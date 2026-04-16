  • ரயில் பயணிகளுக்கு இனி நிம்மதி! சிக்னல் கோளாறுகளை தவிர்க்க ரயில்வே வாரியம் புதிய உத்தரவு

ரயில் பயணிகளுக்கு இனி நிம்மதி! சிக்னல் கோளாறுகளை தவிர்க்க ரயில்வே வாரியம் புதிய உத்தரவு

Indian Railway : கோடைகாலத்தையொட்டி சிக்னல் கோளாறுகளைத் தவிர்க்க இந்திய ரயில்வே வாரியம் அனைத்து மண்டலங்களுக்கும் வழிகாட்டுதல்களை அனுப்பியுள்ளது. 

Written by - Karthikeyan Sekar | Last Updated : Apr 16, 2026, 01:10 PM IST
Trending Photos

கலைஞர் மகளிர் உரிமைத்தொகை : ஆதார் வெரிபிகேஷன்! தமிழ்நாடு அரசு பலே திட்டம்
camera icon10
Kalaignar Magalir Urimai Thogai
கலைஞர் மகளிர் உரிமைத்தொகை : ஆதார் வெரிபிகேஷன்! தமிழ்நாடு அரசு பலே திட்டம்
வெறும் இட்லி, சாம்பார் தான்.. ஃபிட்டாக இருக்கும் அனுஷ்கா ஷர்மா.. டயட் சீக்ரெட் இதோ
camera icon7
weight loss
வெறும் இட்லி, சாம்பார் தான்.. ஃபிட்டாக இருக்கும் அனுஷ்கா ஷர்மா.. டயட் சீக்ரெட் இதோ
8வது ஊதியக்குழு: OPS, பதவி உயர்வு முதல் சம்பள உயர்வு வரை.... NC JCM முக்கிய கோரிக்கைகள்
camera icon10
8th Pay Commission
8வது ஊதியக்குழு: OPS, பதவி உயர்வு முதல் சம்பள உயர்வு வரை.... NC JCM முக்கிய கோரிக்கைகள்
குட் நியூஸ்.. நாளை முதல் கோடை விடுமுறை.. மாணவர்களுக்கு பள்ளிக்கல்வித்துறை முக்கிய அறிவிப்பு
camera icon7
Summer Holiday
குட் நியூஸ்.. நாளை முதல் கோடை விடுமுறை.. மாணவர்களுக்கு பள்ளிக்கல்வித்துறை முக்கிய அறிவிப்பு
ரயில் பயணிகளுக்கு இனி நிம்மதி! சிக்னல் கோளாறுகளை தவிர்க்க ரயில்வே வாரியம் புதிய உத்தரவு

Indian Railway : இந்திய ரயில்வே, கோடைக்காலம் மற்றும் வரவிருக்கும் பருவமழைக் காலங்களில் சிக்னல்கள், டிராக் சர்க்யூட்டுகள் மற்றும் பாயிண்டுகளில் ஏற்படக்கூடிய கோளாறுகளைத் தவிர்க்கும் பொருட்டு, நாடு முழுவதும் உள்ள மண்டல ரயில்வேக்களுக்கு விரிவான பாதுகாப்பு வழிகாட்டுதல்களை வெளியிட்டுள்ளது. அதிகப்படியான வெப்பம், நீர் கசிவு, மழைநீர் தேங்குதல், மின்னல் தாக்குதல் போன்ற இயற்கைச் சவால்களால் ரயில் போக்குவரத்து பாதிக்கப்படுவதைத் தடுக்க இந்த முன்னெச்சரிக்கை நடவடிக்கைகள் எடுக்கப்பட்டுள்ளன. ரயில்வே வாரியத்தின் முதன்மை நிர்வாக இயக்குனர் (சிக்னல் நவீனமயமாக்கல்) ராஜேஷ் குப்தா இதற்கான உத்தரவைப் பிறப்பித்துள்ளார்.

இந்த வழிகாட்டுதல்களில் இடம்பெற்றுள்ள முக்கிய அம்சங்கள் பின்வருமாறு:

1. தீயணைப்பு மற்றும் பாதுகாப்பு 

கோடையில் ஏற்படும் அதிக வெப்பம் காரணமாக சிக்னலிங் உபகரணங்கள் மற்றும் ஜெனரேட்டர்களில் (DG Sets) தீ விபத்து ஏற்படாமல் தடுக்க, சிக்னலிங் அமைப்புகள் உள்ள அறைகள் மற்றும் லொகேஷன் பாக்ஸ்களுக்கு அருகில் உள்ள காய்ந்த புதர்கள் மற்றும் கழிவுகள் உடனடியாக அகற்றப்பட வேண்டும். போதுமான அளவு தீயணைப்பு கருவிகள் தயார் நிலையில் இருப்பதை உறுதி செய்ய வேண்டும். தீ கண்டறியும் அலாரங்கள் மற்றும் தீயணைக்கும் அமைப்புகள் முறையாகச் செயல்படுவதை ஆய்வு செய்ய வேண்டும். அவசர காலங்களில் தீயணைப்பு உபகரணங்களை இயக்குவது குறித்து ஸ்டேஷன் மாஸ்டர்கள் மற்றும் ஊழியர்களுக்கு முறையான பயிற்சி மற்றும் ஒத்திகைகள் நடத்தப்பட வேண்டும்

2. டிராக் சர்க்யூட்களுக்கான முன்னெச்சரிக்கைகள்

மழைக்காலத்தில் டிராக் சர்க்யூட்டுகளில் நீர் தேங்கி சிக்னல் கோளாறு ஏற்படாமல் தடுக்க, யார்டு பகுதிகளில் முறையான வடிகால் வசதி  செய்யப்பட வேண்டும். தேவைப்படும் இடங்களில் தற்காலிக வடிகால்களை அமைத்து, பருவமழைக்கு முன்னரே அவற்றைச் சுத்தம் செய்ய வேண்டும். மழைநீர் தேங்கக்கூடிய முக்கியமான யார்டு பகுதிகளில் உயர்மட்ட அதிகாரிகள் அடங்கிய குழுவினர் கூட்டாக ஆய்வு செய்து வடிகால் வசதியை மேம்படுத்த வேண்டும். 

தண்டவாளத்தின் அடிப்பகுதியில் இருந்து குறைந்தது 50 மி.மீ இடைவெளி இருக்குமாறு ஜல்லிக் கற்களைச் சீரமைக்க வேண்டும். இது மின் கசிவைத் தவிர்க்க உதவும். பழைய மற்றும் துருப்பிடித்த ஒயர்கள் மற்றும் ஜம்பர் கேபிள்களை உடனடியாக மாற்ற வேண்டும். மின்னல் பாதிப்பு அதிகம் உள்ள இடங்களில் PPTC பியூஸ்களைப் பொருத்த வேண்டும்.

3. பாயிண்ட்ஸ் மற்றும் கிராஸிங் பாதுகாப்பு 

ரயில்கள் தடம் மாற உதவும் 'பாயிண்ட்' இயந்திரங்களின் சீரான செயல்பாட்டிற்கு, இன்ஜினியரிங் மற்றும் சிக்னலிங் துறையினர் இணைந்து கூட்டாக ஆய்வு செய்து, குறைபாடுகளை உடனுக்குடன் சரிசெய்ய வேண்டும். பாயிண்ட் மெஷின்களில் உள்ள கார்பன் பிரஷ் கவர்கள் மற்றும் கியர் பாக்ஸ்கள் சிலிகான் சீலண்ட் கொண்டு முறையாக மூடப்பட வேண்டும். இதில் எண்ணெய் மற்றும் கிரீஸ் இடுதல் அவசியம். தாழ்வான மற்றும் வெள்ள அபாயம் உள்ள பகுதிகளில் IP67 தரத்திலான மோட்டர்களைப் பயன்படுத்த வேண்டும். அவசர காலங்களில் பயன்படுத்துவதற்காகக் கூடுதல் மோட்டர்கள் மற்றும் உதிரிப் பாகங்களை அந்தந்த நிலையங்களில் இருப்பு வைக்க வேண்டும்.

4. சிக்னல் விளக்குகள் (Signals)

சிக்னல் யூனிட்களுக்குள் மழைநீர் கசிவதைத் தடுக்க, அனைத்து சிக்னல் யூனிட்களும் முறையாக ஆய்வு செய்யப்பட்டு, கேஸ்கெட் (Gasket) மூலம் காற்றுப் புகாதவாறு சீல் வைக்கப்பட வேண்டும். சிக்னல் விளக்குகளில் உள்ள சிறிய துளைகளையும் மூடி, ஈரப்பதம் உள்ளே நுழையாதவாறு உறுதி செய்ய வேண்டும்.

5. கண்காணிப்பு மற்றும் அமலாக்கம்

பருவமழை தொடங்குவதற்கு முன்னரே இந்த அனைத்துப் பணிகளையும் முடித்து, மண்டல வாரியாக அறிக்கைகளைச் சமர்ப்பிக்க உத்தரவிடப்பட்டுள்ளது. டிராக் சர்க்யூட் அளவுருக்களை (Parameters) அவ்வப்போது சரிபார்த்து, அவை பாதுகாப்பான வரம்பிற்குள் இருப்பதை உறுதி செய்ய வேண்டும். இந்த விரிவான முன்னெச்சரிக்கை நடவடிக்கைகள் மூலம், கோடை மற்றும் மழைக்காலங்களில் தொழில்நுட்பக் கோளாறுகள் குறைவதோடு, ரயில்கள் தாமதமின்றி பாதுகாப்பாக இயங்குவதை உறுதி செய்ய இந்திய ரயில்வே இந்த உத்தரவுகளை பிறப்பித்துள்ளது.

மேலும் படிக்க | சென்னை மின்சார ரயில் சேவையில் மாற்றம்.. முக்கிய ரூட் வேற.. தெற்கு ரயில்வே முக்கிய அறிவிப்பு

 மேலும் படிக்க | ரயில் பயணிகளுக்கு நற்செய்தி: டிக்கெட் விலையில் 3% தள்ளுபடி - பெறுவது எப்படி?

