நிதியமைச்சர் நிர்மலா சீதாராமனின் வரலாற்றுச் சிறப்புமிக்க 9-வது பட்ஜெட்டின் சிறப்பு இதுதான்

Live Stream Union Budget 2026: இந்திய அரசாங்கத்தின் நிதிநிலை அறிக்கை (Budget) என்பது வெறும் வரவு-செலவு கணக்கு மட்டுமல்ல, அது தேசத்தின் பொருளாதார வளர்ச்சிக்கான ஒரு வரைபடமாகும். 2026-27 நிதியாண்டிற்கான பட்ஜெட், பிப்ரவரி 1, 2026 அன்று மத்திய நிதியமைச்சர் நிர்மலா சீதாராமனால் நாடாளுமன்றத்தில் தாக்கல் செய்யப்படுகிறது.
யூனியன் பட்ஜெட் 2026: தேதி மற்றும் நேரம்
2026-27 நிதியாண்டிற்கான மத்திய பட்ஜெட்டை நிதியமைச்சர் நிர்மலா சீதாராமன் பிப்ரவரி 1, 2026 (ஞாயிற்றுக்கிழமை) அன்று தாக்கல் செய்கிறார். இதனையடுத்து இன்று காலை 11:00 மணிக்கு பட்ஜெட் உரை தொடங்கும். நிதியமைச்சரின் ஆற்றிய உரையின் மூலம் பட்ஜெட் தாக்கல் செய்யப்படுகிறது.
ஞாயிறுக்கிழமை பட்ஜெட் தாக்கல் விவரம்
சுமார் 27 ஆண்டுகளுக்குப் பிறகு, முதன்முறையாக ஞாயிற்றுக்கிழமை அன்று பட்ஜெட் தாக்கல் செய்யப்படுகிறது. இதற்காக இந்தியப் பங்குச் சந்தைகள் (NSE/BSE) இன்று சிறப்பு வர்த்தகத்திற்காகத் திறக்கப்பட்டுள்ளன.
நிர்மலா சீதாராமன் எத்தனை முறை பட்ஜெட் தாக்கல் செய்துள்ளார்?
இது நிர்மலா சீதாராமன் தாக்கல் செய்யும் 9-வது பட்ஜெட் ஆகும். இதன் மூலம் தொடர்ச்சியாக 9 முறை பட்ஜெட் தாக்கல் செய்த முதல் நிதியமைச்சர் என்ற பெருமையை அவர் பெறுகிறார்.
யூனியன் பட்ஜெட் நேரலையில் எங்கு பார்க்கலாம்?
சன்சத் டிவி (Sansad TV), தூர்தர்ஷன் (DD News) மற்றும் அனைத்து முன்னணி தொலைக்காட்சி சேனல்களில் பார்க்கலாம். அதேபோல சன்சத் டிவி (Sansad TV) மற்றும் பத்திரிகை தகவல் அலுவலகத்தின் (PIB) அதிகாரப்பூர்வ யூடியூப் சேனல்களில் நேரலையில் பார்க்கலாம். அதுமட்டுமில்லாமல் www.indiabudget.gov.in என்ற அதிகாரப்பூர்வ இணையதளத்தில் பட்ஜெட் உரை முடிந்தவுடன் முழு ஆவணங்களையும் PDF வடிவில் பதிவிறக்கம் செய்யலாம். 'Union Budget' என்ற மொபைல் செயலியில் உடனுக்குடன் தகவல்களைப் பெறலாம்.
யூனியன் பட்ஜெட் கூட்டத்தொடர் விவரம்
நாடாளுமன்ற பட்ஜெட் கூட்டத்தொடர் இரண்டு கட்டங்களாக நடைபெறுகிறது. முதல் கட்டம் என்பது ஜனவரி 28 முதல் பிப்ரவரி 13 வரை நடைபெறும். அடுத்து இரண்டாம் கட்டம் மார்ச் 9 முதல் ஏப்ரல் 2 வரை என மொத்தம் 30 அமர்வுகள் நடைபெறத் திட்டமிடப்பட்டு உள்ளது.
யூனியன் பட்ஜெட்டில் முக்கிய எதிர்பார்ப்புகள் என்ன?
வருமான வரி: நடுத்தர வர்க்கத்தினருக்கு வருமான வரிச் சலுகைகள் கிடைக்குமா என்ற எதிர்பார்ப்பு நிலவுகிறது.
மூத்த குடிமக்கள்: ரயிலில் மூத்த குடிமக்களுக்கான கட்டணச் சலுகை மீண்டும் வழங்கப்படுமா என்பது ஒரு முக்கிய எதிர்பார்ப்பாக உள்ளது.
துறைவாரியான ஒதுக்கீடு: பாதுகாப்புத் துறை, விவசாயம், மற்றும் உள்கட்டமைப்பு மேம்பாட்டிற்கு அதிக நிதி ஒதுக்கப்படலாம் என்று எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.
பட்ஜெட்டின் முக்கிய சிறப்பம்சங்கள் (Highlights)
இந்த ஆண்டு பட்ஜெட் முக்கியமாக 'விக்சித் பாரத்' (Viksit Bharat) எனப்படும் வளர்ந்த இந்தியா இலக்கை நோக்கிய பயணத்தை மையமாகக் கொண்டுள்ளது. இந்தியாவின் ஜிடிபி (GDP) வளர்ச்சி 7% முதல் 7.5% வரை இருக்கும் என கணிக்கப்பட்டுள்ளது. உள்கட்டமைப்பு மேம்பாட்டிற்காக சுமார் ₹12-12.5 லட்சம் கோடி ஒதுக்கீடு செய்யப்பட்டுள்ளது. இளைஞர்களுக்கான திறன் மேம்பாட்டு திட்டங்கள் மற்றும் MSME துறையினருக்கு புதிய கடனுதவித் திட்டங்கள் அறிவிக்கப்பட்டுள்ளன. புதிய வருமான வரிச் சட்டத்தின் கீழ் நடுத்தர வர்க்கத்தினருக்கு நிவாரணம் அளிக்கும் வகையில் சில மாற்றங்கள் எதிர்பார்க்கப்படுகின்றன. செயற்கை நுண்ணறிவு (AI) மற்றும் செமிகண்டக்டர் (Semiconductors) உற்பத்திக்கு அதிக முக்கியத்துவம் அளிக்கப்பட்டு உள்ளது.
