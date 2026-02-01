English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • 60 வயசு ஆனவர்களுக்கு மாதம் ரூ.20,000 பென்சன்! மூத்த குடிமக்களுக்கு முக்கிய தகவல்

60 வயசு ஆனவர்களுக்கு மாதம் ரூ.20,000 பென்சன்! மூத்த குடிமக்களுக்கு முக்கிய தகவல்

senior citizen pension : மூத்த குடிமக்கள் ஓய்வூதியத் திட்டம் 2026, மாதம் 20 ஆயிரம் பென்சன் குறித்து வந்திருக்கும் அப்டேட்டுகளை இங்கே தெரிந்து கொள்ளுங்கள். 

Written by - Karthikeyan Sekar | Last Updated : Feb 1, 2026, 10:37 AM IST
  • மூத்தகுடிமக்களுக்கு குட்நியூஸ்
  • மாதம் பென்சன் ரூ.20 ஆயிரம் வேண்டுமா?
  • மத்திய அரசு கொடுக்கப்போகும் பரிசு

60 வயசு ஆனவர்களுக்கு மாதம் ரூ.20,000 பென்சன்! மூத்த குடிமக்களுக்கு முக்கிய தகவல்

senior citizen pension : மூத்த குடிமக்கள் ஓய்வூதிய திட்டம் 2026 குறித்த எதிர்பார்ப்பு பொதுமக்கள் மத்தியில் பெரும் எதிர்பார்ப்பாக இருக்கிறது. ஏனென்றால் உலகிலேயே அதிக மூத்த குடிமக்கள் உள்ள நாடாக இந்தியா இருக்கிறது. அவர்களுக்கான சுகாதாரச் செலவு, 60 வயதைக் கடந்த பலரும் நிலையான வருமானம் குறித்த பிரச்சனைகள் பெருகி வருகிறது. இதனால், மத்திய, மாநில அரசுகளின் திட்டங்களை எதிர்பார்த்து அவர்கள் காத்திருக்கின்றனர். அவர்களுக்கான முக்கிய அப்டேட் தான் இது. மூத்த குடிமக்களுக்கு உண்மையில் மாதம் 20 ஆயிரம் பென்சன் கிடைக்குமா?, அதற்கு எப்படி விண்ணப்பிப்பது என்பது குறித்து இங்கே விரிவாக பார்க்கலாம். 

மூத்த குடிமக்கள் ஓய்வூதிய திட்டம் 2026 -க்கு யார் தகுதியானவர்கள்?

மூத்த குடிமக்கள் ஓய்வூதிய திட்டம் 2026க்கு சீனியர் சிட்டிசன்கள் மத்தியில் பெரும் எதிர்பார்ப்பு இருக்கிறது. மாதம் 20 ஆயிரம் வரை பென்சன்றஃ  கொடுக்க அரசு பரிசீலிப்பதாகவும், அது எல்லோருக்குமா? அல்லது ஆரோக்கியம் சார்ந்த சிகிச்சையில் இருப்பவர்களுக்கு மட்டுமா? என்பது உள்ளிட்ட எந்த விதிமுறைகளும் இறுதி செய்யப்படவில்லை. ஆனால், பட்ஜெட் 2026ல் மூத்த குடிமக்களுக்கான அறிவிப்புகளில் இந்த அறிவிப்பு இடம்பெறும் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. ஏற்கனவே, மூத்த குடிமக்கள் எதிர்பார்ப்புகளை பூர்த்தி செய்யும் வகையில் மத்திய மாநில அரசுகள் இந்த திட்டத்தை செயல்படுத்துவது குறித்து பரிசீலித்து வருகின்றன. வயது 60 அல்லது 65 ஆக நிர்ணயிக்கப்படுமா? என்பது குறித்தும் ஆலோசிக்கப்பட்டு வருகிறது. 

இந்தத் திட்டத்திற்கு எப்போது விண்ணப்பிக்கலாம்?

ஒருவேளை மத்திய பட்ஜெட்டில் மூத்த குடிமக்கள் ஓய்வூதியம் திட்டம் 2026 குறித்த அறிவிப்பு இடம்பெற்றால், அதில் எப்படி விண்ணப்பிக்க வேண்டும், விதிமுறைகள் என்ன? என்பது குறித்த விரிவான வழிமுறைகள் இடம்பெறும். அதனால், மூத்த குடிமக்கள் வயதுச் சான்று, அடையாளச் சான்று, முகவரிச் சான்று, வருமானச் சான்று மற்றும் வங்கிக் கணக்கு விவரங்கள் போன்ற தேவையான ஆவணங்களை தயார் நிலையில் வைத்துக் கொள்ளுங்கள்.

மாதம் ரூ.20,000 ஓய்வூதியத்திற்கு வரி விதிக்கப்படுமா?

இந்த ஓய்வூதியத்திற்கான வரி விதிப்பு முறை அதிகாரப்பூர்வ திட்ட வழிகாட்டுதல்களில் தெளிவுபடுத்தப்படும். பொதுவாக, அரசு ஓய்வூதியங்கள் "சம்பளத்திலிருந்து வரும் வருமானம்" என்ற தலைப்பின் கீழ் வரிக்கு உட்பட்டவை, ஆனால் குறிப்பிட்ட விலக்குகள் பொருந்தக்கூடும். இறுதி விதிகளைப் பொறுத்து, ஒரு வரி ஆலோசகரை அணுகுவது நல்லது.

ஓய்வூதியம் பெறுபவர்கள் இத்திட்டத்துக்கு விண்ணப்பிக்க முடியுமா?

ஏற்கனவே மற்றொரு மாநில அல்லது மத்திய அரசின் ஓய்வூதியத்தைப் பெற்றுக்கொண்டிருந்தால், இந்த ஓய்வூதியத்தைப் பெற முடியுமா? என்ற கேள்வி பலருக்கும் இருக்கலாம். இது ஒரு தனிப்பட்ட சலுகையா அல்லது ஏற்கனவே உள்ள ஓய்வூதியங்களுடன் ஒருங்கிணைக்கப்படுமா என்பதை இறுதி வழிகாட்டுதல்கள் குறிப்பிடும். இரு ஓய்வூதிய திட்டங்களில் ஒருவர் இருப்பது சாத்தியமில்லை. அதற்கான விதிமுறையும் நிச்சயம் இத்திட்டம் அறிவிக்கும்போது இருக்கும் என்றே அரசு வட்டாரங்கள் தெரிவிக்கின்றன.

இந்த திட்டத்தின் சிறப்பம்சங்கள் என்ன?

இந்த ஓய்வூதிய திட்டம் நிச்சயம் மற்ற ஓய்வூதிய திட்டங்களில் இருந்து முற்றிலும் வேறுபட்டவையாகவே இருக்கும். ஏனென்றால் இதற்கு முன்பு இருக்கும் ஓய்வூதிய திட்டங்களில் இருக்கும் மாதாந்திர பணபலன்களை விட இதில் கொடுக்கப்படும் மாதாந்திர பென்சன் மிக அதிகம். 

மோசடிகளிலிருந்து எப்படித் தப்பிப்பது?

இந்த திட்டம் இப்போது பரிசீலனையில் மட்டுமே இருக்கிறது. மூத்த குடிமக்கள் ஓய்வூதிய திட்டம் 2026 குறித்த எந்த அதிகாரப்பூர்வ அறிவிப்பும் இதுவரை வெளியாகவில்லை. இத்திட்டத்தின் பெயரில் ஏதேனும் லிங்குகள் வந்தால் அரசின் அதிகாரப்பூர்வ பக்கங்களில் தகவல்களை உறுதிப்படுத்திக்  கொள்ளுங்கள். மேலும், வாட்ஸ்அப் போன்ற சமூக ஊடகங்களில் வரும் எந்த லிங்குகளையும் கிளிக் செய்யாதீர்கள். 

மேலும் படிக்க | Budget 2026: மத்திய பட்ஜெட்டில் தமிழ்நாட்டிற்கு வரப்போகும் 3 முக்கிய அறிவிப்புகள்?

மேலும் படிக்க | Budget 2026: மத்திய அரசு ஊழியர்களின் முக்கிய எதிர்பார்ப்புகள் என்ன? நிறைவேற்றுவாரா நிதி அமைச்சர்?

