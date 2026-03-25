English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Tamil News
  • Business
iQOO Neo 11 Pro, iQOO Neo 11 Pro+ விரைவில் அறிமுகம்: லீக் ஆக முக்கிய தகவல்கள் இதோ

iQOO Neo 11 Pro, iQOO Neo 11 Pro+: iQOO நிறுவனம் சீனாவில் Neo 11 வரிசையின் கீழ் இரண்டு புதிய ஸ்மார்ட்போன்களை அறிமுகப்படுத்தக்கூடும். இந்தச் சாதனங்கள் iQOO Neo 11 Pro மற்றும் iQOO Neo 11 Pro+ ஆகிய பெயர்களில் வெளியாகும் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.

Written by - Sripriya Sambathkumar | Last Updated : Mar 25, 2026, 01:58 PM IST
  • iQOO Neo 11 Pro மற்றும் Neo 11 Pro+ ஸ்மார்ட்போன்கள் 6.83-அங்குல 2K LTPS தட்டையான டிஸ்பிளேவைக் கொண்டிருக்கும்.
  • திரையின் புதுப்பிப்பு விகிதம் 165Hz வரை எட்டக்கூடும்.
  • இது சந்தையின் இத்துறையில் ஒரு தனித்துவமான சிறப்பம்சமாகப் பார்க்கப்படும்.

Trending Photos

இந்த வார ஓடிடி ரிலீஸ்! அள்ள அள்ள குறையாத படங்கள்..எதை, எதில் பார்க்கலாம்?
camera icon6
OTT Release
இந்த வார ஓடிடி ரிலீஸ்! அள்ள அள்ள குறையாத படங்கள்..எதை, எதில் பார்க்கலாம்?
மாணவர்களுக்கு குட் நியூஸ்.. 10ஆம் வகுப்பு பொதுத்தேர்வு ரத்து.. மாநில அரசு அதிரடி அறிவிப்பு!
camera icon7
Telangana
மாணவர்களுக்கு குட் நியூஸ்.. 10ஆம் வகுப்பு பொதுத்தேர்வு ரத்து.. மாநில அரசு அதிரடி அறிவிப்பு!
இன்று மிதுன ராசியில் கஜகேசரி யோகம், 5 ராசிகளுக்கு அதிர்ஷ்ட மழை கோட்டோ கொட்டும்
camera icon12
Gajakesari Yoga
இன்று மிதுன ராசியில் கஜகேசரி யோகம், 5 ராசிகளுக்கு அதிர்ஷ்ட மழை கோட்டோ கொட்டும்
மூத்த குடிமக்களுக்கு ஜாக்பாட்! ரயில்வே கொடுக்கும் சலுகைகள்.. என்னென்ன தெரியுமா?
camera icon7
Indian Railway
மூத்த குடிமக்களுக்கு ஜாக்பாட்! ரயில்வே கொடுக்கும் சலுகைகள்.. என்னென்ன தெரியுமா?
iQOO Neo 11 Pro, iQOO Neo 11 Pro+: iQOO ஸ்மார்ட்போன் பிரியர்களுக்கு முக்கிய செய்தி. iQOO நிறுவனம் தனது Neo வரிசையை விரிவுபடுத்தத் திட்டமிட்டு வருவதாகத் தெரிகிறது. இது தொடர்பாக கசிந்த தகவல்களின்படி, இந்த நிறுவனம் சீனாவில் Neo 11 வரிசையின் கீழ் இரண்டு புதிய ஸ்மார்ட்போன்களை அறிமுகப்படுத்தக்கூடும். இந்தச் சாதனங்கள் iQOO Neo 11 Pro மற்றும் iQOO Neo 11 Pro+ ஆகிய பெயர்களில் வெளியாகும் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. 

Add Zee News as a Preferred Source

இந்நிறுவனம் ஏற்கனவே அக்டோபர் 2025-இல் Neo 11 மாடலை அறிமுகப்படுத்தியிருந்தது என்பது குறிப்பிடத்தக்கது. தற்போது, ​​அந்த வரிசையில் 'Pro' மாடல்கள் மீண்டும் களமிறங்கத் தயாராகி வருவதாகத் தெரிகிறது. இது குறித்த விரிவான தகவல்களை இந்த பதிவில் காணலாம்.

iQOO Neo 11 Pro, iQOO Neo 11 Pro+: கசிந்த தகவல்கள்

iQOO Neo 11 Pro மற்றும் iQOO Neo 11 Pro+ பற்றி கசிந்த தகவல்களின்படி, வரவிருக்கும் iQOO Neo 11 Pro மற்றும் Neo 11 Pro+ ஸ்மார்ட்போன்கள் 6.83-அங்குல 2K LTPS தட்டையான டிஸ்பிளேவைக் கொண்டிருக்கும் என்றும், அத்துடன் மிக உயர்ந்த புதுப்பிப்பு விகிதத்தையும் பெற்றிருக்கக்கூடும் என்றும் கூறப்படுகிறது. தகவல்கள் உண்மையாக இருக்கும் பட்சத்தில், இந்தத் திரையின் புதுப்பிப்பு விகிதம் 165Hz வரை எட்டக்கூடும். இது சந்தையின் இத்துறையில் ஒரு தனித்துவமான சிறப்பம்சமாகப் பார்க்கப்படும். இந்த இரண்டு சாதனங்களிலும் உலோகத்தால் ஆன மிட்-ஃப்ரேமும், 3D அல்ட்ராசோனிக் கைரேகை சென்சரும் இடம்பெறும் என்றும் எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.

iQOO Neo 11 Pro, iQOO Neo 11 Pro+: பேட்டரி

பேட்டரி தொழில்நுட்பத்தைப் பொறுத்தவரை, iQOO நிறுவனம் ஒரு பெரிய மேம்படுத்தலுக்குத் தயாராகி வருவதாகத் தெரிகிறது. இந்த ஸ்மார்ட்போன்கள் சிலிக்கான் அடிப்படையிலான பேட்டரிகளுடன் வெளியாகும் என வதந்திகள் பரவி வருகின்றன. இந்த பேட்டரிகளின் திறன் "8" -இல் தொடங்கும் என்று கூறப்படுகிறது. இதன் மூலம் பயனர்கள் 8000mAh அல்லது அதற்கும் அதிகமான பேட்டரி திறனை எதிர்பார்க்கலாம் என்பது உணர்த்தப்படுகிறது. தங்கள் தொலைபேசிகளை அடிக்கடி சார்ஜ் செய்யாமலேயே நீண்ட நேரம் பயன்படுத்த விரும்பும் வாடிக்கையாளர்களுக்கு, இந்தச் சிறப்பம்சம் மிகவும் பயனுள்ளதாக அமையும்.

iQOO Neo 11 Pro, iQOO Neo 11 Pro+: செயல்திறன்

செயல்திறனைப் பொறுத்தவரை, இந்நிறுவனம் இரண்டு வெவ்வேறு சிப்செட்களைப் பயன்படுத்தத் திட்டமிட்டிருக்கலாம். இந்த மாடல்களில் ஒன்று Qualcomm-இன் Snapdragon 8 Elite செயலியைப் பயன்படுத்தி இயங்கும் என்றும், மற்றொன்று MediaTek-இன் Dimensity 9500 சிப்செட்டைக் கொண்டிருக்கும் என்றும் எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. இந்தச் சாதனங்களின் அதிகாரப்பூர்வப் பெயர்கள் இன்னும் உறுதிப்படுத்தப்படவில்லை என்றாலும், Snapdragon சிப்செட் கொண்ட மாடல் Neo 11 Pro ஆகவும், Dimensity சிப்செட் கொண்ட மாடல் Neo 11 Pro+ ஆகவும் அறிமுகப்படுத்தப்படும் என்று பரவலாகக் கணிக்கப்படுகிறது.

iQOO Neo 11 Pro, iQOO Neo 11 Pro+: டிஸ்பிளே

iQOO Neo 11 Pro வரிசையின் மிக முக்கியமான சிறப்பம்சம் அதன் 2K தெளிவுத்திறன் கொண்ட திரையே என்று கூறப்படுகிறது. இத்தகைய சிறப்பம்சங்கள், இந்த விலை வரம்பில் உள்ள தொலைபேசிகளில் மிக அரிதாகவே காணப்படுகின்றன. தற்போதைய iQOO Neo 11 மாடலானது 6.82-அங்குல 2K OLED திரை, Snapdragon 8 Elite சிப் மற்றும் 100W அதிவேக சார்ஜிங் வசதியுடன் கூடிய 7,500mAh பேட்டரி ஆகிய அம்சங்களைக் கொண்டுள்ளது. இதன் தொடர்ச்சியாக, வரவிருக்கும் புதிய மாடல்கள் இன்னும் கூடுதலான மற்றும் குறிப்பிடத்தக்க மேம்பாடுகளுடன் வெளியாகக்கூடும்.

புதிய Neo 11 சீரிஸ் அறிமுகமானதைத் தொடர்ந்து, தற்போதைய Neo 11 மாடலின் விற்பனை நிறுத்தப்படலாம் என்றும் சில தகவல்கள் தெரிவிக்கின்றன. மேலும், தற்போது கிடைத்துள்ள தகவல்களின்படி, 2026-ஆம் ஆண்டில் இந்தியாவில் 'Neo' பிராண்டின் கீழ் எந்தவொரு ஸ்மார்ட்போனையும் அந்நிறுவனம் அறிமுகப்படுத்தாது என்று தெரிகிறது. எனவே, இந்தப் புதிய சாதனங்கள் சீனாவில் மட்டுமே பிரத்யேகமாக வெளியிடப்படலாம்.

பெரிய அளவிலான பேட்டரிகள், உயர்தர செயல்திறன் மற்றும் பிரீமியம் தரத்திலான திரைகள் ஆகிய அம்சங்களுடன் வரும் iQOO Neo 11 சீரிஸின் புதிய சாதனங்கள், ஃபிளாக்ஷிப் பிரிவில் மிகச்சிறந்த போட்டியாளர்களாகத் திகழக்கூடும். நீங்கள் சீனாவில் வசிப்பவர் என்றால், இந்தச் சாதனங்களுக்காகக் காத்திருப்பது நிச்சயமாகப் பயனுள்ளதாக இருக்கும்.

iQOO Z11 அறிமுகம்

இதற்கிடையில், iQOO Z11 மார்ச் 26 ஆம் தேதி அறிமுகம் ஆகவுள்ளது. 165Hz புதுப்பிப்பு விகிதம் கொண்ட திரை மற்றும் 9,020mAh  பிரம்மாண்டமான பேட்டரி ஆகியவை iQOO Z11 -இன் முக்கிய சிறப்பம்சங்களாக கூறப்படுகின்றன. இதுவரை வெளிவந்துள்ள iQOO ஸ்மார்ட்போன்களிலேயே இதுதான் மிகப்பெரிய பேட்டரி திறனைக் கொண்ட மாடல் என்பது இதன் சிறப்பம்சம்.

அடிக்கடி கேட்கப்படும் கேள்விகள் (FAQs)

1. iQOO நிறுவனம் Neo 11 மாடலை எப்போது அறிமுகம் செய்தது?
iQOO நிறுவனம் Neo 11 மாடலை அக்டோபர் 2025-இல் அறிமுகம் செய்தது.

2. iQOO Neo 11 Pro மற்றும் iQOO Neo 11 Pro+ ஃபோன்களில் பேட்டரி எப்படி இருக்கும்?
பேட்டரி தொழில்நுட்பத்தைப் பொறுத்தவரை, iQOO நிறுவனம் ஒரு பெரிய மேம்படுத்தலுக்குத் தயாராகி வருவதாக வட்டாரங்கள் தெரி்விக்கின்றன.

3. iQOO Z11 அறிமுகம் எப்போது?
iQOO Z11 மார்ச் 26 ஆம் தேதி அறிமுகம் ஆகவுள்ளது. 

மேலும் படிக்க | Vivo X300 Ultra மார்ச் 30 அறிமுகம்.. விலை, சலுகைகள், பேட்டரி, முழு விவரங்கள் இதோ

மேலும் படிக்க | OnePlus 15T போன் அறிமுகம்.. 7500mAh பேட்டரி, 50MP டபுள் கேமரா.. இன்னும் பல வியக்க வைக்கும் அம்சங்கள்

சார்பில்லாத சமரசமில்லாத செய்திகள் உங்கள் உள்ளங்கைகளில்! 

உடனுக்குடன் செய்திகளைத் தெரிந்து கொள்ளவும், உங்கள் கருத்துகளைப் பகிர்ந்து கொள்ளவும் சமூக வலைத்தளங்களில் எங்களைப் பின்தொடருங்கள்..

முகநூல் - @ZEETamilNews

ட்விட்டர் - @ZeeTamilNews

டெலிக்ராம் - https://t.me/ZeeTamilNews 

வாட்ஸ்-அப் - https://whatsapp.com/channel/0029Va5XFvI90x2plF9cKY1r

அரசியல், கல்வி, பொழுதுபோக்கு, விளையாட்டு, சுகாதாரம், வாழ்க்கை முறை, சமூக, வேலைவாய்ப்பு என அனைத்து வகையான செய்திகளையும் தமிழில் பெற இப்போது ஜீ தமிழ் நியூஸ் செயலியைப் பதிவிறக்குங்கள்!!

Android Link: https://bit.ly/3AIMb22

Apple Link: https://apple.co/3yEataJ

About the Author

Sripriya Sambathkumar

Sripriya Sambath is the Chief Sub Editor at Zee Tamil, with over 5 years of experience in journalism. She specialises in writing stories on business, personal finance and has covered wide range of topics including Union Budgets, Central Government Employees, Pay Commissions, Government policies, pension schemes, pensioners, stock markets, income tax, banking, economy, agriculture and International affairs. 

She values the interests and needs of her readers and considers her writing as a medium of connecting with readers and feels responsible to deliver news, views and analysis for them on time, everytime. For her, having a natural and loyal connect with her audience is of prime importance. Outside of work, she loves books, travel and intellectual conversations.

...Read More

iQOO Z11 5GiQOOSmartphonesTechnologyTECH

Trending News