  • ரயில் டிக்கெட் புக் செய்ய கட்டுப்பாடு.. IRCTC புது ரூல்ஸ்.. நோட் பண்ணுங்க

ரயில் டிக்கெட் புக் செய்ய கட்டுப்பாடு.. IRCTC புது ரூல்ஸ்.. நோட் பண்ணுங்க

IRCTC New Rules: ரயில் டிக்கெட் முன்பதிவில் மீண்டும் ஐஆர்சிடிசி மாற்றங்களை கொண்டு வந்துள்ளது. இதனால், வரும் நாட்களில் டிக்கெட்டுகளை முன்பதிவு செய்பவர்கள் இந்த விதிமுறைகளை கவனித்தில் கொண்டு செய்ய வேண்டும்.  

Written by - Umabarkavi K | Last Updated : Nov 8, 2025, 11:35 AM IST
  • ரயில் டிக்கெட் முன்பதிவில் மாற்றம்
  • காலை 8 மணி முதல் 10 மணி வரை கட்டுப்பாடு
  • ஐஆர்சிடிசி முக்கிய அறிவிப்பு

ரயில் டிக்கெட் புக் செய்ய கட்டுப்பாடு.. IRCTC புது ரூல்ஸ்.. நோட் பண்ணுங்க

Irctc New Ticket Booking Rules: நாட்டின் முக்கிய போக்குவரத்துகளில் ஒன்றாக இருப்பது ரயில் சேவை. எக்ஸ்பிரஸ், விரைவு ரயில்கள், வந்தே பாரத் ரயில்கள், ராஜ்தானி என பல வகையான ரயில்கள் இயக்கப்பட்டு வருகிறது. தினந்தோறும் ரயில்களில் லட்சக்கணக்கான பயணிகள் பயணித்து வருகின்றனர். குறைந்த செலவு, படுக்கை வசதி, கழிவறை வசதி என இருப்பதால், தொலைதூர பயணங்களுக்கு பயணிகள் ரயில்களிலேயே பயணித்து வருகின்றனர். 

ரயில் டிக்கெட் புக் செய்ய கட்டுப்பாடு

ரயில் பயணிகளின் சீரான பயணத்திற்காக ரயில்வே நிர்வாகம் நடவடிக்கை எடுத்து வருகிறது. குறிப்பாக, டிக்கெட் முன்பதிவில் அதிரடி மாற்றங்களை ரயில்வே நிர்வாகம் அவ்வப்போது செய்து வருகிறது. ரயில்வே துறை ஐஆர்சிடிவி மற்றும ரயில் ஓன் செயலி மூலம் டிக்கெட் முன்பதிவுகளை நடத்தி வருகிறது. இந்த டிக்கெட் முன்பதிவில் ஐஆர்சிடிசி பல அதிரடி மாற்றங்களை செய்து வருகிறது. 

ரயில் டிக்கெட் முன்பதிவில் பல மோசடிகள் நடந்து வருவதாக தொடர்ந்து புகார் எழுந்தது. இதனை அடுத்து, ஐஆர்சிடிசி கணக்கில் ஆதார் எண்ணை இணைப்பது கட்டாயம் என ஐஆர்சிடிசி நடவடிக்கை எடுத்தது. இதன் மூலம், ஐஆர்சிடிசி கணக்கில் ஆதார் எண்ணை இணைத்தவர்கள் மட்டுமே டிக்கெட்டுகளை முன்பதிவு செய்ய முடிந்தது. இதனால், டிக்கெட் முன்பதிவின் போது முதல் 10 நிமிடங்கள் ஆதார் எண்ணை இணைத்தவர்கள் மட்டுமே டிக்கெட்டுகளை முன்பதிவு செய்ய முடியும். அதன்பிறகே முகவர்கள் டிக்கெட்டுகளை முன்பதிவு செய்ய முடியும். 

அதே நேரத்தில், தட்கல் டிக்கெட் முன்பதிவிலும் ஆதார் எண்ணை இணைத்தவர்கள் மட்டுமே புக் செய்ய முடியும். இப்படியாக ஆதார் எண்ணை ஐஆர்சிடிசி கணக்கில் இணைத்தவர்களுக்கு சில முன்னுரிமை கொடுக்கப்பட்டு வருகிறது. இந்த நிலையில், தற்போது ஐஆர்சிடிசி டிக்கெட் முன்பதிவில் அதிரடி மாற்றங்களை செய்துள்ளது. அதாவது, ஆதார் அட்டை கட்டாயமாக்கப்பட்டுள்ளது. 

 காலை 8 மணிக்கு டிக்கெட்  முன்பதிவு தொடங்குகிறது என்றால், அப்போது முதல் காலை 10  மணி வரை ஆதார் எண்ணை ஐஆர்சிடிசி கணக்கில் இணைத்தவர்கள் மட்டுமே புக் செய்து கொள்ள முடியும். காலை நேரங்களில் முன்பதிவு செய்யப்பட்ட ரயில் டிக்கெட்டுகளை முன்பதிவு செய்வதற்கு ஆதார் அடிப்படையிலான அங்கீகாரத்தை ஐ.ஆர்.சி.டி.சி கட்டாயமாக்கியுள்ளது. இதன் பிறகே, மற்ற முகவர்கள்  ரயில் டிக்கெட் முன்பதிவு செய்து கொள்ள முடியும்.

அதே நேரத்தில், கவுண்டர்களில் டிக்கெட் முன்பதிவு செய்வதற்கு எந்த ஒரு மாற்றமும் செய்யப்படவில்லை. இந்த புதிய விதி 2025 அக்டோபர் 28ஆம் தேதி முதல் அமலுக்கு வந்துள்ளதாக ஐஆர்சிடிசி தெரிவித்துள்ளது. ஆதார்-இணைக்கப்பட்ட அங்கீகாரத்தை அறிமுகப்படுத்துவதன் மூலம், மோசடி நடவடிக்கைகளைக் குறையும் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. 

ஆதார் எண் இணைப்பது எப்படி?

எனவே, பயணிகள் தங்கள் ஆதார் எண்ணை தங்கள் IRCTC கணக்குடன் இணைத்து சரிபார்ப்பு செயல்முறையை விரைவில் முடிக்க அறிவுறுத்தப்படுகிறார்கள். முதலில் IRCTC இணையதளம் அல்லது IRCTC செயலியை முதலில் ஓபன் செய்து கொள்ளுங்கள். அங்கு உங்களது User ID, Password மற்றும் Captcha-ஐ உள்ளீட்டு லாகின் செய்து கொள்ளுங்கள். பின்னர்,  MY Profile என்ற ஆப்ஷனை கிளிக் செய்து Aadhar KYC என்பதை தேர்ந்தெடுக்கவும். பின்னர், உங்களது 12 இலக்கு ஆதார் எண்ணை உள்ளீட்டால், ஆதார் பதிவு செய்யப்பட்ட எண்ணிற்கு ஓடிபி வரும். அந்த ஓடிபியை உள்ளீட்டல் உங்களது ஐஆர்சிடிசி கணக்கில் ஆதார் இணைக்கப்படும் என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.

மேலும் படிக்க: ரயில்வேயின் புதிய முன்பதிவு விதிகள்: senior citizen பயணிகளுக்கு சிறப்பு சலுகை

 

மேலும் படிக்க: சம்பளம் கட்! பான் கார்டு வைத்திருப்பவர்களுக்கு ஷாக்.. டிசம்பருக்குள் இதை பண்ணிடுங்க!

