/முன்பதிவில்லா ரயில் டிக்கெட்டுகளுக்கு 3% தள்ளுபடி - RailOne செயலி புதிய அறிவிப்பு

RailOne App : இந்திய இரயில்வே, பயணிகள் டிஜிட்டல் முறைகளைப் பயன்படுத்திப் பயணச்சீட்டுகளைப் பதிவு செய்வதை ஊக்குவிக்கும் பொருட்டு, RailOne App செயலி மூலம் முன்பதிவு செய்யப்படாத பயணச்சீட்டுகளைப் பதிவு செய்யும்போது வழங்கப்படும் 3 சதவீதக் தள்ளுபடி/போனஸ் திட்டத்தை 2027 மார்ச் 31 வரை நீட்டித்து அறிவித்துள்ளது. இரயில்வே நிர்வாகத்தின் இந்தத் தீர்மானம், தினமும் இரயில்களில் பயணிக்கும் வழக்கமான பயணிகளுக்குப் பெரும் நிதியுதவியாகவும், டிஜிட்டல் பரிவர்த்தனைகளை மேலும் ஊக்குவிக்கும் விதமாகவும் அமையும் என அதிகாரிகள் தெரிவிக்கின்றனர்.
இத்திட்டம் குறித்து ஜம்மு இரயில்வே கோட்டத்தின் மக்கள் தொடர்பு ஆய்வாளர் ராகவேந்தர் சிங் பேசுகையில், பயணிகள் RailOne App மூலம் UPI, டெபிட் அல்லது கிரெடிட் கார்டு, நெட் பேங்கிங் உள்ளிட்ட அனைத்து வகையான டிஜிட்டல் முறைகளைப் பயன்படுத்தி முன்பதிவு செய்யப்படாத பயணச்சீட்டுகளை வாங்கும் போது, அவர்களுக்குக் கட்டணத்தில் உடனடியாக 3 சதவீதத் தள்ளுபடி வழங்கப்படும். அதே சமயம், R-Wallet மூலம் பயணச்சீட்டு முன்பதிவு செய்யும் பயணிகளுக்கு 3 சதவீத கேஷ்பேக் போனஸ் தொடர்ந்து வழங்கப்படும்" என்று தெளிவுபடுத்தினார். மேலும், R-wallet மூலம் போனஸ் வழங்கும் விதிமுறை ஏற்கெனவே ஆகாஸ்ட் 24, 2028 வரை நடைமுறையில் உள்ளதாகவும், தற்போதைக்கு அதில் எந்த மாற்றமும் செய்யப்படவில்லை என்றும் அவர் கூறினார்.
இத்திட்டத்தினால் பயணிகளுக்குக் கிடைக்கும் நன்மைகளைக் விரிவாக விளக்கிய ராகவேந்தர் சிங், முக்கியமாக மூன்று அம்சங்களைக் குறிப்பிட்டார்:
பணச் சேமிப்பு: ஒவ்வொரு பயணச்சீட்டிலும் 3 சதவீதம் சேமிப்பு கிடைப்பதால், தினமும் பயணம் செய்யும் பயணிகளின் பயணச் செலவு கணிசமாகக் குறையும்.
நேரச் சேமிப்பு: பயணிகள் வரிசையில் நிற்க வேண்டிய அவசியமின்றி, வீடிலிருந்தோ அல்லது பயணத்தின் போதோ சில நொடிகளில் தங்களது கைபேசி வழியாகவே பயணச்சீட்டுகளைப் பதிவு செய்து கொள்ளலாம்.
காகிதமற்ற சேவை: பயணச்சீட்டு நேரடியாகக் கைபேசியிலேயே கிடைத்து விடுவதால், காகிதப் பயணச்சீட்டுகளைச் சுமந்து செல்லத் தேவையில்லை. இதனால் இரயில் நிலைய பயணச்சீட்டு வழங் கூடும் மையங்களில் கூட்ட நெரிசல் குறைந்து, பயணிகளுக்கு விரைவான சேவை கிடைக்கும்.
இந்தத் திட்டத்தைப் பாராட்டிய ஜம்மு இரயில்வே கோட்டத்தின் முதுநிலை கோட்ட வணிக மேலாளர் உசித் சிங்கால், பயணிகளுக்கு விரைவான, பாதுகாப்பான மற்றும் சிக்கனமான பயண வசதிகளை வழங்குவதே இந்திய இரயில்வேயின் முதன்மை நோக்கமாகும். RailOne App வழியாக அளிக்கப்படும் இந்த 3 சதவீதத் தள்ளுபடி திட்ட நீட்டிப்பு, பயணிகளுக்குப் பொருளாதார ரீதியாகப் பயனளிப்பதுடன், டிஜிட்டல் இந்தியா திட்டத்தின் கீழ் காகிதமற்ற மற்றும் ரொக்கமில்லா பயணச்சீட்டு முறையை பெருமளவில் ஊக்குவிக்கும். பயணிகள் அனைவரும் இத்திட்டத்தை அதிக அளவில் பயன்படுத்திக் கொள்ள வேண்டும். ஜம்மு கோட்டம் பயணிகளின் வசதிக்காக அனைத்து முயற்சிகளையும் மேற்கொண்டு வருகிறது என்று கூறினார்.
முடிவில், பயணிகள் அனைவரும் தங்களது பயணத்தை மேலும் வசதியாகவும், விரைவாகவும், சிக்கனமாகவும் மாற்றிக்கொள்ள RailOne App செயலியைப் பதிவிறக்கம் செய்து இந்தச் சலுகையைப் பெற்றுப் பயன்பெறுமாறு அதிகாரிகள் கேட்டுக்கொண்டுள்ளனர்