வருமான வரி விதிகள், 2026: ஏப்ரல் 1 முதல் வரி முறையில் 7 முக்கிய மாற்றங்கள்

Income Tax New Rules 2026: வருமான வரி செலுத்தும் நபர்களுக்கு முக்கிய செய்தி. மத்திய நேரடி வரிகள் வாரியம் (CBDT), 'வருமான வரி விதிகள், 2026'-ஐ அறிவித்துள்ளது. மாத ஊதியம் பெறும் வரி செலுத்துவோருக்கான அலவன்சுகள் மற்றும் சலுகைகளில் இந்த விதிகள் மாற்றங்களை ஏற்படுத்துகின்றன. ஏப்ரல் 1, 2026 முதல் இந்தப் புதிய வரி விதிகள் நடைமுறைக்கு வரும். பணியாளர்களுக்கு வழங்கப்படும் வாடகையற்ற குடியிருப்பு வசதிகள் மற்றும் வாகன வசதிகள் போன்ற பணமல்லாத சலுகைகளுக்கான வரி விதிகளையும் இவை மாற்றியமைக்கின்றன. புதிய வருமான வரி விதிகளில் செய்யப்பட்டுள்ள 7 முக்கிய மாற்றங்கள் பற்றி இந்த பதிவில் தெரிந்துகொள்ளலாம்.
1. வீட்டு வாடகை படி (HRA) தொடர்பான புதிய விதிகள்
அதிகப்படியான வீட்டு வாடகை படி (House Rate Allowance) வரி விலக்கு வரம்புகளின் கீழ் வரும் நகரங்களின் பட்டியல் விரிவுபடுத்தப்பட்டுள்ளது. முன்னர் இந்த பட்டியலில் மும்பை, டெல்லி, சென்னை மற்றும் கொல்கத்தா ஆகிய நகரங்கள் மட்டுமே இருந்தன. இப்போது இவற்றுடன் ஹைதராபாத், புனே, அகமதாபாத் மற்றும் பெங்களூரு ஆகிய நகரங்களும் சேர்க்கப்பட்டுள்ளன. இனி இந்த நகரங்களில் வசிப்பவர்கள் தங்கள் ஊதியத்தில் 50% வரை HRA -ஆகக் கோரிப் பெற முடியும். மற்ற நகரங்களில் உள்ள பணியாளர்கள் 40% வரி விலக்கைக் கோரலாம். HRA வரி விலக்கு சலுகை, பழைய வருமான வரி முறையின் கீழ் மட்டுமே கிடைக்கும் என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.
2. குழந்தைகளின் கல்வி, விடுதி மற்றும் பிற படிகளில் ஏற்பட்டுள்ள மாற்றங்கள்
குழந்தைகள் தொடர்பான செலவுகளுக்கான படிகள் இனி அதிகரிக்கும். ஒரு குழந்தைக்கு வழங்கப்படும் குழந்தைகள் படி (children’s allowance), மாதம் ₹100 -இலிருந்து ₹3,000 ஆக உயர்த்தப்பட்டுள்ளது. இந்தச் சலுகை அதிகபட்சமாக இரண்டு குழந்தைகளுக்கு வழங்கப்படும். விடுதிச் செலவுக்கான படி, மாதம் ₹300 -இலிருந்து ₹9,000 ஆக உயர்த்தப்பட்டுள்ளது.
3. கார் சலுகை மதிப்பீட்டில் மாற்றங்கள்
அலுவலக ஊழியர்களுக்கு அவர்களது நிறுவனங்கள் மூலம் வழங்கப்படும் வாகனங்களின் வரிக்கு உட்பட்ட மதிப்பை கணக்கிடுவதற்கான விதிகள் மாற்றியமைக்கப்படுகின்றன. நிறுவனம் ஒரு காரை சொந்தமாக வைத்திருந்தாலோ அல்லது ஊழியர்களுக்கு கொடுத்தாலோ, 1.6 லிட்டர் வரையிலான என்ஜின் திறன் கொண்ட வாகனங்களுக்கு, அதன் வரிக்கு உட்பட்ட மதிப்பு மாதம் ₹5,000 என்றும், அதனுடன் ஓட்டுநருக்கான ஊதியமாக மாதம் ₹3,000 என்றும் கணக்கிடப்படும். 1.6 லிட்டருக்கு அதிகமான என்ஜின் திறன் கொண்ட வாகனங்களுக்கு, வரிக்கு உட்பட்ட மதிப்பு ₹7,000 என்றும், அதனுடன் ஓட்டுநருக்கான ஊதியமாக ₹3,000 என்றும் கணக்கிடப்படும்.
4. வீட்டுச் சேவைகள் மற்றும் பயன்பாட்டு வசதிகள்
தனிப்பட்ட உதவியாளர்கள்: துப்புரவாளர்கள், தோட்டக்காரர்கள் அல்லது காவலாளிகள் போன்ற பணியாளர்களின் சேவைகளுக்கான வரிக்கு உட்பட்ட மதிப்பு என்பது, வேலையளிப்பவர் அவர்களுக்கு வழங்கும் உண்மையான ஊதியத்திலிருந்து, பணியாளரிடமிருந்து ஏதேனும் தொகை வசூலிக்கப்பட்டிருந்தால் அதைக் கழித்த பிறகு கிடைக்கும் தொகையாகும். வெளிப்புற ஆதாரங்களிடமிருந்து பெறப்படும் எரிவாயு, மின்சாரம் அல்லது குடிநீர் வசதிகளுக்கு, வரிக்கு உட்பட்ட மதிப்பு என்பது அந்தச் சேவை வழங்குநருக்குச் செலுத்தப்படும் தொகையாக இருக்கும்.
5. பரிசுகள் மற்றும் வவுச்சர்களுக்கான புதிய விதிகள்
ஒரு நிதியாண்டில் பரிசுகள் மற்றும் வவுச்சர்களுக்கான மொத்த மதிப்பு ₹15,000 -ஐ தாண்டினால், அவை வரிக்கு உட்பட்டவையாக மாறும்.
6. உணவு
பணி நேரங்களில், பரிசு வவுச்சர்கள் வாயிலாக வழங்கப்படும் இலவச உணவு மற்றும் பானங்கள், ஒரு வேளை உணவிற்கு ₹200 என்ற வரம்பிற்கு உட்பட்டு, தொடர்ந்து வரி விலக்கு பெற்றவையாகவே இருக்கும்.
7. பிடித்தங்களுக்கான சான்றுகள்
புதிய வருமான வரி விதிகளின்படி, பழைய வரி விதிப்பு முறையைப் பின்பற்றும் வரி செலுத்துவோர், வரிப் பிடித்தங்களைக் கோருவதற்குத் தேவையான துணை ஆவணங்களைச் சமர்ப்பிக்க வேண்டும். உதாரணமாக, வரி செலுத்தும் ஒரு நபர், வீட்டு வாடகைப்படிக்கான (HRA) பிடித்தத்தைக் கோரினால், அவர்கள் வீட்டு உரிமையாளரின் பெயர், முகவரி மற்றும் PAN எண்ணை வழங்க வேண்டும். ஒரு நிதியாண்டில் செலுத்தப்பட்ட மொத்த வாடகைத் தொகை ₹1,00,000 -ஐ தாண்டினால், இந்தச் செயல்முறை கட்டாயமாகும். மேலும், வாடகைதாரர் தனக்கும் வீட்டு உரிமையாளருக்கும் இடையிலான உறவுமுறையையும் வெளிப்படுத்த வேண்டும்.
அடிக்கடி கேட்கப்படும் கேள்விகள் (FAQs)
1. வருமான வரி விதிகள், 2026 எப்போது அமலுக்கு வருகின்றன?
வருமான வரி விதிகள், 2026 ஏப்ரல் 1, 2026 முதல் நடைமுறைக்கு வரும்.
2. குழந்தைகளின் கல்வி, விடுதி மற்றும் பிற படிகளில் ஏற்பட்டுள்ள மாற்றங்கள் என்ன?
ஒரு குழந்தைக்கு வழங்கப்படும் குழந்தைகள் படி மாதம் ₹100 -இலிருந்து ₹3,000 ஆக உயர்த்தப்பட்டுள்ளது. விடுதிச் செலவுக்கான படி, மாதம் ₹300 -இலிருந்து ₹9,000 ஆக உயர்த்தப்பட்டுள்ளது.
3. HRA விதிகளில் என்ன மாற்றங்கள் ஏற்பட்டுள்ளன?
அதிகப்படியான HRA வரி விலக்கு வரம்புகளின் கீழ் வரும் நகரங்களின் பட்டியல் விரிவுபடுத்தப்பட்டுள்ளது. முன்னர் இந்த பட்டியலில் மும்பை, டெல்லி, சென்னை மற்றும் கொல்கத்தா ஆகிய நகரங்கள் மட்டுமே இருந்தன. இப்போது இவற்றுடன் ஹைதராபாத், புனே, அகமதாபாத் மற்றும் பெங்களூரு ஆகிய நகரங்களும் சேர்க்கப்பட்டுள்ளன.
