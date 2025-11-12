English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • ரயில் நிலையங்களில் குழந்தைகள் தொலைந்து விட்டார்களா? ரயில்வே முக்கிய அறிவிப்பு

ரயில் நிலையங்களில் குழந்தைகள் தொலைந்து விட்டார்களா? ரயில்வே முக்கிய அறிவிப்பு

Indian Railways : ரயில் நிலையங்களில் தொலையும் குழந்தைகளை மீட்பது குறித்து இந்திய ரயில்வே மிக முக்கிய அறிவிப்பை வெளியிட்டுள்ளது.   

Written by - Karthikeyan Sekar | Last Updated : Nov 12, 2025, 10:27 AM IST
  • இந்திய ரயில்வே முக்கிய அறிவிப்பு
  • குழந்தைகள் தொலைந்துவிட்டார்களா?
  • நீங்கள் தெரிந்து கொள்ள வேண்டிய முக்கிய தகவல்

ரயில் நிலையங்களில் குழந்தைகள் தொலைந்து விட்டார்களா? ரயில்வே முக்கிய அறிவிப்பு

இந்திய ரயில்வேயில் பயணிகளின் பாதுகாப்பு, உடைமைகள் பாதுகாப்பு மற்றும் நிம்மதியான பயணத்தை உறுதி செய்வதில் ரயில்வே பாதுகாப்புப் படை (RPF) இரவு பகல் பாராமல் உழைத்து வருகிறது. குற்றங்களைத் தடுப்பது, தொலைந்து போன மதிப்புமிக்க பொருட்களை மீட்டு ஒப்படைப்பது மற்றும் குழந்தைகளைக் காப்பாற்றுவது என அவர்களின் பணி மகத்தானது. ஜனவரி முதல் அக்டோபர் 2025 வரையிலான பத்து மாதங்களில் ரயில்வே பாதுகாப்புப் படை நிகழ்த்திய சாதனைகள் குறித்த முழுமையான விவரங்கள் இங்கே பார்க்கலாம்..

1. 'நன்ஹே ஃபரிஷ்தே' (Nanhe Farishtey) திட்டம்: குழந்தைகள் மீட்பு

ரயில் நிலையங்களில் தொலைந்த அல்லது கைவிடப்பட்ட நிலையில் இருக்கும் குழந்தைகளைக் காப்பாற்றி, அவர்களை அவர்களின் குடும்பத்துடன் சேர்ப்பதில் RPF முக்கியப் பங்காற்றி வருகிறது. இந்த சமூக அக்கறையை மேலும் வலுப்படுத்தும் வகையில், 'நன்ஹே ஃபரிஷ்தே' (சின்னஞ்சிறிய தேவதைகள்) என்ற சிறப்புத் திட்டம் தொடங்கப்பட்டது. 

ஜனவரி முதல் அக்டோபர் 2025 வரை, மொத்தம் 16,450 குழந்தைகள் (11,543 சிறுவர்கள், 4,906 சிறுமிகள், 1 பிறர்) மீட்கப்பட்டு, உரிய அதிகாரிகளிடம் ஒப்படைக்கப்பட்டு, மீண்டும் அவர்களது குடும்பத்தினருடன் சேர்க்கப்பட்டுள்ளனர். கடந்த அக்டோபர் 2025-இல் மட்டும் 1,586 குழந்தைகள் (1,085 சிறுவர்கள், 501 சிறுமிகள்) பத்திரமாக மீட்கப்பட்டுள்ளனர்.

2.மிஷன் 'ஜீவன் ரக்ஷா' (Jeevan Raksha): 

ரயில் நிலையங்களில் அல்லது தண்டவாளத்தில் ஆபத்தான சூழ்நிலையில் சிக்கிக் கொண்டவர்களைக் காப்பாற்றும் 'ஜீவன் ரக்ஷா' (உயிர் காக்கும் பணி) திட்டம், உண்மையில் ஒரு வரப்பிரசாதமாகும். ஜனவரி முதல் அக்டோபர் 2025 வரையிலான காலகட்டத்தில், மொத்தம் 2,658 உயிர்கள் (1,757 ஆண்கள், 901 பெண்கள்) காப்பாற்றப்பட்டுள்ளன. கடந்த அக்டோபர் மாதத்தில் மட்டும் 296 பேர் (191 ஆண்கள், 105 பெண்கள்) RPF வீரர்களால் காப்பாற்றப்பட்டுள்ளனர். சரியான நேரத்தில் RPF எடுத்த சாமர்த்தியமான நடவடிக்கை, பல உயிர்களைக் காப்பாற்றியுள்ளது.

3. ஆபரேஷன் 'நர்கோஸ்' (NARCOS): போதைப்பொருட்கள் பறிமுதல்

போதைப் பொருள் கடத்தலை வேரறுக்க மத்திய அரசின் தீவிர முயற்சிக்கு உறுதுணையாக, RPF, 'ஆபரேஷன் நர்கோஸ்' என்ற பெயரில் கடும் நடவடிக்கைகளை எடுத்து வருகிறது. போதைப் பொருட்கள் கடத்தல் மற்றும் மனநோய் ஏற்படுத்தும் பொருட்கள் சட்டத்தின் (NDPS Act) கீழ் தேடுதல், கைப்பற்றுதல், கைது செய்யும் அதிகாரத்தை 2019-இல் பெற்ற பிறகு, RPF-இன் செயல்பாடு மிகவும் வீரியம் அடைந்துள்ளது. ஜனவரி முதல் அக்டோபர் 2025 வரை, மொத்தம் 1,794 வழக்குகள் பதிவு செய்யப்பட்டு, ரூ.197.19 கோடி மதிப்புள்ள NDPS போதைப் பொருட்கள் பறிமுதல் செய்யப்பட்டுள்ளன. மேலும், இது தொடர்பாக 1,450 பேர் கைது செய்யப்பட்டுள்ளனர். கடந்த அக்டோபர் 2025-இல் மட்டும் 140 வழக்குகள் பதிவு செய்யப்பட்டு, ரூ.14.68 கோடி மதிப்புள்ள போதைப் பொருட்கள் கைப்பற்றப்பட்டு, 133 பேர் கைது செய்யப்பட்டுள்ளனர்.

4. ஆபரேஷன் 'அமானத்' (Amanat): 

பயணிகள் தங்கள் அவசரத்தில் ரயில் நிலையங்களிலோ அல்லது ரயில்களிலோ விட்டுச் செல்லும் மதிப்புமிக்க பொருட்களை மீட்டு, அவற்றை உரியவர்களிடம் ஒப்படைக்கும் மகத்தான பணிதான் 'ஆபரேஷன் அமானத்' (நம்பிக்கை வைப்பு) ஆகும். ஜனவரி முதல் அக்டோபர் 2025 வரை, மொத்தம் 42,210 பொருட்கள் மீட்கப்பட்டுள்ளன. இவற்றின் மொத்த மதிப்பு சுமார் ரூ. 70.66 கோடி ஆகும். அக்டோபர் 2025-இல் மட்டும், 7,894 பொருட்கள் மீட்கப்பட்டு, அதன் மதிப்பு சுமார் ₹8.65 கோடியாக மதிப்பிடப்பட்டுள்ளது.

இந்தச் சாதனைகள் அனைத்தும், இந்திய ரயில்வேயும், ரயில்வே பாதுகாப்புப் படையும் செய்தவை ஆகும். இதனை மத்திய அரசு இப்போது வெளியிட்டுள்ளது. ரயில் பயணிகளின் பாதுகாப்பான பயணத்தை உறுதி செய்யும் பொருட்டு எடுக்கப்பட்ட நடவடிக்கைகள் என இதில் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

