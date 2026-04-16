  • விவாகரத்து ஆன மகள்களுக்கும் குடும்ப ஓய்வூதியம் கிடைக்குமா? நீதிமன்றம் கூறியது என்ன?

விவாகரத்து ஆன மகள்களுக்கும் குடும்ப ஓய்வூதியம் கிடைக்குமா? நீதிமன்றம் கூறியது என்ன?

Family Pension News: பொதுவாக மத்திய அரசு ஊழியர்கள் மற்றும் அவர்களது குடும்பங்களுக்கு குடும்ப ஓய்வூதியம் தொடர்பான பல சந்தேகங்கள் உள்ளன. குடும்ப ஓய்வூதியம் குறித்து சமீபத்தில் வந்த ஒரு முக்கியமான நீதிமன்ற தீர்ப்பை பற்றி இந்த பதிவில் காணலாம்.

Written by - Sripriya Sambathkumar | Last Updated : Apr 16, 2026, 12:46 PM IST
  • குடும்ப ஓய்வூதியம் என்றால் என்ன?
  • பெண்களுக்கான குடும்ப ஓய்வூதியத்தில் சமீபத்தில் வந்த மாற்றம் என்ன?
  • விவாகரத்தான மகள்களுக்கு குடும்ப ஓய்வூதியம் கிடைக்குமா?

இன்னும் 10 நாள்களில்... இந்த 3 ராசிகளின் வாழ்க்கையே மாறப்போகுது - செவ்வாய் நட்சத்திர பெயர்ச்சி
Mars Transit
இன்னும் 10 நாள்களில்... இந்த 3 ராசிகளின் வாழ்க்கையே மாறப்போகுது - செவ்வாய் நட்சத்திர பெயர்ச்சி
மேஷத்தில் சூரியன் பெயர்ச்சி: உச்சத்தில் 6 ராசிகள்.. சித்திரை மாதம் சிறப்பாய் இருக்கும்
Sun Transit
மேஷத்தில் சூரியன் பெயர்ச்சி: உச்சத்தில் 6 ராசிகள்.. சித்திரை மாதம் சிறப்பாய் இருக்கும்
30 ஆண்டுகளுக்கு பிறகு சனி-புதன் சேர்க்கை: இந்த 3 ராசிகளுக்கு டபுள் ஜாக்பாட்!
Budhan Peyarchi
30 ஆண்டுகளுக்கு பிறகு சனி-புதன் சேர்க்கை: இந்த 3 ராசிகளுக்கு டபுள் ஜாக்பாட்!
கலைஞர் மகளிர் உரிமைத்தொகை : ஆதார் வெரிபிகேஷன்! தமிழ்நாடு அரசு பலே திட்டம்
Kalaignar Magalir Urimai Thogai
கலைஞர் மகளிர் உரிமைத்தொகை : ஆதார் வெரிபிகேஷன்! தமிழ்நாடு அரசு பலே திட்டம்
விவாகரத்து ஆன மகள்களுக்கும் குடும்ப ஓய்வூதியம் கிடைக்குமா? நீதிமன்றம் கூறியது என்ன?

Family Pension Rules News: மத்திய அரசு ஊழியர்களுக்கு பணி ஓய்வுக்கு பிறகு கிடைக்கும் ஓய்வூதியம் முக்கிய நிதி ஆதாரமாக பார்க்கப்படுகின்றது. இது பணி ஓய்வு காலத்திற்கான நிதி தேவைகளை பூர்த்தி செய்ய உதவுகின்றது. ஊழியர்களுக்கு கிடைக்கும் ஓய்வூதியம் மட்டுமல்லாமல் அவர்களது குடும்ப உறுப்பினர்களுக்கு கிடைக்கும் குடும்ப ஓய்வூதியமும் மிகவும் முக்கியத்துவம் வாய்ந்தது.

எனினும், ஓய்வூதியம் மற்றும் குடும்ப ஓய்வூதிய விதிகளில் அவ்வப்போது பல மாற்றங்கள் ஏற்படுகின்றன. இவற்றை பற்றிய புரிதலும் குடும்ப ஓய்வூதிய விதிகள் பற்றிய புரிதலும் இருக்க வேண்டியது மிக அவசியமாகும். பொதுவாக மத்திய அரசு ஊழியர்கள் மற்றும் அவர்களது குடும்பங்களுக்கு குடும்ப ஓய்வூதியம் தொடர்பான பல சந்தேகங்கள் உள்ளன. குடும்ப ஓய்வூதியம் குறித்து சமீபத்தில் வந்த ஒரு முக்கியமான நீதிமன்ற தீர்ப்பை பற்றி இந்த பதிவில் காணலாம்.

திரிபுரா உயர் நீதிமன்றம் அளித்த தீர்ப்பு

40 ஆண்டுகளுக்கும் மேலாகத் தன் தந்தையுடனே வசித்து, அவரைச் சார்ந்தே நிதி ரீதியாக வாழ்ந்து வந்த ஒரு பெண்ணுக்கு, குடும்ப ஓய்வூதியம் வழங்கத் திரிபுரா உயர் நீதிமன்றம் மறுத்துள்ளது. 2018-ஆம் ஆண்டில் அப்பெண்ணின் தந்தை காலமானபோது, ​​அப்பெண் சட்டபூர்வமாகத் திருமணமான நிலையில் இருந்ததே அவர் ஓய்வூதியம் பெறும் தகுதியை இழந்ததற்கான காரணம் என்று நீதிமன்றம் தீர்ப்பளித்துள்ளது. விதிகளின் படி, குடும்ப ஓய்வூதியம் பெற, ஓய்வூதியதாரர் இறப்பதற்கு முன்பாகவே அவரது மகள் விவாகரத்து பெற்றிருக்க வேண்டும், அல்லது, விவாகரத்து நடவடிக்கைகள் தொடங்கப்பட்டிருக்க வேண்டும் என்று நீதிமன்றம் தனது தீர்ப்பில் குறிப்பிட்டுள்ளது.

வழக்கில் நடந்தது என்ன?

40 ஆண்டுகளுக்கும் மேலாக ஒரு பெண் தன் தந்தையை நிதி ரீதியாகச் சார்ந்திருந்துள்ளார். ஆனால், அவரது தந்தை இறந்த பிறகு அவருக்கு குடும்ப ஓய்வூதியம் மறுக்கப்பட்டுள்ளது. இந்த வழக்கில், திரிபுரா உயர் நீதிமன்றம், மகளின் விவாகரத்து நடந்த காலத்தைக் காரணம் காட்டி, அவருக்குக் குடும்ப ஓய்வூதியத்தை மறுத்துள்ளது. குடும்ப ஓய்வூதியம் என்பது, இறந்த ஊழியரின் குடும்பத்திற்கு வழங்கப்படும் ஒரு நலத்திட்ட உதவியாகும். இருப்பினும், ஒரு மகளைப் பொறுத்தவரை, அவரது திருமணம் அல்லது விவாகரத்து, ஊழியரின் மரணத்திற்கு முன்னர் நடந்ததா அல்லது பின்னர் நடந்ததா என்பதை பொறுத்து குடும்ப ஓய்வூதியத்திற்கான தகுதி மாறுபடும்.

இந்த வழக்கில், மனுதாரர் அகர்தலா மாநகராட்சியில் பணிபுரிந்த ஒரு முன்னாள் தொழிலாளியின் (தந்தை) மகள் ஆவார். அவரது தந்தை 2004-ல் ஓய்வு பெற்று, டிசம்பர் 2, 2018 அன்று காலமானார். அவரது மனைவிம், அதாவது மனுதாரரின் தாய் அவருக்கு முன்பே இறந்துவிட்டார். அவர் உயிருடன் இருந்தபோதே, தன் மகளுக்குத் திருமணம் செய்து வைத்தார். ஆனால் திருமணமான சில நாட்களிலேயே அவரது கணவர் அவளைக் கைவிட்டுச் சென்றுவிட்டார். 

அன்று முதல் (40 ஆண்டுகளுக்கும் மேலாக), மனுதாரர் தன் தந்தையுடன் வசித்து, அவரை நிதி ரீதியாகச் சார்ந்திருந்தார். இறுதியாக, அக்டோபர் 4, 2021 அன்று, பரஸ்பர சமரசத்தின் மூலம் அவருக்கு விவாகரத்து ஆணை கிடைத்தது. அப்போதுதான் அவர் குடும்ப ஓய்வூதியத்திற்கு விண்ணப்பித்தார்.

மனுதாரரின் வாதம்

இருப்பினும், 2018-ல் அவரது தந்தை இறந்தபோது, அவர் திருமணமான நிலையிலேயே இருந்ததால், தந்தை இறந்த நேரத்தில் விவாகரத்து பெற்ற மகளுக்கான தகுதிகளை அவர் பூர்த்தி செய்யவில்லை என்ற காரணத்தால், அவரது குடும்ப ஓய்வூதியக் கோரிக்கை மாநகராட்சியால் நிராகரிக்கப்பட்டது. மனுதாரரின் வழக்கறிஞர், 2017-ஆம் ஆண்டின் திருத்தப்பட்ட ஓய்வூதிய விதிகளில், மகளின் விவாகரத்து ஓய்வூதியதாரரின் வாழ்நாளில் இறுதி செய்யப்பட வேண்டும் அல்லது தொடங்கப்பட வேண்டும் என்று வெளிப்படையான கட்டுப்பாடு எதுவும் இல்லை என்று வாதிட்டார். எனவே, மாநகராட்சி இரண்டு வெவ்வேறு வகையான குடும்ப ஓய்வூதியதாரர்களை உருவாக்கி ஓய்வூதியத்தை மறுக்க முடியாது என்று அவர் தெரிவித்தார்.

மாநகராட்சி  வழக்கறிஞரின் வாதம்

இதற்குப் பதிலளிக்கும் விதமாக, மாநகராட்சியின் வழக்கறிஞர், ஓய்வூதியத் தகுதியானது மரணம் நிகழ்ந்த தேதியிலேயே உடனடியாகக் கிடைக்க வேண்டும், அல்லது விவாகரத்து இறுதி செய்யப்படாவிட்டால், அது அசல் ஓய்வூதியதாரர் உயிருடன் இருந்தபோதே தொடங்கப்பட்டிருக்க வேண்டும் என்று வாதிட்டார். 2018-ல் அவரது தந்தை இறந்தபோது மனுதாரர் 'திருமணமான மகள்' என்ற நிலையில் இருந்ததால் அவர் குடும்ப ஓய்வூதியத்திற்குத் தகுதியற்றவர். மனுதாரர் தனது தந்தையின் மரண தேதியிலிருந்து ஓய்வூதியம் கோருகிறார், ஆனால் அவர் 2021-ல் விவாகரத்து ஆணை பெற்றார் என்றும் வழக்கறிஞர் வாதிட்டார்.

நீதிமன்றக் கருத்து மற்றும் தீர்ப்பு

மாநிலத்தின் ஓய்வூதிய விதியின் 8-வது விதியின்படி, அசல் ஓய்வூதியதாரரின் விவாகரத்து பெற்ற மகள், அவரது அல்லது அவரது துணைவரின் மரணத்தின் போது, குடும்ப ஓய்வூதியம் பெற உரிமை உண்டு என்று நீதிபதி எஸ். தத்தா புர்காயஸ்தா குறிப்பிட்டார். குடும்ப ஓய்வூதியம் பெறுவதற்கான முன்நிபந்தனை என்னவென்றால், அசல் ஓய்வூதியதாரரின் மரணத்தின் போது அந்த மகள் விவாகரத்து பெற்றிருக்க வேண்டும் என்றும் அந்த விதி குறிப்பிட்டது.

Pension Rules: குடும்ப ஓய்வூதிய விதிகள்

தற்போதைய வழக்கில், மகள் சட்டப்பூர்வமாக திருமணம் செய்து கொண்டு, கணவரிடமிருந்து பிரிந்து வாழ்ந்தாலும், விவாகரத்து பெறவில்லை என்றும், எனவே அவர் குடும்ப ஓய்வூதியப் பலனைப் பெற முடியாது என்றும் நீதிமன்றம் குறிப்பிட்டது. அசல் ஓய்வூதியதாரர்கள் உயிருடன் இருக்கும்போதே விவாகரத்து நடவடிக்கைகள் தொடங்கப்பட்டிருந்தால், தீர்ப்பு பின்னர் வழங்கப்பட்டிருந்தாலும், விவாகரத்து பெற்ற மகள்களுக்குக் குடும்ப ஓய்வூதியம் நீட்டிக்கப்படும் என்று தெளிவுபடுத்திய ஜூலை 19, 2017 தேதியிட்ட அலுவலகக் குறிப்பாணையையும் அது குறிப்பிட்டது.

மேலும், சட்டப்பிரிவு 226-இன் கீழ், நீதிமன்றத்தால் விதியைத் திருத்தி அதன் வரம்பை விரிவுபடுத்த முடியாது என்றும், எனவே, விவாகரத்து பெற்ற மகள்களில் குறிப்பிட்ட பிரிவினர் மட்டுமே குடும்ப ஓய்வூதியத்திற்குத் தகுதியுடையவர்கள், அனைவரும் அல்ல என்பதால் இது பாகுபாடு ஆகாது என்றும் நீதிமன்றம் வலியுறுத்தியது. நீதிமன்றம் அந்த மனுவைத் தள்ளுபடி செய்தது.

இந்த வழக்கில், மனுதாரருக்கும் அவரது கணவருக்கும் இடையில் கருத்து வேற்பாடு இருந்து அவர்கள் திருமணமான சில நாட்களிலேயே பிரிந்துள்ளனர். அவர் தனது தந்தையின் நிதி ஆதரவில்தான் சுமார் 40 ஆண்டுகளாக இருந்துள்ளார். ஆனால், அவரது விவாகரத்து தொடர்பான சட்ட நடவடிக்கைகளை அவர் தொடங்காமல் இருந்ததால், அவர் குடும்ப ஓய்வூதியத்தை இழக்க நேரிட்டது.

குடும்ப ஓய்வூதியம் தொடர்பாக அடிக்கடி கேட்கப்படும் கேள்விகள் (FAQs)

1. குடும்ப ஓய்வூதியம் என்றால் என்ன?

அரசு ஊழியர்கள் இறந்த பிறகு, அவர்களது குடும்ப உறுப்பினர்களுக்கு நிதி ரீதியாக ஆதரவு அளிக்க குடும்ப ஓய்வூதியம் அளிக்கப்படுகின்றது.

2. பெண்களுக்கான குடும்ப ஓய்வூதியத்தில் சமீபத்தில் வந்த மாற்றம் என்ன?

சமீபத்தில் மத்திய அரசு முக்கிய அறிவிப்பை வெளியிட்டது. புதிய விதியின்படி, சார்ந்திருக்கும் விதவைகள், கைவிடப்பட்ட பெண்கள், விவாகரத்து பெற்ற பெண்கள் மற்றும் திருமணமாகாத மகள்கள் வாழ்நாள் முழுவதும் குடும்ப ஓய்வூதியம் பெறத் தகுதி பெறுவார்கள் என கூறப்பட்டுள்ளது. 

3. விவாகரத்தான மகள்களுக்கு குடும்ப ஓய்வூதியம் கிடைக்குமா?

ஓய்வூதியதாரரின் மரணத்தின் போது அவரது மகள் விவாகரத்து பெற்றிருக்க வேண்டும், அல்லது, அதற்கான நடைமுறை தொடங்கப்பட்டிருக்க வேண்டும். இதுவே குடும்ப ஓய்வூதியம் பெறுவதற்கான முன்நிபந்தனை ஆகும்.

மேலும் படிக்க | மத்திய அரசு ஊழியர்கள், ஓய்வூதியதாரர்களுக்கு பரிசு: SBI சம்பளத் தொகுப்பு.... முழு விவரம் இதோ

மேலும் படிக்க | டிஏ உயர்வு, சம்பள உயர்வு, டிஏ அரியர், 8th CPC அப்டேட்: அரசு ஊழியர்களுக்கு ஏப்ரலில் 4 குட் நியூஸ்

About the Author

Sripriya Sambathkumar

Sripriya Sambath is the Chief Sub Editor at Zee Tamil, with over 5 years of experience in journalism. She specialises in writing stories on business, personal finance and has covered wide range of topics including Union Budgets, Central Government Employees, Pay Commissions, Government policies, pension schemes, pensioners, stock markets, income tax, banking, economy, agriculture and International affairs. 

She values the interests and needs of her readers and considers her writing as a medium of connecting with readers and feels responsible to deliver news, views and analysis for them on time, everytime. For her, having a natural and loyal connect with her audience is of prime importance. Outside of work, she loves books, travel and intellectual conversations.

