ஈரான்-இஸ்ரேல் பாேரால் இந்தியாவிற்கு வந்த புது சிக்கல்! மக்கள் அவதி..என்ன விவரம்?

மத்திய கிழக்கு நாடுகளில், பதற்றமான போர் சூழல் உருவாகியுள்ளது. ஈரான்-இஸ்ரேல் இடையேயான போரால், பல்வேறு உலக நாடுகளில் போர் சூழல் உருவாகி இருக்கிறது. இந்த நிலையில், இந்தியாவின் சில மாநிலங்களின் பொருளாதாரங்களும் பாதிக்கப்படும் சூழல் ஏற்பட்டுள்ளது. இது குறித்த முழு தகவலை, இங்கு தெரிந்து கொள்ளலாம்.
போர் சூழலால் ஏற்பட்டுள்ள மாற்றம்!
இந்தியாவிற்கு, ஈரானில் நடந்து வரும் மோதல் காரணமாக அனுப்பப்படும் பணம் குறையும் சூழல் உருவாகியுள்ளது. இதனை, Remittances என்று ஆங்கிலத்தில் கூறுவர். ஈரானுடன் நடந்து வரும் போர் சூழ, இப்பகுதிகளில் ஏற்படும் வர்த்தகம் மற்றும் பயண நடவடிக்கைகளை கடுமையாக சீர்குலைத்துவருகிறது. இதனால், வளைகுடா நாடுகளில் இருந்து, இந்தியா வருடந்தோறும் பல பில்லியன் கணக்கான டாலர்களை பெற்று வருகிறது. இதனால், பணம் அனுப்புதல் பாதிப்படையலாம்.
பொருளாதார வல்லுநர்கள் சொல்வது என்ன?
இந்த போர் சூழலிலும், வணிக நடவடிக்கைகளானது இப்போது வரை நிலையானதாக இருக்கிறது. ஆனால், இதே சூழல் இன்னும் நீண்ட காலத்திற்கு தொடர்ந்தால், அது வேலை வாய்ப்பு இழப்புக்கு வழி வகுக்கலாம். ஐக்கிய அரபு எமிரேட்ஸின் மீதான தாக்குதல் அச்சுறுத்தல்கள் மீண்டும் ஆரம்பித்திருக்கும் நிலையில், துபாயில் இருக்கும் சிலர் தங்களின் தாய் நாடுகளுக்கு திரும்பும் நிலை ஏற்பட்டுள்ளது. இன்னும் சில நிறுவனங்கள் வேலையாட்களுக்கு வொர்க் ஃப்ரம் ஹோம் கொடுத்து வீட்டிற்கு அனுப்பியுள்ளது. இந்த போர் நீடித்தால், இங்கிருப்போர் இந்தியாவிற்கு பணம் அனுப்பும் நிலை பாதிக்கப்படலாம் என்று சில பொருளாதார வல்லுநர்கள் தெரிவிக்கின்றனர்.
இந்திய ரிசர்வ் வங்கியின், சமீபத்திய தகவல்களின்படி 2023-24ஆம் ஆண்டில் இந்தியாவின் மொத்த பணம் அனுப்புதலில், மூன்றில் ஒரு பங்கிற்கும் அதிகமானவை வளைகுடா நாடுகளில் இருந்து வந்தவையாக இருக்கிறது. இந்த தொகை, சுமார் 40 பில்லியன் டாலராக இருந்தது. இது, இந்திய ரூபாயின் மதிப்பின்படி, சுமார் ரூ.3.74 லட்சம் கோடியாகும். இதில், குவைத், ஓமன், சவுதி அரேபியா, யுஏஇ போன்ற நாடுகளில் இருந்துதான் பணம் அதிகமாக இந்தியாவிற்கு வந்துள்ளது. 2024 நிதியாண்டின் படி, இந்தியாவிற்கு பணம் அனுப்புவதில், ஐக்கிய அமீரகம் 2வது பெரிய நாடாக இருக்கிறது. இது தோராயமாக 19.2 சதவீதமாக இருக்கிறது.
2025ஆம் நிதியாண்டி, இந்தியாவிற்கு பணம் அனுப்புவது, சுமார் 15 சதவீதம் அதிகரித்து, 138 டாலர்களாக இருக்கும் என்று கணிக்கப்படுகிறது. ஆனால், 2024 நிதியாண்டில், 119 பில்லியன் டாலர்களாக இருந்தது.
பாதிக்கப்படும் மாநிலங்கள்:
இந்தியாவின் சில மாநிலங்களுக்கு வளைகுடா நாடுகளில் இருந்து பணம் அனுப்பப்படுகிறது. இதில், கேரளா, மகாராஷ்டிரா போன்ற நாடுகள் பயனடைகின்றன. இவற்றிற்குதான் இந்த Remittancesஆல் அதிகம் பாதிப்பு ஏற்படும். அதிலும், இந்த வருமானத்தை அதிகம் நம்பியிருக்கும் மாநிலங்களுள் ஒன்றாக கேரளாதான் இருக்கிறது. வெளிநாட்டு இந்தியர்களில், சுமார் 80 % பேர் வளைகுடாவில் வாழ்பவர்களாக இருக்கின்றனர். இந்தியாவிற்கு அனுப்பப்படும் மொத்த பணத்தில், கேரளாவின் பங்கு மட்டும் சுமார் 19.7 சதவீதமாக இருக்கிறது. இதன் மதிப்பு, சுமார் 1.97 லட்சம் கோடியாக இருக்கலாம். இது, நாட்டின் மொத்த பணத்திற்கு வரும் பணத்தின் ஐந்தின் ஒரு பகுதியாகும். இந்த போர் சூழலால், இப்படி கேரளாவிற்கு வரும் வருமானம் பெரிதும் பாதிக்கப்பலாம்.
