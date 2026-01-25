English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • ரூ.5,000 சம்பளம் வாங்கிய பெண்..3 கோடியில் வீடு வாங்கியிருக்கிறார்! எப்படி தெரியுமா?

Indian Women Owns 3 Crores House In Canada : ஒரு பெண், ரூ.5,000 சம்பளத்தில் ஆரம்பித்து இப்போது வெளிநாட்டில் வீடு வாங்கியிருக்கிறார். இது குறித்த முழு விவரத்தை, இங்கு பார்ப்போம்.  

Written by - Yuvashree | Last Updated : Jan 25, 2026, 05:43 PM IST
  • 5000த்தில் ஆரம்பித்த வாழ்க்கை!
  • 3 கோடியில் வீடு
  • யார் இந்த பெண்?

Indian Women Owns 3 Crores House In Canada : ஹிமி ஷர்மா என்கிற இந்த பெண், ஒரு விஷயம் கிடைக்க வேண்டுமென்றால், அதை விடாமல் துரத்தி ஓடி பிடிக்க வேண்டும் என்பதற்கு சரியான உதாரணமாக இருக்கிறார். அவர் அப்படி என்ன செய்தார் என்பது குறித்து இங்கு பார்ப்போம்.

பெண் வாழ்வில் நடந்த மாற்றம்:

ஹிமி ஷர்மா, 2005ஆம் ஆண்டில் MBA படித்துக்கொண்டிருக்கிறார். அப்போது தன் கணவரை சந்தித்துள்ளார். இவர்கள் இருவரும் வெவ்வேறு பிரிவை சேர்ந்தவர்கள் என்பதால் இரு வீட்டில் இருந்தும் எதிர்ப்புகள் கிளம்பியிருக்கிறது. ஆனாலும், காதலுக்காக இருவரும் பல ஆண்டுகள் போராடி திருமணம் செய்து கொண்டுள்ளனர். இதையடுத்து மூன்று ஆண்டுகள் எந்த பிரச்சனையும் இல்லாமல் சென்றிருக்கிறது. ஆனால், இவர்களின் இந்த காதல், அடுத்து பிழைப்புக்கான போராட்டமாக மாறியிருக்கிறது.

2010ஆம் ஆண்டில், ஹிமியின் கணவரின் தாய் ஒரு நிபந்தனையை விதித்துள்ளார். அப்போது, ‘உனக்கு மூன்று கோடி சொத்து வேண்டுமா, அல்லது மனைவி வேண்டுமா?’ என்று கேட்டிருக்கிறார். 
ஹிமியின் கணவர், தனக்கு சொத்துதான் வேண்டும் என்று கூறி 3 கோடி சொத்தை தேர்வு செய்து, தன்னை நம்பியிருக்கும் மனைவியையும் 2 வயது நிரம்பிய மகனையும் நடுத்தெருவில் விட்டு சென்றிருக்கிறார்.

ரூ.5,000 சம்பளம்:

ஹிமி, தன் கணவர் தன்னை பிரிந்து சென்ற பின் மிகுந்த சிரமங்களை எதிர்கொண்டுள்ளார். இதையடுத்து ஆசிரியராக பணியில் சேர்ந்திருக்கிறார். அந்த சமயத்தில் அவருக்கு மாதம் ரூ.5,000 சம்பளமாக கிடைத்திருக்கிறது. 2 வயது குழந்தை, குறைவான வருமானம் என ரொம்பவே சிரமப்பட்ட ஹிமி, PG விடுதியில் தங்க சென்றிருக்கிறார். ஆனால், அந்த வாடகை இவரது சம்பளத்தை விட உயர்வானதாக இருந்திருக்கிறது. குறுகிய காலத்தில் கடனில் சிக்கிய இவர், தினம் தோறும் உணவுக்கும், மகனின் மருத்துவ செலவுகளுக்கும் கடன் வாங்கும் நிலைக்கு தள்ளப்பட்டிருக்கிறார். 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Himi Sharma (@iamhimisharma)

இது வேலைக்கு ஆகாது என யோசித்த ஹிமி, தன் பெற்றோருடன் குடி பெயர்ந்திருக்கிறார். பின்னர், அவருக்கு 30 ஆயிரம் சம்பளத்தில் ஒரு வேலை கிடைத்துள்ளது. ஆனால், வீட்டில் பிரச்சனை ஆரம்பித்திருக்கிறார். சொந்த வீட்டில் இருப்பதற்கே வாடகை கொடு என அவரது தந்தை 10 ஆயிரத்தை கேட்டிருக்கிறார்.

நிதி நெருக்கடி!

ஹிமி, பல்வேறு நிதி நெருக்கடிகளை சமாளித்து வந்துள்ளார். இதனால் தன்னுடைய நகைகளை அடமானம் வைத்து செலவுகளை சமாளித்துள்ளார். கணவருடன் பிரிவு, கடன் தொல்லை என பலவற்றால் பாதிக்கப்பட்ட அவர் சமூகத்தாலும் ஒதுக்கப்பட்ட பெண்ணாக பார்க்கப்பட்டார். பள்ளியில் இருந்த வேலையும் போனதால் அவ்வப்போது டியூஷன் எடுத்து செலவுகளை சமாளித்திருக்கிறார்.

கனடா பயணம்:

ஹிம், தன் கையில் இருந்த 2 லட்சத்தை வைத்துக்கொண்டு கனடா விசாவிற்கு விண்ணப்பித்தார். 2019ல் கனடாவிற்கு புலம்பெயர்ந்து அங்கு கல்லூரி பேராசிரியராக வேலைக்கு சேர்ந்துள்ள்ளார். கொஞ்சம் கொஞ்சமாக ஹிமியின் வாழ்க்கை மாறியுள்ளது. எந்த ரூ.3 கோடி சொத்துக்காக தனது கணவரால் கைவிடப்பட்டாரோ, அதே ரூ.3 கோடி சொத்துக்கு இப்போது சொந்தக்காரி ஆகியிருக்கிறார். இதை வைத்து ஒரு வீட்டையும் வாங்கியிருக்கிறார். சமீபத்தில் சமூக வலைதளத்தில் ஹிமி தனது வாழ்க்கை குறித்து வெளியிட்டிருக்கும் இந்த பதிவு இணையத்தில் வைரலாகி வருகிறது. இது, பலருக்கும் இன்ஸ்பிரேஷனாக இருக்கிறது.

மேலும் படிக்க | பட்ஜெட் 2026: வீட்டுவசதி, சுகாதாரம், உணவுப்பொருட்கள்.. எதன் விலை குறையும்? எது கூடும்?

மேலும் படிக்க | ஓய்வூதிய சேவைகளில் முக்கிய மாற்றம்! உமாங் செயலி மூலம் இனி ஆயுள் சான்றிதழ் பெறலாம்

