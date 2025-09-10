English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

ஜிஎஸ்டி வரி மாற்றம்: இந்த நேரத்தில் தங்கம் வாங்வது நல்லதா? கெட்டதா?

Gold Investment: ஜிஎஸ்டி வரி அடுக்கில் வரும் செப். 22 முதல் மாற்றம் செய்யப்பட உள்ள நிலையில், இந்த நேரத்தில் தங்கத்தில் முதலீடு செய்யலாமா வேண்டாமா என்பதை இங்கு காணலாம்.

Written by - Sudharsan G | Last Updated : Sep 10, 2025, 04:55 PM IST
  • சென்னையில் ஒரு கிராம் தங்கம் ரூ.10,150 ஆக உள்ளது.
  • ஒரு சவரன் தங்கம் ரூ.81,120 ஆக உள்ளது.
  • ஜிஎஸ்டியில் 5% மற்றும் 18% வரி அடுக்கு மட்டுமே.

Gold Investment: இந்தியாவில் மட்டுமில்லை, உலகம் முழுவதுமே மக்கள் முதலீட்டுக்கு பங்குச்சந்தைகள், மியூச்சுவல் ஃபண்டுகள் போன்றவற்றில் முதலீடு செய்ய விரும்புகிறார்கள். மேலும், முதலீடுகளும் தற்போது டிஜிட்டல் வடிவத்தை பெற்றுவிட்டன. இந்தியாவிலும் இப்போது இந்த நடைமுறை வந்துவிட்டது. 

இருப்பினும், இந்தியாவில் இன்னும் பெரும்பாலானோர் தங்கத்தில்தான் முதலீடு செய்கின்றனர். தங்கத்தில் முதலீடு செய்வதையே அதிகம் விரும்புகின்றனர். தங்கத்தை எளிதாக அடகு வைத்து கடன் தொகையும் பெறலாம் என்றாலும், அதன் மதிப்பும் வேகமாக உயர்வதாலும் மக்கள் அதில் முதலீடு செய்கின்றனர். அதிலும் பெரும்பாலானோர் தங்க நகைகளில்தான் முதலீடு செய்வார்கள்.

Gold Investment: சென்னையில் தங்கம் விலை?

தங்கத்தின் விலையை பொருத்தவரை பண்டிகை காலகட்டத்திலும், முகூர்த்த காலகட்டங்களிலும் அதிகளவில் உயரும். அதற்கான டிமாண்டும் அதிகமாக இருக்கும். தற்போது சென்னையை பொருத்தவரை 22 காரட் தங்கம் ஒரு கிராம் ரூ.10 ஆயிரத்து 150 என்ற விலையில் விற்பனையாகி வருகிறது. வரலாற்றில் முதல்முறையாக ரூ.10 ஆயிரத்தை தாண்டி உள்ளது. ஒரு சவரன் ரூ.81 ஆயிரத்து 200 ஆக உள்ளது.

Gold Investment: ஜிஎஸ்டி வரி மாற்றம்

இதுஒருபுறம் இருக்க, தற்போது மத்திய அரசு ஜிஎஸ்டி வரி விதிப்பில் பெரும் மாற்றத்தை செய்துள்ளது. 12% மற்றும் 28% வரி அடுக்குகளை நீக்கிவிட்டு 5% மற்றும் 18% வரி அடுக்கை மட்டும் மத்திய அரசு வரும் செப். 22ஆம் தேதி அமல்படுத்த உள்ளது. ஜிஎஸ்டியில் செய்யப்பட்டுள்ள மாற்றம் தங்கம் விலையிலும் நேரடியாக தாக்கத்தை ஏற்படுத்தும் என்று பொருளாதார வல்லுநர்கள் கருத்து தெரிவித்து வருகின்றனர். தொடர்ந்து தங்கம் விலை புதிய உச்சத்தை எட்டி வரும் வேளையில் தங்கத்தை இப்போது வாங்கலாமா அல்லது சில காலம் பொருத்திருந்து விலை குறைந்த பின் வாங்கலாமா என கேள்வி எழுப்புகின்றனர். அதுகுறித்து இங்கு விரிவாக காணலாம்.

Gold Investment: தங்கம் மீதான ஜிஎஸ்டியில் மாற்றம் இல்லை

பல்வேறு சேவைகள் மற்றும் சரக்குகளின் மீதான ஜிஎஸ்டி வரி தற்போது குறைக்கப்பட்டுள்ளதால், சந்தை நிலவரம் நேர்மறையாக இருக்கும் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. தங்கத்தின் மீதான ஜிஎஸ்டி 3% ஆக தொடர்கிறது, தங்க நகைக் கடைகளில் விற்பனை மீதான ஜிஎஸ்டி 5% ஆக தொடர்கிறது, இவற்றில் ஏதும் மாற்றமில்லை. ஆனால், பல அத்தியாவசிய பொருள்களின் மீதான வரிகள் குறைக்கப்பட்டுள்ளதால் நுகர்வோர்களின் சேமிப்புகளும் அதிகரிக்கும். 

தற்சமயம், ஜிஎஸ்டி வரியை குறைந்திருப்பது பங்குச் சந்தையின் சூழலை சற்று மாற்றியிருப்பதாக வல்லுநர்கள் தெரிவிக்கின்றனர். இதனால், முதலீட்டாளர்கள் ரிஸ்க் எடுக்க விரும்புவார்கள், இதனால் நிறுவனங்களின் விற்பனையும் அதிகரிக்கும் சூழல் நிலவுகிறது. எனவே, தங்கத்திலும், வெள்ளியிலும் இப்போது முதலீடு செய்வது சிறந்த சமயம் எனலாம்.

Gold Investment: தங்கம் வாங்கலாமா? வேண்டாமா?

தங்கம் வாங்கலாமா என வேண்டாமா என நீண்ட நாள்களாக வெறும் திட்டம் மட்டும் போட்டுக்கொண்டு, வாங்காமல் இருப்பவர்கள் உடனே செயல்பட்டு தங்கத்தில் முதலீடு செய்யலாம். முதலீடு செய்யாமல் இருப்பதற்கு, ஏதோ ஒரு வகையில் முதலீடு செய்யலாம். தங்கத்தை பொருத்தவரை விலை குறைவு என்பது குறைந்த காலகட்டத்திற்குதான். ஏற்ற இறக்கம் இருந்துகொண்டே தான் இருக்கும். நீண்ட கால முதலீடு, பாதுகாப்பு மற்றும் முதலீட்டு மூலம் வரும் வருவாய் ஆகியவை சீராக உயரும் என்பதால் கண்டிப்பாக முதலீடு செய்ய சரியான சமயம்தான் என வல்லுநர்கள் தெரிவிக்கின்றனர். உங்களின் முதலீட்டில் 10% அல்லது 15% தங்கத்தின் மீது இருக்க வேண்டும் என்றும் பொருளாதார வல்லுநர்கள் தெரிவிக்கின்றனர்.

(பொறுப்பு துறப்பு: இது பொருளாதார அறிஞர்களின் கூற்றுகளை அடிப்படையாக வைத்து எழுதப்பட்டது. இது முதலீட்டிற்கான பரிந்துரை இல்லை. இதனை ஜீ நியூஸ் உறுதிசெய்யவில்லை)

மேலும் படிக்க | தங்கத்தில் கலப்படத்தை கண்டுபிடிப்பது எப்படி? 5 வழிகள் இருக்கு மக்களே - கண்டிப்பாக பாருங்க!

மேலும் படிக்க | இந்தியாவில் பட்டையை கிளப்பும் 9 காரட் தங்கம்... அப்படி என்றால் என்ன? விலை எவ்வளவு?

மேலும் படிக்க | தங்கம் விலை 30% குறையும், அதுவும் ஒரே வருஷத்தில்... தங்கத்தை வாங்கலாமா வேண்டாமா?

