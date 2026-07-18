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மாதம் ரூ.646 இருந்தால் போதும்! EMI-ல் திருப்பதி, கன்னியாகுமரி சுற்றிக் காட்டும் IRCTC

IRCTC Tour : மாதம் ரூ.646 இஎம்ஐ பட்ஜெட்டில் திருப்பதி, கன்னியாகுமரி உள்ளிட்ட முக்கிய ஆன்மீக சுற்றுலா தளங்களுக்கு டூர் அழைத்துச் செல்கிறது ஐஆர்சிடிசி.

Written ByKarthikeyan Sekar
Published: Jul 18, 2026, 09:12 PM IST|Updated: Jul 18, 2026, 09:12 PM IST
மாதம் ரூ.646 இருந்தால் போதும்! EMI-ல் திருப்பதி, கன்னியாகுமரி சுற்றிக் காட்டும் IRCTC
Image Credit: IRCTC Bharat Gaurav Tour: Visit Tirupati, Rameswaram KanyakumariSource: Bureau

About the Author

Karthikeyan Sekar

Karthikeyan Sekar

" நான் கார்த்திகேயன் சேகர், Zee Tamil News இணையதளத்தின் மூத்த துணை ஆசிரியராக (Senior Sub-Editor) பணியாற்றி வருகிறார். ஊடகத்துறையில் 10 ஆண்டுகளுக்கும் மேலான அனுபவம் கொண்டுள்ளேன். தமிழ்நாடு அரசின் அறிவிப்புகள் கல்வி மற்றும் வேலைவாய்ப்பு செய்திகளை எழுதி வருகிறேன். கூடுதலாக சினிமா மீது ஆர்வம் உள்ளது. அதிகாரப்பூர்வமான தகவல்களுக்கு பின் தொடரலாம்"

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மாதம் ரூ.646 இருந்தால் போதும்! EMI-ல் திருப்பதி, கன்னியாகுமரி சுற்றி காட்டும் IRCTC
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