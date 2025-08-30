English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

ஒருவர் வீட்டில் எவ்வளவு பணம் வைத்திருக்கலாம்? வருமான வரித்துறை விதிமுறை

Income Tax Rules: ஒருவர் வீட்டில் பணம் வைத்திருப்பதற்கான வருமான வரித்துறை விதிமுறைகளை இங்கே தெரிந்து கொள்ளுங்கள். முழுமையான வழிகாட்டி

Written by - S.Karthikeyan | Last Updated : Aug 30, 2025, 06:25 PM IST
  • வருமான வரித்துறை விதிகள்
  • வீட்டில் எவ்வளவு பணம் வைத்திருக்கலாம்?
  • வருமான வரித்துறை நோட்டீஸ் வரும்

ஒருவர் வீட்டில் எவ்வளவு பணம் வைத்திருக்கலாம்? வருமான வரித்துறை விதிமுறை

Income Tax Rules: இன்றைய டிஜிட்டல் உலகில் பெரும்பாலான பரிவர்த்தனைகள் ஆன்லைனில் நடந்தாலும், அவசரத் தேவைகளுக்காகவும், அன்றாட செலவுகளுக்காகவும் வீட்டில் ரொக்கமாகப் பணம் வைத்திருக்கும் பழக்கம் பலரிடம் இன்றும் தொடர்கிறது. ஆனால், வீட்டில் எவ்வளவு ரொக்கப் பணம் வைத்திருக்கலாம் என்பது பலருக்கும் ஒரு குழப்பமான கேள்வியாகவே உள்ளது. இந்த விவகாரத்தில் வருமான வரித்துறை விதிக்கும் கட்டுப்பாடுகள் என்ன, விதிமுறைகளை மீறினால் என்ன விளைவுகள் ஏற்படும் என்பதைப் பற்றி விரிவாகப் பார்க்கலாம்.

வீட்டில் ரொக்கப் பணம் வைத்திருப்பதற்கான வரம்பு என்ன?

வருமான வரித் துறையின் விதிகளின்படி, ஒரு தனிநபர் தன் வீட்டில் எவ்வளவு ரொக்கப் பணம் வைத்திருக்கலாம் என்பதற்கு சட்டபூர்வமான வரம்பு எதுவும் விதிக்கப்படவில்லை. அதாவது, நீங்கள் எவ்வளவு பணம் வேண்டுமானாலும் உங்கள் வீட்டில் வைத்திருக்கலாம். ஆனால், ஒரே ஒரு முக்கிய நிபந்தனை உண்டு. அந்தப் பணம் முறையான வருமானத்தின் ஒரு பகுதியாக இருக்க வேண்டும். அதன் மூலத்தை (Source) நிரூபிப்பதற்கான ஆவணங்கள் உங்களிடம் இருக்க வேண்டும்.

ஆதாரம் ஏன் முக்கியம்?

ஒருவேளை வருமான வரித்துறை அதிகாரிகள் உங்கள் வீட்டில் சோதனை நடத்தி, பெரிய அளவில் ரொக்கப் பணத்தைக் கண்டுபிடித்தால், அந்தப் பணம் எங்கிருந்து வந்தது என்பதை நீங்கள் விளக்க வேண்டும். சம்பளம், வியாபார வருமானம், விவசாய வருமானம், சொத்து விற்பனை, அல்லது வேறு ஏதேனும் சட்டபூர்வமான ஆதாரம் மூலம் பணம் வந்தது என்பதை நீங்கள் நிரூபிக்க வேண்டும். இதற்கான சரியான ஆவணங்கள் உங்களிடம் இல்லை என்றால், அந்தப் பணம் கணக்கில் காட்டப்படாத வருமானமாக (Undeclared Income) கருதப்பட்டு, சட்டப்படி கடும் நடவடிக்கை எடுக்கப்படும்.

வருமான வரித் துறை விதிக்கும் அபராதம்

கணக்கில் காட்டப்படாத பணம் கண்டுபிடிக்கப்பட்டால், வருமான வரித்துறை அதிக அபராதம் விதிக்கலாம். சில சந்தர்ப்பங்களில், அபராதத் தொகை கைப்பற்றப்பட்ட பணத்தின் 137% வரை கூட இருக்கலாம். அத்துடன், சட்டபூர்வமான சிக்கல்களும், சில நேரங்களில் சிறைத் தண்டனையும் கூட விதிக்கப்படலாம். எனவே, வீட்டில் ரொக்கப் பணம் வைத்திருப்பது தவறு அல்ல, ஆனால், அதன் கணக்கைக் காட்ட வேண்டியது மிகவும் அவசியம்.

பணப் பரிவர்த்தனை தொடர்பான முக்கிய வருமான வரி விதிகள்

வீட்டில் பணம் வைத்திருப்பது மட்டுமின்றி, சில குறிப்பிட்ட பணப் பரிவர்த்தனைகளுக்கும் வருமான வரித்துறை விதிகள் வகுத்துள்ளது. இந்த விதிகள் வரி ஏய்ப்பு மற்றும் கருப்புப் பணப் புழக்கத்தைக் கட்டுப்படுத்த உதவுகின்றன.

கடன் மற்றும் நன்கொடை: தனிநபர்களிடமிருந்து ரொக்கமாக ரூ.20,000-க்கு மேல் கடன் வாங்குவது அல்லது கொடுப்பது சட்டப்படி அனுமதிக்கப்படாது. மேலும், ஒருமுறைக்கு ரூ.2,000-க்கு மேல் ரொக்கமாக நன்கொடை அளித்தால் அதற்கும் வரிச் சலுகை கிடைக்காது.

பொருட்கள் வாங்குதல்: ரூ.2 லட்சத்திற்கு மேல் மதிப்புள்ள பொருட்களை ரொக்கமாக வாங்கக் கூடாது. இந்த வரம்புக்கு மேற்பட்ட பரிவர்த்தனைகள் வங்கி வழியாக மட்டுமே மேற்கொள்ளப்பட வேண்டும்.

வங்கிப் பரிவர்த்தனைகள்:

ஒரு நிதியாண்டில் உங்கள் சேமிப்பு வங்கிக் கணக்கில் ரூ.10 லட்சத்துக்கு மேல் ரொக்கமாக டெபாசிட் செய்தால், அது வருமான வரித் துறையினரின் கவனத்தை ஈர்க்கும்.

நடப்புக் கணக்குகளில் (Current Account) இந்த வரம்பு ரூ.50 லட்சமாக உள்ளது.

ஒரு நிதியாண்டில் வங்கியில் இருந்து ரூ.1 கோடிக்கு மேல் ரொக்கமாக எடுத்தால், 2% டிடிஎஸ் (TDS) பிடித்தம் செய்யப்படும். தொடர்ந்து மூன்று ஆண்டுகளாக வருமான வரி கணக்கு தாக்கல் செய்யாதவர்களுக்கு, ரூ.20 லட்சத்துக்கு மேல் எடுத்தாலே 2% டிடிஎஸ் பிடித்தம் செய்யப்படும்.

நிலம் மற்றும் சொத்து பரிவர்த்தனைகள்: ரூ.30 லட்சத்திற்கு மேல் மதிப்புள்ள அசையாச் சொத்துக்களை வாங்கும் அல்லது விற்கும் போது, அது வருமான வரித் துறைக்கு தானாகவே தெரிவிக்கப்படும்.

ஆவணங்களின் அவசியம்

வருமான வரித்துறையின் விசாரணையிலிருந்து தப்பிக்க, நீங்கள் பின்வரும் ஆவணங்களைப் பாதுகாப்பாக வைத்திருக்க வேண்டும்:

வருமான வரிக் கணக்கு (ITR): உங்கள் வருமானம் அனைத்தும் முறையாக ITR-ல் காட்டப்பட்டிருக்க வேண்டும்.

பில் மற்றும் ரசீதுகள்: நீங்கள் பெற்ற ரொக்கப் பணத்திற்கான அனைத்து ரசீதுகள், பில்கள் மற்றும் ஒப்பந்தங்கள் போன்றவற்றை பத்திரமாக வைத்திருக்க வேண்டும்.

சொத்து ஆவணங்கள்: சொத்துக்களை விற்றதன் மூலம் பணம் கிடைத்திருந்தால், அதற்கான ஆவணங்கள் மற்றும் மூலதன ஆதாய வரிக் கணக்கீடுகள் தெளிவாக இருக்க வேண்டும்.

சுருங்கச் சொன்னால், வீட்டில் ரொக்கப் பணம் வைத்திருப்பதற்கு எந்த வரம்பும் இல்லை. ஆனால், அந்தப் பணத்திற்கு முறையான கணக்கும், அதை நிரூபிப்பதற்கான ஆவணங்களும் இருப்பது மிக மிக அவசியம். இது உங்களை சட்டப் பிரச்சனைகளிலிருந்து பாதுகாக்கும்.

Income Tax RulesCash LimitHome cash guidelinesIncome Tax departmentincome tax cash transactions 2025

