பள்ளி மாணவர்களுக்கு ரூ.6000 உதவித் தொகை - உடனே விண்ணப்பிக்கவும்..!!

தமிழ்நாடு அஞ்சல் துறை வழங்கும் அஞ்சல் தலை சேகரிப்பு உதவித்தொகை!
யார் விண்ணப்பிக்கலாம்?
- 6 முதல் 9-ஆம் வகுப்பு வரை பயிலும் மாணவர்கள்.
- கல்வியில் சிறந்து விளங்குபவர்கள்.
- அஞ்சல் தலை சேகரிப்பை ஒரு பொழுதுபோக்காகக் கொண்டவர்கள்.
உதவித்தொகை விவரம்: தேர்ந்தெடுக்கப்படும் மாணவர்களுக்கு ஆண்டுக்கு ரூ.6,000 உதவித்தொகை வழங்கப்படும்.
தகுதி மற்றும் விதிமுறைகள்: மாணவர்கள் தங்கள் பள்ளியில் உள்ள அஞ்சல் தலை சேகரிப்பு மையத்தில் உறுப்பினராக இருக்க வேண்டும். பள்ளியில் அத்தகைய மையம் இல்லையெனில், மாணவர்களின் தனிப்பட்ட அஞ்சல் தலை வைப்புக் கணக்கு (Philately Deposit Account) கணக்கில் கொள்ளப்படும்.
தேர்வு முறை:
1. பிராந்திய அளவிலான எழுத்துப்பூர்வ விநாடி-வினா போட்டி: இது 20.09.2025 அன்று நடைபெறும்.
2. அஞ்சல் தலை செய்முறை சமர்ப்பித்தல்: விநாடி-வினா போட்டியில் வெற்றிபெறும் மாணவர்கள் இறுதிப் போட்டிக்காக அஞ்சல் தலை குறித்த ஒரு செய்முறையை சமர்ப்பிக்க வேண்டும்.
முக்கிய தேதிகள்:
விண்ணப்பங்கள் சமர்ப்பிக்க இறுதி நாள்: 25.08.2025
விண்ணப்பத்தை பதிவிறக்கம் செய்ய: www.tamilnadupost.cept.gov.in என்ற இணையதளத்தைப் பார்வையிடவும்.
ஓய்வூதிய குறை தீர்க்கும் முகாம்
தமிழ்நாடு வட்ட அளவிலான ஓய்வூதிய குறை தீர்க்கும் முகாம்- II 24.09.2025 (புதன்கிழமை) அன்று பகல் 03:00 மணியளவில் சென்னையில் உள்ள தமிழ்நாடு வட்ட முதன்மை அஞ்சல் துறை தலைவர் அலுவலகத்தில் நேர்முகமாக நடைபெறவுள்ளது. ஓய்வூதியம் மற்றும் குடும்ப ஓய்வூதியம் சம்மந்தப்பட்ட குறைகளை முதன்மை அஞ்சல் துறை தலைவர் அலுவலகம் , தமிழ்நாடு வட்டம் சென்னை-600002 என்கிற முகவரிக்கு அஞ்சல் மூலமாகவோ (அ) bgt.tn@indiapost.gov.in என்கிற மின்னஞ்சல் முகவரிக்கு மின்னஞ்சல் மூலமாகவோ 01.09.2025 மதியம் 03:00 மணிக்குள் அலைபேசி எண் மற்றும் மின்னஞ்சல் முகவரியுடன் சமர்ப்பிக்குமாறு தமிழ்நாடு அஞ்சல் வட்டத்தின் தலைமை அஞ்சல் துறை தலைவர் மாரியம்மா தாமஸ் தெரிவித்துள்ளார்.
