English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Tamil News
  • Business
  • ஐடி துறையில் ரூ.21 லட்சம் வரை சம்பள உயர்வு! Infosys-ன் இனிப்பான அறிவிப்பு..

ஐடி துறையில் ரூ.21 லட்சம் வரை சம்பள உயர்வு! Infosys-ன் இனிப்பான அறிவிப்பு..

Infosys Salary Hike Rs.21 Lakhs For Freshers : இந்தியாவின் இரண்டாவது பெரிய ஐடி நிறுவனமாக இருக்கிறது இன்ஃபோசிஸ். இந்த நிறுவனத்தின் அதிரடி அறிவிப்பு ஒன்று, மக்களின் கவனத்தை ஈர்த்துள்ளது. இது குறித்த முழு விவரத்தை இங்கு பார்ப்போம். 

Written by - Yuvashree | Last Updated : Dec 26, 2025, 08:58 AM IST
  • ரூ.21 லட்சம் வரை சம்பள உயர்வு
  • இன்ஃபோசிஸ் நிறுவனம் வெளியிட்ட இனிப்பான செய்தி
  • யாருக்கெல்லாம் தகுதி

Trending Photos

அடல் ஓய்வூதியத் திட்டம்: மாதம் ரூ.10,000 ஓய்வூதியம் தரும் அற்புதமான அரசு திட்டம், விவரம் இதோ
camera icon10
Atal pension yojana
அடல் ஓய்வூதியத் திட்டம்: மாதம் ரூ.10,000 ஓய்வூதியம் தரும் அற்புதமான அரசு திட்டம், விவரம் இதோ
வைரல் வெடிங்ஸ் 2025: இந்த ஆண்டு இல்லற வாழ்வில் இணைந்த தமிழ் பிரபலங்கள்
camera icon9
Tamil Famous Celebrities
வைரல் வெடிங்ஸ் 2025: இந்த ஆண்டு இல்லற வாழ்வில் இணைந்த தமிழ் பிரபலங்கள்
இந்திய ரூபாய்க்கு மாஸான மதிப்புள்ள 7 நாடுகள்! என்னென்ன தெரியுமா? லிஸ்ட் இதோ..
camera icon7
Indian Rupee
இந்திய ரூபாய்க்கு மாஸான மதிப்புள்ள 7 நாடுகள்! என்னென்ன தெரியுமா? லிஸ்ட் இதோ..
ஒரே ஒரு அறிவிப்பு.. ஓஹோ வாழ்க்கை! வீடு கட்ட ரூ.1.20 லட்சம்! அரசின் மெகா அறிவிப்பு
camera icon11
PM Awas Yojana Gramin Survey
ஒரே ஒரு அறிவிப்பு.. ஓஹோ வாழ்க்கை! வீடு கட்ட ரூ.1.20 லட்சம்! அரசின் மெகா அறிவிப்பு
ஐடி துறையில் ரூ.21 லட்சம் வரை சம்பள உயர்வு! Infosys-ன் இனிப்பான அறிவிப்பு..

Infosys Salary Hike Rs.21 Lakhs For Freshers : எந்த துறையை எடுத்துக்கொண்டாலும், தற்போது ஏஐ-ன் ஆட்சியாகத்தான் இருக்கிறது. உலகளவில், பெரும் மாற்றத்தை கொண்டு வரப்போகும் இந்த ஏஐ தொழில்நுட்பத்தில் பணியாற்ற நிபுணத்துவம் வாய்ந்தவர்களை அனைத்து ஐடி நிறுவனஙக்ளும் தேடி வருகின்றன.

Add Zee News as a Preferred Source

இன்ஃபோசிஸ் ஊழியர்களுக்கான சம்பளம்:

ஏஐ தொழில்நுட்பத்துடன் வேலை செய்ய, ஐடி ஊழியர்களை தாண்டி அனைத்து துறை ஊழியர்களுக்குமே திறன் மேம்பாட்டு பயிற்சியானது தேவையாக இருக்கிறது. இதையடுத்து, இன்ஃபோசிஸ் நிறுவனம், முக்கிய தொழில்நுட்பத்தில் அனுபவம் மிக்க ஃப்ரஷ்ஷர்களின் சம்பளத்தை பெரிதாக உயர்த்தியுள்ளது. சிறப்பு தொழில்நுட்ப பணிகளில் நியமிக்கப்படும் திறன்வாய்ந்தவர்களுக்கு ஆண்டுக்கு ரூ.21 லட்சம் வரை சம்பளம் வழங்க இன்ஃபோசிஸ் நிறுவனம் முடிவு செய்து இருக்கிறது.

ஏஐ தொடர்பான சேவைகளை அதிகப்படுத்துவதற்காக இந்த முடிவானது எடுக்கப்பட்டிருப்பதாக தெரிகிறடு. அது மட்டுமன்றி, மேலே குறிப்பிடப்பட்டிருந்த சம்பள தொகையானது இந்திய ஐடி நிறுவனங்களில் முதன் முதலாக வேலைக்கு வருபவர்களுக்கான அதிகபட்ச சம்பளம் ஆகும். டிஜிட்டல் திறன் கொண்ட இளைஞர்களை ஈர்க்க, இன்ஃபோசிஸ் நிறுவனம் இந்த சம்பளத்தை கொடுக்க முன்வந்துள்ளதாம். இதனை, இன்ஃபோசிஸ் குழும மனிதவள பிரிவு தலைவர் (HR Head) ஷாஜி மாத்யூ உறுதிப்படுத்தி இருக்கிறார்.

அனைவருக்குமான வாய்ப்பு:

இன்ஃபோசிஸ் நிறுவனமானது, இன்ஜினியரிங் பட்டதாரிகளுக்கும், கம்ப்யூட்டர் சயின்ஸ் படித்த பட்டதாரிகளுக்கும் நேர்காணலை (Interview) நடத்தி வருகிறது. இதில், ஐஐடியில் படித்தவர்கள் முதல் சிறு கல்லூரிகளில் படித்தவர்கள் வரை யாருக்கு வேண்டுமானாலும் வாய்ப்பு கிடைக்கலாம். இந்த Off campus நேர்காணலில் தேர்வு செய்யப்படுபவர்களுக்க் அதிகப்படியான சம்பளம் அளிக்கப்படுமாம். அதாவது, Speciality Programmer L3 பணிக்கு, வருடம் ரூ.21 லட்சம் சம்பளமும், L2 க்கு ரூ.16 லட்சம் சம்பளமும், L1க்கு ரூ.11 லட்சம் சம்பளமும் வழங்கப்படும். இதைத்தாண்டி டிஜிட்டல் ஸ்பெஷாலிட்டி இன்ஜினியர் (Trainee) வேலைக்கு ரூ.7 லட்சம் சம்பளத்தையும் இந்த நிறுவனம் வழங்குகிறது.

யாருக்கு வாய்ப்பு?

BE, BTech, ME, MTech, MCA இண்டக்ரேட்டட், MSC பட்டதாரிகள் அனைவரும் இந்த நேர்காணலில் கலந்துகொள்ள முடியும். அதே போல, IT, EEE, ECE உள்ளிட்ட பிரிவில் படித்தவர்களுக்கும் இதில் கலந்து கொள்ளும் வாய்ப்பை பெறுகின்றனர்.

அடிமட்டத்தில் இருந்த ஃப்ரெஷ்ஷர்களுக்கான சம்பளம்!

எந்த துறையை எடுத்துக்கொண்டாலும், அதில் Fresher-ஆக இணைபவர்களுக்கு சம்பளமானது குறைவாகவே வழங்கப்பட்டு வந்தது. அவர்களுக்கான ஆரம்பத்தொகை ரூ.2.5 லட்சம் முதல் ரூ.4 லட்சமானது இருக்கும் (Per annum). ஆனால், இன்ஃபோசிஸ் நிறுவனம் வெளியிட்டிருக்கும் இந்த சம்பள தொகையானது, முதன்முதலாக வேலைக்கு செல்பவர்களின் வாழ்வில் பெரிய மாற்றத்தை ஏற்படுத்தலாம் என கூறப்படுகிறது.

மேலும் படிக்க | ஓய்வூதியதாரர்களுக்கு முக்கிய செய்தி: SPARSH போர்ட்டல் மூலம் PPO எண்ணை பதிவிறக்கம் செய்வது எப்படி?

மேலும் படிக்க | ஜனவரி 1 முதல் முக்கிய மாற்றங்கள்: LPG, EPFO, பிஎம் கிசான், ஓய்வூதியம், 8வது ஊதியக்குழு... லிஸ்ட் இதோ

சார்பில்லாத சமரசமில்லாத செய்திகள் உங்கள் உள்ளங்கைகளில்! 

உடனுக்குடன் செய்திகளைத் தெரிந்து கொள்ளவும், உங்கள் கருத்துகளைப் பகிர்ந்து கொள்ளவும் சமூக வலைத்தளங்களில் எங்களைப் பின்தொடருங்கள்..

முகநூல் - @ZEETamilNews

ட்விட்டர் - @ZeeTamilNews

டெலிக்ராம் - https://t.me/ZeeTamilNews 

வாட்ஸ்-அப் - https://whatsapp.com/channel/0029Va5XFvI90x2plF9cKY1r

அரசியல், கல்வி, பொழுதுபோக்கு, விளையாட்டு, சுகாதாரம், வாழ்க்கை முறை, சமூக, வேலைவாய்ப்பு என அனைத்து வகையான செய்திகளையும் தமிழில் பெற இப்போது ஜீ தமிழ் நியூஸ் செயலியைப் பதிவிறக்குங்கள்!!

Android Link: https://bit.ly/3AIMb22

Apple Link: https://apple.co/3yEataJ

About the Author
InfosysAI Rolessalary hikeFreshers

Trending News