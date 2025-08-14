English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

வீட்டில் எவ்வளவு தங்க நகை அல்லது காசு வைத்திருக்கலாம்... வருமான வரி விதிகள் கூறுவது என்ன?

இந்தியாவில், அதிலும் தென்னிந்தியாவில், தங்கம் மற்றும் தங்க நகைகள் நமது கலாச்சாரம், பாரம்பரியம் மற்றும் உணர்ச்சிகளின் அங்கமாகும்.

Written by - Vidya Gopalakrishnan | Last Updated : Aug 14, 2025, 10:39 AM IST
  • வருமான வரி சோதனைகள் குறித்த பயம் பலரின் மனதில் உள்ளது.
  • தங்கத்தை வைத்திருப்பதற்கு ஏதேனும் உச்ச வரம்பு உள்ளதா?
  • மத்திய நேரடி வரிகள் வாரியம் (CBDT) ஒரு சுற்றறிக்கையை வெளியிட்டது.

வீட்டில் எவ்வளவு தங்க நகை அல்லது காசு வைத்திருக்கலாம்... வருமான வரி விதிகள் கூறுவது என்ன?

இந்தியாவில், அதிலும் தென்னிந்தியாவில், தங்கம் மற்றும் தங்க நகைகள் நமது கலாச்சாரம், பாரம்பரியம் மற்றும் உணர்ச்சிகளின் அங்கமாகும். பண்டிகைகள் முதல் திருமணம் வரை ஒவ்வொரு மகிழ்ச்சியான சந்தர்ப்பத்திலும் தங்கத்தை வாங்குவதும் அணிவதும் மங்களகரமானதாகக் கருதப்படுகிறது. பலர் அதை முதலீடாகவும் வாங்குகிறார்கள். வருமான வரி சட்டத்தின் கீழ், நமது வீட்டில் சட்டப்பூர்வமாக எவ்வளவு தங்கத்தை வைத்திருக்கலாம்?" என்ற கேள்வி பலர் மனதில் எழலாம்.

வருமான வரி சோதனைகள் குறித்த பயம் பலரின் மனதில் உள்ளது. மேலும் அவர்கள் கடினமாக சம்பாதித்த அல்லது பரம்பரை பரம்பரையாகப் பெற்ற தங்கம் பறிமுதல் செய்யப்படலாம் என்ற அச்சமும் இருக்கலாம். நீங்கள் தங்க காயின்ங்கள் அல்லது நகைகளை வாங்கி அணிவதில் ஆர்வமாக இருந்தால், இந்த விதிகளை நீங்கள் அறிந்து கொள்வது மிகவும் முக்கியம். இதனால் நீங்கள் பல வகையான பிரச்சனையையும் தவிர்க்கலாம்.

தங்கத்தை வைத்திருப்பதற்கு ஏதேனும் உச்ச வரம்பு உள்ளதா?

சட்டத்தின்படி, தங்கம் வாங்கியதற்கான சட்டப்பூர்வமான ஆதாரம் உங்களிடம் இருந்தால், நீங்கள் எவ்வளவு தங்கத்தையும் உங்களிடம் வைத்திருக்கலாம். ஆம், உங்கள் வீட்டில் தங்கத்தை வைத்திருப்பதற்கு உச்ச வரம்பு இல்லை. உங்கள் வருமானத்திலிருந்து தங்கம் வாங்கியிருந்தால், அதை நீங்கள் வருமான வரிக் கணக்கில் காட்டியிருந்தால், அல்லது விவசாயம் போன்ற வரி இல்லாத வருமானத்திலிருந்து, அல்லது நீங்கள் அதை மரபுரிமையாகப் பெற்றிருந்தால், அதற்கான ஆவணங்கள் உங்களிடம் இருந்தால், நீங்கள் கவலைப்படத் தேவையில்லை.

வருமான வரி சோதனைகளின் போது எவ்வளவு தங்கம் 'பாதுகாப்பானது'?

மத்திய நேரடி வரிகள் வாரியம் (CBDT) 1994 இல் ஒரு சுற்றறிக்கையை வெளியிட்டது, அதில் ஒரு குறிப்பிட்ட அளவு தங்க நகைகள் எந்த சூழ்நிலையிலும் பறிமுதல் செய்யப்படாது. நபரின் வருமானமும் தங்கத்தின் அளவும் பொருந்தவில்லை என்றாலும் கூட குறிப்பிட்ட அளவு தங்க நகைகள் வைத்திருக்கலாம் . இந்த விதி மூதாதையர் மற்றும் திருமணத்தின் போது கொடுக்கப்படும் நகைகள் தொடர்பாக சாமான்ய மக்கள் துன்புறுத்தப்படக்கூடாது என்பதற்காக உருவாக்கப்பட்டது.

CBDT விதிகளின்படி, தங்க நகைகள் வைத்திருப்பதற்கான வரம்பு பின்வருமாறு:

திருமணமான பெண்: 500 கிராம் தங்க நகைகள்.

திருமணமாகாத பெண்: 250 கிராம் தங்க நகைகள்.

குடும்பத்தில் ஆண் உறுப்பினர்: 100 கிராம் தங்க நகைகள்.

உதாரணம்: ஒரு குடும்பத்தில் கணவன், மனைவி மற்றும் திருமணமாகாத மகள் இருந்தால், அவர்கள் எந்த ஆதாரமும் இல்லாமல் மொத்தம் (100 கிராம் + 500 கிராம் + 250 கிராம்) = 850 கிராம் தங்க நகைகளை சட்டப்பூர்வமாக வைத்திருக்க முடியும். சோதனையின் போது வருமான வரித் துறை இந்த வரம்பு வரை நகைகளைப் பறிமுதல் செய்யாது.

இப்போது யாரிடமாவது கூறப்பட்ட வரம்பை விட அதிக தங்கம் இருந்தால், வருமான வரி அதிகாரி உங்களிடம் அந்த கூடுதல் தங்கத்தின் மூலத்தைக் கேட்பார். அந்த தங்கத்தை வாங்கியது தொடர்பான ஆதாரம் மற்றும் ஆவணங்களை நீங்கள் காட்டினால், உங்கள் தங்கம் முற்றிலும் பாதுகாப்பானது, அது பறிமுதல் செய்யப்படாது. ஆனால் அந்த கூடுதல் தங்கத்திற்கான எந்த கணக்கையோ அல்லது ஆதாரத்தையோ நீங்கள் வழங்க முடியாவிட்டால், அதிகாரிகள் அந்த தங்கத்தை பறிமுதல் செய்யலாம், மேலும் உங்களுக்கும் அதிக அபராதம் விதிக்கப்படலாம்.

உங்கள் தங்கத்தைப் பாதுகாப்பாக வைத்திருக்க, உங்களிடம் இந்த ஆவணங்கள் இருப்பது மிகவும் முக்கியம்:

1. நீங்கள் தங்கம் வாங்கியிருந்தால், நகைக்கடைக்காரரிடமிருந்து எப்போதும் சரியான பில்லை எடுத்துக் கொள்ளுங்கள். இதுவே மிகவும் வலுவான சான்று.

2. உங்கள் பெற்றோரிடமிருந்தோ அல்லது உறவினரிடமிருந்தோ நீங்கள் தங்கத்தைப் பெற்றிருந்தால், உயில் அல்லது குடும்பப் பிரிவு தொடர்பான ஆவணங்களை பாதுகாப்பாக வைத்திருங்கள்.

3. யாராவது உங்களுக்கு தங்கத்தை பரிசளித்திருந்தால், பரிசுப் பத்திரம் பெறுவது ஒரு நல்ல சட்டப்பூர்வ சான்றாகும்.

4. உங்கள் வருமான வரி வருமானத்தின் (ITR) நகல் மற்றும் வங்கி அறிக்கை போன்ற ஆவணங்கள் தங்கம் வாங்க உங்களுக்கு போதுமான வருமானம் இருந்ததை நிரூபிக்கின்றன.

தங்க நகை விதிகள் தங்க பிஸ்கட்கள் மற்றும் நாணயங்களுக்கும் பொருந்துமா?

CBDT வழங்கிய 500/250/100 கிராம் விலக்கு முக்கியமாக தங்க நகைகளுக்கு மட்டுமே. உங்களிடம் தங்க நாணயங்கள் அல்லது பார்கள் இருந்தால், ஒவ்வொரு கிராமின் பதிவையும் சரியான பில்லையும் வைத்திருக்க வேண்டும். பிஸ்கட்கள் மற்றும் நாணயங்கள் நேரடி முதலீடாகக் கருதப்படுகின்றன, மேலும் அதற்கான சான்று கிட்டத்தட்ட அவசியமானது.

