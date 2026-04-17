Income Tax Filing 2026: முகவரி, மொபைல் எண், மின்னஞ்சல்... ஐடிஆர் செயல்முறையில் மிகப்பெரிய மாற்றம்

ITR Filing Guidelines: வருமான வரி செலுத்துவோருக்கு ஒரு முக்கியச் செய்தி. 2026-27 மதிப்பீட்டு ஆண்டிற்கான (AY) புதிய வருமான வரித் தாக்கல் (ITR) படிவங்களை வருமான வரித் துறை வெளியிட்டுள்ளது. வரி செலுத்துவோரின் செயல்முறைகளை எளிதாக்குவதையும், தரவுகளின் துல்லியத்தை மேம்படுத்துவதையும் நோக்கமாகக் கொண்ட சில முக்கிய மாற்றங்களை இந்தப் படிவங்கள் கொண்டுவந்துள்ளன.
வரிசெலுத்துவோருக்கு முக்கிய தகவல்
ஜூலை 31, 2026-க்குள் தங்கள் வருமான வரித் தாக்கலைச் சமர்ப்பிக்க திட்டமிட்டுள்ள நபர்கள், இந்தப் புதிய விதிமுறைகளைத் தெரிந்துகொள்வது மிகவும் அவசியமாகும். இதில் செய்யப்பட்டுள்ள மிகப்பெரிய மாற்றங்கள், உங்கள் முகவரி மற்றும் தொடர்பு விவரங்கள் சார்ந்தவையாகும்.
Secondary Address: இனி, துணை முகவரியை கொடுக்க வேண்டும்
கடந்த ஆண்டில், ITR படிவத்தில் நீங்கள் ஒரே ஒரு முகவரியை மட்டும் வழங்கினால் போதுமானதாக இருந்தது. ஆனால், டேக்ஸ்மேன் நிறுவனத்தின் ஆய்வின்படி, ITR-1 முதல் ITR-7 வரையிலான அனைத்துப் படிவங்களிலும், "துணை முகவரி" என்பதற்கான ஒரு புதிய பிரிவு சேர்க்கப்பட்டுள்ளது. அதாவது, உங்கள் முதன்மை முகவரியுடன் சேர்த்து, ஒரு மாற்று முகவரியையும் நீங்கள் கட்டாயம் வழங்க வேண்டும்.
Two Mobile Numbers: இரண்டு அலைபேசி எண்கள் தேவை
மேலும், இரண்டு அலைபேசி எண்கள் மற்றும் இரண்டு மின்னஞ்சல் முகவரிகளைப் பதிவு செய்வதற்கான பிரிவுகள் புதுப்பிக்கப்பட்டு, அவற்றை "முதன்மை" மற்றும் "துணை" தொடர்பு விவரங்களாகக் குறிப்பிடும் வகையில் மாற்றியமைக்கப்பட்டுள்ளன. இந்த மாற்றமானது, வரி செலுத்துவோரை வருமான வரித் துறை இன்னும் எளிதாகத் தொடர்புகொள்ள உதவும்.
மேலும் சில மாற்றங்களும் செய்யப்பட்டுள்ளன. அவற்றை பற்றி இங்கே காணலாம்:
1. பிரதிநிதி மூலமான மதிப்பீடு குறித்த எளிய தகவல்கள்: உங்கள் சார்பாக வேறொருவர் உங்கள் வருமான வரித் தாக்கலைச் சமர்ப்பிக்கிறார் என்றால், இனி அவர்கள் ஏராளமான தகவல்களை வழங்க வேண்டிய அவசியமில்லை. புதிய படிவத்தில் பின்வரும் மூன்று விவரங்களை மட்டும் வழங்கினால் போதுமானது:
– பிரதிநிதியின் பெயர்
– பிரதிநிதியின் மின்னஞ்சல் முகவரி
– பிரதிநிதியின் தொடர்பு எண்
(முன்பெல்லாம் PAN, ஆதார் மற்றும் முகவரி போன்ற பல விவரங்களை வழங்க வேண்டியிருந்தது; ஆனால் இப்போது அவை எதுவும் தேவையில்லை.)
2. மூலதன ஆதாயங்களை (Capital Gains) அறிக்கையிடுவது இனி எளிதாக இருக்கும்:
2024-25 நிதியாண்டின்போது, ஜூலை 23, 2024 அன்று வரி விகிதங்களில் மாற்றம் ஏற்பட்டதால், மூலதன ஆதாயங்களை இரண்டு பிரிவுகளாகப் பிரித்து (ஜூலை 23-க்கு முன் மற்றும் பின் என) அறிக்கையிட வேண்டிய சூழல் இருந்தது.
ஆனால் இப்போது, புதிய படிவத்தில் அந்தப் பிரிப்பு முறை நீக்கப்பட்டுள்ளது. 2026-27 மதிப்பீட்டு ஆண்டிற்கு (AY) முழு ஆண்டுக்கும் ஒரே வரி விகிதமே பொருந்தும் என்பதால், பழைய மற்றும் புதிய வரி விகிதங்களின் அடிப்படையில் தனித்தனி கணக்குகளை அறிக்கையிடுவது குறித்து வரிசெலுத்துவோர் கவலைப்படத் தேவையில்லை.
கவனிக்க வேண்டிய முக்கிய அம்சங்கள்
- இந்த புதிய படிவங்கள், 2026-27 மதிப்பீட்டு ஆண்டிற்கு (AY), அதாவது 2025-26 நிதியாண்டிற்கு (FY) உரியவை என்பதை நினைவில் கொள்வது மிகவும் முக்கியம்.
- படிவங்கள் புதுப்பிக்கப்பட்டிருந்தாலும், 1961-ஆம் ஆண்டின் வருமான வரிச் சட்டத்தில் உள்ள நடைமுறை விதிகளை நீங்கள் தொடர்ந்து பின்பற்ற வேண்டும்.
- வருமான வரித் தாக்கல் செயல்முறையை "பயனர்-நட்பானதாக" மாற்றுவதிலேயே அரசாங்கத்தின் கவனம் முழுமையாகச் செலுத்தப்பட்டுள்ளது.
- துணை முகவரிகள் மற்றும் மின்னஞ்சல் முகவரிகளை 'முதன்மை' மற்றும் 'துணை' என இரு பிரிவுகளாகப் பிரித்திருப்பதன் நோக்கம், தகவல் தொடர்பு சார்ந்த பிழைகளைக் குறைப்பதே ஆகும்.
- வருமான வரித் தாக்கல் செய்யும் சமயத்தில் எவ்விதச் சிக்கல்களையும் தவிர்க்கும் பொருட்டு, வரி செலுத்துவோர் தங்கள் ஆவணங்களில் ஒரு மாற்று முகவரியையும், பயன்பாட்டில் உள்ள ஒரு அலைபேசி எண்ணையும் தயாராக வைத்திருக்க அறிவுறுத்தப்படுகிறார்கள்.
அடிக்கடி கேட்கப்படும் கேள்விகள் (FAQs)
1.இந்த ஆண்டு ஐடிஆர் தாக்கலில் வந்துள்ள முக்கிய மாற்றம் என்ன?
இந்த ஆண்டு முதல், ITR-1 முதல் ITR-7 வரையிலான அனைத்து வருமான வரிப் படிவங்களிலும், நீங்கள் ஒரு முதன்மை முகவரி மற்றும் ஒரு துணை முகவரி ஆகிய இரண்டையும் கட்டாயமாக வழங்க வேண்டும். இதே விதிமுறை தற்போது தொலைபேசி எண்கள் மற்றும் மின்னஞ்சல் முகவரிகளுக்கும் பொருந்தும். படிவத்தில் இவை 'முதன்மை' மற்றும் 'துணை' எனப் பிரிக்கப்பட்டுள்ளன; எனவே, நீங்கள் இவ்விரண்டு விவரங்களையும் பூர்த்தி செய்ய வேண்டும்.
2. அரசாங்கம் இதை ஏன் சேர்த்தது?
வருமான வரித் துறை, வரி செலுத்துவோருக்கு அறிவிப்புகள், வரித் திரும்பப் பெறுதல் குறித்த உறுதிப்படுத்தல்கள் மற்றும் முக்கியமான தகவல்களை அனுப்புகிறது. உங்கள் முதன்மை முகவரி காலாவதியானதாகவோ அல்லது தவறானதாகவோ இருந்தால், அந்தத் தகவல்தொடர்புகள் உங்களைச் சென்றடையாமல் போய்விடும். ஒரு இரண்டாவது முகவரி இருப்பது, அத்துறையினர் உங்களைத் தொடர்புகொள்வதற்கு ஒரு மாற்று வழியை வழங்குகிறது.
3. 80G -இல் வங்துள்ள மாற்றம் என்ன?
80G பிரிவின் கீழ் கோரப்படும் நன்கொடைகளுக்குப் பரிவர்த்தனைக் குறிப்பு எண் தேவை; 80GGC நன்கொடைகளுக்கு அரசியல் கட்சியின் PAN எண் தேவை.
