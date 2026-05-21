/இந்தியாவின் தலையெழுத்தையே மாற்றும் 25 ஆயிரம் டன் ரகசியம்! முக்கிய அப்டேட்

இந்திய வீடுகளில் முடங்கிக் கிடக்கும் 25,000 டன் தங்கம், நாட்டின் பொருளாதாரத்தை மாற்றியமைப்பது பற்றி இங்கே விரிவாக தெரிந்து கொள்வோம்.
உலகிலேயே தங்கத்தை மிக அதிகமாகப் பயன்படுத்தும் மற்றும் நேசிக்கும் நாடுகளில் இந்தியா எப்போதுமே முதலிடத்தில் உள்ளது. இந்தியப் பண்பாடு, கலாச்சாரம் மற்றும் ஆன்மீகத்தோடு தங்கம் பிரிக்க முடியாத ஒரு அங்கமாகப் பிணைந்துள்ளது. பிறப்பு, காதுகுத்து, பூப்புனித நீராட்டு விழா, திருமணம் முதல் இறப்பு வரை மனித வாழ்வின் அனைத்து முக்கியக் கட்டங்களிலும் தங்கம் ஒரு தவிர்க்க முடியாத அங்கமாக விளங்குகிறது.
இந்நிலையில், உலகத் தங்கக் கவுன்சில் மற்றும் உலகளாவிய பொருளாதார அமைப்புகளின் சமீபத்திய மதிப்பீட்டின்படி, இந்தியாவில் உள்ள கோடிக்கணக்கான வீடுகளின் லாக்கர்களிலும், பரணிலும் மற்றும் ஆன்மீக அறக்கட்டளைகளின் பாதுகாப்புப் பெட்டகங்களிலும் சுமார் 25,000 டன் தங்கம் எவ்விதப் பயன்பாடும் இன்றி சும்மா முடங்கிக் கிடப்பதாக அதிர்ச்சியூட்டும் புள்ளிவிவரங்கள் தெரிவிக்கின்றன.
தற்போதைய சர்வதேச சந்தை மதிப்பின்படி பார்த்தால், இதன் மதிப்பு பல நூறு லட்சம் கோடி ரூபாயைத் தாண்டும். இவ்வளவு பெரிய சொத்து நாட்டின் பொருளாதாரச் சுழற்சிக்கு வராமல் முடங்கியிருப்பது இந்தியாவின் வளர்ச்சியைப் பெருமளவில் பாதிக்கிறது.
இந்தியக் குடும்பங்கள் தங்கத்தைச் வெறும் அழகிற்கான ஆபரணமாக மட்டும் பார்ப்பதில்லை, அதையும் தாண்டி, அதை ஒரு மிகச் சிறந்த அவசர கால நிதி ஆதாரமாகவும், பாதுகாப்பான முதலீடாகவும் கருதுகின்றனர். நிலநடுக்கம், போர் அல்லது பொருளாதார மந்தநிலை என எது வந்தாலும் தங்கத்தின் மதிப்பு அழியாது என்ற அசைக்க முடியாத நம்பிக்கை மக்களிடம் உள்ளது.
இதன் காரணமாகவே, தலைமுறை தலைமுறையாகச் சேர்க்கப்படும் மற்றும் சீதனமாகக் கொடுக்கப்படும் தங்க நகைகள், நாணயங்கள், கட்டிகள் ஆகியவை வீடுகளின் பீரோக்களிலும், வங்கி லாக்கர்களிலும் பத்திரமாகப் பூட்டி வைக்கப்படுகின்றன. இவ்வாறு பொருளாதாரச் சந்தைக்கு வராமல், எவ்விதப் புழக்கமும் இன்றி முடங்கிக் கிடக்கும் தங்கமே பொருளாதார வல்லுநர்களால் செயலற்ற தங்கம் என்று அழைக்கப்படுகிறது. இந்தத் தங்கம் லாக்கருக்குள் இருக்கும் வரை, அதை வைத்திருக்கும் குடும்பத்திற்கும் வட்டி தராது, நாட்டின் பொருளாதார வளர்ச்சிக்கும் எவ்விதப் பங்களிப்பையும் தராது என்பதுதான் கசப்பான உண்மை.
இந்தியா தனக்குத் தேவையான தங்கத்தில் 95 விழுக்காட்டுக்கும் அதிகமான பகுதியை வெளிநாடுகளில் இருந்துதான் இறக்குமதி செய்கிறது. இந்தியாவிற்குள் தங்கம் வெட்டி எடுக்கப்படும் சுரங்கங்கள் மிகக் குறைவு என்பதால், வெளிநாட்டுச் சந்தையையே நாம் நம்பியிருக்க வேண்டியுள்ளது. கச்சா எண்ணெய்க்கு அடுத்தபடியாக, இந்தியா அதிக அளவில் அந்நியச் செலாவணியைச் செலவிடுவது தங்கம் இறக்குமதிக்காகத்தான்.
இந்திய வீடுகளில் தங்கம் முடங்கிப் போகப் போக, சந்தையில் புதிய தங்கத்திற்கான தேவை அதிகரித்துக் கொண்டே செல்கிறது. இந்தத் தேவையைப் பூர்த்தி செய்ய, இந்திய அரசு ஆண்டுதோறும் நூற்றுக்கணக்கான டன் தங்கத்தை வெளிநாடுகளில் இருந்து இறக்குமதி செய்ய வேண்டியுள்ளது. நாம் அதிகப் பொருட்களை ஏற்றுமதி செய்யாமல், தங்கத்தை மட்டுமே பெருமளவில் இறக்குமதி செய்வதால், நாட்டின் வர்த்தகப் பற்றாக்குறை ஆண்டுக்கு ஆண்டு ராக்கெட் வேகத்தில் உயர்கிறது.
சர்வதேச சந்தையில் தங்கம் வாங்குவதற்கு இந்தியா தனது அந்நியச் செலாவணி கையிருப்பான அமெரிக்க டாலர்களை செலவிட வேண்டியுள்ளது. இதனால் இந்திய அரசின் டாலர் கையிருப்பு கரைகிறது. டாலருக்கான தேவை அதிகரிக்கும் போது, அமெரிக்க டாலருக்கு நிகரான இந்திய ரூபாயின் மதிப்பு சர்வதேச சந்தையில் பலவீனமடைகிறது. இது மறைமுகமாக நாட்டில் உள்ள மற்ற பொருட்களின் விலைவாசி உயர்வதற்கும் காரணமாக அமைகிறது.
லாக்கர்களில் சும்மா இருக்கும் இந்த 25,000 டன் தங்கத்தில் வெறும் 10% முதல் 15% தங்கம் மட்டும் வெளியில் வந்து உள்நாட்டுப் புழக்கத்திற்குப் பயன்பட்டால், இந்தியாவின் தங்கம் இறக்குமதித் தேவை அடுத்த சில ஆண்டுகளுக்கு முற்றிலும் பூஜ்ஜியமாகிவிடும். இதனால் மிச்சமாகும் பல லட்சம் கோடி ரூபாய் பணத்தை அரசு நாட்டின் உள்கட்டமைப்பு, கல்வி மற்றும் மருத்துவத்திற்குப் பயன்படுத்த முடியும்.
இந்திய வீடுகளில் முடங்கியிருக்கும் 25,000 டன் தங்கம் என்பது ஒரு சாமானியச் சொத்து அல்ல, அது ஒட்டுமொத்த இந்தியாவின் பொருளாதாரத் தலையெழுத்தையே மாற்றி அமைக்கும் வல்லமை கொண்ட ஒரு மகா சக்தி. பொதுமக்கள் தங்கத்தை வெறும் பீரோக்களில் பூட்டி வைக்கும் ஒரு செயலற்ற பொருளாகப் பார்க்காமல், அதை நாட்டின் வளர்ச்சிக்கும், தங்களுடைய சுய லாபத்திற்கும் உதவும் ஒரு நவீன முதலீடாகப் பார்க்க பழக வேண்டும்.
டிஜிட்டல் தங்கம் மற்றும் தங்கப் பத்திரங்கள் போன்ற பாதுகாப்பான முதலீட்டு முறைகள் குறித்த விழிப்புணர்வு அடித்தட்டு மக்கள் வரை சென்றடைந்தால் மட்டுமே, லாக்கர்களில் தூங்கும் தங்கம் விழித்தெழுந்து, இந்தியப் பொருளாதாரத்தை உலக அரங்கில் மீட்டெடுக்கும் ஒரு பலத்த ஆயுதமாக மாறும்.