுக்கு இடையிலான 'collect requests' ஒரு பரிவர்த்தனைக்கு 2,000 ரூபாய் என வரம்பு நிர்ணயிக்கப்பட்டிருந்தது. ஆனால், இனி வணிகர்கள் அதிக மதிப்புள்ள கோரிக்கைகளை அனுப்பலாம்.

பொதுமக்களுக்கு இதன் முக்கியத்துவம் என்ன?

இந்த மாற்றம், மோசடி நடப்பதற்கான ஒரு பொதுவான வழியை நீக்குவதன் மூலம் தனிநபர்களுக்கு யுபிஐ-யை மிகவும் பாதுகாப்பானதாக மாற்றும் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. இருப்பினும், நண்பர்களிடமிருந்து பணம் பெறுவதற்கு பயன்படுத்திய ஒரு வசதியான கருவியை பயனர்கள் இழக்க நேரிடும். இனி, பயனர்கள் பணம் பெறுவதற்கு பேமென்ட் லிங்குகள், கியூஆர் குறியீடுகள் அல்லது மெசேஜிங் செயலிகள் மூலம் மட்டுமே கோரிக்கை வைக்க முடியும்.

UPI Rule ChangeUPI UpdateUPI Fraud PreventionUPI New Guidelines IndiaOctober 1 Rules

