ரூ.20,000 மேல் கொடுத்தால் வருமான வரித்துறை நோட்டீஸ் அனுப்பும்! தெரியுமா?

Income Tax Rules : இந்தியாவில் கறுப்பு பணத்தை ஒழிக்கும் வகையில், சட்டவிதிகள் எல்லாம் கடுமையாக்கப்பட்டுள்ளன. அதன்படி, ரொக்கமாக 20 ஆயிரம் ரூபாய்க்கும் மேல் யாருக்கும் கொடுக்கவும் கூடாது, வாங்கவும் கூடாது. ஒருவேளை வருமானவரித்துறையால் இந்தப் பணப்பரிவர்த்தனை கண்டுபிடிக்கப்பட்டால், அந்த தொகைக்கு நிகரான அபராதம் செலுத்த வேண்டியிருக்கும்.
இந்தியாவில் பணப் பரிவர்த்தனைகள் என்பது நீண்ட காலமாகவே ஒரு சிக்கலான விவகாரமாக இருந்து வருகிறது. பொருளாதாரத்தில் வெளிப்படைத்தன்மையைக் கொண்டுவரவும், கணக்கில் வராத பணப் புழக்கத்தைக் கட்டுப்படுத்தவும் மத்திய அரசு பல்வேறு நடவடிக்கைகளை எடுத்துள்ளது. அதன் ஒரு பகுதியாக, பெரிய அளவிலான பணப் பரிவர்த்தனைகளைக் கட்டுப்படுத்த வருமான வரித் துறை கடுமையான விதிகளை வகுத்துள்ளது. இந்த விதிகள், தனிநபர், நிறுவனம் என அனைவருக்கும் பொருந்தும். இந்த விதிகளை மீறினால், அபராதங்கள் விதிக்கப்படும்.
இந்தப் பணப் பரிவர்த்தனை விதிகள் பெரும்பாலும் இரண்டு முக்கியச் சட்டப் பிரிவுகளின் கீழ் வருகின்றன. முதலாவதாக, பிரிவு 269SS. இந்தப் பிரிவு, ரூ. 20,000 அல்லது அதற்கு மேற்பட்ட தொகையை கடன் அல்லது வைப்புத்தொகையாகப் பணமாகப் பெறுவதைத் தடுக்கிறது. உதாரணமாக, நீங்கள் ஒரு நண்பரிடமிருந்து ரூ. 25,000-ஐ பணமாகக் கடனாகப் பெற்றால், நீங்கள் இந்தச் சட்டத்தை மீறுகிறீர்கள். இந்தக் கடன் அல்லது வைப்புத்தொகையானது வங்கிக் கணக்கு காசோலை, வங்கி வரைவோலை அல்லது NEFT, RTGS, UPI போன்ற மின்னணுப் பரிவர்த்தனைகள் மூலமாக மட்டுமே மேற்கொள்ளப்பட வேண்டும்.
இந்த விதியை மீறிப் பணமாகப் பெற்றால், பெற்ற தொகைக்குச் சமமான அபராதம் விதிக்கப்படும். இந்த விதி நண்பர்கள், உறவினர்கள் அல்லது வேறு எந்த தனிநபர் மூலமாக நடைபெறும் பரிவர்த்தனைகளுக்கும் பொருந்தும். இதன் முக்கிய நோக்கம், கணக்கில் வராத பணம், கடன் பரிவர்த்தனைகளில் பயன்படுத்தப்படுவதைத் தடுப்பதுதான்.
இரண்டாவதாக, பிரிவு 269ST. இந்தப் பிரிவு, பொருட்கள் அல்லது சேவைகளுக்கான கட்டணமாக, ஒரு நாளில், ஒரு பரிவர்த்தனைக்கு, அல்லது ஒரு நிகழ்வில் ரூ. 2 லட்சத்திற்கும் மேற்பட்ட தொகையைப் பணமாகப் பெறுவதைத் தடுக்கிறது. உதாரணமாக, நீங்கள் ஒரு பொருளை ரூ. 2.5 லட்சத்திற்கு விற்பனை செய்து, அந்தத் தொகையை வாடிக்கையாளரிடமிருந்து பணமாகப் பெற்றால், அது சட்டப்படி தவறானது. மேலும், ஒரு திருமண விழாவில் ₹2 லட்சத்திற்கும் மேற்பட்ட பணத்தைப் பரிசாகப் பெற்றாலும், இந்த விதி பொருந்தும்.
இந்த விதியை மீறினால், பணம் பெற்றவருக்கு அந்த மொத்தத் தொகைக்குச் சமமான அபராதம் விதிக்கப்படும். இந்தச் சட்டம் கடன் அல்லாத அனைத்து பெரிய அளவிலான பரிவர்த்தனைகளுக்கும் பொருந்துகிறது. இதன் நோக்கம், அனைத்துப் பெரிய பரிவர்த்தனைகளும் வங்கி வழியாக நடந்து, முறையாகப் பதிவு செய்யப்படுவதை உறுதிசெய்வதாகும்.
இந்த விதிகள் ஏன் அமல்படுத்தப்படுகின்றன என்பதைப் புரிந்துகொள்வது அவசியம். வங்கிகள் வழியாக நடக்கும் அனைத்துப் பரிவர்த்தனைகளும் முறையாகப் பதிவு செய்யப்பட்டு, வருமான வரித் துறையினரின் கண்காணிப்பில் இருக்கும். இதனால், ஒருவரின் வருமானம் மற்றும் செலவுகள் குறித்த வெளிப்படையான தகவல்கள் கிடைக்கும். இதன் மூலம், வரி ஏய்ப்பைத் தடுக்க முடியும். அதேபோல, பயங்கரவாதச் செயல்கள் மற்றும் பிற சட்டவிரோத நடவடிக்கைகளுக்காகப் பணம் பயன்படுத்தப்படுவதையும் இந்த விதிகள் கட்டுப்படுத்துகின்றன. இந்த விதிகள் வரி செலுத்துவோருக்கு மட்டுமல்லாமல், வரி செலுத்தாதவர்களுக்கும் பொருந்தும். அரசு, வங்கிகள், கூட்டுறவு வங்கிகள் போன்ற சில நிறுவனங்களுக்கு மட்டும் இந்த விதிகள் பொருந்தாது.
இறுதியாக, இந்த விதிகளைப் புரிந்துகொள்வது நிதி சார்ந்த விவகாரங்களில் மிக அவசியம். சிறிய அளவிலான ரொக்கப் பரிவர்த்தனைகள் அனுமதிக்கப்பட்டாலும், பெரிய தொகைகளுக்கு எப்போதும் மின்னணுப் பரிவர்த்தனைகளையோ அல்லது வங்கிக் கணக்குகள் மூலமான பரிவர்த்தனைகளையோ பயன்படுத்துவது பாதுகாப்பானது. இதன்மூலம், வருமான வரித் துறையினரின் கவனத்தை ஈர்க்காமல், சட்டப்பூர்வமான முறையில் உங்கள் நிதி பரிவர்த்தனைகளை மேற்கொள்ளலாம். இந்தத் தகவல்கள் அனைத்தும் பொதுவான விழிப்புணர்வுக்காக மட்டுமே. உங்கள் தனிப்பட்ட நிதி நிலைமைக்குத் தேவையான ஆலோசனைகளுக்கு ஒரு நிதி ஆலோசகரையோ அல்லது பட்டயக் கணக்காளரையோ அணுகுவது சிறந்தது.
