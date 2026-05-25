/இந்திய ரூபாய் வீழ்ச்சி : விலை உயரும் சமையல் பொருட்கள்! மாத பட்ஜெட்டில் செலவு இவ்வளவு அதிகரிக்குமா?

Indian rupee இந்திய ரூபாய் மதிப்பு வீழ்ச்சி காரணமாக ஒவ்வொரு நடுத்தரக் குடும்பத்தின் பட்ஜெட்டில் 500 ரூபாய் வரை மாத செலவுகள் அதிகரிக்கும் சூழல் உருவாகியுள்ளது.
Indian rupee : அமெரிக்க டாலருக்கு நிகரான இந்திய ரூபாயின் வரலாறு காணாத வீழ்ச்சி மற்றும் போக்குவரத்துச் செலவு உயர்வு காரணமாக, ஒரு நடுத்தரக் குடும்பத்தின் மாத சமையல் பட்ஜெட்டில் நேரடியாக 400 ரூபாய் முதல் 500 ரூபாய் வரை கூடுதல் சுமை ஏற்படும். இது ஒட்டுமொத்த சமையல் செலவில் சுமார் 8% முதல் 10% வரையிலான உயர்வாகும்.
இந்தியா தனது சமையல் எண்ணெய் தேவையில் 60 சதவீதத்தை இறக்குமதி செய்வதால், ரூபாய் வீழ்ச்சியின் முதல் அடி சமையல் எண்ணெய்க்குத்தான் விழுகிறது. இதன் காரணமாக, ஒரு குடும்பத்திற்கு ஒரு மாதத்திற்குத் தேவைப்படும் 5 லிட்டர் சமையல் எண்ணெய்க்கான செலவு, வழக்கமான 700 ரூபாயில் இருந்து 100 முதல் 125 ரூபாய் வரை உயர்ந்து, சுமார் 825 ரூபாயாக மாறும்.
துவரம்பருப்பு, உளுத்தம்பருப்பு போன்ற சில அத்தியாவசிய பருப்பு வகைகள் வெளிநாடுகளில் இருந்து இறக்குமதி செய்யப்படுவதால், அவற்றின் விலையும் கிலோவுக்கு 5 முதல் 10 ரூபாய் வரை உயர்கிறது. இதனால், ஒரு மாதத்திற்குத் தேவையான பருப்பு மற்றும் மளிகைப் பொருட்களுக்கான சராசரி செலவான 1,500 ரூபாயுடன் கூடுதலாக 75 முதல் 100 ரூபாய் வரை செலவழிக்க வேண்டியிருக்கும்.
ரூபாய் வீழ்ச்சியால் கச்சா எண்ணெய் இறக்குமதி செலவு அதிகரித்து, டீசல் விலையும் உயர்கிறது. இதனால் கிராமங்களில் இருந்து நகரங்களுக்குக் காய்கறிகளைக் கொண்டு வரும் போக்குவரத்துச் செலவு அதிகரிப்பதால், தக்காளி, வெங்காயம் உள்ளிட்ட காய்கறி பட்ஜெட்டில் 150 முதல் 200 ரூபாய் வரையும், தினசரி பால் மற்றும் இதர பொருட்கள் வாங்கும் செலவில் 50 முதல் 70 ரூபாய் வரையும் மாதத்திற்கு கூடுதலாகச் செலவாகும்.
மாடுகளுக்கான தீவனங்கள், தவிடு மற்றும் பால் பண்ணைகளில் பயன்படுத்தப்படும் இயந்திரங்களுக்கான செலவுகள் மறைமுகமாக உயர்வதாலும், பாலை நகரங்களுக்கு வேன்கள் மூலம் விநியோகம் செய்யும் செலவு அதிகரிப்பதாலும், பால் மற்றும் பால் சார்ந்த பொருட்களின் நெய், வெண்ணெய், தயிர் விலையும் லிட்டருக்கு ரூ.2 முதல் 4 ரூபாய் வரை உயரும் சூழல் ஏற்படுகிறது. இது மாத பட்ஜெட்டில் 50 முதல் 70 ரூபாய் வரை கூடுதல் சுமையை ஏற்படுத்துகிறது.
சுருக்கமாகச் சொன்னால், ரூபாய் வீழ்ச்சிக்கு முன்பு சமையல் மளிகைக்கு மட்டும் மாதம் 5,400 ரூபாய் செலவழித்த ஒரு குடும்பம், இனி அதே பொருட்களுக்கு 5,900 ரூபாய் வரை செலவிட வேண்டிய கட்டாயத்திற்குத் தள்ளப்படும்.
இந்த பொருளாதார நெருக்கடியை நடுத்தர வர்க்கத்தினர் தங்களின் திட்டமிடல் மூலம் மட்டுமே ஓரளவிற்குச் சமாளிக்க முடியும்.
மாற்றுப் பொருட்கள்: இறக்குமதி செய்யப்படும் பாக்கெட் சூரியகாந்தி எண்ணெய் அல்லது பாமாயிலுக்குப் பதிலாக, உள்நாட்டிலேயே விளையும் எள் மற்றும் நிலக்கடலையில் இருந்து தயாரிக்கப்படும் நல்லெண்ணெய், கடலை எண்ணெய் போன்றவற்றை உள்ளூர் செக்குகளில் நேரடியாக வாங்கிப் பயன்படுத்தலாம். இது உடலுக்கும் நல்லது, நீண்டகால அடிப்படையில் உள்நாட்டுப் பொருளாதாரத்திற்கும் உதவும்.
மொத்த கொள்முதல்: சில்லறைக் கடைகளில் வாராவாரம் அல்லது தேவையோம்போது மளிகைப் பொருட்களை வாங்குவதைத் தவிர்த்து, ஹோல்சேல் கடைகளில் மாதத்திற்குத் தேவையான மளிகைப் பொருட்களை மொத்தமாக வாங்கும்போது 5% முதல் 10% வரை தள்ளுபடி கிடைக்க வாய்ப்புள்ளது.
பருவகால காய்கறிகள்: ஆப்-சீசனில் விற்கப்படும் அதிக விலையுள்ள காய்கறிகளைத் தவிர்த்து, அந்தந்த பருவ காலத்தில் மலிவாகக் கிடைக்கும் உள்ளூர் காய்கறிகளை உதாரணமாக கீரை வகைகள், கத்தரிக்காய், புடலங்காய் அதிகமாக உணவில் சேர்த்துக் கொள்வது காய்கறி பட்ஜெட்டை சீராக வைத்திருக்க உதவும்.