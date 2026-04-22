  மாற்றுத்திறனாளிகளுக்கு நற்செய்தி: UDID கார்டு இருக்கிறதா? இந்த பெட்டிகளில் பயணிக்கலாம்

மாற்றுத்திறனாளிகளுக்கு நற்செய்தி: UDID கார்டு இருக்கிறதா? இந்த பெட்டிகளில் பயணிக்கலாம்

Indian Railways : UDID கார்டு வைத்திருக்கும் மாற்றுத் திறனாளிகளுக்கு இந்திய ரயில்வே முக்கிய அறிவிப்பை வெளியிட்டுள்ளது. முழு விவரம் இங்கே தெரிந்து கொள்ளுங்கள்

Written by - Karthikeyan Sekar | Last Updated : Apr 22, 2026, 09:37 PM IST
Indian Railways : இந்திய இரயில்வே சமீபகாலமாகப் பயணிகளின் வசதிக்காகப் பல்வேறு அதிரடி மாற்றங்களைச் செய்து வருகிறது. அந்த வகையில், மாற்றுத்திறனாளி பயணிகளின் பயணத்தை அதிக பாதுகாப்பானதாகவும், கண்ணியமானதாகவும் மாற்றும் நோக்கில் ஒரு மிகமுக்கியமான அறிவிப்பை வெளியிட்டுள்ளது. இனி UDID (Unique Disability ID) அட்டை வைத்திருப்பவர்கள் ரயில்களில் தங்களுக்கு ஒதுக்கப்பட்ட சிறப்புப் பெட்டிகளில் எவ்விதத் தடையுமின்றி பயணிக்க முடியும்.

புதிய அறிவிப்பு

மெயில் மற்றும் எக்ஸ்பிரஸ் ரயில்களில் மாற்றுத்திறனாளிகளுக்காகவே பிரத்யேகமாக ஒதுக்கப்பட்ட SLRD மற்றும் LSLRD (Second Class Luggage-cum-Brake Van) பெட்டிகள் இணைக்கப்பட்டுள்ளன. இந்தப் பெட்டிகளில் யார் பயணிக்கலாம் என்பது குறித்துப் பல நேரங்களில் குழப்பங்கள் நிலவி வந்தன. இதனைத் தெளிவுபடுத்தும் விதமாக ரயில்வே வாரியம் தற்போது புதிய வழிகாட்டுதல்களை வெளியிட்டுள்ளது.

இதன்படி, மத்திய அரசின் மாற்றுத்திறனாளிகள் அதிகாரமளித்தல் துறையால் (DEPWD) வழங்கப்பட்ட செல்லுபடியாகும் UDID கார்டு வைத்திருப்பவர்கள்., ரயில்வே துறையிடமிருந்து பயணக் கட்டணச் சலுகை (Concessional fare) பெறுவதற்கான அங்கீகாரம் பெற்ற மாற்றுத்திறனாளிகள் இந்தப் பெட்டிகளில் பயணிக்கலாம். ஆனால், இந்தப் பெட்டிகளில் பயணிக்க மேற்கண்ட அடையாள அட்டைகளுடன், முறையான பயணச்சீட்டு வைத்திருப்பது கட்டாயமாகும்.

இந்திய ரயில்வே கடும் எச்சரிக்கை

மாற்றுத்திறனாளிகளுக்கான பெட்டிகளில் உடல்நலமுள்ள நபர்களும், முறையற்ற பயணிகளும் அமர்ந்து கொண்டு, உரிய பயணிகளுக்கு இடம் தராதது குறித்துப் புகார்கள் நீண்டகாலமாக எழுந்து வந்தன. இதனால் மாற்றுத்திறனாளிகள் கடும் சிரமத்திற்கு உள்ளாகினர். இதனைத் தடுக்கும் பொருட்டு, இனி இந்தப் பெட்டிகளில் அனுமதியின்றி பயணிக்கும் நபர்கள் மீது 1989 ரயில்வே சட்டத்தின் கீழ் கடும் குற்றவியல் நடவடிக்கை எடுக்கப்படும் என்று ரயில்வே நிர்வாகம் எச்சரித்துள்ளது. அங்கீகரிக்கப்பட்ட அடையாள அட்டை இல்லாத எவரும் இந்தப் பெட்டிகளில் நுழைய அனுமதி இல்லை என்பதை உறுதிப்படுத்த ரயில்வே பாதுகாப்புப் படை (RPF) தீவிர கண்காணிப்பில் ஈடுபடும்.

UDID கார்டு என்றால் என்ன?

UDID (Unique Disability Identity Card) என்பது நாடு முழுவதும் உள்ள மாற்றுத்திறனாளிகளின் விவரங்களை ஒருங்கிணைக்கும் ஒரு தேசிய தரவுத்தளமாகும். ஒருமுறை இந்த அட்டையைப் பெற்றுவிட்டால், ஒவ்வொரு முறையும் மருத்துவச் சான்றிதழ்களைச் சமர்ப்பிக்க வேண்டிய அவசியம் இல்லை. மத்திய மற்றும் மாநில அரசுகளின் நலத்திட்டங்களை வெளிப்படையான முறையில் பெறுவதற்கு இது உதவுகிறது. ரயில்வேயில் இ-டிக்கெட் எடுக்கவும், சலுகைகளைப் பெறவும் பயன்படும் 'திவ்யாங்ஜன் கார்டு' (EPICS) பெற இந்த UDID கார்டு ஒரு அடிப்படை ஆவணமாகப் பயன்படுகிறது.

விண்ணப்பிப்பது எப்படி?

மாற்றுத்திறனாளிகள் இந்தச் சலுகைகளைப் பெற, 'இந்திய இரயில்வே திவ்யாங்ஜன் போர்டல்' அல்லது மத்திய அரசின் சேவை மையங்கள் வாயிலாகத் தங்களின் அடையாள அட்டையைப் புதுப்பித்துக் கொள்ளலாம் அல்லது புதிதாக விண்ணப்பிக்கலாம். உங்கள் பயணத்தின் போது எப்போதும் அசலான UDID அட்டை அல்லது ரயில்வே வழங்கிய அடையாள அட்டையைக் கையில் வைத்திருங்கள். 

