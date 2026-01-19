ரயில் பயணிகளுக்கு முக்கிய அறிவிப்பு: IRCTC - ஆதார் இணைப்பு கட்டாயம்! ஆன்லைனில் இணைப்பது எப்படி?

IRCTC Aadhaar : இந்திய ரயில்வே மற்றும் IRCTC நிறுவனம், ஆன்லைன் டிக்கெட் முன்பதிவு முறையில் ஒரு மிகப்பெரிய மாற்றத்தைக் கொண்டு வந்துள்ளது. 2026-ஆம் ஆண்டு முதல், அனைத்து பயணிகளும் தங்களின் IRCTC கணக்குடன் ஆதார் எண்ணை இணைப்பது கட்டாயமாக்கப்பட்டுள்ளது. இது பயணிகளின் பாதுகாப்பை உறுதி செய்யவும், டிக்கெட் புக்கிங்கில் நடக்கும் முறைகேடுகளைத் தடுக்கவும் எடுக்கப்பட்ட மிக முக்கிய நடவடிக்கையாகும்.
IRCTC - ஆதார் இணைப்பு அவசியம் ஏன்?
- ஆதார் இணைக்கப்பட்ட கணக்கு வைத்திருப்பவர்களுக்கு தட்கல் மற்றும் பிரீமியம் தட்கல் முன்பதிவுகளில் முன்னுரிமை வழங்கப்படும்.
- ஏஜெண்டுகள் மற்றும் 'பாட்கள்' (Bots) மூலம் மொத்தமாக டிக்கெட்டுகளைப் பதுக்குவதைத் தடுக்க இது உதவும்.
- போலி கணக்குகளை நீக்கி, உண்மையான பயணிகளுக்கு எளிதாக இருக்கை கிடைப்பதை இது உறுதி செய்கிறது.
- இந்த செயல்முறையை தொடங்கும் முன் நீங்கள் உங்களுடைய IRCTC User ID மற்றும் பாஸ்வேர்டு, ஆதார் எண், மொபைல் எண் தயார் நிலையில் வைத்திருக்க வேண்டும்.
- உங்கள் IRCTC கணக்கிலும் ஆதார் அட்டையிலும் பெயர் மற்றும் பிறந்த தேதி ஒரே மாதிரியாக இருக்க வேண்டும். சிறிய எழுத்துப்பிழை இருந்தாலும் சரிபார்ப்பு தோல்வியடையலாம்.
ஆதார் எண்ணை IRCTC-யுடன் இணைப்பது எப்படி?
- முதலில் IRCTC-யின் அதிகாரப்பூர்வ இணையதளத்திற்குச் சென்று உங்கள் கணக்கில் Log in செய்யவும்.
- மெனுவில் உள்ள 'My Account' என்ற பகுதிக்குச் செல்லவும்.
- அங்குள்ள 'Link Your Aadhaar' அல்லது 'Authenticate User' என்ற விருப்பத்தைத் தேர்ந்தெடுக்கவும்.
- உங்கள் 12 இலக்க ஆதார் எண்ணை மிகச் சரியாக உள்ளிடவும்.
- விவரங்களைச் சரிபார்த்துவிட்டு, 'Verify Details' என்பதை கிளிக் செய்யவும்.
- இப்போது உங்கள் ஆதார் இணைக்கப்பட்ட மொபைல் எண்ணிற்கு ஒரு OTP வரும். அதை உள்ளீடு செய்யவும்.
- விதிமுறைகளை ஏற்றுக்கொண்டு (Consent Statement), விண்ணப்பத்தைச் சமர்ப்பிக்கவும்.
- வெற்றிகரமாக இணைக்கப்பட்டவுடன், உங்கள் கணக்கு அங்கீகரிக்கப்பட்டதாகத் திரைச் செய்தி தோன்றும்.
IRCTC - ஆதார் இணைப்பு Status சரிபார்ப்பது எப்படி?
உங்கள் கணக்கில் லாக்-இன் செய்தவுடன், டேஷ்போர்டின் (Dashboard) மேல் பகுதியில் பச்சை நிறச் சரிபார்ப்பு குறி இருந்தால் உங்கள் கணக்கு ஆதாருடன் இணைக்கப்பட்டுவிட்டது என்று அர்த்தம். அல்லது 'My Account' → 'Authenticate User' பகுதிக்குச் சென்றும் சரிபார்க்கலாம்.
- 2026 முதல் ஆன்லைன் டிக்கெட் முன்பதிவு செய்ய இந்த ஆதார் அங்கீகாரம் மிகவும் அவசியம்.
- கடைசி நேரத் தவிப்புகளைத் தவிர்க்க, இப்போதே இந்த எளிய செயல்முறையை முடித்துவிடுவது நல்லது.
- ஏஜெண்டுகள் மூலம் ஏமாற்றப்படுவதைத் தடுத்து, பாதுகாப்பான ரயில் பயணத்தை இது உறுதி செய்யும்.
- நீங்கள் உங்கள் IRCTC கணக்கை ஆதாருடன் இணைக்கவில்லை என்றால், ஒரு மாதத்திற்கு அதிகபட்சமாக 12 டிக்கெட்டுகளை மட்டுமே முன்பதிவு செய்ய முடியும்.
- நீங்கள் உங்கள் கணக்கை வெற்றிகரமாக ஆதாருடன் இணைத்துவிட்டால் (Authenticated), ஒரு மாதத்திற்கு 24 டிக்கெட்டுகள் வரை முன்பதிவு செய்யும் சலுகையைப் பெறலாம்.
24 டிக்கெட்டுகள் முன்பதிவு செய்வதற்கான நிபந்தனைகள்:
- மேலே சொன்னது போல, உங்கள் IRCTC Profile ஆதாருடன் இணைக்க வேண்டும்.
- நீங்கள் முன்பதிவு செய்யும் போது, குறைந்தது ஒரு Passenger -ஆவது தனது ஆதார் எண்ணை IRCTC-யில் சரிபார்த்து 'Master List'-ல் வைத்திருக்க வேண்டும்.
Master List-ல் பயணியை சேர்ப்பது எப்படி?
- IRCTC கணக்கில் லாக்-இன் செய்து My Account -> My Profile -> Add/Modify Master List பகுதிக்குச் செல்லவும்.
- பயணியின் பெயர், பிறந்த தேதி மற்றும் ஆதார் எண்ணை உள்ளிடவும்.
- விவரங்களைச் சமர்ப்பித்ததும், அது ஆதார் தரவுத்தளத்துடன் சரிபார்க்கப்பட்டு 'Verified' என மாறும்.
- இனி டிக்கெட் புக் செய்யும் போது, இந்த மாஸ்டர் லிஸ்டிலிருந்து பெயரைத் தேர்ந்தெடுத்தால் மிக வேகமாக முன்பதிவு முடிந்துவிடும். தட்கல் நேரத்தில் இது மிக அவசியம்.
