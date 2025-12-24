English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Tamil News
  • Business
  • Income Tax Refund மெகா சொதப்பல்: லட்சக்கணக்கானோருக்கு வந்த SMS.. பதற்றத்தில் மக்கள்!

Refund is on Hold?: வருமான வரித் துறையிடமிருந்து 'Refund on Hold' என SMS வந்ததா? மின்னஞ்சல் அல்லது போர்ட்டலில் நோட்டீஸ் இல்லை என்றால் நீங்கள் செய்ய வேண்டிய முன்னெச்சரிக்கை நடவடிக்கைகள் மற்றும் சர்ச்சைக்கரிய SMS குறித்து பார்ப்போம்.

Written by - Shiva Murugesan | Last Updated : Dec 24, 2025, 12:38 PM IST
  • ரீஃபண்ட் வருமா வராதா? வருமான வரித்துறையின் திடீர் நோட்டீஸால் வரி செலுத்துவோர் அதிர்ச்சி!
  • ரீஃபண்ட் நிறுத்தி வைக்கப்பட்டுள்ளதாகக் கூறி மக்கள் மத்தியில் ஏற்பட்ட தேவையற்ற பதற்றம்.
  • இணையதளத்தில் எந்தத் தகவலும் இல்லாத நிலையில், 'Revised Return' தாக்கல் செய்வதில் குழப்பம்.

Income Tax Refund 2025 News: கடந்த சில நாட்களாக, வருமான வரித் துறையிடமிருந்து தங்களுக்கு மின்னஞ்சல் (Email) அல்லது குறுஞ்செய்தி (SMS) வந்துள்ளதாகப் பல வரி செலுத்துவோர் சமூக வலைதளங்களில் தெரிவித்து வருகின்றனர். அதில் வருமான வரித் தாக்கல் (ITR) செய்ததில் சில முரண்பாடுகள் (Mismatches) இருப்பதால், ரீஃபண்ட் தொகை நிறுத்தி வைக்கப்பட்டுள்ளதாகக் கூறப்பட்டுள்ளது. மேலும் வருமான வரித்துறை மிகப்பெரும் சொதப்பல் செய்துள்ளதாக பலர் கருத்து தெரிவித்து வருகின்றனர். அதன் விவரங்களை பார்ப்போம்.

வருமான வரித்துறை அனுப்பிய SMS-ல் என்ன கூறப்பட்டுள்ளது?

ஆன்லைனில் பகிரப்பட்ட ஸ்கிரீன்ஷாட்களின்படி, அந்தச் செய்தியில் பின்வருமாறு குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது:

"உங்கள் வருமான வரித் தாக்கல் 'இடர் மேலாண்மை செயல்முறையின்' (Risk Management Process) கீழ் ஆய்வு செய்யப்பட்டதில், ரீஃபண்ட் கோரிக்கையில் சில முரண்பாடுகள் இருப்பது கண்டறியப்பட்டுள்ளது. எனவே, உங்கள் ஐடிஆர் (ITR) செயலாக்கம் நிறுத்தி வைக்கப்பட்டுள்ளது. இது குறித்த கூடுதல் விவரங்கள் உங்கள் பதிவு செய்யப்பட்ட மின்னஞ்சல் முகவரிக்கு அனுப்பப்பட்டுள்ளது." 

அதாவது வருமான வரித் துறை தரப்பில் இருந்து வருமான வரி தாக்கல் செய்த லட்சக்கணக்கான மக்களுக்கு ஒரு எஸ்எம்எஸ் அனுப்பி உள்ளார்கள். அதில் நீங்கள் தாக்கல் செய்த வருமான வரியில் பிழை இருக்கிறது. அதன் பிழை குறித்து உங்களுக்கு மின்னஞ்சல் அனுப்பி வைப்போம். அதன்மூலம் என்ன பிழை இருக்கிறது என்பதை பார்த்து, அதை சரிசெய்து மீண்டும் மறுதாக்கல் செய்து கொள்ள வேண்டும். அதற்கான கடைசி நாள் டிசம்பர் 31 என அனுப்பியுள்ளார்கள்.

வரி செலுத்துவோரின் மன நெருக்கடி

தங்களுக்கு எஸ்.எம்.எஸ் வந்த போதிலும், வருமான வரி இணையதளத்தில் (Portal) சென்று பார்த்தால் 'ரீஃபண்ட் வங்கிக் கணக்கில் வரவு வைக்கப்பட்டுவிட்டது' என்று காட்டுவதாகப் பயனர்கள் புகாரளித்துள்ளனர். அதேபோல பலருக்கு 'மின்னஞ்சலில் விவரங்களை அனுப்பியுள்ளோம்' என மெசேஜ் வந்தும், எந்த மின்னஞ்சலும் வரவில்லை என்றும், போர்ட்டலில் 'Worklist'-ல் எந்த நடவடிக்கையும் காட்டவில்லை என்றும் கூறியுள்ளனர். சில வரி செலுத்துவோர், வரும் டிசம்பர் 31-க்குள் திருத்தப்பட்ட வருமான வரித் தாக்கல் (Revised Return) செய்யுமாறு கேட்டுக் கொள்ளப்பட்டுள்ளனர் என  மன நெருக்கடியை வெளிப்படுத்தி உள்ளானர். 

வருமான வரித்துறை விளக்கம் அளிக்கவில்லை

இந்த விவகாரம் தொடர்பாக வருமான வரித் துறை இதுவரை முறையான விளக்கம் எதையும் அளிக்கவில்லை. எனினும், வரி செலுத்துவோர் போர்ட்டலில் உள்ள தகவல்களுக்கும் தங்களுக்கு வரும் மெசேஜ்களுக்கும் இடையே உள்ள முரண்பாடுகளால் மிகுந்த குழப்பத்தில் உள்ளனர்.

நெட்டிசன்கள் கருத்து

வருமான வரித்துறையின் இந்த சம்பவம் குறித்து "மிகப்பெரும் சொதப்பல்" என சமூக ஊடகங்களில் கார்த்திகேயன் ஃபாஸ்துரா (Karthikeyan Fastura) என்பவர் பகிர்ந்துள்ள பதிவு பின்வருமாறு..

இன்று வருமானவரித்துறை ஒரு மிகப்பெரும் சொதப்பல் செய்துள்ளார்கள். வருமான வரி தாக்கல் செய்த லட்சக்கணக்கான மக்களுக்கு ஒரு எஸ்எம்எஸ் அனுப்பி உள்ளார்கள். அதில் நீங்கள் தாக்கல் செய்ததில் பிழை உள்ளது. நீங்கள் செய்த பிழையை உங்களுக்கு ஈமெயிலில் அனுப்பி வைப்போம். அதை வைத்து திருத்தி மறுதாக்கல் செய்து கொள்ள வேண்டும். அதற்கான கடைசி நாள் டிசம்பர் 31. என்ற அனுப்பியுள்ளார்கள். 

இன்னும் சரியாக ஒரு வார காலம் மட்டுமே இருக்கும் குறைவான கால அளவில் இதை செய்ய சொல்வது மிகுந்த மன நெருக்கடியை, வேலைப்பளுவை கொடுக்கும். இவ்வாறு நோட்டீஸ் அனுப்புவது வழக்கம்தான். ஆனால் இன்று இவர்கள் அனுப்பியது பிழையாக தாக்கல் செய்தவர்களுக்கல்ல. தாக்கல் செய்து processing முடிக்க காத்திருக்கும் எல்லோருக்குமே அனுப்பியுள்ளார்கள். இவர்கள் கூறியபடி ஈமெயிலை சென்று பார்த்தால் அங்கு எந்த ஒரு இமெயிலும் வரவில்லை. 

அதேபோல வருமான வரி இணையதளத்தில் லாகின் செய்து உள்ளே பிழையை திருத்த என்ன பிழை என்று நோட்டீஸ் வந்திருக்கிறதா என்று பார்க்கும்போது அப்படியான எந்த நோட்டீசும் வரவில்லை. பொதுவாக இந்த மாதிரியான நோட்டீஸ் Worklist என்ற பக்கத்திலும் Action என்ற பக்கத்திலும் இருக்கும். அப்படி எதுவும் வரவும் இல்லை. தாக்கல் செய்ததில் ஏதேனும் தவறு இருந்தால் அந்தத் தவறினை இமெயிலில் குறிப்பிட்டு இருப்பார்கள். அந்தத் தவறினை கண்டறிந்து திருத்திக் கொள்ளலாம். ஒண்ணுமே இல்லாமல் திருத்து திருத்து என்றால் என்னத்த திருத்த? 

பொதுவாக இந்த வகையான நோட்டிஸ் ஒரே நாளில் எல்லோருக்கும் வருவதில்லை. பிராசசிங் செய்யும் அன்று தாக்கல் செய்யப்பட்டதில் பிழை இருக்கும் பட்சத்தில் அன்றைக்கு எத்தனை பேர் உள்ளார்களோ அவர்களுக்கு அனுப்புவார்கள். ஆனால் இம்முறை லட்சக்கணக்கான பேர்களுக்கு மொத்தமாக இதனை அனுப்பி தேவையில்லாத பதட்டத்தையும் நெருக்கடியையும் கொடுத்துள்ளார்கள். 

இதனால் வருமான வரி தாக்கல் செய்ய உதவும் கணக்காளர்களுக்கு நெருக்கடி அதிகரித்துள்ளது. வாடிக்கையாளர் கால் செய்து இது போன்ற ஒரு நோட்டீஸ் வந்திருக்கிறது என்று சொல்ல, அவர்களது கணக்கில் சென்று பார்த்தால் எந்த பிழையும் இல்லாது போக குழம்பிப் போக வேண்டி உள்ளது. எதற்காக இந்த தேவையில்லாத பதட்டத்தை உருவாக்க வேண்டும் ? 

இந்த ஆண்டு ஆரம்பம் முதலே இது போன்ற எண்ணற்ற குழப்பங்களை நிதி அமைச்சகம் மேலாண்மை செய்யும் வருமானவரித்துறை செய்கிறது. டிசம்பர் 31ம் தேதியுடன் மக்கள் கூடுதலாக செலுத்திய வருமான வரியை திருப்பி செலுத்தும் Refund Amount deadline நெருங்குவதால் ஒன்றிய அரசு மக்களுக்கு கொடுக்க வேண்டிய பணத்தை கொடுக்க சுணங்கி இதனை செய்கிறதோ என்ற கேள்வி எழுகிறது. சென்ற ஆண்டு இதே காலகட்டத்தில் மக்களுக்கு திருப்பிக் கொடுக்கப்பட்ட Refund தொகையில் பாதியைக் கூட இன்றுவரை கொடுக்கவில்லை. எந்த வருடமும் இதுபோன்று இவ்வளவு மோசமாக சுணக்கம் காட்டியதில்லை.

நாடாளுமன்ற உறுப்பினர்கள் இதனை பாராளுமன்றத்தில் விவாதிக்க வேண்டும் என்று வேண்டி கேட்டுக்கொள்கிறேன். இதுபோன்ற SMS உங்களுக்கு வந்திருக்கும் என்றால் இமெயில் சென்று பாருங்கள். அப்படி ஏதும் இமெயில் வரவில்லை என்றால் வருமான வரி இணையதளத்தில் உங்களது கணக்கில் லாகின் செய்து பாருங்கள். அதிலும் எந்த நோட்டீசும் வரவில்லை என்றால் அமைதியாக இருங்கள். அவசியமில்லாமல் Revised return எதையும் தாக்கல் செய்ய தேவையில்லை.அவசரப்படாதீர்கள்.

