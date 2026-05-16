/DA, OPS, HRA, சம்பளம், ஓய்வூதியம், விடுப்பு... அரசு ஊழியர்களுக்கு முக்கிய மாற்றங்களை கோரும் IRTSA

Railway Employees Demands: அகவிலைப்படியைக் (DA) கணக்கிடுவதற்கு மத்திய அரசு ஊழியர்களுக்கெனத் தனியான ஒரு நுகர்வோர் விலைக் குறியீட்டைச் (CPI) உருவாக்க வேண்டும் என்று IRTSA கோரிக்கை விடுத்துள்ளது.
Railway Employees Demands: 8வது ஊதியக்குழுவின் அமலாக்கத்திற்கு முன்னதாக பல வித தகவல்கள் வெளியாகி வருகின்றன. ரயில்வே ஊழியர்கள் மற்றும் பிற மத்திய அரசுப் பணியாளர்களுக்கு முக்கியமான செய்திகள் கிடைத்து வருகின்றன. இந்திய ரயில்வே தொழில்நுட்ப மேற்பார்வையாளர்கள் சங்கம் (IRTSA), ஊழியர்களின் சம்பளம், அலவன்சுகள் மற்றும் ஓய்வுக்குப் பிந்தைய சலுகைகள் தொடர்பாகப் பல முக்கிய மாற்றங்களை முன்மொழிந்துள்ளது. அவற்றை பற்றி இந்த பதிவில் காணலாம்.
நாளுக்கு நாள் வாழ்க்கைச் செலவுகள் அதிகரித்து வருகின்றன. பணவீக்கம் மற்றும் வாழ்க்கைச் செலவுகளுக்கு ஏற்ப, ஊழியர்களுக்குப் போதுமான ஊதியம் கிடைப்பதை உறுதிசெய்ய, தற்போதைய விதிமுறைகளில் சீர்திருத்தங்கள் தேவை என்று IRTSA வலியுறுத்துகிறது. இந்தப் பரிந்துரைகள், பழைய ஓய்வூதியத் திட்டத்தை மீண்டும் நடைமுறைப்படுத்துவது முதல் வீட்டு வாடகைப்படியை (HRA) கணிசமாக உயர்த்துவது வரையிலான பல்வேறு முக்கிய கோரிக்கைகளை உள்ளடக்கியுள்ளன.
IRTSA கோரியுள்ள மாற்றங்கள் சுருக்கமாக.....
|அம்சம்
|மாற்றம்
|அகவிலைப்படி
|தனியான ஒரு நுகர்வோர் விலைக் குறியீடு
|வீட்டு வாடகைப்படி
|நான்கு அடுக்குகள்
|பழைய ஓய்வூதியத் திட்டம்
|மீண்டும் அமல்
|பணிக்கோடை
|கணக்கீட்டு முறையில் மாற்றம்
|குழந்தைகளுக்கான கல்விப்படி
|மாதத்திற்கு ₹10,000 ஆக உயர்த்த வேண்டும்
|பயணச் செலவுகள்
|விகிதங்களை மும்மடங்காக உயர்த்த வேண்டும்
அகவிலைப்படி (Dearness Allowance) மற்றும் வீட்டு வாடகைப்படியில் (HRA) முக்கிய மாற்றங்கள் கோரப்பட்டுள்ளன. அகவிலைப்படியைக் (DA) கணக்கிடுவதற்கு அடிப்படையாக அமையும் வகையில், மத்திய அரசு ஊழியர்களுக்கெனத் தனியான ஒரு நுகர்வோர் விலைக் குறியீட்டைச் (CPI) உருவாக்க வேண்டும் என்று இச்சங்கம் கோரிக்கை விடுத்துள்ளது. தற்போதைய கணக்கீட்டு முறை, ஊழியர்களுக்கு ஏற்படும் உண்மையான குடும்பச் செலவுகளைத் துல்லியமாகப் பிரதிபலிக்கவில்லை என்று அவர்கள் வாதிடுகின்றனர். தற்போதைய முறை உருவாகி பல காலம் ஆகிவிட்டது என்பது குறிப்பிடத்தக்கது. இணையப் பயன்பாடு, பாட்டில் குடிநீர், மருத்துவக் காப்பீட்டுத் தவணைகள் மற்றும் வாழ்க்கை முறை சார்ந்த பிற செலவுகள் ஆகியவற்றையும் இந்தக் கணக்கீட்டில் சேர்த்துக்கொள்ள வேண்டும் என்று இந்தப் புதிய முன்மொழிவு பரிந்துரைக்கிறது.
மேலும், வீட்டு வாடகைப்படிக்காக (HRA) நான்கு அடுக்கு முறையைச் செயல்படுத்தவும் முன்மொழியப்பட்டுள்ளது. இந்தியா முழுவதும் வீட்டு வாடகை அளவுகள் வெகுவாக அதிகரித்திருப்பதே இதற்கு காரணம். முன்மொழியப்பட்டுள்ள முறையின் கீழ், 50 லட்சத்திற்கும் அதிகமான மக்கள் தொகையைக் கொண்ட நகரங்களுக்கு 40 சதவீத HRA வழங்கப்பட வேண்டும் என்றும், குறைந்த மக்கள் தொகையைக் கொண்ட நகரங்களுக்கு முறையே 30 சதவீதம், 20 சதவீதம் மற்றும் 10 சதவீத விகிதங்களில் படிகள் வழங்கப்பட வேண்டும் என்றும் கோரப்பட்டுள்ளது.
பழைய ஓய்வூதியத் திட்டத்தை மீண்டும் நடைமுறைப்படுத்த வேண்டும் என்றும், பிற ஓய்வுக்காலச் சலுகைகளும் கோரப்பட்டுள்ளன. ஓய்வுக்குப் பிந்தைய நிதிப் பாதுகாப்பு தொடர்பான முக்கிய கோரிக்கைகளையும் IRTSA முன்வைத்துள்ளது. 2004 ஜனவரி 1 அல்லது அதற்குப் பிறகு பணியில் சேர்ந்த அனைத்து ஊழியர்களுக்கும் பழைய ஓய்வூதியத் திட்டத்தை (OPS) மீண்டும் நடைமுறைப்படுத்த வேண்டும் என்று இச்சங்கம் கோரிக்கை விடுத்துள்ளது.
கூடுதலாக, ஓய்வுபெறும் நேரத்தில் வழங்கப்படும் பணிக்கொடையைக் (Gratuity) கணக்கிடுவது தொடர்பாகவும் மாற்றங்கள் முன்மொழியப்பட்டுள்ளன. இந்த முன்மொழிவின்படி, ஒவ்வொரு ஆறு மாத முழுமையான சேவைக்கும், அடிப்படை ஊதியம் (Basic Pay) மற்றும் அகவிலைப்படி (DA) ஆகியவற்றின் கூட்டுத்தொகையில் மூன்றில் ஒரு பங்குத் தொகையை பணிக்கொடையாக நிர்ணயிக்க வேண்டும். இந்த நடவடிக்கை, ஓய்வுபெறும் ஊழியர்களுக்கும் அவர்களின் குடும்பத்தினருக்கும் எதிர்காலத்தில் அதிக நிதி நிலைத்தன்மையை வழங்கும்.
ஊழியர்களின் குழந்தைகளின் கல்வி தொடர்பான முக்கிய அம்சங்களையும் இந்த முன்மொழிவு உள்ளடக்கியுள்ளது. குழந்தைகளின் முதுகலை படிப்பு முடியும் வரை, குழந்தைகளுக்கான கல்விப்படியை (CEA) நீட்டிக்க வேண்டும் என்று இந்த சங்கம் வலியுறுத்துகிறது. மேலும், இந்தப்படியை மாதத்திற்கு ₹10,000 ஆக உயர்த்த வேண்டும் அல்லது கல்வியின் உண்மையான செலவை ஈடுசெய்யும் வகையில் நிர்ணயிக்க வேண்டும், இவ்விரண்டில் எது பொருந்துமோ, அதன்படி செயல்படுத்த வேண்டும் என்றும் முன்மொழியப்பட்டுள்ளது.
பணிசார் முன்னேற்றத்தை எளிதாக்கும் வகையில், MACPS திட்டத்திற்குள் குறிப்பிடத்தக்க சீர்திருத்தங்களை மேற்கொள்ள வேண்டும் என்றும் கோரிக்கைகள் எழுப்பப்பட்டுள்ளன. 30 ஆண்டுகால பணிவாழ்க்கையில், ஊழியர்களுக்கு ஐந்து முறை நிதிசார் மேம்பாடுகள் (financial upgrades) வழங்கப்பட வேண்டும் என்று அந்த அமைப்பு வலியுறுத்துகிறது. 6, 12, 18, 24 மற்றும் 30 ஆண்டுகள் என ஒவ்வொரு பணிமுடிப்பு காலத்தின் முடிவிலும் இந்த மேம்பாடுகள் வழங்கப்பட வேண்டும் என்று முன்மொழியப்பட்டுள்ளது.
விடுப்பை பணமாக்குதல் (Leave Encashment), அதாவது, ஈட்டிய விடுப்பிற்குப் பதிலாகப் பெறப்படும் தொகை தொடர்பான விதிமுறைகளை எளிமைப்படுத்த வேண்டும் என்றும் கோரிக்கைகள் முன்வைக்கப்பட்டுள்ளன. இந்த முன்மொழிவின்படி, ஊழியர்கள் தங்கள் பணிவாழ்க்கையின்போது, தங்கள் கணக்கில் ஈட்டியுள்ள மொத்த விடுப்பில் பாதியை (50%) வரை பணமாக மாற்றிக்கொள்ள அனுமதிக்கப்பட வேண்டும். ஓய்வுபெறும் நேரத்தில் விடுப்பை பணமாக்குவதற்கான உச்சவரம்பை, தற்போதுள்ள 300 நாட்களிலிருந்து 600 நாட்களாக உயர்த்த வேண்டும் என்றும் பரிந்துரைக்கப்பட்டுள்ளது.
மேலும், அலுவல் ரீதியான சுற்றுப்பயணங்களை மேற்கொள்ளும் ஊழியர்களுக்கான தினப்படி மற்றும் பயணச் செலவுகளின் தற்போதைய விகிதங்களை மும்மடங்காக உயர்த்த வேண்டும் என்றும் கோரிக்கை விடுக்கப்பட்டுள்ளது. இரவு நேரப் பணிக்கான படியைப் (Night Duty Allowance) பொறுத்தவரை, தற்போது நடைமுறையில் உள்ள கணக்கீட்டு முறை பொருத்தமானதாகக் கருதப்படுவதால், அந்த முறையையே தொடர்ந்து கடைப்பிடிக்க வேண்டும் என்று பரிந்துரைக்கப்பட்டுள்ளது.
IRTSA விடுத்துள்ள இந்த கோரிக்கைகள் நிறைவேற்றப்பட்டால், அது ஊழியர்களுக்கு மிகப்பெரிய நிவாரணமாக இருக்கும் என்பதை மறுப்பதற்கில்லை.
இந்த பதிவு குறித்து அடிக்கடி கேட்கப்படும் கேள்விகள் (FAQs)
1. கல்விப்படியில் ஏற்பட்டுள்ள மாற்றம் என்ன?
கல்விப்படியை மாதத்திற்கு ₹10,000 ஆக உயர்த்த வேண்டும் என கோரிக்கை உள்ளது.
2. அகவிலைப்படி கணக்கிடும் முறையில் மாற்றம் ஏற்படுமா?
ஆம், IRTSA இதில் மாற்றத்தை கோரியுள்ளது. அகவிலைப்படியைக் கணக்கிடுவதற்கு, மத்திய அரசு ஊழியர்களுக்கெனத் தனியான ஒரு நுகர்வோர் விலைக் குறியீட்டைச் (CPI) உருவாக்க வேண்டும் என்று கேட்டுக்கொள்ளப்பட்டுள்ளது.
3. IRTSA என்றால் என்ன?
IRTSA என்பது இந்திய ரயில்வே தொழில்நுட்ப மேற்பார்வையாளர்கள் சங்கமாகும்.