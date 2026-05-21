/நூற்றாண்டு நாயகன் எஸ்ஸெல் குரூப்: இந்தியாவின் முதல் ஸ்டார்ட்-அப் கதை.. சாதித்தது எப்படி?

Essel Group Completes 100 Years: எஸ்ஸெல் குரூப் 1926-ல் ஆதம்பூரில் ஒரு சிறிய வர்த்தக நிறுவனமாகத் தொடங்கப்பட்டது. டாக்டர் சுபாஷ் சந்திராவின் தொலைநோக்கு பார்வையால் ஜீ டிவி, ஜீ நியூஸ், கிட்ஸீ, எஸ்ஸெல் வேர்ல்ட் எனப் பல முன்னோடி பிராண்டுகளை உருவாக்கி, 1 கோடிக்கும் அதிகமானோருக்கு வேலைவாய்ப்பு வழங்கி, இன்று 100 ஆண்டுகளைக் கடந்து சாதனை படைத்துள்ளது.
India First Startup Essel: ஒரு சாதாரணப் பின்னணியில் தொடங்கி, உலகமே வியந்து பார்க்கும் ஒரு மாபெரும் கார்ப்பரேட் சாம்ராஜ்யமாக வளர்வது என்பது சாதாரண விஷயமல்ல. இந்தியத் தொழில் துறையின் முகவரியையே மாற்றி எழுதிய ‘எஸ்ஸெல் குரூப்’ (Essel Group) தனது 100 ஆண்டுக்கால வரலாற்றுச் சிறப்புமிக்க பயணத்தை நிறைவு செய்துள்ளது.
1926-ல் ஒரு சிறிய நகரத்தில் விதைக்கப்பட்ட விதை, இன்று 190-க்கும் மேற்பட்ட நாடுகளில் கிளைபரப்பி, 1 கோடிக்கும் (10 million) அதிகமான மக்களுக்கு வேலைவாய்ப்புகளை உருவாக்கி, இந்தியாவின் அசைக்க முடியாத பொருளாதார சக்தியாக உருவெடுத்துள்ளது.
எஸ்ஸெல் குரூப்பின் இந்த அசாத்தியமான நூற்றாண்டுப் பயணத்தையும், அது இந்திய சமூகத்தில் ஏற்படுத்திய தாக்கங்களையும் விரிவாகப் பார்ப்போம்.
இன்று உலகளாவிய பன்முகத்தன்மை கொண்ட நிறுவனமாக விளங்கும் எஸ்ஸெல் குரூப், 1926-ஆம் ஆண்டு ‘ஆதம்பூர்’ (Adampur) என்ற சிறிய ஊரில் மிக எளிமையான முறையில் தொடங்கப்பட்டது. லேட் ராம் கோபால் ஜி (Late Ram Gopal Ji) அவர்களால் தொடங்கப்பட்டு, அவரது மகன் ஸ்ரீ ஜெகந்நாத் ஜி கோயங்கா (Shri Jagannath Ji Goenka) மற்றும் ஸ்ரீ நந்த் கிஷோர் ஜி ஆகியோரால் அடுத்த கட்டத்திற்கு கொண்டு செல்லப்பட்டது.
இதன் பிறகு, இந்தியத் தொழில் உலகமே வியந்த தொலைநோக்குப் பார்வை கொண்ட தலைவரான டாக்டர் சுபாஷ் சந்திரா (Dr. Subhash Chandra) மற்றும் அவரது சகோதரர்களான லக்ஷ்மி நரேன், ஜவஹர் மற்றும் அசோக் கோயல் ஆகியோர் இந்த நிறுவனத்தை முன்னெடுத்துச் சென்றனர். பாரம்பரிய கமாடிட்டி வர்த்தகத்தில் (Traditional commodity trading) இருந்த நிறுவனத்தை, ராணுவ தளவாட சப்ளை மற்றும் எல்லை கடந்த வர்த்தகம் என ஒரு ஸ்டார்ட்-அப் மனப்பான்மையோடு (Start-Up culture) மாற்றியமைத்தனர். இன்று இந்நிறுவனம் வெற்றிகரமாக தனது 6-வது தலைமுறையிடம் பொறுப்புகளை ஒப்படைத்து வருகிறது.
கடந்த ஒரு நூற்றாண்டில் எஸ்ஸெல் குரூப் கால் பதிக்காத துறைகளே இல்லை என்று கூறலாம். பேக்கேஜிங், பொழுதுபோக்கு, ஊடகம், கல்வி, உள்கட்டமைப்பு எனப் பல துறைகளில் இவர்கள்தான் இந்தியாவின் ‘முன்னோடிகள்’
|
துறை (Sector)
|
முன்னோடி நிறுவனம் / பிராண்ட்
|
ஆற்றிய முக்கியப் பணி / சாதனை
|ஊடகம் & பொழுதுபோக்கு
|"Zee TV (1992), Zee News (1995)
|இந்தியாவின் முதல் தனியார் சாட்டிலைட் டிவி மற்றும் செய்திச் சேனல். லட்சக்கணக்கான வேலைவாய்ப்புகளை உருவாக்கியது.
|நவீன பேக்கேஜிங்
|Essel Propack
|லேமினேட்டட் பிளாஸ்டிக் டியூப் தொழில்நுட்பத்தை அறிமுகம் செய்து, உலகின் மிகப்பெரிய உற்பத்தியாளராக உருவெடுத்தது.
|தீம் பார்க் / சுற்றுலா
|Essel World
|ஆசியாவின் மிகப்பெரிய பொழுதுபோக்கு பூங்கா. இந்தியாவின் சுற்றுலாத் துறையை அடுத்த கட்டத்திற்கு நகர்த்தியது.
|டிஜிட்டல் விநியோகம்
|Dish TV, Siti Cable
|இந்திய வீடுகளுக்குள் நவீன கேபிள் மற்றும் டிடிஹெச் (DTH) தொழில்நுட்பத்தைக் கொண்டு சேர்த்தது.
|கல்வித் துறை
|Zee Learn, KidZee
|ஆசியாவின் மிகப்பெரிய ப்ரீ-ஸ்கூல் நெட்வொர்க் (2500+ கிளைகள்). தரமான கல்வியை கிராமப்புறங்களுக்கும் கொண்டு சேர்த்தது.
|உள்கட்டமைப்பு (Infrastructure)
|Essel Infra
|
தேசிய நெடுஞ்சாலைகள், நகர்ப்புற குடிநீர் மேலாண்மை மற்றும் மின் விநியோகக் கட்டமைப்புப் பணிகள்
|
நிதிச் சேவை (Finance)
|
Essel Finance
|
சிறு, குறு மற்றும் நடுத்தர நிறுவனங்களுக்கு (MSMEs) கடன் உதவி வழங்கி நாட்டின் பொருளாதாரத்தை வலுப்படுத்தியது.
இந்திய ஊடகத்துறையைப் பொறுத்தவரை ‘எஸ்ஸெல் குரூப்’ செய்த புரட்சி வரலாற்றுப் பக்கங்களில் பொன்னெழுத்துக்களால் பொறிக்கப்பட வேண்டியது. 1992-ல் இந்தியாவின் முதல் தனியார் சாட்டிலைட் தொலைக்காட்சியான ‘ஜீ டிவி’ (Zee TV)-யைத் தொடங்கியதன் மூலம், அதுவரை தூர்தர்ஷன் மட்டுமே பார்த்துக்கொண்டிருந்த இந்தியர்களின் பொழுதுபோக்கு கலாச்சாரத்தையே மாற்றியமைத்தனர்.
தொடர்ந்து 1995-ல் ‘ஜீ நியூஸ்’ (Zee News) மூலம் 24 மணி நேர செய்திச் சேவையைத் தொடங்கினர். இது வெறும் பொழுதுபோக்கு மட்டுமல்லாமல், இந்தியாவின் கலை, கலாச்சாரம் மற்றும் பாரம்பரியத்தை உலக அரங்கிற்கு (190+ நாடுகள்) கொண்டு சேர்த்த பெருமைக்குரியது. தகவல் தொழில்நுட்பத் துறைக்கு (IT Sector) அடுத்தபடியாக இந்தியாவில் அதிக வேலைவாய்ப்புகளை வழங்கும் துறையாக மீடியா அண்ட் என்டர்டெயின்மென்ட் துறை மாறுவதற்குக் காரணமே எஸ்ஸெல் குரூப்பின் இந்தத் துணிச்சலான முதலீடுதான்.
எஸ்ஸெல் குரூப்பின் வெற்றி என்பது வெறும் லாபத்தை மட்டும் அடிப்படையாகக் கொண்டது அல்ல. சமூக மாற்றமே இவர்களின் முக்கிய நோக்கம்.
"எஸ்ஸெல் குரூப்பின் பயணம் என்பது விடாமுயற்சி, மீள்தன்மை, புதுமை மற்றும் வளர்ச்சியைக் கொண்டது. வளர்ச்சி என்பது ஒட்டுமொத்த சமூகத்திற்கும் நாட்டிற்கும் பயனுள்ளதாக இருக்க வேண்டும் என்ற எங்களின் நம்பிக்கையே எங்களை வழிநடத்துகிறது."
100 ஆண்டுகளைக் கடந்துவிட்ட போதிலும், இன்றும் ஒரு புதிய ஸ்டார்ட்-அப் நிறுவனத்திற்குரிய சுறுசுறுப்புடனும், புதுமைக்கான தாகத்துடனும் எஸ்ஸெல் குரூப் செயல்பட்டு வருகிறது.
எதிர்காலத் திட்டங்கள் குறித்து நிறுவனம் தெளிவாகக் குறிப்பிட்டுள்ளது. அடுத்த நூற்றாண்டில் தொழில்நுட்பம் (Technology), டிஜிட்டல் தளங்கள் (Digital Platforms) மற்றும் கன்டென்ட் (Content) ஆகிய மூன்றிலும்தான் நிறுவனம் அதிக கவனம் செலுத்தவுள்ளது. 'அட்டென்ஷன் எகானமி' (Attention Economy) என்று சொல்லப்படும் இன்றைய டிஜிட்டல் யுகத்தில், வாடிக்கையாளர்களைத் தக்கவைக்கும் வகையிலான அதிநவீன தொழில்நுட்பத் தளங்களை எஸ்ஸெல் குரூப் உருவாக்கி வருகிறது.
இந்தியாவின் பொருளாதார மற்றும் கலாச்சார வளர்ச்சியை உலக வரைபடத்தில் இன்னும் பிரம்மாண்டமாக நிலைநிறுத்த, எஸ்ஸெல் குரூப் தனது அடுத்த 100 ஆண்டுகாலப் பயணத்தை நோக்கி கம்பீரமாக அடிஎடுத்து வைக்கிறது!