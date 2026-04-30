ITR Filing 2026: இவர்கள் ஐடிஆர் தாக்கல் செய்ய வேண்டாம்? இந்த ஒரு படிவம் போதும்

Income Tax Return Filing 2026: 2025-26 நிதியாண்டிற்கான (மதிப்பீட்டு ஆண்டு 2026-27) வருமான வரித் தாக்கல் (ITR) தொடங்கியுள்ளது. மார்ச் மாத இறுதிக்குள் அனைத்து ITR படிவங்களையும் அரசாங்கம் வெளியிட்டது. தற்போது மக்கள் தங்கள் வருமான வரி விவரங்களைத் தாக்கல் செய்யத் தொடங்கியுள்ளனர்.
ITR Filing: மூத்த குடிமக்களுக்கு நிவாரணம்
இதற்கிடையில் மூத்த குடிமக்களுக்குப் பெரும் நிவாரணம் அளிக்கும் வகையில், ஏப்ரல் 2026 முதல் நடைமுறைக்கு வரும் வருமான வரி விதிகள், 75 வயது மற்றும் அதற்கு மேற்பட்ட வயதுடைய தகுதிவாய்ந்த தனிநபர்களுக்கான வரி இணக்க நடைமுறைகளை எளிதாக்குகின்றன.
மூத்த குடிமக்கள் என்ற வகையில் வரும் நபர்கள், படிவம் எண் 125-ஐச் சமர்ப்பித்தால், வருமான வரி கணக்கைத் தாக்கல் செய்ய வேண்டிய அவசியமில்லை. ஏனெனில், குறிப்பிட்ட சில நிபந்தனைகளுக்கு உட்பட்டு, அவர்களுக்காக வரியைக் கணக்கிட்டுப் பிடித்தம் செய்யும் பணியை குறிப்பிட்ட வங்கி ஏற்றுக்கொள்கிறது. குறைந்த அளவிலான வருமான ஆதாரங்களையே கொண்ட ஓய்வூதியதாரர்களின் வரி இணக்கச் சுமையைக் குறைப்பதே இந்த நடவடிக்கையின் நோக்கமாகும்.
படிவம் எண் 125 என்றால் என்ன?
- படிவம் எண் 125 (Form No. 125) என்பது, 2025-ஆம் ஆண்டின் வருமான வரிச் சட்டத்தின் பிரிவு 393(1)-இன் கீழ், ஒரு 'குறிப்பிட்ட மூத்த குடிமகனால்' சமர்ப்பிக்கப்படும் ஒரு பிரகடனமாகும்.
- இது, ஒரு குறிப்பிட்ட வங்கியின் வாயிலாகப் பெறப்பட்ட அல்லது பெறப்படவுள்ள ஓய்வூதிய வருமானம் மற்றும் வட்டி வருமானம் ஆகியவற்றுடன் தொடர்புடையதாகும்.
- இத்தகைய பிரகடனத்தின் அடிப்படையில், குறிப்பிட்ட வங்கியானது மூலத்திலேயே வரியைப் பிடித்தம் செய்கிறது (TDS).
- வாடகை, தரகு வருமானம் அல்லது மூலதன ஆதாயங்கள் போன்ற வேறு எந்த வகையான வருமானத்தையும் இந்தப் பிரகடனம் உள்ளடக்காது.
"குறிப்பிட்ட மூத்த குடிமகன்" என்பவர் யார்?
பிரிவு 402(39)-இன் படி, "குறிப்பிட்ட மூத்த குடிமகன்" (Specified Senior Citizen) என்பவர், 75 வயது அல்லது அதற்கு மேற்பட்ட வயதுடைய, இந்தியாவில் வசிக்கும் ஒரு தனிநபர் ஆவார். மேலும், இவருடைய வருமானம் ஓய்வூதியம் மற்றும் வட்டி ஆகியவற்றை மட்டுமே கொண்டிருக்க வேண்டும். இவ்விரு வருமானங்களும் ஒரு குறிப்பிட்ட வங்கியின் வாயிலாகவே பெறப்பட்டதாகவோ அல்லது பெறப்படக்கூடியதாகவோ இருக்க வேண்டும்.
படிவம் எண் 125-ஐச் சமர்ப்பிப்பதன் நோக்கம் என்ன?
குறிப்பிட்ட மூத்த குடிமக்கள் வருமான வரி கணக்கைத் (Income Tax Return) தாக்கல் செய்வதிலிருந்து விலக்கு பெறுவதற்கு உதவுவதே படிவம் எண் 125-இன் நோக்கமாகும். இந்தப் படிவத்தைச் சமர்ப்பித்தவுடன், குறிப்பிட்ட வங்கியானது அந்த மூத்த குடிமகனின் மொத்த வருமானத்தைக் கணக்கிட்டு, அதற்கான வரியைப் பிடித்தம் செய்துகொள்கிறது.
படிவம் எண் 125-ஐ யாரிடம் சமர்ப்பிக்க வேண்டும்?
ஓய்வூதிய மற்றும் வட்டி வருமானங்கள் பெறப்படும் அல்லது பெறப்படவுள்ள கணக்கு பராமரிக்கப்படும், அந்த 'குறிப்பிட்ட வங்கியிடமே' படிவம் எண் 125-ஐச் சமர்ப்பிக்க வேண்டும்.
படிவம் எண் 125-ஐச் சமர்ப்பிப்பது கட்டாயமா?
ஆம். வருமான வரிச் சட்டத்தின் பிரிவு 263(8)(b)-இன் விதிகளுக்கு இணங்க, வருமான வரி கணக்கைத் தாக்கல் செய்வதிலிருந்து விலக்கு பெற விரும்பும் ஒரு குறிப்பிட்ட மூத்த குடிமகனுக்கு, படிவம் எண் 125-ஐச் சமர்ப்பிப்பது கட்டாயமாகும்.
படிவம் எண் 125-ஐச் சமர்ப்பிப்பதற்கான காலக்கெடு என்ன?
வருமான வரி கணக்கைத் தாக்கல் செய்வதிலிருந்து விலக்கு கோரப்படும் ஒவ்வொரு வரி ஆண்டிற்கும், ஒரு முறை படிவம் எண் 125-ஐச் சமர்ப்பிக்க வேண்டும்.
படிவம் எண் 125-ஐ ஆன்லைனில் சமர்ப்பிக்க முடியுமா?
ஆம். படிவம் எண் 125-ஐ காகித வடிவிலோ அல்லது குறிப்பிட்ட வங்கியால் வழங்கப்படும் நெட் பேங்கிங் வசதிகள் மூலம் மின்னணு முறையிலோ சமர்ப்பிக்க முடியும்.
சமர்ப்பிக்கப்பட்ட படிவம் எண் 125-ஐ திருத்தவோ அல்லது திரும்பப் பெறவோ முடியுமா?
ஆம். வருமானம் அல்லது விவரங்களில் ஏதேனும் மாற்றம் ஏற்பட்டால், ஒரு புதிய சுய அறிவிப்பைச் சமர்ப்பிக்க வேண்டும். மூத்த குடிமகன் பின்னர் ஓய்வூதியம் மற்றும் வட்டியைத் தவிர வேறு வருமானம் ஈட்டினால், அந்த அறிவிப்பைத் திரும்பப் பெறவோ அல்லது திருத்தவோ வேண்டும். திரும்பப் பெற்றவுடன், அந்த நபர் வருமான வரிக் கணக்கைத் தாக்கல் செய்ய வேண்டும்.
படிவம் எண் 125-ஐ சமர்ப்பித்த பிறகும் TDS பிடித்தம் செய்யப்படுமா?
ஆம். குறிப்பிட்ட வங்கி, மொத்த வருமானத்தைக் கணக்கிட்டு, பொருந்தக்கூடிய பிடித்தங்கள் மற்றும் தள்ளுபடிகளை அனுமதித்த பிறகு, மூலத்தில் வரியைப் பிடித்தம் செய்யும். படிவம் எண் 125-ஐ சமர்ப்பிப்பது வருமான வரிக் கணக்கைத் தாக்கல் செய்வதிலிருந்து மட்டுமே விலக்கு அளிக்கிறது. இது மூலத்தில் வரி பிடித்தம் செய்வதிலிருந்து தனிநபருக்கு விலக்கு அளிக்காது.
(பொறுப்புத் துறப்பு: இந்த பதிவு, தகவல் நோக்கங்களுக்காக மட்டுமே எழுதப்பட்டுள்ளது. சமீபத்திய மற்றும் துல்லியமான விவரங்களுக்கு சம்பந்தப்பட்ட அதிகாரப்பூர்வ தளங்களை அணுக பரிந்துரைக்கப்படுகின்றது.)
டிஏ உயர்வு பற்றி அடிக்கடி கேட்கப்படும் கேள்விகள் (FAQs)
1. 2026 ஆம் ஆண்டில் எப்போது வருமான வரித் தாக்கல் செய்ய வேண்டும்?
2025-26 நிதியாண்டிற்கான (மதிப்பீட்டு ஆண்டு 2026-27), தனிநபர்கள் மற்றும் தணிக்கை தேவைப்படாத வகைகளுக்கு வருமான வரித் தாக்கல் (ITR) செய்வதற்கான வழக்கமான காலக்கெடு, 2026 ஜூலை 31 ஆகும். வணிகங்கள் அல்லது தொழில் வல்லுநர்கள் போன்ற, தணிக்கை தேவைப்படும் தரப்பினருக்கு 2026 அக்டோபர் 31 வரை அவகாசம் உள்ளது. நிறுவனங்களும் 2026 அக்டோபர் 31-க்குள் தங்கள் வருமான வரியைத் தாக்கல் செய்ய வேண்டும்.
2 புதிய வருமான வரிச் சட்டம் 2025 என்றால் என்ன?
வருமான வரிச் சட்டம், 2025 ஆனது 2026 ஆம் ஆண்டு ஏப்ரல் 1 ஆம் தேதி முதல் நடைமுறைக்கு வருகிறது. இந்தியாவின் நேரடி வரி கட்டமைப்பில் ஒரு வரலாற்றுச் சிறப்புமிக்க சீர்திருத்தமாகத் திகழும் 'வருமான வரிச் சட்டம், 2025', ஆறு தசாப்தங்களாக நடைமுறையில் இருந்த 'வருமான வரிச் சட்டம், 1961'-ஐ மாற்றியுள்ளது.
சார்பில்லாத சமரசமில்லாத செய்திகள் உங்கள் உள்ளங்கைகளில்!
உடனுக்குடன் செய்திகளைத் தெரிந்து கொள்ளவும், உங்கள் கருத்துகளைப் பகிர்ந்து கொள்ளவும் சமூக வலைத்தளங்களில் எங்களைப் பின்தொடருங்கள்..
முகநூல் - @ZEETamilNews
ட்விட்டர் - @ZeeTamilNews
டெலிக்ராம் - https://t.me/ZeeTamilNews
வாட்ஸ்-அப் - https://whatsapp.com/channel/0029Va5XFvI90x2plF9cKY1r
அரசியல், கல்வி, பொழுதுபோக்கு, விளையாட்டு, சுகாதாரம், வாழ்க்கை முறை, சமூக, வேலைவாய்ப்பு என அனைத்து வகையான செய்திகளையும் தமிழில் பெற இப்போது ஜீ தமிழ் நியூஸ் செயலியைப் பதிவிறக்குங்கள்!!
Android Link: https://bit.ly/3AIMb22
Apple Link: https://apple.co/3yEataJ