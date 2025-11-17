IRCTC Tour Packages: குற்றாலத்தில் சுற்றுலா பயணிகள் உற்சாக டூர் பேக்கேஜ்

2025 ஆம் ஆண்டு நாம் எதிர்பார்த்தது போல் இல்லாமல் இருந்திருக்கலாம். ஆனால், கவலை கொள்ள வேண்டாம்! ஆண்டின் இறுதி மாதமான டிசம்பர் இன்னும் மீதமுள்ளது, மேலும் இந்த ஒரு மாதம் உங்கள் நினைவுகளை மாற்றியமைக்கப் போதுமானது. கடந்த ஆண்டின் ஏமாற்றங்களைச் சுமக்காமல், வருகின்ற புதிய ஆண்டை உற்சாகத்துடன் வரவேற்க, இந்த டிசம்பரை ஒரு மறக்க முடியாத பயணத்துடன் கொண்டாடுவது மிகச் சிறந்த வழியாகும்.
குளிர்காலத்தின் தொடக்கமும், இனிமையான வானிலையும் பயணத்திற்கு ஏற்ற அற்புதமான சூழ்நிலையை டிசம்பர் வழங்குகிறது. உங்கள் மனதை அமைதிப்படுத்தி, புதிய உத்வேகத்தைப் பெற, இந்த நேரத்தை நீங்கள் எப்படிப் பயன்படுத்திக் கொள்ளப் போகிறீர்கள் என்பதை நீங்கள்தான் தீர்மானிக்க வேண்டும்!
இந்தச் சிறப்பான வாய்ப்பை அளிக்கும் வகையில், IRCTC டிசம்பர் மாதத்திற்கான கவர்ச்சிகரமான சுற்றுலாத் தொகுப்புகளை அறிமுகப்படுத்தியுள்ளது. இமயமலைச் சிகரங்கள், கடற்கரைகளின் ஓய்வு அல்லது கலாச்சாரப் பாரம்பரியம் என எதுவாக இருந்தாலும், உங்கள் விருப்பத்திற்கேற்ப இந்தத் தொகுப்புகளைப் பயன்படுத்தி உங்கள் பயணத்தைத் திட்டமிடலாம்.
கட்ச் சுற்றுலா தொகுப்புகள்
இந்த தொகுப்பின் தலைப்பு "ரன் ஆஃப் கட்ச் வித் டோலாவிரா".
பயண காலம்: 4 இரவுகள் மற்றும் 5 பகல்கள்
பயண தொடக்கம்: டெல்லி
பயண இடம்: புஜ் மற்றும் கட்ச்
எப்போது பயணிக்க முடியும்: டிசம்பர் 3, 2025
தொகுப்பு கட்டணம்: தனியாக பயணம் செய்தால், தொகுப்பு கட்டணம் ₹68,900.
இரண்டு பேருடன் பயணம் செய்தால், ஒரு நபருக்கு தொகுப்பு கட்டணம் ₹47,500.
மூன்று பேருடன் பயணம் செய்தால், ஒரு நபருக்கு தொகுப்பு கட்டணம் ₹44,800.
குழந்தைகளுக்கான தொகுப்பு கட்டணம் ₹39,800.
கோவா சுற்றுலா தொகுப்புகள்
தொகுப்பு பெயர் - கோ கோவா x சண்டிகர்
பயண காலம் - 3 இரவுகள் மற்றும் 4 பகல்கள்
பயண தொடக்கம் - சண்டிகர்
பயண இடம் - கோவா
பயண நேரம் - டிசம்பர் 10, 2025
தொகுப்பு கட்டணம் - தனியாக பயணம் செய்தால், தொகுப்பு கட்டணம் ₹37,750.
இரண்டு பேருடன் பயணம் செய்தால், ஒரு நபருக்கு தொகுப்பு கட்டணம் ₹31,570.
மூன்று பேருடன் பயணம் செய்தால், ஒரு நபருக்கு தொகுப்பு கட்டணம் ₹31,260.
குழந்தைகளுக்கான தொகுப்பு கட்டணம் ₹28,380.
தொகுப்பில் விமானமும் அடங்கும்.
ஜோதிர்லிங்க தரிசன சுற்றுலா தொகுப்பு
தொகுப்பு பெயர் - ஜோதிர்லிங்க தரிசனத்துடன் தென்னிந்திய சுற்றுப்பயணம்
பயண காலம் - 12 இரவுகள் மற்றும் 13 பகல்கள்
பயண தொடக்கம் - சஹர்சா சந்திப்பு
பயண இடங்கள் - திருப்பதி, ராமேஸ்வரம், மதுரை, கன்னியாகுமரி மற்றும் திருவனந்தபுரம்
பயண நேரம் - டிசம்பர் 5, 2025
பயண விலை (ஒரு நபருக்கு, ஜிஎஸ்டி உட்பட)
எகானமி தொகுப்பு - ₹25,620
கம்ஃபர்ட் தொகுப்பு - ₹49,175
ஸ்டாண்டர்ட் தொகுப்பு - ₹35,440
மேலும் படிக்க | இனி பீட்சா, பர்கர் தான்.. ரயில்வே உணவில் மேஜர் மாற்றம் - பயணிகள் ஹேப்பி!
மேலும் படிக்க | ரயிலில் Lower Berth கிடைக்க இதை மட்டும் பண்ணுங்க.. ரயில்வே சொன்ன புது ஐடியா!
சார்பில்லாத சமரசமில்லாத செய்திகள் உங்கள் உள்ளங்கைகளில்!
உடனுக்குடன் செய்திகளைத் தெரிந்து கொள்ளவும், உங்கள் கருத்துகளைப் பகிர்ந்து கொள்ளவும் சமூக வலைத்தளங்களில் எங்களைப் பின்தொடருங்கள்..
முகநூல் - @ZEETamilNews
ட்விட்டர் - @ZeeTamilNews
டெலிக்ராம் - https://t.me/ZeeTamilNews
வாட்ஸ்-அப் - https://whatsapp.com/channel/0029Va5XFvI90x2plF9cKY1r
அரசியல், கல்வி, பொழுதுபோக்கு, விளையாட்டு, சுகாதாரம், வாழ்க்கை முறை, சமூக, வேலைவாய்ப்பு என அனைத்து வகையான செய்திகளையும் தமிழில் பெற இப்போது ஜீ தமிழ் நியூஸ் செயலியைப் பதிவிறக்குங்கள்!!
Android Link: https://bit.ly/3AIMb22
Apple Link: https://apple.co/3yEataJ