English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

காலக்கெடு முடிந்தாலும் ஐடிஆர் தாக்கல் செய்ய முடியும்: Belated ITR.... முழு செயல்முறை இதோ

ITR Filing Latest News: ஐடிஆர் தாக்கல் செய்யும் காலக்கெடுவிற்குள் ஒரு நபர் அதை செய்யவில்லை என்றால், பிலேடட் ஐடிஆர் தாக்கல் செய்யலாம். இதற்கான செயல்முறையை இங்கே காணலாம்.

Written by - Sripriya Sambathkumar | Last Updated : Sep 17, 2025, 12:22 PM IST
  • Belated ITR என்றால் என்ன?
  • ஆன்லைனில் பிலேடட் ஐடிஆர் தாக்கல் செய்வது எப்படி?
  • படிப்படியான வழிகாட்டி இதோ.

Trending Photos

ஆவணி 31 செவ்வாய்க்கிழமை ராசிபலன்: இன்று யார் யாருக்கு அதிர்ஷ்டமான நாள்?
camera icon12
Astro
ஆவணி 31 செவ்வாய்க்கிழமை ராசிபலன்: இன்று யார் யாருக்கு அதிர்ஷ்டமான நாள்?
மலேசியா தினம் ஏதுக்காக கொண்டாடப்படுது? காரணம் என்ன தெரியுமா?
camera icon7
Malaysia Day
மலேசியா தினம் ஏதுக்காக கொண்டாடப்படுது? காரணம் என்ன தெரியுமா?
இந்த 58 நாடுகளுக்கு விசா தேவையே இல்ல..எங்கெல்லாம் தெரியுமா?
camera icon8
No Visa Countries
இந்த 58 நாடுகளுக்கு விசா தேவையே இல்ல..எங்கெல்லாம் தெரியுமா?
மேஷம் டூ மீனம்.. 12 ராசிக்காரர்களுக்கு புரட்டாசி மாதம் அளிக்கும் பலன்களை என்ன?
camera icon13
Purattasi Horoscope
மேஷம் டூ மீனம்.. 12 ராசிக்காரர்களுக்கு புரட்டாசி மாதம் அளிக்கும் பலன்களை என்ன?
காலக்கெடு முடிந்தாலும் ஐடிஆர் தாக்கல் செய்ய முடியும்: Belated ITR.... முழு செயல்முறை இதோ

Belated ITR: ஐடிஆர் தாக்கல் செய்வதற்கான கடைசி தேதி ஏற்கனவே செப்டம்பர் 16 அன்று முடிவடைந்துவிட்டது. இந்த ஆண்டு 7 கோடிக்கும் மேற்பட்ட வரி செலுத்துவோர் தங்கள் வருமான வரி கணக்கைத் தாக்கல் செய்துள்ளதாக தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது. 
இருப்பினும், ஐடிஆர் தாக்கல் செய்வதற்கான காலக்கெடு நெருங்கிக்கொண்டிருந்த வேளையில், பல வரி செலுத்துவோர் மற்றும் CA -க்கள் வருமான வரி போர்டலின் வேகம் மெதுவாக இருப்பதாகவும், அதில் குறைபாடுகள் இருப்பதாகவும் புகார் கூறினர். இந்த காரணங்களால் பலரால் வருமான வரி கணக்கை தாக்கல் செய்ய முடியாமல் போனது.

Add Zee News as a Preferred Source

ITR Filing Deadline: நீட்டிக்கப்பட்ட காலக்கெடு

வரி செலுத்துவோர் தங்கள் வருமான வரி கணக்கைத் தாக்கல் செய்வதற்கு வசதியாக, ஐடிஆர் தாக்கல் செய்வதற்கான கடைசி தேதி செப்டம்பர் 15 -இலிருந்து செப்டம்பர் 16 ஆக நீட்டிக்கப்பட்டது. எனினும், ஏதோ ஒரு காரணத்தால், இன்னும் பலர் ஐடிஆர் தாக்கல் செய்யாமல் இருக்கிறார்கள். அப்படிப்பட்டவர்கள் பிலேடட் ஐடிஆர், அதாவது வருமான வரி கணக்கை தாமதாமாக தாக்கல் செய்யலாம். அதாவது, காலக்கெடு கடந்துவிட்டதால், இனி ஐடிஆர் தாக்கல் செய்ய முடியாது என அர்த்தமல்ல.

Belated ITR என்றால் என்ன?

உரிய தேதிக்குப் பிறகு தாக்கல் செய்யப்படும் ஐடிஆர் அனைத்தும் தாமதமான வருமான வரி கணக்கு தாக்கல் என்று அழைக்கப்படும். 
பிலேடட் ஐடிஆர் தாக்கல் பிரிவு 139(4) இன் கீழ் வழங்கப்படுவதாக வருமான வரித் துறை கூறுகிறது.

"பிரிவு 139(1) இன் கீழ் அனுமதிக்கப்பட்ட காலத்திற்குள் அல்லது பிரிவு 142(1) இன் கீழ் வெளியிடப்பட்ட அறிவிப்பின் கீழ் அனுமதிக்கப்பட்ட காலத்திற்குள் வருமான அறிக்கையை சமர்ப்பிக்காத நபர்கள், தொடர்புடைய மதிப்பீட்டு ஆண்டு முடிவதற்கு 3 மாதங்களுக்கு முன்பு அல்லது மதிப்பீடு முடிவதற்கு முன், எது முந்தையதோ அந்த நேரத்தில் தொடர்புடைய ஆண்டிற்கான வருமான அறிக்கையையும் சமர்ப்பிக்கலாம்" என்று வருமான வரித் துறை கூறியுள்ளது.

Belated ITR: அபராதங்கள்

- பிலேடட் ஐடிஆர், உரிய தேதிக்குப் பிறகும் வரி செலுத்துவோர் தாமதமாக ஐடிஆர் தாக்கல் செய்ய உதவுகிறது. இருப்பினும், தாமதமாக வருமான வரி கணக்கை தாக்கல் செய்வதற்கு வருமான வரிச் சட்டத்தின் பிரிவு 234F இன் கீழ் அபராதம் விதிக்கப்படலாம்.

- பிரிவு 234F இன் படி, பிரிவு 139(1) இன் கீழ் குறிப்பிடப்பட்டுள்ள காலக்கெடுவுக்குப் பிறகு வருமான வரி தாக்கல் செய்யப்பட்டால், தாமதமாக தாக்கல் செய்வதற்கான கட்டணமாக ₹5,000 வசூலிக்கப்படும்.

- இருப்பினும், நபரின் மொத்த வருமானம் ₹5 லட்சத்திற்கு மிகாமல் இருந்தால், செலுத்த வேண்டிய தாமதமான தாக்கல் கட்டணத்தின் அளவு ₹1,000 ஆகும்.

காலக்கெடுவிற்குப் பிறகு ஆன்லைனில் பிலேடட் ஐடிஆர் தாக்கல் செய்வது எப்படி?

காலக்கெடு தேதிக்குப் பிறகு பிலேடட் ஐடிஆர்-ஐ ஆன்லைனில் தாக்கல் செய்வதற்கான படிப்படியான வழிகாட்டி இதோ:

ஸ்டெப் 1: அதிகாரப்பூர்வ வருமான வரி போர்ட்டலுக்குச் சென்று உங்கள் விவரங்கள் கொண்டு லாக் இன் செய்யவும்.

ஸ்டெப் 2: ‘இ-ஃபைல்’ செலக்ட் செய்து, பின்னர் ‘இன்கம் டேக்ஸ் ரிடர்ண்’ என்பதைத் தேர்ந்தெடுத்து, ‘வருமான வரி வருமானத்தை தாக்கல் செய்யவும்’ என்பதைக் கிளிக் செய்யவும்

ஸ்டெப் 3: தொடர்புடைய மதிப்பீட்டு ஆண்டை தேர்ந்தெடுத்து, தாக்கல் செய்யும் முறையை 'ஆன்லைன்' என தேர்ந்தெடுக்கவும்.

ஸ்டெப் 4: ஒரு புதிய ஃபைலிங்கைத் செய்யத் தொடங்கி, தனிநபர், HUF மற்றும் பல போன்ற உங்கள் பொருந்தக்கூடிய நிலையைக் கிளிக் செய்யவும்.

ஸ்டெப் 5: உங்களுக்குப் பொருந்தக்கூடிய ஐடிஆர் படிவத்தைத் தேர்ந்தெடுக்கவும்

ஸ்டெப் 6: உங்கள் விவரங்களைச் சரிபார்க்க 'தனிப்பட்ட தகவல்' பிரிவில் கிளிக் செய்யவும்

ஸ்டெப் 7: கீழே சென்று தாக்கல் பிரிவில் 139(4) ஐத் தேர்ந்தெடுக்கவும்.

ஸ்டெப் 8: தொடர்புடைய பிரிவுகளின் கீழ் உங்கள் அனைத்து வருமான விவரங்களையும் அறிவித்து வரி செலுத்தத் தொடரவும்.

மேலும் படிக்க | மூத்த குடிமக்கள் ஐடிஆர் தாக்கல் செய்ய வேண்டாம்: யாருக்கெல்லாம் இந்த விலக்கு கிடைக்கும்?

மேலும் படிக்க | ITR Filing காலக்கெடு நீட்டிக்கப்பட்டது, ஆனால்..... வரி செலுத்துவோருக்கு முக்கிய அப்டேட்

சார்பில்லாத சமரசமில்லாத செய்திகள் உங்கள் உள்ளங்கைகளில்! 

உடனுக்குடன் செய்திகளைத் தெரிந்து கொள்ளவும், உங்கள் கருத்துகளைப் பகிர்ந்து கொள்ளவும் சமூக வலைத்தளங்களில் எங்களைப் பின்தொடருங்கள்..

முகநூல் - @ZEETamilNews

ட்விட்டர் - @ZeeTamilNews

டெலிக்ராம் - https://t.me/ZeeTamilNews 

வாட்ஸ்-அப் - https://whatsapp.com/channel/0029Va5XFvI90x2plF9cKY1r

அரசியல், கல்வி, பொழுதுபோக்கு, விளையாட்டு, சுகாதாரம், வாழ்க்கை முறை, சமூக, வேலைவாய்ப்பு என அனைத்து வகையான செய்திகளையும் தமிழில் பெற இப்போது ஜீ தமிழ் நியூஸ் செயலியைப் பதிவிறக்குங்கள்!!

Android Link: https://bit.ly/3AIMb22

Apple Link: https://apple.co/3yEataJ

About the Author

Sripriya Sambathkumar

Sripriya Sambath is the Chief Sub Editor at Zee Tamil, with over 5 years of experience in journalism. She specialises in writing stories on business, personal finance and has covered wide range of topics including Union Budgets, Central Government Employees, Pay Commissions, Government policies, pension schemes, pensioners, stock markets, income tax, banking, economy, agriculture and International affairs. 

She values the interests and needs of her readers and considers her writing as a medium of connecting with readers and feels responsible to deliver news, views and analysis for them on time, everytime. For her, having a natural and loyal connect with her audience is of prime importance. Outside of work, she loves books, travel and intellectual conversations.

...Read More

ITR FilingBelated ITRitrIncome tax returnIncome Tax

Trending News