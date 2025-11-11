English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
குழந்தைகளுக்கு இலவசம்.. ரயில் டிக்கெட் முன்பதிவில் புது ரூல்ஸ் - இது தெரியாம போச்சே!

IRCTC Railway Ticket Policy: வரும் நாட்களில் குழந்தைகளுடன் ரயில்களில் பயணம் மேற்கொள்கிறீர்கள் என்றால் இந்த செய்தி உங்களுக்கானது தான். குழந்தைகளுக்காக ரயில் டிக்கெட் முன்பதிவு செய்வது இந்தியன் ரயில்வே முக்கிய விஷயத்தை பகிர்ந்துள்ளது.  

Written by - Umabarkavi K | Last Updated : Nov 11, 2025, 11:12 AM IST
IRCTC Child Ticket Booking Rules: நாட்டில் முக்கிய போக்குவரத்துகளில் ஒன்றாக இருப்பது ரயில் சேவை. ரயில்களில் தினமும் ஆயிரக்கணக்கான பயணிகள் பயணித்து வருகிறது. குறிப்பாக, பண்டிகை நாட்கள், தொடர் விடுமுறை நாட்களில் குழந்தைகள், உறவினர்களுடன் சொந்த ஊர்களுக்கு மக்கள் படையெடுத்து வருகின்றனர். 

ரயில் டிக்கெட் முன்பதிவில் புது ரூல்ஸ் 

இனால், ரயில்களில் பயணிகள் கூட்டம் எப்போது  அலைமோதும்.  அதே நேரத்தில், ரயில் டிக்கெட் கிடைப்பது அவ்வளவு ஈஸியான விஷயம் இல்லை. ரயில் டிக்கெட்டுகளை ஐஆர்சிடிசி இணையதளம் வாயிலாக டிக்கெட்டுகளை முன்பதிவு செய்து கொள்ளலாம். ரயில் டிக்கெட் முன்பதிவிலும் சில விதிமுறைகள் உள்ளன. அப்படி தான் குழந்தைகளை ரயில் டிக்கெட் கட்டணங்கள் குறித்து இந்தியன் ரயில்வே தற்போது நினைவுப்படுத்தியுள்ளது.

கிறிஸ்துமஸ், பொங்கல் பண்டிகைக்காக சொந்த ஊர்களுக்கு குழந்தைகள் மக்கள் செல்வார்கள். எனவே, குழந்தைகளுக்கான ரயில் டிக்கெட் விதிமுறைகளை பெற்றோர்கள் அறிந்து கொள்வது அவசியமான ஒன்று. இந்தியன் ரயில்வே குழந்தைகளுக்கான ரயில் டிக்கெட் விதிமுறைகள் குறித்து தெரிவித்திருக்கிறது.

குழந்தைகளுக்கு இலவசம்

இந்தியன் ரயில்வே விதிமுறைகளின்படி, ஐந்து வயதுக்குட்பட்ட குழந்தைகள்  ரயில் டிக்கெட் வாங்க வேண்டிய அவசியமில்லை. ஐந்து வயதுக்குட்பட்ட குழந்தைகள் ரயில்களில் இலவசமாக பயணம் மேற்கொள்ளலாம். இருப்பினும், இந்த விதிமுறைக்கு விதிவிலக்கு உள்ளது. எனவே, பெற்றோர்கள் தங்கள் பயணத்தைத் திட்டமிடுவதற்கு முன்பு குழந்தை கட்டண விதிகளைப் பற்றி அறிந்திருக்க வேண்டும்.

ஐந்து வயதுக்குட்பட்ட குழந்தைகளுக்கு தனி ரயில் டிக்கெட் கிடையாது. அதே நேரத்தில், அவர்களுக்கு தனி படுக்கை வசதியம் கிடையாது என இந்தியன் ரயில்வே கூறியுள்ளது.  மேலும், 5 முதல் 12வயதுக்குட்பட்ட குழந்தைகளுக்கு தனி படுக்கை/இருக்கை தேவையில்லை என்றால், குழந்தைகளுக்கான கட்டணமாக இருக்கும். அதே நேரத்தில், தனி படுக்கை தேவையின்றால், பெரியவர்களுக்கான கட்டணமே விதிக்கப்படும் என கூறப்பட்டுள்ளது.

மேலும், 12 வயதுக்கு மேற்பட்ட சிறார்களுக்கு பெரியவர்களுக்கான முழு கட்டணமும் வசூலிக்கப்படும் என இந்தியன் ரயில்வே தெரிவித்துள்ளது. இதன் மூலம், 5 வயதுக்கு உட்பட்ட குழந்தைளுக்கு கட்டணமும் கிடையாது, தனி இருக்கையும் கிடையாது. அதற்கு மேற்பட்ட குழந்தைகள் தனி இருக்கை கோரினால், அவர்களுக்கு பெரியோர்களுக்கான முழு கட்டணமும் வசூலிக்கப்படும் என விதிமுறையில் குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது. எனவே, இதனை அறிந்து கொண்டு, பெற்றோர்கள் தங்கள் குழந்தைகளுக்கான டிக்கெட்டுகளை முன்பதிவு செய்ய வேண்டும்.

ரயில் டிக்கெட் புக் செய்ய கட்டுப்பாடு

ஐஆர்சிடிசி கணக்கில் ஆதார் எண்ணை இணைப்பது குறித்து மீண்டும் இந்தியன் ரயில்வே நினைவுப்படுத்தி அண்மையில் அறிவிப்பை வெளியிட்டு இருந்தது. ஐஆர்சிடிசி கணக்கில் ஆதார் எண்ணை இணைத்தவர்கள் மட்டுமே,  காலை 8 மணி முதல் காலை 10 மணி வரை டிக்கெட் முன்பதிவு செய்து கொள்ள முடியும்.  காலை நேரங்களில் முன்பதிவு செய்யப்பட்ட ரயில் டிக்கெட்டுகளை முன்பதிவு செய்வதற்கு ஆதார் அடிப்படையிலான அங்கீகாரத்தை ஐ.ஆர்.சி.டி.சி கட்டாயமாக்கியுள்ளது.

IRCTCRailway Ticket PolicyChild Ticket Booking RulesIRCTC RulesIRCTC Ticket

