Tamil Nadu : தென்காசி மாவட்டத்தில் விவசாயிகளுக்கு ரூ.1500 உதவித்தொகை வழங்கப்படுகிறதா? என்பது குறித்த உண்மையை தெரிந்து கொள்ளுங்கள். தென்காசி மாவட்ட ஆட்சியர் வெளியிட்டுள்ள அறிவிப்பில், தென்காசி மாவட்ட விவசாயிகள் தங்கள் பயிர்களுக்கு பூச்சிக்கொல்லி மருந்துகளைப் பயன்படுத்துவதைக் குறைத்து, அதற்குப் பதிலாக ஒருங்கிணைந்த பூச்சி மேலாண்மை (Integrated Pest Management - IPM) முறைகளைக் கடைப்பிடிக்க வேண்டும் என வலியுறுத்தியுள்ளார். இந்தத் திட்டம், தமிழக அரசு வழங்கும் நேரடி நிதி உதவி அல்ல. இது தேசிய தோட்டக்கலை இயக்கத்தின் (National Horticulture Mission) கீழ், தென்காசி மாவட்ட தோட்டக்கலைத் துறை மூலமாக வழங்கப்படும் ஒரு திட்டமாகும். இதன் கீழ், ஒருங்கிணைந்த பூச்சி மற்றும் நோய் மேலாண்மையை ஊக்குவிக்க, ஒரு ஹெக்டேருக்கு ரூ.1500 மதிப்பிலான உயிர் உரங்கள் (bio-fertilizers) மற்றும் பிற இடுபொருட்கள் விவசாயிகளுக்கு வழங்கப்படுகின்றன.
தென்காசி விவசாயத்தில் பூச்சிக்கொல்லிகளைக் குறைக்கும் திட்டம்
தென்காசி மாவட்ட ஆட்சியர், விவசாயிகளின் நலனையும், நுகர்வோரின் ஆரோக்கியத்தையும் பாதுகாக்கும் வகையில் ஒரு முக்கியமான அறிவிப்பை வெளியிட்டுள்ளார். இந்த அறிவிப்பின் முதன்மை நோக்கம், விவசாயிகள் தங்கள் பயிர் சாகுபடியில் பூச்சிக்கொல்லிகள் மற்றும் களைக்கொல்லிகளைப் பயன்படுத்துவதைக் குறைத்து, அதற்குப் பதிலாக சுற்றுச்சூழலுக்கு உகந்த, இயற்கை விவசாய முறைகளைக் கடைப்பிடிக்க வேண்டும் என்பதே ஆகும். பூச்சிக்கொல்லி மருந்துகளில் உள்ள நச்சுப் பொருட்கள் பயிர்களின் இலைகள் மற்றும் காய்களில் தங்கிவிடுவதால், அவற்றை உட்கொள்ளும் மக்களுக்கு உடல்நலக் கேடு ஏற்படுகிறது. இந்த நிலையை மாற்றியமைக்க, ஒருங்கிணைந்த பூச்சி மேலாண்மை (IPM) மற்றும் நோய் மேலாண்மையை விவசாயிகள் பின்பற்ற வேண்டும் என்று வலியுறுத்தப்பட்டுள்ளது.
நோய்த்தாக்குதலை ஆரம்ப நிலையிலேயே கட்டுப்படுத்துவதன் மூலம் இந்த முறையைச் செயல்படுத்தலாம். உதாரணமாக, நிலத்தை முறையாகத் தயார் செய்தல், பயிர் சுழற்சி முறைகளைப் பின்பற்றுதல், இயற்கையான தாவரங்களில் இருந்து கிடைக்கும் இடுபொருட்களைப் பயன்படுத்துதல், விதைகளை நேர்த்தி செய்தல், பூச்சி மற்றும் நோய் எதிர்ப்புத் திறன் கொண்ட பயிர் வகைகளை நடவு செய்தல் போன்ற வழிமுறைகள் பரிந்துரைக்கப்பட்டுள்ளன. இவ்வாறு குறைவான மருந்துகளைப் பயன்படுத்தி விளைவிக்கும் தரமான காய்கறிகள் மற்றும் பழங்கள், மக்களின் உடல்நலத்தைப் பேணிப் பாதுகாக்கும்.
இரசாயன உரங்களின் பயன்பாட்டைக் குறைத்து, மண்ணின் வளத்தை அதிகரிக்க, அசோஸ்பைரில்லம், பாஸ்போ பாக்டீரியா போன்ற உயிர் உரங்களைப் பயன்படுத்தலாம். இது மண், நீர், மற்றும் காற்று மாசுபாட்டைக் குறைக்கும். மேலும், சூடோமோனாஸ், ட்ரைக்கோடெர்மா போன்ற உயிரி கட்டுப்பாட்டுக் காரணிகள் (biocontrol agents), இரை விழுங்கிகள் (predators) மற்றும் இயற்கை பூச்சி விரட்டிகள் போன்றவற்றைப் பயன்படுத்தி பூச்சி மற்றும் நோய்த்தாக்குதலைக் கட்டுப்படுத்தலாம்.
தென்காசி மாவட்டத்தில் ரூ.1500 மதிப்பிலான இடுபொருட்கள்:
தேசிய தோட்டக்கலை இயக்கம் திட்டத்தின் கீழ், தென்காசி மாவட்டத்தில் ஒருங்கிணைந்த பூச்சி மற்றும் நோய் மேலாண்மையை ஊக்குவிக்க, ஒரு ஹெக்டேருக்கு ரூ.1500/- மதிப்பிலான உயிர் உரங்கள் மற்றும் பிற இடுபொருட்கள் விவசாயிகளுக்கு வழங்கப்பட்டு வருகின்றன. இது, விவசாயிகள் ரசாயனப் பூச்சிக்கொல்லிகளைச் சார்ந்து இருப்பதை குறைப்பதற்கான ஒரு முக்கிய முயற்சியாகும்.
கூடுதலாக, மாநில தோட்டக்கலை வளர்ச்சி திட்டத்தின் கீழ், தென்னையில் பரவலாகக் காணப்படும் சுருள் வெள்ளை ஈயைக் கட்டுப்படுத்த, மஞ்சள் வண்ண ஒட்டுப் பொறிகள் (yellow sticky traps) மற்றும் ஒட்டுண்ணி அட்டைகள் (parasitoid cards) மானிய விலையில் விவசாயிகளுக்கு வழங்கப்படுகின்றன. பூச்சிக்கொல்லி மருந்துகளை வாங்கும் போதும், பயன்படுத்தும் போதும் அதில் உள்ள நச்சுத்தன்மை அளவை அறிந்து, பாதுகாப்பு வழிமுறைகளை விவசாயிகள் பின்பற்ற வேண்டும் என்றும் மாவட்ட ஆட்சியர் அறிவுறுத்தியுள்ளார். இந்தத் திட்டம் ஒரு விழிப்புணர்வுக்கான அறிவிப்பாகவும், நடைமுறையில் உள்ள திட்டங்களின் ஒரு பகுதியாகவும் தென்காசி மாவட்டத்தில் செயல்படுத்தப்படுகிறது.
திட்டத்தின் சிறப்பம்சங்கள்
பயனாளிகள்: தென்காசி மாவட்டத்தில் உள்ள விவசாயிகள்.
திட்டத்தின் நோக்கம்: விவசாயத்தில் பூச்சிக்கொல்லி மற்றும் களைக்கொல்லிகளின் பயன்பாட்டைக் குறைத்தல்.
நிதி உதவி: இது நேரடிப் பண உதவி அல்ல. தேசிய தோட்டக்கலை இயக்கம் திட்டத்தின் கீழ், ஒரு ஹெக்டேருக்கு ரூ.1500 மதிப்பிலான இடுபொருட்கள் வழங்கப்படுகின்றன.
வழங்கப்படும் பொருட்கள்: உயிர் உரங்கள் (அசோஸ்பைரில்லம், பாஸ்போ பாக்டீரியா), உயிரி கட்டுப்பாட்டுக் காரணிகள் (சூடோமோனாஸ், ட்ரைக்கோடெர்மா), மஞ்சள் மற்றும் நீல ஒட்டுப் பொறிகள், விளக்கு பொறிகள் மற்றும் இனக்கவர்ச்சி பொறிகள்.
மற்ற உதவிகள்: தென்னையில் சுருள் வெள்ளை ஈயைக் கட்டுப்படுத்த மஞ்சள் ஒட்டுப் பொறிகள் மற்றும் ஒட்டுண்ணி அட்டைகள் மானிய விலையில் வழங்கப்படுகின்றன.
பயன்கள்: விவசாய உற்பத்தியின் தரம் உயரும், மக்களின் உடல்நலம் பாதுகாக்கப்படும், மண், நீர் மற்றும் காற்று மாசுபாடு குறையும்.
அதிகாரப்பூர்வ அறிவிப்பு: தென்காசி மாவட்ட ஆட்சியர் திரு. ஏ.கே. கமல்கிஷோர், இ.ஆ.ப., அவர்கள் வெளியிட்டுள்ளார்.
முக்கிய தகவல்கள்
1. தென்காசி மாவட்டத்தில் விவசாயிகளுக்கு ரூ.1500 உதவித்தொகை வழங்கப்படுகிறதா?
இல்லை, இது நேரடிப் பண உதவி அல்ல. தேசிய தோட்டக்கலை இயக்கம் திட்டத்தின் கீழ், ஒருங்கிணைந்த பூச்சி மேலாண்மையை ஊக்குவிக்க, ஒரு ஹெக்டேருக்கு ரூ.1500 மதிப்பிலான உயிர் உரங்கள் மற்றும் பிற இடுபொருட்கள் வழங்கப்படுகின்றன.
2. இந்தத் திட்டத்தின் முக்கிய நோக்கம் என்ன?
விவசாயத்தில் ரசாயனப் பூச்சிக்கொல்லிகளின் பயன்பாட்டைக் குறைத்து, மக்களுக்குத் தீங்கு விளைவிக்காத, தரமான விளைபொருட்களை உற்பத்தி செய்வதே முக்கிய நோக்கம்.
3. பூச்சிக்கொல்லிகளுக்கு மாற்றாக என்னென்ன முறைகள் பரிந்துரைக்கப்பட்டுள்ளன?
ஒருங்கிணைந்த பூச்சி மேலாண்மை (IPM) முறைகள், உயிர் உரங்கள் (bio-fertilizers), உயிரி கட்டுப்பாட்டுக் காரணிகள் (biocontrol agents), இயற்கை பூச்சி விரட்டிகள், ஒட்டுப் பொறிகள் மற்றும் மண்புழு உரம் போன்ற இயற்கை இடுபொருட்கள் பரிந்துரைக்கப்பட்டுள்ளன.
4. இந்த திட்டத்தால் விவசாயிகள் எப்படிப் பயனடைவார்கள்?
விவசாயிகள் ரசாயன உரங்களுக்கான செலவைக் குறைத்து, மண்ணின் வளத்தைப் பெருக்கி, சுற்றுச்சூழலைப் பாதுகாத்து, சிறந்த தரமான விளைச்சலைப் பெற முடியும். இதன் மூலம் அவர்களின் உடல்நலமும் மேம்படும்.
மேலும் படிக்க | தமிழ்நாடு, கேரளா 8 நாள் டூர் பிளான்... தமிழக அரசின் பக்கா ஏற்பாடு - எவ்வளவு கட்டணம்?
மேலும் படிக்க | தமிழ்நாடு விவசாயிகள் பம்புசெட் அமைக்க 80% மானியம் - உடனே விண்ணப்பிக்கவும்
சார்பில்லாத சமரசமில்லாத செய்திகள் உங்கள் உள்ளங்கைகளில்!
உடனுக்குடன் செய்திகளைத் தெரிந்து கொள்ளவும், உங்கள் கருத்துகளைப் பகிர்ந்து கொள்ளவும் சமூக வலைத்தளங்களில் எங்களைப் பின்தொடருங்கள்..
முகநூல் - @ZEETamilNews
ட்விட்டர் - @ZeeTamilNews
டெலிக்ராம் - https://t.me/ZeeTamilNews
வாட்ஸ்-அப் - https://whatsapp.com/channel/0029Va5XFvI90x2plF9cKY1r
அரசியல், கல்வி, பொழுதுபோக்கு, விளையாட்டு, சுகாதாரம், வாழ்க்கை முறை, சமூக, வேலைவாய்ப்பு என அனைத்து வகையான செய்திகளையும் தமிழில் பெற இப்போது ஜீ தமிழ் நியூஸ் செயலியைப் பதிவிறக்குங்கள்!!
Android Link: https://bit.ly/3AIMb22
Apple Link: https://apple.co/3yEataJ