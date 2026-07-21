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ரயிலில் பூரி-சப்ஜி சாப்பிட்டவருக்கு ரூ.12 லட்சம் அபராதமா? ரயில்வே அளித்த விளக்கம்

Indian Railways : ரயில் பயணத்தில் வீட்டில் சமைத்த பூரி-சப்ஜி உணவைச் சாப்பிட்டுவிட்டு வீசி எறிந்தவருக்கு அபராதம். இந்திய ரயில்வேயின் முக்கிய எச்சரிக்கை.

Written ByKarthikeyan Sekar
Published: Jul 21, 2026, 03:16 PM IST|Updated: Jul 21, 2026, 03:16 PM IST
ரயிலில் பூரி-சப்ஜி சாப்பிட்டவருக்கு ரூ.12 லட்சம் அபராதமா? ரயில்வே அளித்த விளக்கம்
Image Credit: railway fineSource: Bureau

About the Author

Karthikeyan Sekar

Karthikeyan Sekar

" நான் கார்த்திகேயன் சேகர், Zee Tamil News இணையதளத்தின் மூத்த துணை ஆசிரியராக (Senior Sub-Editor) பணியாற்றி வருகிறார். ஊடகத்துறையில் 10 ஆண்டுகளுக்கும் மேலான அனுபவம் கொண்டுள்ளேன். தமிழ்நாடு அரசின் அறிவிப்புகள் கல்வி மற்றும் வேலைவாய்ப்பு செய்திகளை எழுதி வருகிறேன். கூடுதலாக சினிமா மீது ஆர்வம் உள்ளது. அதிகாரப்பூர்வமான தகவல்களுக்கு பின் தொடரலாம்"

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