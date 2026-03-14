‘இக்னோர் பண்ணிடுங்க...’: வரிசெலுத்துவோருக்கு வருமான வரித்துறையின் முக்கிய தகவல்

Income Tax Department: வரி செலுத்தும் தனி நபர்களுக்கு முக்கிய செய்தி. 2026–27 மதிப்பீட்டு ஆண்டிற்கான (AY) தற்போதைய அட்வான்ஸ் டேக்ஸ் ஈ-கேம்பைனின் ஒரு பகுதியாக அனுப்பப்பட்ட, "முக்கியமான பரிவர்த்தனைகள்" குறித்த தவறான விவரங்களைக் கொண்ட சில மின்னஞ்சல்களை வரி செலுத்துவோர் புறக்கணிக்குமாறு வருமான வரித் துறை சனிக்கிழமையன்று கேட்டுக்கொண்டது.
தவறை ஒப்புக்கொண்டுள்ள வருமான வரித்துறை
'X' சமூக ஊடகத் தளத்தில் வெளியிட்ட ஒரு பதிவில், இந்தத் தகவல் தொடர்புகளில் தவறான தகவல்கள் இடம்பெற்றுள்ளதாக வரி செலுத்துவோரிடமிருந்து புகார்கள் வந்துள்ளதாக வரித் துறை தெரிவித்ததுடன், அந்தத் தவறை ஒப்புக்கொண்டுள்ளது.
KIND ATTENTION TAXPAYERS!
Clarification has been issued regarding certain email communications sent under the Advance Tax e-Campaign for AY 2026–27 (FY 2025–26)
— Income Tax India (@IncomeTaxIndia) March 14, 2026
நன்றி தெரிவித்த வருமான வரித்துறை
"2026–27 மதிப்பீட்டு ஆண்டிற்கான (2025–26 நிதியாண்டு) தற்போதைய அட்வான்ஸ் டேக்ஸ் செலுத்தும் மின்-பிரச்சாரத்தின் ஒரு பகுதியாக, சில வரி செலுத்துவோர் தாங்கள் மேற்கொண்ட 'முக்கியமான பரிவர்த்தனைகள்' குறித்து தவறான விவரங்களைக் கொண்ட மின்னஞ்சல்களைப் பெற்றுள்ளதாகத் தகவல் வந்துள்ளது." என்று வருமான வரித்துறை கூறியது.
இந்தச் சிக்கலைத் தங்கள் கவனத்திற்குக் கொண்டு வந்ததற்காக வரி செலுத்துவோருக்கு வருமான வரித்துறை நன்றி தெரிவித்ததுடன், ஏற்பட்ட சிரமத்திற்கு வருத்தமும் தெரிவித்தது.
இந்தத் தகவல் தொடர்பு அமைப்பிற்குப் பொறுப்பான சேவை வழங்குநருடன் ஒருங்கிணைந்து, இந்த விவகாரம் தற்போது கையாளப்பட்டு வருவதாக அதிகாரிகள் தெரிவித்தனர்.
"எங்கள் சேவை வழங்குநருடன் ஒருங்கிணைந்து, இந்தச் சிக்கலைத் தீர்க்க நாங்கள் தீவிரமாகப் பணியாற்றி வருகிறோம். அதுவரை, 2026–27 மதிப்பீட்டு ஆண்டிற்கான அட்வான்ஸ் டேக்ஸ் செலுத்தும் மின்-பிரச்சாரம் தொடர்பாக முன்னதாக அனுப்பப்பட்ட மின்னஞ்சல் தகவல்களை வரி செலுத்துவோர் தயவுசெய்து புறக்கணிக்குமாறு கேட்டுக்கொள்ளப்படுகிறார்கள்," என்று அந்தப் பதிவில் குறிப்பிடப்பட்டிருந்தது.
வரி செலுத்துவோர் 'இணக்க இணையதளத்தில்' கிடைக்கும் நிதித் தகவல்களை ஆய்வு செய்யவும், தேவைப்படும் இடங்களில் உரிய அட்வான்ஸ் டேக்ஸ் இணக்கத்தை உறுதி செய்யவும் உதவும் ஒரு நினைவூட்டலாகவே இத்தகைய தகவல் தொடர்புகள் அனுப்பப்படுகின்றன என்றும் வருமான வரித் துறை தெளிவுபடுத்தியது.
வருமான வரி ஈ-ஃபைலிங் இணையதளம் வாயிலாக அணுகக்கூடிய 'இணக்க இணையதளத்தில்' உள்ள e-Campaign டேப் மூலம் தங்கள் பரிவர்த்தனை விவரங்களைச் சரிபார்க்குமாறு வரி செலுத்துவோருக்கு அறிவுறுத்தப்பட்டுள்ளது. இந்தச் சிக்கல் தீர்க்கப்படும் வரை, வரி செலுத்துவோரின் புரிதலையும் ஒத்துழைப்பையும் அத்துறை கோரியுள்ளது.
வருமான வரித் துறை ஜனவரி மாதம் வெளியிட்ட தரவுகளின்படி, நடப்பு நிதியாண்டில் (2025-26) ஏப்ரல் 1 முதல் ஜனவரி 11 வரையிலான காலகட்டத்தில், மத்திய அரசின் நிகர நேரடி வரி வசூல் ரூ. 18.37 லட்சம் கோடியைத் தொட்டுள்ளது. முந்தைய ஆண்டின் இதே காலகட்டத்தில் ஈட்டப்பட்ட நிகர நேரடி வரி வசூலை விட, இந்தத் தொகை 8.82 சதவீதம் அதிகமாகும்.
