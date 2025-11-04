பயணிகளுக்கு குட் நியூஸ்! ரயில் தாமதமானால் 100% கட்டணம் திரும்பப் பெறலாம்

Indian Railway Refund TDR Rule: இந்தியாவில் ரயில்கள் மிகவும் சிக்கனமான மற்றும் நம்பகமான பயண முறைகளில் ஒன்றாகக் கருதப்படுகின்றன. கோடிக்கணக்கான மக்கள் தினந்தோறும் ரயிலில் பயணம் செய்கிறார்கள். குளிர்காலத்தில், மூடுபனி, மழை அல்லது பிற வானிலை காரணமாக சில சமயங்களில் ரயில்கள் தாமதமாகின்றன. இது பயணிகளுக்குச் சிரமத்தை ஏற்படுத்துகிறது. அப்படியானால், உங்கள் ரயில் மூன்று மணிநேரம் அல்லது அதற்கு மேல் தாமதமாகி, நீங்கள் பயணிக்க விரும்பவில்லை என்றால், முழுப் பணத்தையும் திரும்பப் பெறலாம் என்பது உங்களுக்குத் தெரியுமா? இது உங்கள் உரிமை. இந்த முக்கியமான விதியை அனைத்துப் பயணிகளும் அறிந்திருக்க வேண்டும். நீங்கள் ரயிலில் பயணிக்க விரும்பாத பட்சத்தில், உங்கள் டிக்கெட்டை ரத்துசெய்து TDR (டிக்கெட் டெபாசிட் ரசீது) தாக்கல் செய்ய வேண்டும்.
ரயில் மூன்று மணி நேரம் தாமதம்
இந்திய ரயில்வே விதிகளின்படி, உங்கள் ரயில் மூன்று மணிநேரம் அல்லது அதற்கு மேல் தாமதமாகி, நீங்கள் உங்கள் பயணத்தை ரத்து செய்ய முடிவு செய்தால், முழுப் பணத்தையும் திரும்பப் பெற உங்களுக்கு உரிமை உண்டு. இந்தப் பணத்தைத் திரும்பப் பெறும் வசதியைப் பெற, நீங்கள் பயணத்தைத் தொடங்குவதற்கு முன் உங்கள் டிக்கெட்டை ரத்து செய்ய வேண்டும்.
ரயில் 3 மணிநேரம் அல்லது அதற்கு மேல் தாமதமான காரணத்தினால் உங்கள் பயணத்தை நீங்கள் ரத்து செய்தால், ரயில்வேயால் எந்தவிதக் கட்டணமும் வசூலிக்கப்படாது. உங்கள் டிக்கெட்டின் முழுத் தொகையும் உங்கள் வங்கிக் கணக்கில் நேரடியாகத் திரும்பச் செலுத்தப்படும்.
ரயில் 3 மணிநேரம் அல்லது அதற்கு மேல் தாமதமாகிவிட்டதால் உங்கள் பயணத்தை ரத்து செய்தால், ரயில்வேயால் எந்தக் கட்டணமும் வசூலிக்கப்படாது. உங்கள் டிக்கெட்டின் முழுத் தொகையும் உங்கள் வங்கிக் கணக்கில் நேரடியாக இலவசமாகத் திருப்பித் தரப்படும். இருப்பினும், இந்தத் திரும்பப் பெறுதல் பொதுவாக உங்கள் கணக்கில் வரவு வைக்க 7 நாட்கள் முதல் 90 நாட்கள் வரை ஆகலாம். பொதுவாக, இந்தத் தொகை உங்கள் கணக்கில் வரவு வைக்க 7 நாட்கள் முதல் 90 நாட்கள் வரை ஆகலாம்.
TDR என்றால் என்ன, அதை ஏன் தாக்கல் செய்வது முக்கியம்?
நீங்கள் சில தவிர்க்க முடியாத சூழ்நிலைகள் காரணமாகப் பயணிக்க முடியாமல், உங்கள் டிக்கெட்டை ரத்து செய்து பணத்தைத் திரும்பப் பெற (Refund) கோரும் ஒரு செயல்முறைதான் இந்த TDR. பொதுவாக, ரயில்வேயின் வழக்கமான ஆன்லைன் ரத்துசெய்தல் கால அவகாசம் முடிந்த பிறகு, அல்லது சில குறிப்பிட்ட காரணங்களுக்காக நீங்கள் பயணிக்காதபோது பணத்தைத் திரும்பப் பெற TDR பயன்படுத்தப்படுகிறது.
- ரயில் மூன்று மணி நேரத்திற்கு மேல் தாமதம் மற்றும் நீங்கள் பயணிக்கவில்லை.
- ரயில்வேயால் ரத்து செய்யப்பட்ட ரயில்.
- AC வேலை செய்யாமல் போனால் அல்லது முன்பதிவு செய்த வகுப்பை விடக் கீழ் வகுப்பில் நீங்கள் பயணித்தால் (பண வேறுபாட்டைக் கோர).
- ரயில் பாதை மாற்றப்பட்டு (Diverted) உங்கள் போர்டிங் நிலையம் அல்லது சேருமிடத்தை அடையவில்லை என்றால்.
- பயணிகள் அனைவரும் பயணிக்கவில்லை (பகுதி உறுதிப்படுத்தப்பட்ட/காத்திருப்புப் பட்டியலில் உள்ள டிக்கெட்டுகளுக்கு).
TDR தாக்கல் செய்வது எப்படி?
IRCTC இணையதளம் அல்லது மொபைல் செயலி மூலம் உங்கள் PNR எண்ணைப் பயன்படுத்தி TDR-ஐ ஆன்லைனில் தாக்கல் செய்யலாம். TDR தாக்கல் செய்ய, நீங்கள் பயணிக்காததற்கான சரியான காரணத்தைத் தேர்ந்தெடுக்க வேண்டும். TDR தாக்கல் செய்த பிறகு, ரயில்வே உங்கள் கோரிக்கையை ஆய்வு செய்து, விதிகளின்படி பணத்தைத் திரும்பப் பெறும் தொகையை உங்கள் வங்கிக் கணக்கிற்கு அனுப்பும்.
முக்கிய குறிப்பு: ரயில்கள் தாமதமானால், டிக்கெட்டை ரத்துசெய்து பணத்தைத் திரும்பப் பெறுவது குறித்த விரிவான விதிகளைப் பயணிகள், இந்திய ரயில்வேயின் அதிகாரப்பூர்வ வலைத்தளத்தில் அல்லது ஐ.ஆர்.சி.டி.சி (IRCTC) இணையதளத்தில் சரிபார்த்துக்கொள்ளலாம்.
