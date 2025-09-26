இந்திய விமான நிலையங்களில் மதுபான விற்பனை 13% உயர்வு.. காரணம் என்ன?

Indian Whisky At Airports: இந்தியாவின் வரி இல்லாத (Duty-Free) மற்றும் சில்லறை மதுபான அளவுகள் விற்பனை (Travel Retail) அளவுகள் 2024 ஆம் ஆண்டில் 13 சதவீதம் வளர்ச்சியடைந்துள்ளன. இது உள்நாட்டு கடைகளில் விற்பனையான 6 சதவீத உயர்வை விட இரண்டு மடங்கு அதிகமாகி இருக்கிறது என IWSR Drinks Market Analysis தரவுகள் மூலம் தெரியவந்துள்ளது. இதன்மூலம் இந்திய விமான நிலையங்களில் மதுபான விற்பனை அதிகரித்து வருகிறது என்பதைக் காட்டுகிறது.
விஸ்கி ஆதிக்கம் செலுத்துகிறது:
IWSR தரவுகளின்படி, சுங்கவரி விலக்கு விற்பனையில் விஸ்கி நான்கில் மூன்று பங்கைக் கொண்டிருந்தது மற்றும் கடந்த ஆண்டு 12 சதவீதம் விற்பனை உயர்ந்துள்ளது. ஆனால் உள்நாட்டு விற்பனையில், இந்த வகை மதுபானங்கள் 8 சதவீத சரிவை சந்தித்துள்ளது.
இந்திய விஸ்கியின் விற்பனை அதிகரிப்பு:
2024 ஆம் ஆண்டில் ஸ்காட்ச் மதுபானம் 11 சதவீதமும், அமெரிக்க விஸ்கியின் விற்பனை 8 சதவீதமும் அதிகரித்தாலும், இந்திய விஸ்கியின் விற்பனை 10 சதவீதமாக உயர்ந்தது மற்றும் அதன் மதிப்பு 18 சதவீதமாக வேகமாக அதிகரித்துள்ளது.
ஆனால் ஜிடிஆர் விகிதப்படி, இந்திய விஸ்கியின் விற்பனை ஒப்பீட்டளவில் குறைவாகவே உள்ளது. சுமார் மூன்று ஆண்டுகளுக்கு முன்பு வரை, இந்திய விஸ்கியின் விற்பனை என்பது கிட்டத்தட்ட இல்லை. ஆனால் நுகர்வோர் தங்கள் பழக்கங்களில் மாற்றத்தை ஏற்படுத்தி வருவதால், இது மாறத் தொடங்கியுள்ளது.
அதேபோல விஸ்கியைத் தவிர, பிற வகை மதுபானத்தின் விற்பனை விரிவடைந்து வருகின்றன. வரி இல்லாத விற்பனை நிலையங்களில் வோட்காவின் விற்பனை அளவு 2024 ஆம் ஆண்டில் 48 சதவீதம் அதிகரித்துள்ளது. இது உள்நாட்டு சந்தை வளர்ச்சியின் வேகத்தை விட கிட்டத்தட்ட மூன்று மடங்கு அதிகம்.
மதுபான விற்பனையின் அளவு உயரும்:
அதேநேரம் அடுத்த ஐந்து ஆண்டுகளில் இந்தியாவின் விமான நிலையங்களில் பயணிகளின் எண்ணிக்கை 50 சதவீதம் அதிகரிக்கும் என்று எதிர்பார்க்கப்படுவதால், மதுபான விற்பனையின் அளவுகள் வேகமாக அதிகரிக்கும் எனக் கூறப்படுகிறது. இதன்மூலம் எதிர்காலத்தில் உலகளாவிய பயண சில்லறை விற்பனையின் (GTR) அதிகரிப்புக்கு இந்திய பயணிகள் முக்கிய பங்கு வகிப்பார்கள் என்பது தெளிவாகிறது. இந்தியாவின் நுகர்வோர் பழக்கங்களில் ஏற்பட்டுள்ள ஒரு பெரிய மாற்றத்தின் பிரதிபலிப்பு இது.
உலகளாவிய சில்லறை விற்பனை மது உயர்வு:
நாடு முழுவதும் மதுபானத் தொழில் தேக்க நிலையை எதிர்கொள்ளும் நேரத்தில், விமான நிலையங்களில் மதுபான விற்பனை அதிகரிப்பு என்பது முக்கியமான வளர்ச்சி இயந்திரமாக மாறியுள்ளது. உலகளாவிய மொத்த மதுபான நுகர்வு 2024 மற்றும் 2029-க்கு இடையில் சீராக இருக்கும் என்று எதிர்பார்க்கப்பட்டாலும், பயண சில்லறை விற்பனை அளவுகள் 3 சதவீத ஆண்டு விகிதத்திலும், ஆசியாவில் 4 சதவீதத்திலும் வளரும் என்று IWSR கணித்துள்ளது.
ஸ்காட்ச் விஸ்கி விலை குறையும்:
இந்தியா-இங்கிலாந்து வர்த்தக ஒப்பந்தத்தின் (FTA) கீழ், ஸ்காட்ச் விஸ்கி மீதான தற்போதைய 150 சதவீத இறக்குமதி வரி, 75 சதவீதமாகக் குறைக்கப்படும். பின்னர் அடுத்த 10 ஆண்டுகளில் படிப்படியாக 40 சதவீதமாகக் குறைக்கப்படும்.
இந்தக் கட்டணக் குறைப்பு நுகர்வோர் மற்றும் ஸ்காட்ச் விஸ்கி துறை இருவருக்கும் பயனளிக்கும் என்று எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. தற்போது சுமார் ₹5,000க்கு விற்பனையாகும் ஸ்காட்ச் பாட்டில், மாநில வரிகள் மற்றும் விநியோகஸ்தர் லாபத்தைப் பொறுத்து, விலை குறைப்புக்குப் பிறகு விரைவில் ₹3,500 முதல் ₹4,000 வரை விற்பனை செய்யப்படலாம்.
முக்கிய அம்சங்கள்:
- இந்திய விமான நிலையங்களில் மதுபான விற்பனை விரைவாக அதிகரித்து வருகிறது, இது உலகளாவிய சில்லறை சந்தையில் இந்தியாவின் பங்கு அதிகரிக்கும் என்பதைக் குறிக்கிறது.
- விஸ்கி வகை மதுபானங்கள் சுங்கவரி விலக்கு விற்பனையில் பிரதான பங்காற்றுகின்றன, ஆனால் உள்நாட்டு சந்தையில் சற்று குறைவு காணப்படுகிறது.
- இந்திய விஸ்கியின் வளர்ச்சி குறிப்பிடத்தக்கது, இது நுகர்வோர் பழக்கங்களில் மாற்றத்தால் ஏற்படுகிறது.
- வோட்கா மற்றும் பிற மதுபானங்களின் விற்பனை விரிவடைந்து வருகிறது, இது சந்தையின் பருவமாற்றத்தை உணர்த்துகிறது.
- இந்தியா-இங்கிலாந்து FTA மூலம் ஸ்காட்ச் விஸ்கி விலை குறைவதால், நுகர்வோருக்கு மற்றும் விற்பனையாளர்களுக்கு நன்மை கிடைக்கும்.
- அடுத்த 5 ஆண்டுகளில் பயணிகள் எண்ணிக்கை அதிகரிப்பதால், மதுபான சில்லறை விற்பனை மிக வேகமாக வளரும்.
முடிவுரை:
இந்திய விமான நிலையங்களில் 2024 ஆம் ஆண்டில் மதுபான விற்பனை 13% வளர்ச்சி அடைந்துள்ளது என்பது மிக முக்கியமான வளர்ச்சி. இது இந்திய நுகர்வோர் பழக்கங்களில் ஏற்படும் மாற்றத்தையும், உலகளாவிய பயண சில்லறை சந்தையில் இந்தியாவின் முக்கிய பங்கையும் சுட்டிக்காட்டுகிறது. குறிப்பாக விஸ்கி வகை மதுபானங்கள் மற்றும் வோட்கா போன்ற பிற வகைகளின் விற்பனை விரிவடைந்துள்ளன. இந்தியா-இங்கிலாந்து வர்த்தக ஒப்பந்தம் மூலம் ஸ்காட்ச் விஸ்கி விலை குறையும் எதிர்பார்ப்பு, சந்தையின் தளர்ச்சி மற்றும் வளர்ச்சிக்கு வழிவகுத்து, எதிர்காலத்தில் இந்திய விமான நிலையங்களில் மதுபான விற்பனையின் வேகம் மேலும் அதிகரிக்கும் என நம்பப்படுகிறது.
