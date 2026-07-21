/ரயிலில் பூரி-சப்ஜி சாப்பிட்டவருக்கு ரூ.12 லட்சம் அபராதமா? ரயில்வே அளித்த விளக்கம்

Indian Railways : ரயில் பயணங்களின் போது பெரும்பாலான மக்கள் பணத்தைச் சேமிக்கவும், சுகாதாரமான உணவை உட்கொள்ளவும் வீட்டில் சமைத்த பூரி-சப்ஜி போன்ற உணவுகளைக் கையோடு எடுத்துச் செல்வதை வழக்கமாகக் கொண்டுள்ளனர். வந்தே பாரத் மற்றும் ராஜ்தானி போன்ற அதிவேக ரயில்களாக இருந்தாலும் கூட, பலரும் தங்கள் வீட்டிலிருந்தே உணவைக் கொண்டு வருகின்றனர். ஆனால், அவ்வாறு உணவை உண்டு முடித்த பிறகு செய்த ஒரு தவறுக்காக, பயணி ஒருவருக்கு ரயில்வே ஊழியர்கள் அபராதம் விதித்துள்ளனர்.
ஒரு பயணி தன் குடும்பத்துடன் ரயிலில் பயணம் செய்தபோது, வீட்டில் கொண்டு வந்த உணவை உண்டு முடித்துவிட்டு, அதன் எஞ்சியக் கழிவுகளையும் குப்பைகளையும் ரயிலுக்குள்ளேயே வீசி எறிந்துள்ளார். அதனைக் கண்ட ரயில்வே அதிகாரிகள், ரயிலை அசுத்தப்படுத்தியதற்காக (Littering) அவருக்கு உடனடி அபராதம் விதித்தனர். வீட்டில் சமைத்த உணவைக் கொண்டு சென்றதற்காக அபராதம் விதிக்கப்படவில்லை; மாறாக, சாப்பிட்டு முடித்த பின் குப்பைகளை கண்ட இடங்களில் வீசியதற்காகவே இந்த நடவடிக்கை எடுக்கப்பட்டுள்ளது.
இந்திய ரயில்வே பயணிகளுக்குத் தரமான உணவு, சுத்தமான குடிநீர் மற்றும் தூய்மையான கழிப்பறை வசதிகளை வழங்கி வருகிறது. அதே வேளையில், ரயில்கள் மற்றும் ரயில் நிலையங்களில் பயணிகளின் முறையற்ற செயல்களைத் தடுக்க தீவிரத் தணிக்கை மேற்கொள்ளப்பட்டு வருகிறது.
ஜூன் 2026 வரை நடத்தப்பட்ட இத்தகைய தீவிரச் சோதனைகளின் போது, விதிமீறல்களில் ஈடுபட்ட 1,36,783 பயணிகளிடமிருந்து மொத்தம் ரூ.11,06,03,579 அபராதமாக வசூலிக்கப்பட்டுள்ளது. இதில்:
டிக்கெட் இன்றி பயணித்தவர்கள்: 61,645 பயணிகளிடம் இருந்து ரூ.6,26,41,452.
முறையற்ற பயணம் (Irregular Travel): 72,765 பயணிகளிடம் இருந்து ரூ.4,67,19,308.
பதிவு செய்யப்படாத லக்கேஜ்: 24 பயணிகளிடம் இருந்து ரூ.18,850.
புகைபிடித்தல் மற்றும் குப்பை கொட்டுதல்: 2,349 பயணிகளிடம் இருந்து ரூ.12,23,969 அபராதம் வசூலிக்கப்பட்டுள்ளது.
எனவே, இனிவரும் காலங்களில் ரயிலில் பயணம் செய்யும்போது வீட்டிலிருந்து உணவு கொண்டு செல்வது தவறில்லை; ஆனால், சாப்பிட்டு முடித்த பிறகு எஞ்சிய உணவுகளையும் குப்பைகளையும் ரயிலிலோ அல்லது தண்டவாளத்திலோ வீசாமல், அதற்குரிய குப்பைத்தொட்டியில் மட்டுமே போடா வேண்டும். இல்லையெனில், அபராதம் செலுத்துவதோடு உங்கள் பயணத்தின் மகிழ்ச்சியும் பாழாகிவிடும்.