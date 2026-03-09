வருமான வரி அலர்ட்: மனைவி பெயரில் கணவன் செய்யும் முதலீட்டிற்கு யார் வரி கட்ட வேண்டும்?

Income Tax Rule : நம் நாட்டில் கணவன் சம்பாதிக்கும் பணத்தை மனைவி சேமிப்பதும், அதை முதலீடு செய்வதும் காலங்காலமாக நடந்து வரும் ஒரு நடைமுறை. தற்காலத்தில் பல இல்லத்தரசிகள் தங்களுக்குக் கிடைக்கும் பணத்தை மியூச்சுவல் ஃபண்ட் (SIP) திட்டங்களில் முதலீடு செய்கிறார்கள். இவ்வாறு முதலீடு செய்யும் போது கிடைக்கும் லாபத்திற்கு யார் வரி செலுத்த வேண்டும் என்பதில் பலருக்கும் குழப்பம் உள்ளது. வருமான வரிச் சட்டத்தின்படி, இது வருமானக் குவிப்பு என்ற விதியின் கீழ் வருகிறது.
வருமான வரி விலக்கு
பொதுவாக, ஒரு கணவர் தனது மனைவிக்கு எவ்வளவு பணம் வேண்டுமானாலும் அன்பளிப்பாக வழங்கலாம். வருமான வரிச் சட்டம் பிரிவு 56(2)(vii)-இன் படி, ரத்த உறவுகளுக்குள் அல்லது கணவன்-மனைவிக்குள்ளான பணப் பரிமாற்றத்திற்கு 'பரிசு வரி' (Gift Tax) கிடையாது. எனவே, கணவன் கொடுக்கும் பணத்தை மனைவி தனது வங்கிக் கணக்கில் பெற்றுக்கொள்வதற்கு வரி செலுத்தத் தேவையில்லை. ஆனால், அந்தப் பணம் சும்மா இருக்காமல், முதலீடு செய்யப்பட்டு வருமானத்தை ஈட்டும் போதுதான் வரிச் சட்டங்களுக்கு கீழ் வருகின்றன.
வருமானக் குவிப்பு விதி (Clubbing of Income Rule)
வருமான வரிச் சட்டம் பிரிவு 64(1)(iv)-ன் படி, ஒரு நபர் தனது மனைவிக்கோ அல்லது மைனர் குழந்தைக்கோ போதிய பிரதிபலன் இல்லாமல் பணத்தையோ அல்லது சொத்தையோ மாற்றினால், அந்தச் சொத்தின் மூலம் கிடைக்கும் வருமானம் மாற்றியவருடைய வருமானமாகவே கருதப்படும். உதாரணமாக, கணவர் தனது வருமானத்தில் இருந்து ரூ. 10,000-ஐ மனைவிக்கு வழங்கி, அதை மனைவி SIP-ல் முதலீடு செய்கிறார் என்று வைத்துக்கொள்வோம். அந்த முதலீட்டின் மூலம் கிடைக்கும் லாபம் அல்லது வட்டி வருமானம் மனைவியின் வருமானமாகத் தனித்துக் கருதப்படாது; மாறாக, அது கணவரின் மொத்த வருமானத்துடன் சேர்க்கப்பட்டு, கணவர் தனது வருமான வரித் தாக்கல் செய்யும் போது அதைக் காட்ட வேண்டும்.
யாருக்கு வரிப் பொறுப்பு அதிகம்?
மனைவிக்குத் தனியான வருமானம் இல்லாத பட்சத்தில், கணவர் தனது வரி வரம்பிற்கு ஏற்ப இந்த லாபத்திற்கு வரி செலுத்த வேண்டியிருக்கும். ஒருவேளை மனைவிக்குத் தனியாக வேலை அல்லது தொழில் மூலம் வருமானம் இருந்தாலும், கணவர் கொடுத்த பணத்தின் மூலம் வந்த லாபத்தை மட்டும் கணவரின் வருமானத்திலேயே சேர்க்க வேண்டும். இது போன்ற சூழலில் மனைவி தனியாக வரி செலுத்தத் தேவையில்லை. இருப்பினும், வீட்டுச் செலவிற்காகக் கொடுக்கப்படும் பணத்தில் இருந்து சிறு சிறு தொகையைச் சேமித்து முதலீடு செய்தால், அதன் மூலம் வரும் லாபத்தை மனைவியின் சொந்த வருமானமாகக் கருதலாம் எனச் சில சட்ட நுணுக்கங்கள் கூறுகின்றன.
முதலீட்டு லாபமும் வரி விகிதமும்
SIP முதலீடுகள் பெரும்பாலும் பங்குச் சந்தை சார்ந்த மியூச்சுவல் ஃபண்டுகளில் செய்யப்படுகின்றன. இதில் கிடைக்கும் லாபம் 'மூலதன ஆதாய வரி' (Capital Gains Tax) வரம்பிற்குள் வரும். ஒரு வருடத்திற்குள் முதலீட்டைத் திரும்பப் பெற்றால் 15% குறுகிய கால மூலதன ஆதாய வரி (STCG) விதிக்கப்படும். ஒரு வருடத்திற்கு மேல் முதலீட்டை வைத்திருந்து எடுத்தால், ரூ. 1 லட்சம் வரையிலான லாபத்திற்கு வரி இல்லை; அதற்கு மேலுள்ள லாபத்திற்கு 10% நீண்ட கால மூலதன ஆதாய வரி (LTCG) விதிக்கப்படும். இந்த வரிச் சலுகைகளைப் பயன்படுத்திக் கொள்ளவும், அதே சமயம் வருமானக் குவிப்பு விதியை மீறாமல் இருக்கவும் முறையான திட்டமிடல் அவசியம்.
