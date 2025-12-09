கேரள லாட்டரி ஒத்தி வைப்பு! Sthree Sakthi SS-497 முடிவுகளை எப்போது, எங்கு சரிபார்க்கலாம்?

Kerala Lottery Dec 9 2025: கேரளாவில் உள்ள உள்ளாட்சி அமைப்புகளுக்கான தேர்தல்கள் காரணமாக, டிசம்பர் 9 ஆம் தேதி நடைபெறவிருந்த ஸ்த்ரீ சக்தி (SS-497) லாட்டரி குலுக்கல் ஒத்தி வைக்கப்பட்டுள்ளன. ஸ்த்ரீ சக்தி லாட்டரி என்பது ஒவ்வொரு வாரமும் செவ்வாய்க்கிழமை அன்று குலுக்கப்பட்டு முடிவுகள் அறிவிக்கப்படுவது வழக்கம். ஆனால் உள்ளாட்சித் தேர்தல்கள் மற்றும் மாநிலத்தில் அறிவிக்கப்பட்ட பொது விடுமுறைகள் காரணமாக ஸ்த்ரீ சக்தி SS-497 லாட்டரி குலுக்கலை டிசம்பர் 9-ம் தேதியிலிருந்து, டிசம்பர் 10, 2025-க்கு ஒத்தி வைத்துள்ளது.
பொது விடுமுறை அறிவிப்பு
கேரளா அரசு டிசம்பர் 9, 2025 (செவ்வாய்க்கிழமை) மற்றும் டிசம்பர் 11, 2025 (வியாழக்கிழமை) ஆகிய நாட்களில் அனைத்து பொது அலுவலகங்கள் மற்றும் கல்வி நிறுவனங்களுக்கும் பொது விடுமுறைகளை அறிவித்துள்ளது. அத்துடன் கேரளாவில் உள்ள வணிக நிறுவனங்களுக்கும் சம்பளத்துடன் கூடிய விடுமுறைகள் அறிவிக்கப்பட்டு உள்ளன.
ஸ்த்ரீ சக்தி (SS-497) லாட்டரி குலுக்கல் ஒத்தி வைப்பு
கேரளாவில் உள்ள உள்ளாட்சி அமைப்புகளுக்கான தேர்தல்கள் காரணமாக, டிசம்பர் 9 ஆம் தேதி நடைபெறவிருந்த ஸ்த்ரீ சக்தி (SS-497) மற்றும் காருண்யா பிளஸ் (KN-601) லாட்டரி சீட்டுகளில் குலுக்கல் ஒத்தி வைக்கப்பட்டு உள்ளன. இந்த லாட்டரி சீட்டுகளின் குலுக்கல் டிசம்பர் 10 மற்றும் 12 ஆம் தேதிகளில் முறையே பிற்பகல் 2 மணிக்கு நடைபெறும் என்று லாட்டரித் துறை அறிவித்துள்ளது. இன்று ஏழு மாவட்டங்களில் வாக்குப்பதிவு நடைபெறுகிறது என்பது குரிப்ப்பிடத்தக்கது.
ஸ்த்ரீ சக்தி (SS-497) லாட்டரி பரிசு விவரங்கள்
1வது பரிசு: ₹1,00,00,000
2வது பரிசு: ₹30,00,000
3வது பரிசு: ₹5,00,000
4வது பரிசு: ₹5,000
5வது பரிசு: ₹2,000
6வது பரிசு: ₹1,000
7வது பரிசு: ₹500
8வது பரிசு: ₹200
9வது பரிசு: ₹100
ஆறுதல் பரிசு: ₹5,000
லாட்டரி பரிசுகளை பெறுவதற்கான வழிமுறைகள்:
1. வெற்றியாளர்கள் குலுக்கல் தேதியிலிருந்து 30 நாட்களுக்குள் அசல் டிக்கெட்டைச் சமர்ப்பிக்க வேண்டும்.
2. ₹5,000/- வரையிலான பரிசுகளை அங்கீகரிக்கப்பட்ட முகவர்களிடமிருந்து பெற்றுக்கொள்ளலாம்.
3. ₹5,000/-க்கு மேல் உள்ள பரிசுகளுக்கு, மாவட்ட லாட்டரி அலுவலகங்கள் அல்லது மாநில லாட்டரித் துறையின் இயக்குநரகத்தில் உரிமைகோரல்களைச் செய்ய வேண்டும்.
4. முதல் மற்றும் இரண்டாம் பரிசு வென்றவர்கள் தங்கள் டிக்கெட்டுகளை நேரடியாகவோ அல்லது காப்பீடு செய்யப்பட்ட பதிவு செய்யப்பட்ட அஞ்சல் மூலமாகவோ சமர்ப்பிக்க வேண்டும்.
5. தேசியமயமாக்கப்பட்ட, அட்டவணைப்படுத்தப்பட்ட, மாநில அல்லது மாவட்ட கூட்டுறவு வங்கிகள் மூலமாகவும் பரிசுகளைக் கோரும் செயல்முறையை மேற்கொள்ளலாம்.
6. ஆதார் அல்லது பான் கார்டு போன்ற செல்லுபடியாகும் அடையாளச் சான்று, உரிமைகோரலைச் செயல்படுத்தும் அனைத்து வெற்றியாளர்களுக்கும் கட்டாயமாகும்.
கேரள மாநில லாட்டரி முடிவுகளைச் எங்கு தெரிந்துக்கொள்வது?
கேரள லாட்டரியின் அதிகாரப்பூர்வ இணையதளங்களுக்குச் செல்லவும்: keralalottery.info அல்லது keralalotteryresult.net.
"Sthree Sakthi SS-497 Lottery Results" இணைப்பை கிளிக் செய்யவும்.
முடிவுகள் பக்கத்தில் வெல்லும் எண்களின் முழு பட்டியலைச் சரிபார்க்கவும்.
எதிர்கால பயனுக்காக லாட்டரி முடிவுகளின் PDF-ஐ பதிவிறக்கம் செய்யவும்.
