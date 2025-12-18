English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Insurance Bill 2025: காப்பீட்டுத் துறையில் மாற்றம், புதிய சட்டம், பாலிசிதாரர்களுக்கு குட் நியூஸ்

Insurance Bill 2025: காப்பீட்டுத் துறையில் மாற்றம், புதிய சட்டம், பாலிசிதாரர்களுக்கு குட் நியூஸ்

Insurance Amendment Bill 2025: காப்பீட்டுச் சட்டத் திருத்த மசோதா 2025 நாடாளுமன்ற அவைகளில் நிறைவேற்றப்படுள்ள நிலையில், இதனால் பொதுமக்களுக்கு ஏற்படவுள்ள நன்மைகள் பற்றி இந்த பதிவில் காணலாம்.

Written by - Sripriya Sambathkumar | Last Updated : Dec 18, 2025, 03:27 PM IST
  • காப்பீட்டுத் துறையில் 100% அந்நிய நேரடி முதலீட்டிற்கு அனுமதி.
  • பொது மக்களுக்கு காப்பீடு மலிவாகும்.
  • நவீன காப்பீட்டுத் திட்டங்கள் கிடைக்கும்.

Insurance Bill 2025: காப்பீட்டுத் துறையில் மாற்றம், புதிய சட்டம், பாலிசிதாரர்களுக்கு குட் நியூஸ்

Insurance Bill 2025: இந்தியாவின் காப்பீட்டுத் துறையில் ஒரு வரலாற்றுச் சிறப்புமிக்க மாற்றம் நிகழவிருக்கிறது. "அனைவருக்கும் காப்பீடு, அனைவருக்கும் பாதுகாப்பு" என்ற தலைப்பில், காப்பீட்டுச் சட்டத் திருத்த மசோதா 2025-க்கு மத்திய அரசு ஒப்புதல் அளித்துள்ளது. இந்த மசோதா, ஏறக்குறைய 100 ஆண்டுகள் பழமையான காப்பீட்டுச் சட்டங்களில் விரிவான சீர்திருத்தங்களைக் கொண்டுவரும். 

Add Zee News as a Preferred Source

Parliament Winter Session: நாடாளுமன்ற குளிர்கால கூட்டத்தொடர்

காப்பீடு துறையில் 100% அந்நிய நேரடி முதலீட்டை அனுமதிப்பதற்கான காப்பீடு சட்ட திருத்த (சப்கா பீமா சப்கி ரக்ஷா) மசோதா மக்களவையில் நேற்று முன்தினம் நிறைவேறியது. இதைத் தொடர்ந்து இந்த மசோதா மாநிலங்களவையில் நேற்று தாக்கல் செய்யப்பட்டது. காப்பீட்டுத் துறையில் பாதுகாப்பை அதிகரிப்பதும், பாலிசிதாரர்களுக்கு அதிக பாதுகாப்பை வழங்குவதும் இந்த மாற்றத்தின் நோக்கம் என அரசாங்கம் கூறியுள்ளது.

100% FDI in the Insurance Sector: காப்பீட்டுத் துறையில் 100% அந்நிய நேரடி முதலீட்டிற்கு அனுமதி

இந்த மசோதாவில் உள்ள மிகப்பெரிய மாற்றம், அந்நிய நேரடி முதலீட்டு (FDI) வரம்பு தொடர்பானது. இதுவரை, காப்பீட்டு நிறுவனங்களில் 74% அந்நிய நேரடி முதலீடு மட்டுமே அனுமதிக்கப்பட்டது. ஆனால், புதிய சட்டத்தின் கீழ், இது 100% ஆக அதிகரிக்கப்பட்டுள்ளது. இதன் மூலம் இனி வெளிநாட்டு காப்பீட்டு நிறுவனங்கள் இந்தியாவில் முழு உரிமையுடன் செயல்பட அனுமதி கிடைக்கும். இது இந்திய காப்பீட்டுச் சந்தையில் சர்வதேச நிறுவனங்களின் வருகையை அதிகரித்து, போட்டியைத் தீவிரப்படுத்தும் என நம்பப்படுகின்றது.

பொது மக்களுக்கு காப்பீடு மலிவாகும், இன்னும் சிறப்பாகும்

காப்பீட்டுச் சந்தையில் அதிகரிக்கும் போட்டி, சாதாரண மக்களுக்கு நேரடியாகப் பயனளிக்கும். நிறுவனங்கள் குறைந்த பிரீமியத்தில் அதிக காப்பீட்டுப் பாதுகாப்பை வழங்க முயற்சிக்கும். அதாவது, சிறந்த காப்பீட்டுத் திட்டங்கள் இப்போது சாமானிய மக்களின் கைக்கெட்டும் தூரத்தில் இருக்கும். மேலும் காப்பீடு என்பது இனி ஒரு விலையுயர்ந்த விஷயமாக இருக்காது.

நவீன காப்பீட்டுத் திட்டங்கள் கிடைக்கும்

வெளிநாட்டு நிறுவனங்கள் நவீன மற்றும் உலகத் தரத்திலான காப்பீட்டுத் திட்டங்களையும் கொண்டு வரும். சைபர் காப்பீடு, செல்லப்பிராணி காப்பீடு மற்றும் தனிப்பயனாக்கப்பட்ட நுண் காப்பீடு போன்ற திட்டங்கள் எளிதில் கிடைக்கும். இது மாறிவரும் காலத்தின் அபாயங்களிலிருந்து மக்களுக்கு சிறந்த பாதுகாப்பை வழங்கும்.

காப்பீட்டுத் தொகை தீர்வு விரைவாகவும் வெளிப்படையாகவும் இருக்கும்

புதிய அமைப்பு சேவைத் தரத்திலும் கவனம் செலுத்துகிறது. வெளிநாட்டு நிறுவனங்கள் புதிய தொழில்நுட்பத்தையும் உலகளாவிய அனுபவத்தையும் கொண்டு வரும். இது காப்பீட்டுத் தொகை கோரும் செயல்முறையை வேகமாகவும் எளிமையாகவும் மாற்றும். பாலிசிதாரர்கள் தேவைப்படும்போது விரைவாக நிதி உதவியைப் பெற முடியும்.

IRDAI-க்கு அதிக அதிகாரங்கள் கிடைக்கும்

புதிய சட்டத்தின் கீழ், காப்பீட்டு ஒழுங்குமுறை ஆணையமான IRDAI-க்கு அதிக அதிகாரங்கள் வழங்கப்படும். விதிகளை மீறும் நிறுவனங்களிடமிருந்து சட்டவிரோதமாக ஈட்டிய லாபத்தை IRDAI இனி மீட்க முடியும். இது வாடிக்கையாளர்களின் நலன்களைச் சிறப்பாகப் பாதுகாக்கும், தவறான விற்பனையைத் தடுக்கும். இந்த நடவடிக்கையின் காரணமாக காப்பீடு கிராமப்புறங்களையும் சிறு நகரங்களையும் சென்றடையும்.

அந்நிய நேரடி முதலீட்டு வரம்புகள் நீக்கப்பட்டதால், காப்பீட்டு நிறுவனங்கள் கிராமங்கள் மற்றும் சிறு நகரங்களுக்குத் தங்கள் சேவையை விரைவாக விரிவுபடுத்தும். இனி இதுவரை காப்பீட்டுப் பாதுகாப்பு வரம்பிற்கு வெளியே இருந்தவர்களுக்கும் காப்பீட்டுப் பாதுகாப்பு வழங்கப்படும். 

LIC -க்கு அதிக செயல்பாட்டுச் சுதந்திரம் கிடைக்கும்

இந்தியாவின் மிகப்பெரிய காப்பீட்டு நிறுவனமான எல்.ஐ.சி-யும் புதிய சட்டத்தால் பயனடையும். புதிய மண்டல அலுவலகங்களைத் திறப்பதற்கும், வணிக முடிவுகளை எடுப்பதற்கும் இனி அது அரசாங்கத்தின் ஒப்புதலுக்காகக் காத்திருக்க வேண்டியதில்லை. இது எல்.ஐ.சி-யின் சேவைகளை மேம்படுத்தும்.

காப்பீட்டுத் துறை வலுப்பெறும், வேலைவாய்ப்பு அதிகரிக்கும்

வெளிநாட்டு முதலீடு காப்பீட்டு நிறுவனங்களின் நிதி நிலையை வலுப்படுத்தும். இது காப்பீட்டு மற்றும் அது தொடர்பான துறைகளில் புதிய வேலைவாய்ப்புகளையும் உருவாக்கும். ஒரு வலுவான காப்பீட்டுத் துறை நாட்டின் பொருளாதாரத்திற்கும் ஆதரவளிக்கும்.

About the Author

Sripriya Sambathkumar

Sripriya Sambath is the Chief Sub Editor at Zee Tamil, with over 5 years of experience in journalism. She specialises in writing stories on business, personal finance and has covered wide range of topics including Union Budgets, Central Government Employees, Pay Commissions, Government policies, pension schemes, pensioners, stock markets, income tax, banking, economy, agriculture and International affairs. 

She values the interests and needs of her readers and considers her writing as a medium of connecting with readers and feels responsible to deliver news, views and analysis for them on time, everytime. For her, having a natural and loyal connect with her audience is of prime importance. Outside of work, she loves books, travel and intellectual conversations.

...Read More

