English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Tamil News
  • Business
  • வருமான வரி தாக்கலில் மோசடி - மத்திய அரசு எடுத்த மிகப்பெரிய நடவடிக்கை

வருமான வரி தாக்கலில் மோசடி - மத்திய அரசு எடுத்த மிகப்பெரிய நடவடிக்கை

Income tax : வருமான வரி தாக்கலில் செய்த மோசடிகளுக்கு எதிராக மத்திய அரசு என்னென்ன நடவடிக்கைகளை எடுத்துள்ளது என அதிகாரப்பூர்வமாக அறிவித்துள்ளது.

Written by - Karthikeyan Sekar | Last Updated : Dec 13, 2025, 07:51 PM IST
  • வருமானவரி தாக்கலில் மோசடி
  • மத்திய அரசு கொடுத்துள்ள எச்சரிக்கை
  • போலி தாக்கலுக்கு வைக்கப்பட்டுள்ள செக்

Trending Photos

கலைஞர் மகளிர் உரிமைத்தொகை மேல்முறையீடு! அமைச்சர் கொடுத்த அப்டேட்
camera icon12
Kalaignar Magalir Urimai Thogai
கலைஞர் மகளிர் உரிமைத்தொகை மேல்முறையீடு! அமைச்சர் கொடுத்த அப்டேட்
2025ம் ஆண்டில் உலக அளவில் அதிக வசூல் செய்த டாப் 7 படங்கள்.. லிஸ்ட்டில் எந்த படத்திற்கு முதல் இடம்?
camera icon7
Highest collection movies
2025ம் ஆண்டில் உலக அளவில் அதிக வசூல் செய்த டாப் 7 படங்கள்.. லிஸ்ட்டில் எந்த படத்திற்கு முதல் இடம்?
காப்பீட்டுத் துறையில் முக்கிய மாற்றம்: 100% அந்நிய நேரடி முதலீட்டிற்கு அமைச்சரவை ஒப்புதல்!
camera icon7
FDI
காப்பீட்டுத் துறையில் முக்கிய மாற்றம்: 100% அந்நிய நேரடி முதலீட்டிற்கு அமைச்சரவை ஒப்புதல்!
2025ல் பெரிதாக எதிர்பார்த்த படங்கள்.. ஆனா படுமொக்கை.. லிஸ்ட்டில் எல்லாமே சூப்பர் ஸ்டார்ஸ்தான்!
camera icon6
2025 flop movies
2025ல் பெரிதாக எதிர்பார்த்த படங்கள்.. ஆனா படுமொக்கை.. லிஸ்ட்டில் எல்லாமே சூப்பர் ஸ்டார்ஸ்தான்!
வருமான வரி தாக்கலில் மோசடி - மத்திய அரசு எடுத்த மிகப்பெரிய நடவடிக்கை

Income tax : வருமான வரித் தாக்கலின்போது மோசடி மற்றும் வருமான வரி விலக்கு கோருவதில் மோசடி, சலுகைகள் கேட்பதில் நடந்த தில்லுமுல்லுகளை கண்டுபிடித்துள்ளதாக மத்திய அரசு தெரிவித்துள்ளது. இதுதொடர்பாக வெளியிடப்பட்டிருக்கும் அறிவிப்பில், மத்திய நேரடி வரிகள் வாரியம் (CBDT), வருமான வரிச் சட்டத்தின் கீழ் போலி விலக்குகள் மற்றும் சலுகைகள் கோரப்பட்ட பல வருமான வரிக் கணக்குகளைக் கண்டறிந்து, அதன் மீது கடும் நடவடிக்கைகளை எடுத்துள்ளது என மத்திய அரசு தெரிவித்துள்ளது.இந்த மோசடிகளில் அரசியல் கட்சிகள் மற்றும் அறக்கட்டளைகளுக்கு செலுத்தப்பட்ட போலி நன்கொடைச் சலுகைகள் முதலிடத்தில் உள்ளன.

Add Zee News as a Preferred Source

1. முக்கியமாகக் கண்டறியப்பட்ட மோசடிகள்

வரி செலுத்துவோர் சிலர் கீழ்க்கண்ட சலுகைகளைக் கோருவதில் மோசடியில் ஈடுபட்டது கண்டறியப்பட்டுள்ளது:

பதிவுசெய்யப்பட்ட அங்கீகரிக்கப்படாத அரசியல் கட்சிகளுக்கு (RUPPs) நன்கொடை: வருமான வரிக் கணக்கைத் தாக்கல் செய்யாத, பதிவுசெய்யப்பட்ட முகவரியில் செயல்படாத, மற்றும் எந்த அரசியல் நடவடிக்கையிலும் ஈடுபடாத பல பதிவுசெய்யப்பட்ட அங்கீகரிக்கப்படாத அரசியல் கட்சிகள் மற்றும் அமைப்புகள், நிதியைக் கடத்துவதற்கும், ஹவாலா பரிவர்த்தனைகளுக்கும், போலி நன்கொடை ரசீதுகளை வழங்குவதற்கும் பயன்படுத்தப்பட்டுள்ளது தெரியவந்துள்ளது.

அறக்கட்டளைகளுக்கு நன்கொடை: சில அறக்கட்டளைகளின் பெயரிலும் போலி நன்கொடை ரசீதுகள் பயன்படுத்தப்பட்டு, வருமான வரி விலக்குகள் (Section 80G) கோரப்பட்டுள்ளது.

போலி கார்ப்பரேட் சமூகப் பொறுப்பு (CSR) செலவுகள்: நிறுவனங்கள் போலி CSR செலவுகளைக் கோரியிருப்பதும் கண்டறியப்பட்டது.

2. மோசடியின் நோக்கம்

இடைத்தரகர்கள் (Intermediaries) ஒரு கமிஷன் அடிப்படையில் நாடு முழுவதும் ஏஜென்ட் நெட்வொர்க்கை அமைத்து, வரி செலுத்துவோரின் வரிப் பொறுப்புகளைக் குறைக்கவும், போலியான பணத்தைத் திரும்பப் பெறுவதற்கும் (Bogus Refunds) இந்தச் சட்டவிரோத நடவடிக்கைகளில் ஈடுபட்டுள்ளனர்.

3. CBDT-யின் தரவு அணுகுமுறை

CBDT தனது அணுகுமுறையைத் தரவு உந்துதல் (Data-driven approach) மூலம் பலப்படுத்தியுள்ளது. இதன் மூலம் சந்தேகத்திற்குரிய கோரிக்கைகள் மற்றும் அதிக ஆபத்துள்ள நடத்தை முறைகளை ஆரம்பத்திலேயே கண்டறிய முடிகிறது.

கண்காணிப்பில் உள்ள பிரிவுகள்: வருமான வரிச் சட்டம், 1961-ன் கீழ் உள்ள அரசியல் கட்சிகளுக்கு நன்கொடை பிரிவு 80GGC மற்றும் பிரிவு 80G அறக்கட்டளைகளுக்கு நன்கொடை ஆகியவற்றின் கீழ் சலுகை கோரிய பல வரி செலுத்துவோர் சந்தேகத்தின் பேரில் அடையாளம் காணப்பட்டுள்ளனர்.

தரவு பகுப்பாய்வு: பல வரி செலுத்துவோர் சந்தேகத்திற்குரிய நிறுவனங்களுக்கு நன்கொடை அளித்துள்ளதாக அல்லது அந்த நிறுவனங்களின் நம்பகத்தன்மையை உறுதிப்படுத்தத் தேவையான தகவல்களை வழங்கவில்லை என்றும் மத்திய அரசின் தரவு பகுப்பாய்வு சுட்டிக்காட்டியுள்ளது.

4. ‘NUDGE’ விழிப்புணர்வு இயக்கம்

இந்த நடவடிக்கைகள் ஒருபுறம் இருக்க, வரி செலுத்துவோருக்கு ஒரு வாய்ப்பை வழங்க CBDT ஒரு 'NUDGE' பிரச்சாரத்தைத் தொடங்கியுள்ளது. டிசம்பர் 12, 2025 முதல், சந்தேகத்திற்குரிய வரி செலுத்துவோரின் பதிவு செய்யப்பட்ட மொபைல் எண் மற்றும் மின்னஞ்சல் முகவரிகளுக்கு SMS மற்றும் மின்னஞ்சல் ஆலோசனைகள் (Advisories) அனுப்பப்பட்டு வருகின்றன. இந்தச் செயல்பாடு, வரி செலுத்துவோர் தங்கள் வருமான வரிக் கணக்குகளைப் புதுப்பிக்கவும் (Updated ITRs), தவறுதலாக ஏதேனும் சலுகைகளைக் கோரியிருந்தால், அவற்றை திரும்பப் பெறவும் ஒரு வாய்ப்பை வழங்குகிறது.

பழைய மற்றும் புதிய கணக்குகள் திருத்தம்: நடப்பு மதிப்பீட்டு ஆண்டு (AY 2025-26) மற்றும் கடந்த ஆண்டுகளுக்கான வருமான வரிக் கணக்குகளைப் பல வரி செலுத்துவோர் ஏற்கனவே திருத்தியும், புதுப்பித்தும் தாக்கல் செய்துள்ளனர்.

5. வரி செலுத்துவோருக்கு ஆலோசனை

அனைத்து வரி செலுத்துவோரும் கீழ்க்கண்டவற்றை உறுதி செய்யுமாறு அறிவுறுத்தப்படுகிறார்கள்:

சரியான தொடர்பு விவரங்கள்: வருமான வரித் துறையுடனான தகவல்தொடர்புகளைத் தவறவிடாமல் இருக்க, உங்கள் கோப்புகளில் சரியான மொபைல் மற்றும் மின்னஞ்சல் ஐடிகள் கொடுக்கப்பட்டுள்ளதை உறுதிப்படுத்தவும்.

சலுகை குறித்த தகவல்: சலுகைகள் (Deduction provisions) மற்றும் புதுப்பிக்கப்பட்ட வருமான வரிக் கணக்கைத் தாக்கல் செய்வது (Filing of Updated Returns) பற்றிய கூடுதல் தகவல்களை www.incometax.gov.in என்ற இணையதளத்தில் தெரிந்துகொள்ளலாம்.

மேலும் படிக்க | ITR 2025: வருமான வரி தாக்கலின் போது இதனை சரிபார்க்க மறக்காதீங்க... இல்லை என்றால் சிக்கல் வரலாம்

மேலும் படிக்க | ITR 2025: வருமான வரி தாக்கலுக்கான காலக்கெடு விபரம்... தவறினால் அபராதம் விதிக்கப்படும்

சார்பில்லாத சமரசமில்லாத செய்திகள் உங்கள் உள்ளங்கைகளில்! 

உடனுக்குடன் செய்திகளைத் தெரிந்து கொள்ளவும், உங்கள் கருத்துகளைப் பகிர்ந்து கொள்ளவும் சமூக வலைத்தளங்களில் எங்களைப் பின்தொடருங்கள்..

முகநூல் - @ZEETamilNews

ட்விட்டர் - @ZeeTamilNews

டெலிக்ராம் - https://t.me/ZeeTamilNews 

வாட்ஸ்-அப் - https://whatsapp.com/channel/0029Va5XFvI90x2plF9cKY1r

அரசியல், கல்வி, பொழுதுபோக்கு, விளையாட்டு, சுகாதாரம், வாழ்க்கை முறை, சமூக, வேலைவாய்ப்பு என அனைத்து வகையான செய்திகளையும் தமிழில் பெற இப்போது ஜீ தமிழ் நியூஸ் செயலியைப் பதிவிறக்குங்கள்!!

Android Link: https://bit.ly/3AIMb22

Apple Link: https://apple.co/3yEataJ

About the Author

Karthikeyan Sekar

Karthikeyan Sekar

...Read More

Income TaxIncome Tax FilingIT filing fraudcentral governmentIncome tax news India

Trending News