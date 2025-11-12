இந்தியன் ரயில்வே முக்கிய அப்டேட்.. குழந்தைகளுக்கு இலவசம், ரயில் டிக்கெட் தேவையில்லை

IRCTC Big Update : இந்திய ரயில்வே தினமும் கோடிக்கணக்கான பயணிகளுக்கு மலிவு மற்றும் வசதியான பயண அனுபவத்தை வழங்கி வருகிறது. குழந்தைகளுக்கு ரயில் டிக்கெட் எடுப்பதில் உள்ள குழப்பத்தைத் தீர்க்கும் விதமாக, ஸ்லீப்பர் முதல் ஃபர்ஸ்ட் ஏசி வரை அனைத்து வகுப்புகளுக்கும் பொதுவான விதிகள் கீழே விரிவாக கொடுக்கப்பட்டுள்ளன. சீரான மற்றும் சிக்கனமான பயணத்தை உறுதிசெய்ய இந்தப் புதிய விதிகளை அறிவது அவசியம்.
இந்திய ரயில்வே: குழந்தைகளுக்கு ரயில் டிக்கெட்
ரயில் பயணத்தின்போது ஏற்படும் சிரமங்களைத் தவிர்க்க, இந்திய ரயில்வே வெளியிட்டுள்ள குழந்தைகளுக்கான ரயில் டிக்கெட் பாலிசியைப் பற்றி புரிந்துகொள்வது மிகவும் அவசியம். குழந்தையின் வயதைப் பொறுத்து ரயில்வே மூன்று முக்கிய வகைகளை வரையறுத்துள்ளது, அவற்றுக்கு வெவ்வேறு விதிகள் பொருந்தும்.
5 வயதுக்குட்பட்ட குழந்தைகளுக்கான சிறப்பு விதிமுறைகள்
மார்ச் 6, 2020 அன்று ரயில்வே அமைச்சகம் வெளியிட்ட சுற்றறிக்கையின்படி, ஐந்து வயதுக்குட்பட்ட குழந்தைகள் இலவசமாகப் பயணிக்கலாம். இவர்களுக்கு ரயில் டிக்கெட் வாங்கத் தேவையில்லை. இலவசப் பயணத்தின்போது, குழந்தைக்குத் தனி படுக்கை அல்லது இருக்கை வழங்கப்படாது. குழந்தை, பெற்றோர் அல்லது உடன் வரும் பெரியவரின் படுக்கையில் பயணிக்க அனுமதிக்கப்படும். இருப்பினும், ஐந்து வயதுக்குட்பட்ட குழந்தைக்குப் பெற்றோர் தானாக முன்வந்து தனி படுக்கை அல்லது இருக்கையைக் கோரினால், அவர்கள் முழு ரயில் கட்டணத்தையும் செலுத்த வேண்டும்.
5 முதல் 12 வயது வரையிலான குழந்தைகளுக்கான விதிமுறைகள்
ஐந்து வயதுக்கு மேற்பட்ட ஆனால் 12 வயதுக்குட்பட்ட குழந்தைகளுக்கும் இந்திய ரயில்வே ஒரு சிறப்பு விருப்பத்தை வழங்குகிறது. பெற்றோர் குழந்தைக்குத் தனி படுக்கை அல்லது இருக்கை கோரவில்லை என்றால், அக்குழந்தை ரயில் டிக்கெட் இல்லாமல் இலவசமாகப் பயணம் செய்யலாம். (இந்தச் சலுகையின் கீழ் தனி இருக்கை வழங்கப்படாது.) குழந்தையின் வசதிக்காகத் தனி படுக்கை அல்லது இருக்கை தேவைப்பட்டால், நீங்கள் முழு ரயில் கட்டணத்தையும் செலுத்த வேண்டும். இந்த விருப்பத்தைத் டிக்கெட் முன்பதிவு செய்யும் போதே தேர்ந்தெடுக்க வேண்டும்.
12 வயது மற்றும் அதற்கு மேற்பட்ட குழந்தைகளுக்கான விதிமுறைகள்
ரயில்வே விதிகளின்படி, 12 வயது மற்றும் அதற்கு மேற்பட்ட வயதில் இருக்கும் குழந்தைகள் முழு ரயில் கட்டணத்தையும் செலுத்த வேண்டும். மேலும் அவர்கள் பயணத்திற்கான முழு டிக்கெட்டை வாங்க வேண்டும், மேலும் அவர்களுக்குத் தனி படுக்கை அல்லது இருக்கை வழங்கப்படும்.
டிக்கெட் முன்பதிவு செய்யும்போது கட்டாயம் கவனிக்க வேண்டியவை
ஆன்லைனில் அல்லது கவுண்டரில் டிக்கெட் முன்பதிவு செய்யும்போது, குழந்தைகளின் சரியான வயதை உள்ளிடுவது மிகவும் முக்கியம். 5 வயதுக்குட்பட்ட குழந்தைக்கு தனி படுக்கை வசதி வேண்டாம் என்றால், முன்பதிவு செய்யும் போது "படுக்கை வசதி தேவையில்லை" என்ற விருப்பத்தை கவனமாகத் தேர்ந்தெடுக்கவும். 5 வயதுக்குட்பட்ட குழந்தையுடன் டிக்கெட் இல்லாமல் பயணம் செய்தால், நீங்கள் மோசடியாக குழந்தைக்கு படுக்கை வசதியைப் பெற முயற்சிப்பதாக சோதனை ஊழியர்கள் சந்தேகித்தால், விதிமீறல் அபராதம் விதிக்கப்படலாம். எனவே, குழந்தைகளின் சரியான வயதை அடிப்படையாகக் கொண்டு சரியான விருப்பத்தைத் தேர்ந்தெடுப்பது மிக முக்கியமானது.
