இந்திய ரூபாயில் வரலாறு காணாத வீழ்ச்சி: சரியும் பங்குச்சந்தை, பதற்றத்தில் முதலீட்டாளர்கள்

Indian Rupee Weakens: உலகளாவிய சந்தை நிலையற்றத்தன்மை இந்திய நாணயச் சந்தைகள் (Indian currency markets) மீது தொடர்ந்து அழுத்தத்தை ஏற்படுத்தி வரும் நிலையில், இந்திய ரூபாய் அமெரிக்க டாலருக்கு எதிராகப் புதிய குறைந்தபட்ச நிலையை எட்டியுள்ளது. இது வரலாற்றிலேயே முதன்முறையாக 94 என்ற எல்லையைத் தாண்டியுள்ளது. இந்திய ரூபா, வெள்ளிக்கிழமையன்று 94.15 என்ற நிலையில் வர்த்தகத்தைத் தொடங்கியது. புதன்கிழமை வர்த்தக முடிவில் 93.97 ஆக இருந்த இதன் மதிப்பு, தற்போது 94.50-க்கு அருகில் வர்த்தகமாகி வருகிறது.
இந்திய ரூபாயில் வரலாறு காணாத சரிவு
வெளிநாட்டு போர்ட்ஃபோலியோ முதலீட்டாளர்கள் இந்திய சந்தைகளில் இருந்து தொடர்ந்து வெளியேறியதாலும், நிதியாண்டு முடிவடைவதற்கு முன்னதாக இறக்குமதியாளர்கள் தங்கள் நிலைகளை ஹெட்ஜ் செய்ததாலும், ரூபாய் வெள்ளிக்கிழமை அன்று டாலருக்கு எதிராக முதல் முறையாக 94 என்ற எல்லையைத் தாண்டி 94.29 என்ற அளவில் வரலாறு காணாத சரிவை எட்டியது.
மார்ச் 2026-ல் முடிவடையும் 26-ஆம் நிதியாண்டில், ரூபாயின் மதிப்பு சுமார் 9% சரிந்துள்ளது. இது பல தசாப்தங்களில் ஏற்பட்ட மிக மோசமான வருடாந்திர சரிவுகளில் ஒன்றாகும். மார்ச் 2026 இறுதி நிலவரப்படி, அமெரிக்க டாலர்/இந்திய ரூபாய் பரிமாற்ற விகிதம் சுமார் 94.30 என்ற அளவில் வர்த்தகமாகிறது. சந்தைத் தரவுகளின்படி, அமெரிக்கா-ஈரான் மோதல் தீவிரமடைந்து வருவதே இந்தத் திடீர் வீழ்ச்சிக்குக் காரணமாகும். ஹார்முஸ் ஜலசந்திக்கு ஏற்பட்டுள்ள அச்சுறுத்தல்களுக்கு மத்தியில் பிரென்ட் கச்சா எண்ணெய் ஒரு பீப்பாய்க்கு 110 டாலரைத் தாண்டியுள்ளது. எண்ணெய் இறக்குமதியை இந்தியா சார்ந்திருப்பதால், இது ரூபாய் மீதான அழுத்தத்தை அதிகரித்துள்ளது.
காலையிலேயே சரிந்த பங்குச்சந்தை
மார்ச் மாதத்தில் இந்தியாவில் 10 பில்லியன் டாலருக்கும் அதிகமான மதிப்புள்ள பங்குகளை விற்ற வெளிநாட்டு போர்ட்ஃபோலியோ முதலீட்டாளர்கள், தொடர்ந்து பங்குகளை விற்றதால், காலை நேர வர்த்தகத்தில் சென்செக்ஸ் 1282 புள்ளிகள் சரிந்து 73,990.62 ஆகக் குறைந்தது.
மார்ச் காண்டிராக்டுகளிலிருந்து ஏப்ரல் காண்டிராக்டுகளிலிருந்து வர்த்தகம் மாறியதே இந்த இடைவெளி ஏற்படக் காரணம் என்று டீலர்கள் தெரிவித்தனர். அந்நிய செலாவணி சந்தைகளில், ஒரு குறிப்பிட்ட மாதத்தின் இறுதியில் காலாவதியாகும் ஒப்பந்தங்கள் மூலம் வர்த்தகம் செய்யப்படுகிறது. மார்ச் மாதம் முடிவடையும்போது, வர்த்தகர்கள் மார்ச் ஒப்பந்தங்களைப் பயன்படுத்துவதை நிறுத்திவிட்டு, ஏப்ரல் ஒப்பந்தங்களுக்கு மாறுகிறார்கள். இந்த ஒப்பந்தங்களின் விலை மாற்றத்தை அந்நிய செலாவணி விகிதம் பிரதிபலிக்கிறது.
2026 நிதியாண்டில் உலகளாவிய நாணயப் போக்குகள், நீண்ட கால நகர்வுகளுக்கும் சமீபத்திய புவிசார் அரசியல் மாற்றங்களுக்கும் இடையே ஒரு வேறுபாட்டைக் காட்டுகின்றன. 2025-ஆம் ஆண்டின் பெரும்பகுதிக்கு, அமெரிக்க டாலர் ஒரு கட்டமைப்பு ரீதியான சரிவு நிலையில் இருந்தது. அமெரிக்காவின் நிதிப் பற்றாக்குறை மற்றும் ஃபெடரல் ரிசர்வின் வட்டி விகிதக் குறைப்புச் சுழற்சி குறித்த கவலைகள் காரணமாக, அமெரிக்க டாலர் குறியீடு 9%-க்கும் மேல் மதிப்பிழந்தது. இதன் விளைவாக, யூரோ மற்றும் பிரிட்டிஷ் பவுண்ட் போன்ற முக்கிய வளர்ந்த நாடுகளின் நாணயங்கள் அந்த ஆண்டில் டாலருக்கு எதிராக மதிப்பு உயர்ந்தன.
மேற்கு ஆசிய மோதலால் தலைகீழான போக்கு
மேற்கு ஆசியாவில் ஏற்பட்ட மோதல், குறுகிய காலத்தில் இந்தப் போக்கைத் தலைகீழாக மாற்றியுள்ளது. பாதுகாப்பான முதலீட்டுத் தேவையின் காரணமாக டாலர் வலுப்பெற்றுள்ளது. இது மற்ற நாணயங்களின் மதிப்பு வீழ்ச்சிக்கு வழிவகுத்தது. மோதல் தொடங்கியதிலிருந்து, சந்தையிலிருந்து எடுக்கப்படும் நிதியின் அளவு அதிகமாகும் போக்கு உள்ளதால்,
- யூரோ மற்றும் ஜப்பானிய யென் ஆகியவை டாலருக்கு எதிராக தலா சுமார் 2% சரிந்துள்ளன,
- பவுண்ட் சுமார் 1% சரிந்துள்ளது,
- பிரேசிலியன் ரியால் சுமார் 3.6% குறைந்துள்ளது.
இந்திய ரூபாயில் சுமார் 9% சரிவு
ஐரோப்பிய நாணயங்களுக்கு எதிராக டாலரே பலவீனமடைந்த ஒரு வருடத்தில், டாலருக்கு எதிராக ரூபாயின் மதிப்பு சுமார் 9% சரிந்திருப்பது, உலகளாவிய நாணயங்களுடன் ஒப்பிடும்போது அதன் செயல்திறன் குறைவாக இருப்பதைக் காட்டுகிறது. உலகளவில் யூரோவும் பவுண்டும் வலுப்பெற்ற நிலையில், ரூபாய் பலவீனமடைந்தது. இது EUR/INR மற்றும் GBP/INR போன்ற மாற்று விகிதங்களில் கடுமையான மதிப்பு வீழ்ச்சிக்கு வழிவகுத்தது. எண்ணெய் இறக்குமதியைச் சார்ந்திருப்பதால், ரூபாய் பரந்த வளர்ந்து வரும் சந்தைப் போக்குகளிலிருந்து விலகியுள்ளதாக ஆய்வாளர்கள் தெரிவிக்கிறார்கள்.
அதிகரித்த அழுத்தங்கள்
கடுமையாகப் பலவீனமடைந்த நாணயம், பேரியல் பொருளாதார அழுத்தங்களை (macroeconomic pressures) அதிகரித்துள்ளது. இந்தியா தனது கச்சா எண்ணெய் தேவையில் 80%-க்கும் அதிகமாக இறக்குமதி செய்கிறது. 9% மதிப்பு வீழ்ச்சியும், ஒரு பேரல் கச்சா எண்ணெய் விலை 110 டாலருக்கும் அதிகமாக இருப்பதும் இணைந்து, எரிபொருள், தளவாடங்கள் மற்றும் உரங்கள், சமையல் எண்ணெய்கள் போன்ற மூலப்பொருட்களின் செலவுகளை அதிகரித்து, பணவீக்கத்தை மேலும் கூட்டியுள்ளது.
நடப்புக் கணக்குப் பற்றாக்குறையும் விரிவடைந்துள்ளது. தரவுகளின்படி, பலவீனமான உலகளாவிய தேவை காரணமாக, நாணய மதிப்பு வீழ்ச்சியால் கிடைக்கும் ஏற்றுமதி ஆதாயங்கள் குறைவாகவே உள்ளன. அதே நேரத்தில், எண்ணெய், தங்கம் மற்றும் மின்னணுப் பொருட்களின் இறக்குமதி அதிகரித்து, 2026 நிதியாண்டின் இறுதிக் காலாண்டில் பற்றாக்குறையை மேலும் உயர்த்தியுள்ளது.
இந்திய ரிசர்வ் வங்கியின் தலையீடு
சந்தை ஏற்ற இறக்கங்களைக் கட்டுப்படுத்த இந்திய ரிசர்வ் வங்கி தலையிட்டதால், பணப்புழக்க நிலைமைகள் இறுக்கமடைந்துள்ளன. மதிப்பீடுகளின்படி, மத்திய வங்கி ஏப்ரல் முதல் டிசம்பர் 2025 வரை சுமார் 53 பில்லியன் டாலர் மதிப்பிலான பத்திரங்களை விற்றுள்ளது. இது ரூபாயின் பணப்புழக்கத்தைக் குறைத்து, பத்திரங்களின் வருவாயை உயர்த்தியுள்ளது. 10 ஆண்டு கால அரசுப் பத்திரத்தின் வருவாய் 6.78% ஆக உயர்ந்துள்ளது, இது 2025-ஆம் ஆண்டின் தொடக்கத்திலிருந்து இல்லாத உச்சபட்ச அளவாகும். இது வங்கிகளை வட்டி விகிதங்களை அதிகரிக்கத் தூண்டியுள்ளது. இதனால் நுகர்வோர் மற்றும் நிறுவனங்களுக்கான கடன் வாங்கும் செலவுகள் அதிகரித்துள்ளன.
பெருநிறுவன பேலன்ஸ் ஷீட்டுகள் இறுக்கத்தில் உள்ளன. இறக்குமதி செய்யப்படும் உள்ளீடுகள் அல்லது இடர் காப்பீடு செய்யப்படாத வெளிநாட்டு வர்த்தகக் கடன்களைச் சார்ந்திருக்கும் நிறுவனங்கள், அதிக செலவுகளையும் லாப வரம்புச் சுருக்கத்தையும் சந்தித்துள்ளன. இதற்கு மாறாக, தகவல் தொழில்நுட்பச் சேவைகள் மற்றும் மருந்துத் தொழில் போன்ற ஏற்றுமதி சார்ந்த துறைகள் பயனடைந்துள்ளன. ஏனெனில் டாலர் வருவாய் அதிக ரூபாய் வருவாயாக மாறுகிறது.
வெளிநாட்டிலிருந்து வரும் பணப் பரிமாற்ற வரவுகளுக்கும் இடர்கள் உருவாகியுள்ளன. இந்தியா ஆண்டுதோறும் சுமார் $140–$145 பில்லியன் பணப் பரிமாற்றங்களைப் பெறுகிறது. இது பெரும்பாலும் வளைகுடாப் பகுதியிலிருந்து வருகிறது. மேற்கு ஆசியாவில் நீடிக்கும் மோதல் கட்டுமான மற்றும் எரிசக்தித் துறைகளில் வேலைவாய்ப்பைப் பாதிக்கக்கூடும் இது, மக்கள் மீண்டும் தங்கள் சொந்த நாடுகளுக்கே திரும்பும் அபாயத்தையும், அந்நிய நிதி வரத்து குறைவதையும் அதிகரிக்கக்கூடும் என வல்லுனர்கள் கருதுகிறார்கள்.
அடிக்கடி கேட்கப்படும் கேள்விகள் (FAQs)
1. இந்திய ரூபாயின் மதிப்பு வீழிச்சியடைய காரணம் என்ன?
கச்சா எண்ணெய் விலை உயர்வு மற்றும் பங்குச்சந்தை சரிவு ஆகிய காரணங்களால், இந்திய ரூபாயின் மதிப்பு முன்னெப்போதும் இல்லாத வகையில் வீழ்ச்சியடைந்துள்ளது.
2. காலை வர்த்தகத்தில் பங்குச்சந்தை எவ்வளவு சரிந்தது?
காலை நேர வர்த்தகத்தில் சென்செக்ஸ் 1282 புள்ளிகள் சரிந்தது.
3. இந்திய ரூபாயின் மதி்ப்பு எவ்வளவு குறைந்தது?
இந்திய ரூபாய் வரலாற்றிலேயே முதன்முறையாக 94 என்ற எல்லையைத் தாண்டியுள்ளது.
