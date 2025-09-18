தங்கம்: முதலீடு செய்ய இது சரியான நேரமா? நிபுணர்களின் விளக்கம்

Gold Investment : தங்கத்தின் விலை இப்போது மிகவும் அதிகமாக உள்ளது. பலரும் "இந்த விலையில் வாங்கலாமா?" என்று யோசிக்கிறார்கள். இதற்கான எளிய விளக்கத்தைக் கீழே பார்க்கலாம்.
ஏன் தங்கத்தின் விலை ஏறுது?
உலகப் பிரச்சனைகள்: உலகெங்கும் போர், அரசியல் பதற்றம் போன்ற பிரச்சனைகள் ஏற்படும்போது, மக்கள் தங்கள் பணத்தைப் பாதுகாப்பான இடத்தில் வைக்க விரும்புவார்கள். தங்கம் ஒரு பாதுகாப்பான இடம் என்பதால், அதன் தேவை அதிகமாகி விலை ஏறுகிறது.
மத்திய வங்கிகள் வாங்குதல்: பல நாடுகளின் மத்திய வங்கிகளும் தங்கத்தை நிறைய வாங்குகின்றன. இதுவும் விலையை எகிற வைக்கிறது.
அமெரிக்க வட்டி குறைப்பு: அமெரிக்காவில் வட்டி விகிதங்கள் குறையப்போகிறது என்ற பேச்சு உள்ளது. வட்டி குறைந்தால், டாலரின் மதிப்பு குறையும். அப்போது தங்கம் வாங்குவது லாபகரமானது என்பதால், அதன் விலை உயர்கிறது.
இப்போது முதலீடு செய்வது நல்லதா?
உடனடியாக முதலீடு செய்ய: தங்கத்தின் விலை உச்சத்தில் இருப்பதால், மொத்தமாகப் பணத்தைப் போட்டு வாங்குவது ஆபத்தானது. விலை திடீரெனக் குறைந்தால் இழப்பு ஏற்படலாம்.
படிப்படியாக முதலீடு: SIP (Systematic Investment Plan) போல, ஒவ்வொரு மாதமும் ஒரு குறிப்பிட்ட தொகையைத் தங்கத்தில் முதலீடு செய்யலாம். விலை குறையும்போது அதிகமாகவும், கூடும்போது குறைவாகவும் வாங்குவீர்கள். நீண்ட காலத்தில் இது நல்ல பலனைக் கொடுக்கும்.
பல்வேறு முதலீடுகள்: உங்கள் எல்லாப் பணத்தையும் தங்கத்தில் போடாமல், உங்கள் முதலீடுகளில் ஒரு சிறிய பகுதியை (உதாரணமாக 10% முதல் 15%) மட்டும் தங்கத்தில் முதலீடு செய்யுங்கள். இது உங்கள் முதலீட்டைப் பாதுகாக்கும்.
தங்கத்தில் எப்படி முதலீடு செய்யலாம்?
நீங்கள் கடைக்குச் சென்று தங்க நகையாகத்தான் வாங்க வேண்டும் என்பதில்லை. வேறு வழிகளும் உள்ளன:
டிஜிட்டல் தங்கம்: தங்க ETF அல்லது கோல்ட் மியூச்சுவல் ஃபண்டுகள் மூலம் முதலீடு செய்யலாம். இது எளிமையான வழி.
சவரன் கோல்ட் பாண்ட்ஸ் (SGB): இது அரசு வெளியிடும் பத்திரங்கள். இதில் முதலீடு செய்தால், தங்கத்தின் விலை அதிகரித்தால் லாபம் கிடைக்கும். கூடுதலாக, ஆண்டுக்கு 2.5% வட்டியும் கிடைக்கும். இது மிகவும் பாதுகாப்பானது.
நிபுணர்கள் ஏன் தங்கத்தில் முதலீடு செய்ய வேண்டாம் என எச்சரிக்கின்றனர்?
தங்கத்தின் விலை தொடர்ந்து உயர்ந்தாலும், சில நிதி நிபுணர்கள் தற்போது தங்கத்தில் முதலீடு செய்வதில் எச்சரிக்கையுடன் இருக்க வேண்டும் என்று அறிவுறுத்துகிறார்கள். தங்கம் ஒரு பாதுகாப்பான முதலீடாக இருந்தாலும், அதன் விலை உச்சத்தில் இருக்கும்போது சில ஆபத்துகளும், குறைபாடுகளும் உள்ளன.
நிபுணர்கள் ஏன் தற்போது முதலீடு செய்ய வேண்டாம் என்று எச்சரிக்கிறார்கள் என்பதற்கான முக்கிய காரணங்கள் இங்கே:
1. அதிக விலைகள் எப்போதும் நிலைக்காது
குமிழ் ஆபத்து (Bubble Risk): ஒரு பொருளின் விலை மிக வேகமாக உயரும்போது, அது "குமிழ்" (bubble) ஆக மாறலாம். அதாவது, அதன் விலை உண்மையான மதிப்பை அடிப்படையாகக் கொண்டிருக்காது, மாறாக முதலீட்டாளர்களின் ஆர்வத்தால் மட்டுமே உயர்ந்திருக்கும். அப்படி ஒரு குமிழ் வெடிக்கும்போது, விலை திடீரெனக் கடுமையாகச் சரிந்து, பெரிய இழப்புகளை ஏற்படுத்தலாம்.
தேவை குறைவது: தங்கம் ஒரு நல்ல முதலீடாக இருந்தாலும், சமீபத்திய விலை உயர்வால் மக்கள் நகைகளாக வாங்குவது குறைந்துள்ளது. சில அறிக்கைகள், தங்க நகை விற்பனை கணிசமாகக் குறைந்துள்ளதைக் காட்டுகின்றன. உண்மையான நுகர்வோர் தேவை இல்லாததால், இந்த அதிக விலைகள் நீண்ட காலத்திற்கு நீடிக்காமல் போகலாம்.
2. தங்கம் வருமானத்தை ஈட்டாது
வட்டி அல்லது டிவிடெண்ட் இல்லை: பங்குகள் டிவிடெண்ட் கொடுப்பது போலவோ, பத்திரங்கள் வட்டி கொடுப்பது போலவோ, தங்கம் எந்த ஒரு குறிப்பிட்ட வருமானத்தையும் கொடுக்காது. உங்கள் லாபம் அதன் விலை உயர்வதிலிருந்து மட்டுமே வரும். விலை ஏறவில்லை என்றால், உங்களுக்கு எந்த லாபமும் இல்லை. சில சமயங்களில், அதை சேமித்து வைப்பதற்கான செலவுகள் காரணமாக நீங்கள் பணத்தை இழக்க நேரிடும்.
வாய்ப்புச் செலவு (Opportunity Cost): தங்கத்தில் முதலீடு செய்வதால், அதே நேரத்தில் அதிக வருமானம் தரக்கூடிய மற்ற முதலீடுகளை (டிவிடெண்ட் தரும் பங்குகள் அல்லது வாடகை வருமானம் தரும் சொத்துக்கள் போன்றவை) நீங்கள் தவறவிட நேரிடலாம்.
3. அதிக ஏற்ற இறக்கம் மற்றும் ஆபத்து
குறுகிய கால ஏற்ற இறக்கங்கள்: தங்கம் நீண்ட காலத்திற்கு ஒரு பாதுகாப்பான முதலீடாக இருந்தாலும், அதன் விலை குறுகிய காலத்தில் மிகவும் ஏற்ற இறக்கத்துடன் இருக்கும். பொருளாதாரச் செய்திகள், மத்திய வங்கியின் கொள்கைகள் அல்லது புவிசார் அரசியல் நிகழ்வுகளில் ஏற்படும் திடீர் மாற்றங்கள் விலையில் பெரிய ஏற்ற இறக்கங்களை ஏற்படுத்தும். இது குறுகிய காலத்தில் லாபம் தேடுபவர்களுக்கு இழப்பை ஏற்படுத்தக்கூடும்.
வெளி காரணிகளைச் சார்ந்து இருப்பது: தங்கத்தின் விலை அமெரிக்க டாலரின் மதிப்பு, உலகளாவிய வட்டி விகிதங்கள் மற்றும் மத்திய வங்கிகளின் வாங்குதல் போன்ற முதலீட்டாளரின் கட்டுப்பாட்டில் இல்லாத காரணிகளைப் பெரிதும் சார்ந்துள்ளது. இது அதன் எதிர்கால நகர்வை துல்லியமாகக் கணிப்பதை கடினமாக்குகிறது.
4. கூடுதல் செலவுகள் மற்றும் நடைமுறைச் சிக்கல்கள்
செய்கூலி மற்றும் வரிகள்: நீங்கள் தங்க நகைகளை வாங்கும்போது, செய்கூலி மற்றும் ஜிஎஸ்டி (சரக்கு மற்றும் சேவை வரி) போன்ற பெரிய தொகையைச் செலுத்த வேண்டும். இதை நீங்கள் விற்கும்போது திரும்பப் பெற முடியாது.
சேமிப்பு மற்றும் பாதுகாப்பு: பௌதீகத் தங்கத்தை பாதுகாப்பாக வைத்திருக்க கூடுதல் செலவு ஏற்படும்.
விற்றல் (Liquidity) சிக்கல்கள்: தங்கத்தை எளிதில் பணமாக மாற்ற முடியும் என்றாலும், பௌதீகத் தங்கத்தை (குறிப்பாக நகைகளை) விற்கும்போது சிக்கல்கள் ஏற்படலாம். நகைக்கடைக்காரர்கள் சந்தை விலையை விடக் குறைவான விலையை வழங்கலாம்.
நிதி நிபுணர்கள் தங்கத்தை முற்றிலும் தவிர்க்கச் சொல்லவில்லை. மாறாக, தங்கம் ஒரு "சீக்கிரம் பணக்காரர்" ஆகும் திட்டம் அல்ல, அது ஒரு நீண்ட கால முதலீட்டுச் சொத்து என்பதை நினைவூட்டவே இந்த எச்சரிக்கை விடுக்கப்படுகிறது. இது உங்கள் போர்ட்ஃபோலியோவை பல்வகைப்படுத்தவும், சந்தை ஏற்ற இறக்கம் மற்றும் பணவீக்கத்தில் இருந்து உங்கள் செல்வத்தைப் பாதுகாக்கவும் உதவும்.
அவர்களின் ஆலோசனை:
உச்சத்தில் வாங்குவதைத் தவிர்க்கவும்: தற்போதைய விலை உயர்வில் அவசரப்பட வேண்டாம்.
படிப்படியாக முதலீடு செய்யவும்: சிறிய தொகைகளில் காலப்போக்கில் முதலீடு செய்யும் முறையைப் பயன்படுத்துங்கள் (உதாரணமாக, மாதந்தோறும்).
சமநிலையான போர்ட்ஃபோலியோவை பராமரிக்கவும்: உங்கள் எல்லாப் பணத்தையும் தங்கத்தில் போடாமல், உங்கள் மொத்த முதலீட்டில் ஒரு சிறிய பகுதியாக (உதாரணமாக 5-10%) மட்டும் வைத்திருங்கள்.
சரியான முதலீட்டு வடிவத்தைத் தேர்ந்தெடுக்கவும்: சவரன் கோல்ட் பாண்டுகள் அல்லது கோல்ட் ETFகள் போன்றவற்றை கருத்தில் கொள்ளுங்கள், இவை பௌதீகத் தங்கத்தை விட செலவு குறைந்ததாகவும் பாதுகாப்பானதாகவும் இருக்கும்.
