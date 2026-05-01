சுய உதவிக் குழுக்களுக்கு சூப்பர் செய்தி: IPPB அளிக்கும் பிரத்யேக சேமிப்பு கணக்கு

IPPB Latest News: சுய உதவிக் குழுக்களுக்காக (SHG) பிரத்யேகமாக வடிவமைக்கப்பட்ட, IPPB SHG சேமிப்புக் கணக்கு, எளிமையான மற்றும் அணுகக்கூடிய, கட்டணமில்லா வங்கிச் சேவைத் தீர்வை வழங்குகிறது. 

Written by - Sripriya Sambathkumar | Last Updated : May 1, 2026, 11:50 AM IST
IPPB SHG Savings Account: தபால் துறையின் கீழ் இயங்கும் 100% அரசுக்குச் சொந்தமான நிறுவனமான இந்தியா போஸ்ட் பேமெண்ட்ஸ் வங்கி (IPPB) மக்களுக்கு ஒரு நல்ல செய்தியை அளித்துள்ளது. IPPB, தனது சுய உதவிக் குழு (SHG) சேமிப்புக் கணக்கை வியாழக்கிழமை அன்று அறிமுகப்படுத்தியது. இந்தக் கணக்கு, நிதி உள்ளடக்கத்தை மேம்படுத்துவதையும், இந்திய கிராமங்கள் முழுவதும் உள்ள பெண்கள் தலைமையிலான சுய உதவிக் குழுக்களுக்கு மேலும் உதவி வழங்கி வலுவூட்டுவதையும் குறிப்பாக நோக்கமாகக் கொண்டுள்ளது.

India Post Payments Bank: சுய உதவிக் குழுக்களின் வலுவான பங்களிப்பு

- நாட்டின் கிராமப்புறப் பொருளாதார மாற்றத்தில் சுய உதவிக் குழுக்கள் (Self Help Groups) குறிப்பிடத்தக்க பங்களிப்பைச் செய்துள்ளன. 

- மேலும், ஊரக வளர்ச்சி அமைச்சகத்தின் (Ministry of Rural Development - MoRD) கீழ் உள்ள தேசிய ஊரக வாழ்வாதார இயக்கம் மற்றும் தேசிய வேளாண்மை மற்றும் ஊரக வளர்ச்சி வங்கி (National Bank for Agriculture and Rural Development - NABARD) ஆதரிக்கும் திட்டங்கள் போன்ற முதன்மைத் திட்டங்களுடன் அவை நெருக்கமாக இணைக்கப்பட்டுள்ளன.

- இந்த புதிய முயற்சியின் மூலம், வீட்டு வாசலிலேயே வங்கிச் சேவை மற்றும் டிஜிட்டல் முறையில் இணைத்தல் போன்ற வசதிகளை ஒருங்கிணைத்து, சுய உதவிக் குழுக்களுக்கான நிதி அணுகலை ஆழப்படுத்த IPPB நோக்கமாகக் கொண்டுள்ளது.

இந்தத் தொடக்கம் குறித்துப் பேசிய IPPB -இன் நிர்வாக இயக்குநர் மற்றும் தலைமைச் செயல் அதிகாரி ஆர். விஸ்வேஸ்வரன், “IPPB-யில், ஒவ்வொரு இந்தியருக்கும் வங்கிச் சேவையை எளிமையாகவும், அணுகக்கூடியதாகவும், அனைவரையும் உள்ளடக்கியதாகவும் மாற்றுவதே எங்கள் நோக்கம். இந்த சுய உதவிக் குழு சேமிப்புக் கணக்கு, பெண்களால் நடத்தப்படும் சுய உதவிக் குழுக்களுக்கு நம்பகமான மற்றும் செலவு குறைந்த வங்கித் தீர்வை வழங்கி அவற்றை வலுப்படுத்துவதில் ஒரு முன்னோடி நடவடிக்கையாகும். எங்களது ‘வீட்டு வாசலிலேயே வங்கிச் சேவை வழங்கும் முறை’ மற்றும் டிஜிட்டல் உள்கட்டமைப்பைப் பயன்படுத்துவதன் மூலம், சுய உதவிக் குழுக்கள் முறையான நிதிச் சூழலில் மேலும் தீவிரமாகப் பங்கேற்கவும், நிலையான பொருளாதார வளர்ச்சியை முன்னெடுத்துச் செல்லவும் நாங்கள் இலக்கு வைத்துள்ளோம்” என்றார்.

IPPB சுய உதவிக் குழு சேமிப்புக் கணக்கின் முக்கிய அம்சங்கள்

- குறைந்தபட்ச ஆரம்ப வைப்புத்தொகை தேவையில்லை.

- மாதாந்திர சராசரி இருப்பு (MAB) தேவையில்லை.

- அதிகபட்ச இருப்பு வரம்பு ₹2,00,000.

- பொருந்தக்கூடிய சேமிப்பு விகிதங்களின்படி காலாண்டு வட்டி வழங்கப்படும்.

- பண வைப்பு மற்றும் பண எடுப்புகளுக்குக் கட்டணம் இல்லை.

- மாதா மாதம் ஒரு இலவச கணக்கு அறிக்கை.

- கணக்கை மூடுவதற்கு கட்டணம் இல்லை.

- QR அட்டை வழங்குவதற்கு கட்டணம் இல்லை.

தபால் நிலையங்கள் மற்றும் தபால்காரர்கள்/ கிராமின் டாக் சேவகர்களின் பரந்த வலையமைப்பு மூலம் இந்தக் கணக்கு வழங்கப்படும்.
சுய உதவிக் குழுக்களுக்காக (SHG) பிரத்யேகமாக வடிவமைக்கப்பட்ட, IPPB SHG சேமிப்புக் கணக்கு, எளிமையான மற்றும் அணுகக்கூடிய, கட்டணமில்லா வங்கிச் சேவைத் தீர்வை வழங்குகிறது. மேலும், இந்த வசதியானது நிலையான வாழ்வாதாரங்கள் மற்றும் அனைவரையும் உள்ளடக்கிய வளர்ச்சி ஆகிய பரந்த தேசிய முன்னுரிமைகளுடன் ஒத்துப்போகிறது.

IPPB SHG Savings Account: இந்த சேமிப்புக் கணக்கை எவ்வாறு தொடங்குவது?

- கணக்கை திறக்க, உங்கள் சுய உதவிக்குழு தொடர்பான ஆவணங்கள்/சான்றுகள், ஆதார் அட்டை, பான் அட்டை மற்றும் புகைப்படம் ஆகியவற்றுடன், உங்களுக்கு அருகிலுள்ள அஞ்சல் அலுவலகம் அல்லது India Post Payments Bank கிளைக்குச் செல்லவும். 

- தேவையான படிவங்களை இணையவழியாகவோ அல்லது அச்சிடப்பட்ட வடிவத்திலோ பூர்த்தி செய்யவும்.

- அப்படிவத்துடன் ஆவணங்களையும் சமர்ப்பிக்கவும்.

IPPB SHG Savings Account:கட்டணங்கள் மற்றும் வட்டி விகிதம்

இக்கணக்கு 'பூஜ்ஜிய இருப்பு' (Zero-balance) கணக்கு என்பதால், கணக்கைத் தொடங்குவதற்கு எவ்விதக் கட்டணமும் இல்லை. இருப்பினும், கணக்கு உரிமையாளர் அறிந்திருக்க வேண்டிய சில குறிப்பிட்ட கட்டணங்கள் உள்ளன.

- SMS எச்சரிக்கை சேவைகளுக்காக, IPPB ஒரு SMS-க்கு ரூ. 0.25 + GST ​​கட்டணமாக வசூலிக்கிறது. வாடிக்கையாளர்களுக்கு ஒரு காலாண்டிற்கான SMS கட்டணங்களின் அதிகபட்ச வரம்பு ரூ. 100 + GST ​​ஆகவும், வணிகர்களுக்கு (Merchants) இந்த வரம்பு ரூ. 50 + GST ​​ஆகவும் இருக்கும். இக்கட்டண வரம்புகள் அக்டோபர் 1, 2024 முதல் நடைமுறைக்கு வரும்.

- உங்களுக்குக் கணக்கு இருப்புச் சான்றிதழ் (Balance Certificate) தேவைப்பட்டால், ஒவ்வொரு முறையும் நீங்கள் ரூ. 50 செலுத்த வேண்டும். பிற கட்டண விவரங்கள் பின்வருமாறு:

IPPB அல்லாத பிற நெட்வொர்க்குகள் வாயிலாக AePS மூலம் பணம் எடுத்தல்: இலவச வரம்பிற்குப் பிறகு, ஒரு பரிவர்த்தனைக்கு ரூ. 20.
IPPB அல்லாத பிற நெட்வொர்க்குகள் வாயிலாக AePS மூலம் பணம் செலுத்துதல் (Deposit): இலவச வரம்பிற்குப் பிறகு, ஒரு பரிவர்த்தனைக்கு ரூ. 20.
IPPB அல்லாத பிற நெட்வொர்க்குகள் வாயிலாக AePS மூலம் குறு அறிக்கை (Mini Statement) பெறுதல்: இலவச வரம்பிற்குப் பிறகு, ஒரு பரிவர்த்தனைக்கு ரூ. 5.

IPPB சேமிப்புத் தொகையின் மீது வட்டி வழங்குகிறது. இவ்வட்டி விகிதம் ஒரு சாதாரண சேமிப்புக் கணக்கிற்கு வழங்கப்படும் வட்டி விகிதத்தைப் போன்றதே ஆகும். 

- ரூ. 1 லட்சம் வரையிலான கணக்கு இருப்புக்கு, ஆண்டுக்கு 2% வட்டி விகிதத்தில் வட்டி வழங்கப்படும்.
- ரூ. 1 லட்சத்திற்கு மேல் மற்றும் ரூ. 2 லட்சம் வரையிலான இருப்புத் தொகைக்கு, ஆண்டுக்கு 2.25% வட்டி விகிதத்தில் வட்டி வழங்கப்படும். - இவ்வட்டியானது காலாண்டுக்கு ஒருமுறை வழங்கப்படும்.

IPPB SHG Savings Account பற்றிய பொதுவான கேள்விகல் (FAQs)

1. சுய உதவிக்குழு என்றால் என்ன?

சுய உதவிக் குழு (SHG) என்பது ஒரு முறைசாரா குழுவாகும். ஜூலை 24, 1991 தேதியிட்ட சுற்றறிக்கை எண் RPCD.No. Plan BC.13/PL -09.22/90- 91-இன் படி, இதனை ஏதேனும் ஒரு சங்கங்கள் சட்டம், மாநில கூட்டுறவுச் சட்டம் அல்லது கூட்டாண்மை நிறுவனத்தின் கீழ் பதிவு செய்வது கட்டாயமில்லை. இந்த குழுக்கள் ஏழை மக்களைக் கொண்ட சிறிய குழுக்களாகும். ஒரே மாதிரியான பிரச்சினைகளை எதிர்கொள்ளும் நபர்கள் பொதுவாக ஒரு குழுவை உருவாக்கி தங்கள் பிரச்சினைகளைத் தீர்த்துக்கொள்ள ஒருவருக்கொருவர் உதவிக் கொள்கின்றனர். சுய உதவிக் குழுக்கள் தங்கள் உறுப்பினர்களிடையே சிறு சேமிப்பை ஊக்குவிக்கின்றன. இச்சேமிப்புத் தொகை வங்கியில் வைப்பு வைக்கப்படுகிறது.

2. IPPB SHG Savings Account யாருக்கு அதிகம் பலன் அளிக்கும்?

IPPB சுயஉதவிக் குழு (SHG) சேமிப்புக் கணக்கானது, சில்லறை மற்றும் சிறு வர்த்தகம், கால்நடை வளர்ப்பு மற்றும் பால் சார்ந்த செயல்பாடுகள், தையல் மற்றும் கைவினைப்பொருட்கள் தயாரிப்பு, ஜரிகை வேலைப்பாடு மற்றும் எம்பிராய்டரி, செயற்கை ஆபரணங்கள் தயாரிப்பு மற்றும் பிற உள்ளூர் குறுந்தொழில்கள் போன்ற நடவடிக்கைகளில் ஈடுபட்டுள்ள குழுக்களுக்கு மிகவும் ஏற்றதாகும்.

3. இந்த கணக்கின் முக்கிய அம்சம் என்ன?

சுய உதவிக் குழு சேமிப்புக் கணக்கிற்கு 'குறைந்தபட்ச இருப்புத் தொகை தேவையில்லை' என்ற நிபந்தனையும், மாதாந்திர சராசரி இருப்புத் தொகை நிபந்தனையும் இல்லை. மேலும், ரொக்க வைப்பு மற்றும் எடுப்புகளுக்கு எந்தக் கட்டணமும் இல்லை.

About the Author

Sripriya Sambathkumar

Sripriya Sambath is the Chief Sub Editor at Zee Tamil, with over 5 years of experience in journalism. She specialises in writing stories on business, personal finance and has covered wide range of topics including Union Budgets, Central Government Employees, Pay Commissions, Government policies, pension schemes, pensioners, stock markets, income tax, banking, economy, agriculture and International affairs. 

She values the interests and needs of her readers and considers her writing as a medium of connecting with readers and feels responsible to deliver news, views and analysis for them on time, everytime. For her, having a natural and loyal connect with her audience is of prime importance. Outside of work, she loves books, travel and intellectual conversations.

