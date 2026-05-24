/இந்திய ரூபாய் மதிப்பு வீழ்ச்சி : கடன், இஎம்ஐ எல்லாம் உயரப்போகுது - முக்கிய அப்டேட்

அமெரிக டாலருக்கு நிகரான இந்திய ரூபாய் மதிப்பு வீழ்ச்சி அடைவதால் கடன்கள், இஎம்ஐ எல்லாம் உயரப்போகிறது. இந்திய மக்கள் தெரிந்து கொள்ள வேண்டிய முக்கிய அப்டேட்
அமெரிக்க டாலருக்கு நிகரான இந்திய ரூபாயின் மதிப்பு தொடர்ந்து சரிவைச் சந்தித்து வருவது, ஒட்டுமொத்த இந்தியப் பொருளாதாரத்திலும், நடுத்தர மக்களின் அன்றாட நிதிநிலையிலும் பெரும் தாக்கத்தை ஏற்படுத்தத் தொடங்கியுள்ளது. சர்வதேச சந்தையில் கச்சா எண்ணெய் விலை உயர்வு, உலகளாவிய அரசியல் பதற்றங்கள் மற்றும் இந்தியப் பங்குச் சந்தையிலிருந்து வெளிநாட்டு முதலீட்டாளர்கள் தங்களது பணத்தை பெருமளவில் வெளியேற்றி வருவது போன்ற காரணங்களால் ரூபாய் மதிப்பு முன்னெப்போதும் இல்லாத அளவுக்கு வீழ்ச்சியடைந்துள்ளது.
இந்த நாணய மதிப்பு வீழ்ச்சி என்பது ஏதோ சர்வதேச வர்த்தகம் செய்பவர்களை மட்டுமே பாதிக்கும் விஷயம் அல்ல, இது சாதாரண குடிமகனின் சமையலறை பட்ஜெட் முதல் அவர்கள் வாங்கியுள்ள கடன் மற்றும் இஎம்ஐ வரை அனைத்தையும் நேரடியாகப் பாதிக்கக்கூடிய ஒரு சங்கிலித் தொடர் நிகழ்வாகும்.
ரூபாய் மதிப்பின் வீழ்ச்சி எவ்வாறு கடன்களையும் இஎம்ஐகளையும் உயர்த்துகிறது என்பதைப் புரிந்துகொள்ள, ரிசர்வ் வங்கியின் பணவியல் கொள்கையை நாம் கவனிக்க வேண்டும். ரூபாய் மதிப்பு குறையும் போது, நாம் இறக்குமதி செய்யும் கச்சா எண்ணெய், மின்னணுப் பொருட்கள், ரசாயனங்கள் போன்ற அத்தியாவசியப் பொருட்களின் விலை இந்தியாவில் கணிசமாக உயர்கிறது. இதனால் நாட்டில் பணவீக்கம், அதாவது பொருட்களின் விலைவாசி அதிகரிக்கும்.
இந்த விலைவாசி உயர்வைக் கட்டுப்படுத்தவும், ரூபாய் மேலும் சரிவதைத் தடுக்கவும் இந்திய ரிசர்வ் வங்கி தனது ரெப்போ ரேட் எனப்படும் வங்கிகளுக்கான கடன் வட்டி விகிதத்தை உயர்த்த வேண்டிய கட்டாயத்திற்குத் தள்ளப்படுகிறது. ரிசர்வ் வங்கி வட்டி விகிதத்தை உயர்த்தினால், வணிக வங்கிகள் தங்களுக்கு ஏற்படும் கூடுதல் செலவைச் சமாளிக்க, சாமானிய மக்களுக்கு வழங்கும் கடன்களுக்கான வட்டி விகிதங்களை உடனடியாக உயர்த்திவிடும்.
இந்த வட்டி விகித உயர்வு ஏற்கனவே வங்கி அல்லது நிதி நிறுவனங்களில் கடன் வாங்கியவர்களையும், புதிதாகக் கடன் வாங்கத் திட்டமிடுபவர்களையும் கடுமையாகப் பாதிக்கும். குறிப்பாக, ப்ளோட்டிங் வட்டி விகித (Floating Interest Rate) அடிப்படையில் வாங்கப்பட்ட வீட்டு வசதிக் கடன்கள், வாகனக் கடன்கள் மற்றும் தனிநபர் கடன்களுக்கான வட்டி விகிதங்கள் தானாகவே உயர்ந்துவிடும். வட்டி உயரும் போது, வாடிக்கையாளர்கள் மாதாந்தம் செலுத்தும் இஎம்ஐ தொகை கணிசமாக அதிகரிக்கும்.
ஒருவேளை மாத இஎம்ஐ தொகையை மாற்றாமல் அதே அளவில் வைத்திருக்க வங்கிகள் அனுமதித்தால், கடனைத் திருப்பிச் செலுத்தும் காலம், அதாவது உங்களுடைய லோன் டென்யூர் பல மாதங்கள் அல்லது வருடங்கள் நீட்டிக்கப்படும். இது இறுதியில் வாடிக்கையாளர்கள் வங்கிக்குச் செலுத்தும் ஒட்டுமொத்த வட்டிப் பணத்தை பல மடங்கு உயர்த்தி, பெரும் நிதிச் சுமையை ஏற்படுத்தும்.
இதுமட்டுமல்லாமல், கல்விக்காகவோ அல்லது வணிக வளர்ச்சிக்காகவோ வெளிநாடுகளில் கடன் வாங்கியவர்களுக்கும், வெளிநாட்டுப் பல்கலைக்கழகங்களில் படிக்கும் மாணவர்களின் பெற்றோர்களுக்கும் இந்த ரூபாய் வீழ்ச்சி இரட்டிப்புப் பாதிப்பைத் தருகிறது. டாலரின் மதிப்பு உயர்ந்துவிட்டதால், வெளிநாட்டுக் கடன்களுக்கான அசல் மற்றும் வட்டியைத் திருப்பிச் செலுத்த முன்பை விட கூடுதல் தொகையை இந்திய ரூபாயில் செலவிட வேண்டியிருக்கும். அதேபோல், வெளிநாடுகளில் படிக்கும் மாணவர்களின் கல்விக்கட்டணம் மற்றும் தங்குமிடச் செலவுகளுக்கான பட்ஜெட் எகிறும் என்பதால், இதற்காக வாங்கப்படும் கல்விக்கடன்களின் அளவும், அதற்கான இஎம்ஐ தொகையும் பல மடங்கு உயரும் சூழல் உருவாகியுள்ளது.
சுருக்கமாகச் சொன்னால், சர்வதேச சந்தையில் ஏற்படும் இந்த நாணய மதிப்பு மாற்றம், உள்நாட்டில் வங்கிக் கடன்களுக்கான வட்டி விகிதங்களை ஏற்றி, மக்களின் மாதாந்திரச் சேமிப்பைக் குறைத்துவிடுகிறது. இத்தகைய காலகட்டங்களில் பொதுமக்கள் தங்களின் அவசியமற்ற செலவுகளைக் குறைத்துக் கொள்வதும், கூடுதல் வட்டிச் சுமையிலிருந்து தப்பிக்க முடிந்தால் கடனின் ஒரு பகுதியை முன்கூட்டியே செலுத்தி அசல் தொகையைக் குறைப்பதும் ஓரளவு நிம்மதியைத் தரும். ரூபாய் மதிப்பு நிலையாகும் வரை வங்கிகளின் வட்டி விகித மாற்றங்களைக் கூர்ந்து கவனித்து, அதற்கேற்ப தங்களது குடும்ப பட்ஜெட்டைத் திட்டமிடுவதே தற்போதைய சூழலில் புத்திசாலித்தனமான நடவடிக்கையாக இருக்கும்.