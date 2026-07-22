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முன்பதிவில்லா ரயில் டிக்கெட்டுகளுக்கு 3% தள்ளுபடி - RailOne செயலி புதிய அறிவிப்பு

RailOne App : முன்பதிவில்லா ரயில் டிக்கெட்டுகளுக்கு 3 விழுக்காடு சலுகை வழங்கும் திட்டத்தை 2027 ஆம் ஆண்டு வரை நீட்டித்தது இந்திய ரயில்வே. இந்த சலுகையை பெறுவது எப்படி? என்பதை இங்கே தெரிந்து கொள்ளுங்கள்

Written ByKarthikeyan Sekar
Published: Jul 22, 2026, 10:52 AM IST|Updated: Jul 22, 2026, 10:52 AM IST
முன்பதிவில்லா ரயில் டிக்கெட்டுகளுக்கு 3% தள்ளுபடி - RailOne செயலி புதிய அறிவிப்பு
Image Credit: RailOne App Train Ticket discountSource: Bureau

About the Author

Karthikeyan Sekar

Karthikeyan Sekar

" நான் கார்த்திகேயன் சேகர், Zee Tamil News இணையதளத்தின் மூத்த துணை ஆசிரியராக (Senior Sub-Editor) பணியாற்றி வருகிறார். ஊடகத்துறையில் 10 ஆண்டுகளுக்கும் மேலான அனுபவம் கொண்டுள்ளேன். தமிழ்நாடு அரசின் அறிவிப்புகள் கல்வி மற்றும் வேலைவாய்ப்பு செய்திகளை எழுதி வருகிறேன். கூடுதலாக சினிமா மீது ஆர்வம் உள்ளது. அதிகாரப்பூர்வமான தகவல்களுக்கு பின் தொடரலாம்"

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