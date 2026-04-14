ரயில் பயணிகளுக்கு நற்செய்தி: டிக்கெட் விலையில் 3% தள்ளுபடி - பெறுவது எப்படி?

Indian Railways : டிஜிட்டல் பரிவர்த்தனைகளை ஊக்குவிக்கும் வகையில் இந்திய ரயில்வே ஒரு புதிய அதிரடி அறிவிப்பை வெளியிட்டுள்ளது. RailOne செயலி மூலம் டிக்கெட் முன்பதிவு செய்யும் பயணிகளுக்கு இந்தச் சலுகை கிடைக்கும். இந்தியாவில் லட்சக்கணக்கான மக்களின் அன்றாடப் போக்குவரத்திற்கு முதுகெலும்பாக விளங்குவது ரயில்வே துறை. குறிப்பாக, குறுகிய தூரம் பயணம் செய்யும் தினசரி பயணிகள் முன்பதிவு இல்லாத பொதுப் பெட்டிகளையே பெரிதும் நம்பியுள்ளனர். இவர்களின் சுமையைக் குறைக்கும் வகையிலும், காகிதமில்லா டிக்கெட் முறையை ஊக்கப்படுத்தவும், ரயில்வே நிர்வாகம் தற்போது கட்டணத்தில் 3 விழுக்காடு தள்ளுபடியை அறிவித்துள்ளது. இந்தச் சலுகை ஒரு குறிப்பிட்ட காலத்திற்கு மட்டுமே நடைமுறையில் இருக்கும்.
3% தள்ளுபடி: யாருக்கு, எப்படி கிடைக்கும்?
இந்தச் சலுகை முக்கியமாக முன்பதிவு இல்லாத Unreserved டிக்கெட்டுகளுக்கு மட்டுமே பொருந்தும். பயணிகள் தங்கள் மொபைலில் உள்ள RailOne செயலி மூலம் டிக்கெட்டுகளை முன்பதிவு செய்ய வேண்டும். இந்தத் தள்ளுபடியைப் பெற டிஜிட்டல் முறையில் பணம் செலுத்த வேண்டியது கட்டாயமாகும். பயணிகள் பின்வரும் முறைகளில் ஏதேனும் ஒன்றைப் பயன்படுத்தி பணம் செலுத்தலாம்:
UPI (GPay, PhonePe போன்றவை)
டெபிட் கார்டு (Debit Card)
கிரெடிட் கார்டு (Credit Card)
நெட் பேங்கிங் (Net Banking)
இந்தத் திட்டம் தற்போது நடைமுறைக்கு வந்துள்ள நிலையில், 2026 ஜூலை 14 வரை மட்டுமே இந்த 3 சதவீத தள்ளுபடி அமலில் இருக்கும் என அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
சிறிய சேமிப்பு - பெரிய லாபம்
முதல் பார்வையில் 3 விழுக்காடு என்பது மிகச் சிறிய தொகையாகத் தோன்றலாம். ஆனால், தினமும் வேலைக்குச் செல்பவர்கள் அல்லது வணிக நிமித்தமாக ரயிலில் அடிக்கடி பயணம் செய்பவர்களுக்கு, மூன்று மாத கால அளவில் இது கணிசமான தொகையைச் சேமிக்க உதவும். உதாரணமாக, ஒரு மாதத்தில் நீங்கள் டிக்கெட்டிற்காகச் செலவிடும் ஆயிரக்கணக்கான ரூபாயில், ஒவ்வொரு முறையும் 3 விழுக்காடு மிச்சமாவது நீண்ட கால அடிப்படையில் ஒரு குறிப்பிடத்தக்க சேமிப்பாக மாறும். இது பயணிகளுக்கு நிதி ரீதியான நன்மையை வழங்குவதுடன், சில்லறைத் தட்டுப்பாடு போன்ற சிக்கல்களையும் தவிர்க்க உதவுகிறது.
RailOne செயலி
ரயில்வே துறையின் பல்வேறு சேவைகளை ஒரே குடையின் கீழ் கொண்டுவரும் நோக்கில் உருவாக்கப்பட்டதே இந்த RailOne செயலி ஆகும். இதற்கு முன்பு முன்பதிவு செய்ய ஒரு செயலி, நேரடி ரயில் நிலவரத்தை அறிய மற்றொன்று எனப் பல செயலிகளைப் பயன்படுத்த வேண்டியிருந்தது. ஆனால், RailOne செயலி மூலம் IRCTC Rail Connect, NTES (National Train Enquiry System), UTS (Unreserved Ticketing System) மற்றும் Rail Madad ஆகிய அனைத்தும் இதில் இணைக்கப்பட்டுள்ளன. இதில் முன்பதிவு செய்யப்பட்ட டிக்கெட்டுகள் (Reserved), முன்பதிவு இல்லாத டிக்கெட்டுகள் (Unreserved) மற்றும் பிளாட்பார்ம் டிக்கெட்டுகளையும் எளிதாக எடுக்கலாம்.
பயணிகளுக்கு கிடைக்கும் கூடுதல் வசதிகள்
RailOne செயலி வெறும் டிக்கெட் முன்பதிவுக்கான தளம் மட்டுமல்ல, இது ஒரு முழுமையான பயண உதவியாளராகச் செயல்படுகிறது. இதில் உள்ள சிறப்பம்சங்கள்:
நேரடி ரயில் நிலை (Live Train Status): உங்கள் ரயில் தற்போது எங்கே வந்து கொண்டிருக்கிறது என்பதைத் துல்லியமாக அறியலாம்.
பிளாட்பார்ம் எண்கள்: ரயில் எந்த பிளாட்பார்மிற்கு வரும் என்ற தகவலை முன்கூட்டியே தெரிந்துகொள்ளலாம்.
PNR நிலை: உங்கள் டிக்கெட் உறுதியாகியுள்ளதா (Confirm) என்பதைச் சரிபார்க்கலாம்.
உணவு ஆர்டர்: பயணத்தின் போது உங்கள் இருக்கைக்கே தேடி வரும் வகையில் உணவுகளை ஆர்டர் செய்யும் வசதியும் இதில் உள்ளது.
பாதுகாப்பான பயணம்
ரயில் நிலையங்களில் உள்ள டிக்கெட் கவுண்டர்களில் நீண்ட வரிசையில் நின்று நேரத்தை வீணடிப்பதைத் தவிர்க்க இந்த டிஜிட்டல் முறை பெரிதும் உதவுகிறது. குறிப்பாக அலுவலக நேரங்களில் அவசரமாக ரயில் நிலையத்திற்கு வருபவர்களுக்கு, கையில் ஸ்மார்ட்போன் இருந்தால் சில நொடிகளில் டிக்கெட் எடுத்துவிட்டு ரயிலில் ஏறலாம். இது பயணத்தை எளிதாக்குவது மட்டுமின்றி, கையில் ரொக்கப் பணத்தைக் கொண்டு செல்வதையும் குறைப்பதால் பயணம் கூடுதல் பாதுகாப்பாக அமைகிறது.
இந்திய ரயில்வேயின் இந்த 3% தள்ளுபடி நடவடிக்கை, பயணிகளுக்குச் சிறு நிதியுதவியாகவும், டிஜிட்டல் இந்தியா திட்டத்திற்குப் பெரும் வலுவாகவும் அமையும். ஜூலை 14-க்குள் நீங்கள் பயணம் மேற்கொண்டால் இந்தச் சேமிப்பைப் பயன்படுத்திக் கொள்ளுங்கள்.
