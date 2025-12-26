ஐடி துறையில் ரூ.21 லட்சம் வரை சம்பள உயர்வு! Infosys-ன் இனிப்பான அறிவிப்பு..

Infosys Salary Hike Rs.21 Lakhs For Freshers : எந்த துறையை எடுத்துக்கொண்டாலும், தற்போது ஏஐ-ன் ஆட்சியாகத்தான் இருக்கிறது. உலகளவில், பெரும் மாற்றத்தை கொண்டு வரப்போகும் இந்த ஏஐ தொழில்நுட்பத்தில் பணியாற்ற நிபுணத்துவம் வாய்ந்தவர்களை அனைத்து ஐடி நிறுவனஙக்ளும் தேடி வருகின்றன.
இன்ஃபோசிஸ் ஊழியர்களுக்கான சம்பளம்:
ஏஐ தொழில்நுட்பத்துடன் வேலை செய்ய, ஐடி ஊழியர்களை தாண்டி அனைத்து துறை ஊழியர்களுக்குமே திறன் மேம்பாட்டு பயிற்சியானது தேவையாக இருக்கிறது. இதையடுத்து, இன்ஃபோசிஸ் நிறுவனம், முக்கிய தொழில்நுட்பத்தில் அனுபவம் மிக்க ஃப்ரஷ்ஷர்களின் சம்பளத்தை பெரிதாக உயர்த்தியுள்ளது. சிறப்பு தொழில்நுட்ப பணிகளில் நியமிக்கப்படும் திறன்வாய்ந்தவர்களுக்கு ஆண்டுக்கு ரூ.21 லட்சம் வரை சம்பளம் வழங்க இன்ஃபோசிஸ் நிறுவனம் முடிவு செய்து இருக்கிறது.
ஏஐ தொடர்பான சேவைகளை அதிகப்படுத்துவதற்காக இந்த முடிவானது எடுக்கப்பட்டிருப்பதாக தெரிகிறடு. அது மட்டுமன்றி, மேலே குறிப்பிடப்பட்டிருந்த சம்பள தொகையானது இந்திய ஐடி நிறுவனங்களில் முதன் முதலாக வேலைக்கு வருபவர்களுக்கான அதிகபட்ச சம்பளம் ஆகும். டிஜிட்டல் திறன் கொண்ட இளைஞர்களை ஈர்க்க, இன்ஃபோசிஸ் நிறுவனம் இந்த சம்பளத்தை கொடுக்க முன்வந்துள்ளதாம். இதனை, இன்ஃபோசிஸ் குழும மனிதவள பிரிவு தலைவர் (HR Head) ஷாஜி மாத்யூ உறுதிப்படுத்தி இருக்கிறார்.
அனைவருக்குமான வாய்ப்பு:
இன்ஃபோசிஸ் நிறுவனமானது, இன்ஜினியரிங் பட்டதாரிகளுக்கும், கம்ப்யூட்டர் சயின்ஸ் படித்த பட்டதாரிகளுக்கும் நேர்காணலை (Interview) நடத்தி வருகிறது. இதில், ஐஐடியில் படித்தவர்கள் முதல் சிறு கல்லூரிகளில் படித்தவர்கள் வரை யாருக்கு வேண்டுமானாலும் வாய்ப்பு கிடைக்கலாம். இந்த Off campus நேர்காணலில் தேர்வு செய்யப்படுபவர்களுக்க் அதிகப்படியான சம்பளம் அளிக்கப்படுமாம். அதாவது, Speciality Programmer L3 பணிக்கு, வருடம் ரூ.21 லட்சம் சம்பளமும், L2 க்கு ரூ.16 லட்சம் சம்பளமும், L1க்கு ரூ.11 லட்சம் சம்பளமும் வழங்கப்படும். இதைத்தாண்டி டிஜிட்டல் ஸ்பெஷாலிட்டி இன்ஜினியர் (Trainee) வேலைக்கு ரூ.7 லட்சம் சம்பளத்தையும் இந்த நிறுவனம் வழங்குகிறது.
யாருக்கு வாய்ப்பு?
BE, BTech, ME, MTech, MCA இண்டக்ரேட்டட், MSC பட்டதாரிகள் அனைவரும் இந்த நேர்காணலில் கலந்துகொள்ள முடியும். அதே போல, IT, EEE, ECE உள்ளிட்ட பிரிவில் படித்தவர்களுக்கும் இதில் கலந்து கொள்ளும் வாய்ப்பை பெறுகின்றனர்.
அடிமட்டத்தில் இருந்த ஃப்ரெஷ்ஷர்களுக்கான சம்பளம்!
எந்த துறையை எடுத்துக்கொண்டாலும், அதில் Fresher-ஆக இணைபவர்களுக்கு சம்பளமானது குறைவாகவே வழங்கப்பட்டு வந்தது. அவர்களுக்கான ஆரம்பத்தொகை ரூ.2.5 லட்சம் முதல் ரூ.4 லட்சமானது இருக்கும் (Per annum). ஆனால், இன்ஃபோசிஸ் நிறுவனம் வெளியிட்டிருக்கும் இந்த சம்பள தொகையானது, முதன்முதலாக வேலைக்கு செல்பவர்களின் வாழ்வில் பெரிய மாற்றத்தை ஏற்படுத்தலாம் என கூறப்படுகிறது.
